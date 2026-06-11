Hugo Boss: Άλμα της μετοχής μετά την πρόταση εξαγοράς 2,3 δισ. δολαρίων από τη Frasers Group

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Ένα νέο κεφάλαιο φαίνεται να ανοίγει για έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους ομίλους ένδυσης της Ευρώπης, καθώς μια κίνηση υψηλού επιχειρηματικού ρίσκου έρχεται να αναδιαμορφώσει τις ισορροπίες στον κλάδο της λιανικής και της μόδας.

Η αγορά υποδέχθηκε με ενθουσιασμό την πρόταση εξαγοράς της γερμανικής εταιρείας Hugo Boss από τη Frasers Group. Οι μετοχές της Hugo Boss κατέγραψαν ισχυρή άνοδο την Πέμπτη, μετά την ανακοίνωση της βρετανικής Frasers Group για πρόταση εξαγοράς ύψους 2,3 δισ. δολαρίων προς τον γερμανικό οίκο μόδας, σύμφωνα με το Reuters. Η είδηση έδωσε σημαντική ώθηση στη μετοχή της εταιρείας, η οποία ενισχύθηκε κατά περίπου 7% στις πρώτες συναλλαγές.

Hugo Boss: Premium 4,3% προσφέρει η Frasers για την εξαγορά

Η Frasers Group, η οποία ήδη αποτελεί τον μεγαλύτερο μέτοχο της Hugo Boss με ποσοστό που ξεπερνά το 26%, προσφέρει 38 ευρώ ανά μετοχή σε μετρητά για την απόκτηση του συνόλου των υπολοίπων μετοχών. Η προσφορά αντιστοιχεί σε premium 4,3% σε σχέση με το κλείσιμο της μετοχής την προηγούμενη ημέρα.

Η Hugo Boss ανακοίνωσε ότι η προσέγγιση της Frasers δεν πραγματοποιήθηκε σε συνεννόηση με τη διοίκηση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο γνωστοποίησε ότι θα εξετάσει προσεκτικά την πρόταση, η οποία αποτιμά το ποσοστό που δεν κατέχει ήδη η Frasers σε περίπου 1,98 δισ. ευρώ.

Στο επιχειρηματικό «βασίλειο» του Mike Ashley

Εφόσον ολοκληρωθεί η συμφωνία, η Hugo Boss θα ενταχθεί στο ευρύ επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο του Βρετανού δισεκατομμυριούχου Mike Ashley. Η Frasers Group ελέγχει γνωστές αλυσίδες λιανικής όπως οι Sports Direct και House of Fraser, ενώ διατηρεί συμμετοχές σε εταιρείες όπως οι Asos, Debenhams και Currys.

Oι αναλυτές της J.P. Morgan εκτιμούν ότι η προσφορά δημιουργεί ένα ισχυρό «πάτωμα» για τη μετοχή της Hugo Boss βραχυπρόθεσμα. Ωστόσο, θεωρούν περιορισμένες τις πιθανότητες σημαντικά υψηλότερης αποτίμησης, ενώ δεν αναμένουν την εμφάνιση ανταγωνιστικής πρότασης από άλλο ενδιαφερόμενο επενδυτή.

Η μάχη της ανάκαμψης

Η Hugo Boss βρίσκεται τα τελευταία χρόνια αντιμέτωπη με προκλήσεις, καθώς η μετοχή της παραμένει περίπου στο μισό της αξίας που είχε πριν από τρία χρόνια. Η εταιρεία προσπαθεί να επαναφέρει την αναπτυξιακή της δυναμική μέσω της ανακαίνισης των καταστημάτων, της απλοποίησης της γκάμας προϊόντων και της ενίσχυσης της παρουσίας της στη γυναικεία μόδα.

Λίγο μετά το άνοιγμα των ευρωπαϊκών αγορών, η μετοχή της Hugo Boss διαπραγματευόταν στα 38,7 ευρώ, επίπεδο υψηλότερο από την τιμή της προσφοράς της Frasers, ανεβάζοντας τα κέρδη της από την αρχή του έτους στο 7,2%.

Αντίθετα, η μετοχή της Frasers Group υποχώρησε κατά 2,5%, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν το κόστος και τις προοπτικές της πιθανής εξαγοράς.