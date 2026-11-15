ΗΠΑ: Τεχνολογικό χάος και φόβοι για κυβερνοεπίθεση

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Μια εβδομάδα εκτεταμένων τεχνολογικών προβλημάτων άφησε εκατομμύρια ανθρώπους αντιμέτωπους με ακυρωμένες πτήσεις, δυσλειτουργίες στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και την ανησυχία ότι κάτι σοβαρότερο μπορεί να συμβαίνει.

Όπως μεταδίδει το Associated Press, η αιφνιδιαστική αναστολή πτήσεων στις ΗΠΑ την Παρασκευή, σε συνδυασμό με τη διακοπή υπηρεσιών της Microsoft, τροφοδότησε ερωτήματα για την αξιοπιστία κρίσιμων υποδομών και υποψίες για κυβερνοεπιθέσεις.

Ο 68χρονος Τσακ Αμάσιο, που εγκλωβίστηκε στο αεροδρόμιο του Νιούαρκ, αναρωτήθηκε μήπως τέτοιες διαταραχές αποτελούν σύγχρονα μέσα παράλυσης μιας οικονομίας. Στο Σικάγο, η 34χρονη Μαξίν Γκούσταφσον αναζητούσε ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο για να επιστρέψει σπίτι, περιγράφοντας αισθήματα φόβου και αδυναμίας.

Οι επίσημες εξηγήσεις

Τόσο η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) όσο και η Microsoft δήλωσαν ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις κακόβουλης δραστηριότητας.

Σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους, τεχνολογική αναβάθμιση στο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας υπερφόρτωσε παλαιό εξοπλισμό, προκαλώντας κενά στις επικοινωνίες και στα ραντάρ. Η αναστολή διήρκεσε περισσότερες από τέσσερις ώρες.

Η Microsoft ανακοίνωσε το Σάββατο πλήρη αποκατάσταση των υπηρεσιών της, αποδίδοντας το πρόβλημα σε προηγούμενη αναβάθμιση χωρητικότητας, η οποία παρουσίασε δυσλειτουργία μετά από πρόσφατη αλλαγή δικτύου.

Ωστόσο, η δυσπιστία παρέμενε. Η Τόρι Πέρκινς, που διανυκτέρευσε στο αεροδρόμιο του Σαν Ντιέγκο, δήλωσε ότι δυσκολεύεται να γνωρίζει τι ισχύει, όταν κυκλοφορούν τόσες διαφορετικές εκδοχές.

Δισεκατομμύρια για αναβάθμιση

Η κρίση επανέφερε την ανάγκη εκσυγχρονισμού του αμερικανικού συστήματος εναέριας κυκλοφορίας. Η FAA έχει ήδη αντικαταστήσει χιλιάδες συνδέσεις χαλκού με οπτικές ίνες και αναβαθμίσει εκατοντάδες συστήματα ραδιοεπικοινωνίας.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με 12,5 δισ. δολάρια που ενέκρινε το Κογκρέσο, ενώ ο Λευκός Οίκος επιδιώκει επιπλέον 30 δισ. δολάρια.

Ο διοικητής της FAA, Μπράιαν Μπέντφορντ, εκτίμησε ότι τα προγράμματα των αεροπορικών εταιρειών θα επέστρεφαν στην κανονικότητα έως αργά την Κυριακή, καθώς από το πρωί του Σαββάτου η κατάσταση είχε βελτιωθεί.

Μέσα στην ταλαιπωρία υπήρξαν και στιγμές αλληλεγγύης. Επιβάτης που παρέμεινε τέσσερις ώρες σε αεροσκάφος στη Σάρλοτ επαίνεσε το πλήρωμα για τη φροντίδα του.

Στο Νιούαρκ, η Καρολάιν Ρουίζ περίμενε να ξεκινήσει το ταξίδι της προς την Αυστραλία. Η προηγούμενη βλάβη της Microsoft, πάντως, της είχε προσφέρει τουλάχιστον μια απρόσμενη ημέρα χωρίς δουλειά.