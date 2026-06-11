Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ανοδική αντίδραση, ξεχώρισε η Hugo Boss

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με κέρδη έκλεισαν σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, αν και η ένταση στη Μέση Ανατολή φάνηκε να κλιμακώνεται εκ νέου, μετά και τις νέες προειδοποιήσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για πλήγματα κατά του Ιράν, ενώ η απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για αύξηση των επιτοκίων επιβεβαιώθηκε, όπως ανέμεναν οι αγορές.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε κέρδη 0,61% στις 621 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 0,48% στις 10.303 μονάδες, ο γερμανικός DAX κατέγραψε άνοδο 0,06% στις 24.209 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε υψηλότερα κατά 0,48% στις 8.200 μονάδες.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η Ουάσιγκτον προχώρησε σε στρατιωτική επιχείρηση την οποία είχε προαναγγείλει, προκαλώντας αντίποινα από την Τεχεράνη. Οι εξελίξεις συνέβαλαν στην απόφαση του Ιράν να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για τη μεταφορά ενέργειας παγκοσμίως.

Η ένταση εξαπλώθηκε σε ολόκληρη την περιοχή του Κόλπου. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε πυραύλους, ενώ το Μπαχρέιν γνωστοποίησε ότι ένα 11χρονο κορίτσι τραυματίστηκε ελαφρά από συντρίμμια ιρανικών drones που καταρρίφθηκαν, προκαλώντας παράλληλα ζημιές σε οχήματα και κατοικίες.

Οι ευρωαγορές σε επίπεδο τίτλων

Σε επίπεδο τίτλων, η μετοχή της Hugo Boss ξεχώρισε με κέρδη άνω του 6%, μετά την ανακοίνωση του μεγαλύτερου μετόχου της, Frasers Group, για πρόταση εξαγοράς ύψους 2 δισ. ευρώ. Η Frasers, που ήδη κατέχει το 26% της Hugo Boss, γνωστοποίησε ότι προσφέρει 38 ευρώ ανά μετοχή σε μετρητά για το υπόλοιπο ποσοστό της γερμανικής εταιρείας μόδας. Η συνολική αποτίμηση της πρότασης ανέρχεται σε 1,978 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας premium περίπου 4% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής την Τετάρτη.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε σήμερα στην πρώτη αύξηση επιτοκίων εδώ και σχεδόν τρία χρόνια, κατά 25 μονάδες βάσης, ανεβάζοντας το βασικό επιτόκιο στο 2,25%, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τον πληθωρισμό πριν οι αυξημένες ενεργειακές τιμές που προκαλεί ο πόλεμος με το Ιράν διαχυθούν ευρύτερα στην οικονομία της Ευρωζώνης.

Εντούτοις, η επικεφαλής Κριστίν Λαγκάρντ απέφυγε να απαντήσει στο ερώτημα αν η αύξηση των επιτοκίων σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου ανοδικού κύκλου. Επανέλαβε ότι οι αποφάσεις θα λαμβάνονται σε κάθε συνεδρίαση ξεχωριστά, ενώ δεν επιβεβαίωσε αν η ΕΚΤ προβαίνει σε μια μετρημένη προσαρμογή της πολιτικής ή σε μια δυναμική αντίδραση στον πληθωρισμό.

Οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό βραχυπρόθεσμα παραμένουν πολύ υψηλότερα σε σχέση πριν από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ταυτόχρονα, οι περισσότεροι δείκτες μακροπρόθεσμων προσδοκιών για τον πληθωρισμό ανέρχονται σε περίπου 2%, υποστηρίζοντας τη σταθεροποίηση του πληθωρισμού γύρω από τον στόχο μεσοπρόθεσμα.

Με δυνατό φίνις έκλεισε στο +1% το ΧΑ

Με σημαντικά κέρδη έκλεισε το χρηματιστήριο Αθηνών σήμερα, επιταχύνοντας στο τέλος την ανοδική του κίνηση, καθώς κατάφερε να βρει το δρόμο προς τα υψηλά έτους ακόμη και μέσα στη νέα γεωπολιτική ένταση που διαφαίνεται στη Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με άνοδο 0,98% στις 2.396,37 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.367,70 μονάδων (-0,23%) και 2.396,42 μονάδων (+0,98%). Ο τζίρος ανήλθε στα 236,3 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 31,7 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 4,1 εκατ. τεμάχια αξίας 38,4 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με κέρδη 1,04% στις 6.079,74 μονάδες, ενώ στο +0,19% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.109,80 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με άνοδο 1,22% στις 2.679,38 μονάδες.