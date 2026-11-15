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Hugo Boss: Σε ασφυκτικό έλεγχο από τον όμιλο Frasers

Πώς έφτασε ο όμιλος Frasers να ορίζει νέο διευθύνοντα σύμβουλο στη Hugo Boss

World 15.11.2026, 08:00
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Hugo Boss: Σε ασφυκτικό έλεγχο από τον όμιλο Frasers
Ο διευθυντής της Frasers, Ντέιβιντ Έπσταϊν
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

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Την αναδιάρθρωση επιλέγει ο βρετανικός όμιλος Frasers για τη Hugo Boss, ενισχύοντας τον έλεγχό της ως νέος ιδιοκτήτης με έναν νέο διευθύνοντας σύμβουλο να αναλαμβάνει τα ηνία στις αρχές του 2027.

Ο διευθυντής της Frasers, Ντέιβιντ Έπσταϊν, θα διαδεχθεί τον Ντάνιελ Γκρίντερ, στη θέση του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της Hugo Boss στις αρχές του έτους, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία με έδρα το Μέτσινγκεν. Ο νυν διευθύνων σύμβουλος θα αποχωρήσει από την εταιρεία στις 31 Δεκεμβρίου 2026 κατόπιν δικής του επιθυμίας. Σε μια πρώτη αντίδραση, οι μετοχές της Hugo Boss σημείωσαν πτώση περίπου 2% στα 37,55 ευρώ στην πλατφόρμα συναλλαγών Tradegate.

Οι στόχοι της Frasers για τη Hugo Boss

Η βρετανική εταιρεία ανακοίνωσε στα τέλη Οκτωβρίου ότι, με το 50,08% των μετοχών της Boss, κατέχει πλέον την απόλυτη πλειοψηφία στον γερμανικό όμιλο. Αυτό σημαίνει ότι πέτυχε τον στόχο που είχε θέσει την 1η Σεπτεμβρίου, δηλαδή να ξεπεράσει το όριο του 50% αγοράζοντας επιπλέον μετοχές, αφού η δημόσια προσφορά εξαγοράς της απέτυχε οριακά.

Ο Όμιλος Frasers ανήκει κατά πλειοψηφία στον βρετανό δισεκατομμυριούχο Μάικ Άσλεϊ. Η σημαντικότερη και πιο γνωστή μάρκα της εταιρείας είναι η αλυσίδα καταστημάτων Sports Direct, ενώ διαθέτει και πολυάριθμες επενδύσεις, όπως στον διαδικτυακό λιανοπωλητή ASOS.

Hugo Boss

Μετά την αποτυχία της εξαγοράς

Ως συνέπεια της μάχης για την εξαγορά, ο πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου Στέφαν Στουρμ είχε ήδη ανακοινώσει στα μέσα Σεπτεμβρίου ότι θα παραιτηθεί από το αξίωμά του. Οι σχέσεις μεταξύ του κύριου μετόχου και της διοίκησης της εταιρείας ήταν τεταμένες εδώ και αρκετό καιρό: τον Δεκέμβριο, για παράδειγμα, η Frasers απέσυρε την εμπιστοσύνη της στον πρόεδρο του εποπτικού συμβουλίου Στουρμ. Μεταξύ άλλων ζητημάτων, υπήρχε διαφωνία σχετικά με την καταβολή μερισμάτων.

Οι Βρετανοί προσπαθούσαν να αναλάβουν τα ηνία της γερμανικής εταιρείας από τα μέσα Ιουνίου. Στο πλαίσιο μιας εθελοντικής δημόσιας προσφοράς, η Frasers αποτίμησε τον όμιλο σε περίπου 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο κατασκευαστής ενδυμάτων, με έδρα το Μέτσινγκεν, θεώρησε την τιμή προσφοράς των 38 ευρώ ανά μετοχή υπερβολικά χαμηλή και συνέστησε στους μετόχους του να την απορρίψουν.

Οι Βρετανοί δεν είναι άγνωστοι ούτε στη γερμανική αγορά. Είχαν εκδηλώσει στο παρελθόν ενδιαφέρον για την αλυσίδα Sportscheck, η οποία στη συνέχεια πωλήθηκε σε Ιταλό αγοραστή. Επιπλέον, η συμμετοχή τους στην Puma είχε ανακοινωθεί την άνοιξη.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Hugo Boss, Ντάνιελ Γκρίτερ, βρίσκεται στη θέση του εδώ και περίπου πέντε χρόνια και έχει μεταμορφώσει την εταιρεία σε ένα lifestyle brand μέσω μιας ριζικής στρατηγικής αναδιάρθρωσης. Έχει εστιάσει στην ψηφιοποίηση, στο δυναμικό μάρκετινγκ και σε μια νεότερη ομάδα-στόχο. Ο όμιλος απασχολεί 20.000 άτομα παγκοσμίως – περισσότερα από 4.400 από αυτά στη Γερμανία.

Η εταιρεία ενδυμάτων ανήκε στο παρελθόν επίσης στην εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Permira. Το 2007, η Permira απέκτησε πλειοψηφικό μερίδιο στην Hugo Boss μέσω της εξαγοράς της ιταλικής εταιρείας μόδας Valentino. Το 2009, ο επενδυτής αποσύνδεσε τον γερμανικό κατασκευαστή από τον ιταλικό όμιλο και τον μεταβίβασε στην εταιρεία χαρτοφυλακίου Red & Black. Η Valentino πωλήθηκε το 2012 σε επενδυτή από το κράτος του Κόλπου, το Κατάρ. Η Permira άρχισε να εκποιεί το μερίδιό της στην Hugo Boss το 2011, ενώ ακολούθησαν περαιτέρω εκποιήσεις μετοχών τα επόμενα χρόνια.

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