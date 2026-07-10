Hugo Boss: Προτρέπει τους μετόχους να απορρίψουν την «ανεπαρκή» προσφορά της Frasers

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Τους μετόχους της να μην αποδεχτούν προσφορά εξαγοράς ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ από τον βρετανικό όμιλο Frasers προέτρεψε η γερμανική μάρκα μόδας Hugo Boss την Πέμπτη, λέγοντας ότι ήταν «οικονομικά ανεπαρκής».

Η εταιρεία δήλωσε ότι η προσφορά μετρητών των 38 ευρώ ανά μετοχή — ένα premium μόλις 4,3% σε σχέση με την τιμή της μετοχής όταν ανακοινώθηκε — αντανακλούσε την νομικά απαιτούμενη ελάχιστη τιμή για την Frasers να αυξήσει το μερίδιό της και όχι την εγγενή αξία ή τις δυνατότητες της Hugo Boss, αναφέρει το Reuters.

«Η Hugo Boss έχει μια σαφώς καθορισμένη στρατηγική, ένα ισχυρό οικονομικό προφίλ και μια συναρπαστική πορεία προς τη δημιουργία ανώτερης μακροπρόθεσμης αξίας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Ντάνιελ Γκρίντερ σε ανακοίνωσή του.

Οι μετοχές της κατασκευάστριας ανδρικών κοστουμιών και casual wear σημείωσαν μικρή μεταβολή, διαπραγματευόμενες λίγο κάτω από τα 38 ευρώ. Η μετοχή σημείωσε σύντομη άνοδο στις αρχές Ιουνίου, αφότου η Frasers ανακοίνωσε την προσφορά της, αλλά παραμένει περίπου 50% κάτω από το επίπεδο του Ιουλίου 2023.

«Η φύση της προσφοράς ήταν εξαιρετικά τακτική» και «προορισμένη να αντιμετωπίσει σθεναρή αντίσταση», δήλωσε στο Reuters, ο Φέλιξ Τζόναθαν Ντενλ, αναλυτής της Metzler με έδρα τη Φρανκφούρτη.

Πρόσθεσε ότι η διοίκηση της Hugo Boss είχε την υποστήριξη δύο ανεξάρτητων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και την εντολή να απορρίψει την προσφορά.

Φρούδες ελπίδες για την Hugo Boss

Ο Γκρίντερ, ο οποίος ανέλαβε πριν από πέντε χρόνια, έθεσε ως στόχο να μετατρέψει την Hugo Boss σε κορυφαία παγκόσμια μάρκα. Αλλά τα σχέδια επέκτασής του συνέπεσαν με μια επιβράδυνση της καταναλωτικής ζήτησης μετά την πανδημία, καθώς ο πληθωρισμός αυξήθηκε.

Η Hugo Boss δεν τήρησε τη δέσμευση του Γκρίντερ να επιστρέψει στα προ-πανδημίας περιθώρια κέρδους έως το 2025 και ανέφερε πτώση 1% στις πωλήσεις πέρυσι, την οποία απέδωσε στην ασθενή καταναλωτική ζήτηση στη Βρετανία και την Κίνα. Τον Δεκέμβριο, η εταιρεία μείωσε την πρόβλεψη για τα λειτουργικά κέρδη του 2026 και ξεκίνησε μια νέα στρατηγική έως το 2028, με την ονομασία “Claim 5 Touchdown”. Το σχέδιο στοχεύει στη βελτίωση της αποδοτικότητας των καταστημάτων της, στην εστίαση σε ταχύτερα αναπτυσσόμενες κατηγορίες όπως παπούτσια και αξεσουάρ, και στην επέκταση στα γυναικεία ρούχα.

Η Frasers, η οποία κατέχει περίπου το 26% της Hugo Boss, ξεκίνησε την προσφορά για να αυξήσει το μερίδιό της πάνω από το 30% – το όριο στο οποίο οι γερμανικοί κανονισμοί απαιτούν να υποβάλει πλήρη προσφορά εξαγοράς σε άλλους μετόχους.

Η τιμή προσφοράς είναι «λιγότερο μια δήλωση αποτίμησης και περισσότερο η μηχανική επέκταση μιας στρατηγικής συσσώρευσης», ανέφερε η Citi σε σημείωμα.

Ο Ντενλ δήλωσε ότι η προσφορά χαμηλού premium της Frasers διατήρησε τη στρατηγική της ευελιξία, αφήνοντας ανοιχτή την πιθανότητα περαιτέρω αύξησης του μεριδίου της χωρίς να ενεργοποιηθεί μια νέα προσφορά εξαγοράς.

«Ενώ η διοίκηση της Hugo Boss κράτησε με επιτυχία τη γραμμή σήμερα, η πίεση έχει ενταθεί στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Ντάνιελ Γκρίντερ να αποδείξει ότι η στρατηγική «Claim 5 Touchdown» μπορεί να αποκαταστήσει την ανάπτυξη τόσο των εσόδων όσο και των κερδών σε ένα ολοένα και πιο ασταθές περιβάλλον λιανικής πώλησης», δήλωσε ο Ντενλ.