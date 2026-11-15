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ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά τα τετελεσμένα της τουρκικής εισβολής και κατοχής στην Κύπρο

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ, για τα 43 χρόνια από τη μονομερή και παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους στην Κύπρο

Πολιτική 15.11.2026, 11:17
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ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά τα τετελεσμένα της τουρκικής εισβολής και κατοχής στην Κύπρο
Newsroom

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Το Υπουργείο Εξωτερικών (ΥΠΕΞ) με αφορμή τη συμπλήρωση 43 ετών από τη μονομερή και παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους στην Κύπρο, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ότι η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά τα τετελεσμένα της τουρκικής εισβολής και κατοχής.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι η Ελλάδα, σε συντονισμό με την Κυπριακή Δημοκρατία, επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή της για συνολική λύση του Κυπριακού στη βάση της Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Επίσης, χαιρετίζει τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών με στόχο μια δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση του Κυπριακού.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

Πιο αναλυτικά το ΥΠΕΞ, αναφέρει: «Σαν σήμερα πριν από 43 έτη ανακηρύχθηκε μονομερώς το ψευδοκράτος στην Κύπρο, κατά κατάφωρη παραβίαση των θεμελιωδών Αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του Διεθνούς Δικαίου. Η ανακήρυξη αυτή καταδικάστηκε ως παράνομη και άκυρη με τις Αποφάσεις 541 (1983) και 550 (1984) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά τα τετελεσμένα της τουρκικής εισβολής και κατοχής και απευθύνει έκκληση προς όλα τα κράτη να συνταχθούν με το Διεθνές Δίκαιο, να αντιταχθούν σε κάθε μορφή αναθεωρητισμού και να σεβαστούν απολύτως την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, έναντι της αποσχιστικής αυτής οντότητας.

Σε πλήρη συντονισμό με την Κυπριακή Δημοκρατία, η Ελλάδα παραμένει αταλάντευτα προσηλωμένη στην εξεύρεση συνολικής, αμοιβαία αποδεκτής λύσης, στη βάση της Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, με πολιτική ισότητα, μία διεθνή προσωπικότητα, μία κυριαρχία και μία ιθαγένεια, σύμφωνα με τις Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Η Ελλάδα χαιρετίζει τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και της Προσωπικής Απεσταλμένης του για την επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών για την επίτευξη  μιας δίκαιης, βιώσιμης και λειτουργικής λύσης του Κυπριακού».

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