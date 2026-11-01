 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(17) "War and Conflicts"
    [1]=>
    string(18) "International News"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(20) "Human-made Disasters"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Σαουδική Αραβία: Συνασπισμός υπό την ηγεσία του Ριάντ καλεί τους Χούθι να σταματήσουν «να πλήττουν αμάχους»

Συνεχίζονται οι συγκρούσεις στην Υεμένη ανάμεσα στους Χούθι και τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση που στηρίζει η Σαουδική Αραβία

Inbox 01.11.2026, 18:28
Σχολιάστε
Σαουδική Αραβία: Συνασπισμός υπό την ηγεσία του Ριάντ καλεί τους Χούθι να σταματήσουν «να πλήττουν αμάχους»
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ο υποστράτηγος Τούρκι αλ-Μαλίκι δήλωσε εκ μέρους των δυνάμεων του συνασπισμού υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας ότι πραγματοποιήθηκαν νέες επιθέσεις εναντίον των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη.

«Πραγματοποιήσαμε μια στοχευμένη στρατιωτική επιχείρηση με σκοπό την εξουδετέρωση κρίσιμων στόχων που χρησιμοποιούνται από την τρομοκρατική πολιτοφυλακή των Χούθι», ανέφερε σε δήλωσή του.

«Θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε και να εφαρμόζουμε τα απαραίτητα επιχειρησιακά μέτρα για να αποτρέψουμε τη συμπεριφορά της τρομοκρατικής πολιτοφυλακής των Χούτι. Η πολιτοφυλακή των Χούθι πρέπει να σταματήσει όλες τις εχθρικές και βίαιες επιχειρήσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών στόχων», δήλωσε ο αλ-Μαλίκι.

Δείτε βίντεο μετά από επίθεση των Χούθι στην Νταμάμ:

Το Ηνωμένο Βασίλειο στηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση στην Υεμένη απέναντι στους Χούθι

Η υπουργός Εξωτερικών της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, Άφρα αλ-Ζούμπα, συναντήθηκε με τον υπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου για τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, Στίβεν Ντάουτι στο περιθώριο του «Διαλόγου της Μανάμα 2026».

Η αλ-Ζούμπα και ο Στίβεν Ντάουτι συζήτησαν τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση των ανταρτών, όπως ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών της Υεμένης σε δήλωσή του.

Συζητήθηκε επίσης η ανθρωπιστική κρίση που εξελίσσεται στη νοτιοδυτική Ταΐζ, με τη μεγάλη αυτή πόλη να βρίσκεται υπό συνεχή πολιορκία από τους Χούθι.

Ο Ντάουτι επιβεβαίωσε τη συνεχή υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου προς τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης, ανέφερε το υεμενίτικο υπουργείο.

Πηγή: in.gr

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Export Credit Greece: Ασφαλιστική κάλυψη ακόμη και για έναν μόνο αγοραστή, μέσω του Selective Risk 
Economy

Export Credit Greece: Ασφαλιστική κάλυψη ακόμη και για έναν μόνο αγοραστή
Ολυμπιακή Ζυθοποιία: Η άνοδος στον τζίρο, το «άλμα» στα κέρδη και το «καμπανάκι» της ρευστότητας
Business

Ολυμπιακή Ζυθοποιία: Έσπασε το φράγμα των 200 εκατ. στον τζίρο
Binance: Η επόμενη μέρα της κυβερνοεπίθεσης «μαμούθ»
Crypto

Η επόμενη μέρα της επίθεσης μαμούθ των χάκερ στην Binance
Τράπεζες – servicers: Πόσα ακίνητα μπορούν πραγματικά να επιστρέψουν στην αγορά;
Ακίνητα

Πόσα ακίνητα που κατέχουν τράπεζες-servicers μπορούν να επιστρέψουν στην αγορά;
Black Friday – Cyber Monday: Αυξημένη η πρόθεση των Ελλήνων για αγορές
Business

Πόσα θα ξοδέψουν οι Έλληνες στην Black Friday [γραφήματα]
Επιτραπέζια Ελιά: Εκτιμήσεις για την ελαιοκομική περίοδο 2026/27
AGRO

Πώς κινείται η συγκομιδή της επιτραπέζιας ελιάς

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Online αγορές: Το «crash test» των 1.919 ευρώ και η «διπλή πραγματικότητα» των πληρωμών
Economy

Πόσα ξοδεύουν οι Έλληνες στο e-commerce [γραφήματα]

Η μέση ετήσια δαπάνη για ψηφιακές αγορές ανά κάτοικο διαμορφώθηκε στα 1.919 ευρώ το 2025 - Το προφίλ της Ελλάδας στις online αγορές

Κωνσταντίνος Δημητρίου
«Να πληρώσω για τη φορολογική παράβαση και να φύγω» – Η «forolawgiki» ματιά
Experts

«Να πληρώσω για τη φορολογική παράβαση και να φύγω» – Η «forolawgiki» ματιά

Πότε η καταβολή του φόρου κλείνει μία φορολογική υπόθεση και ποιες είναι οι συνέπειές της στο ποινικό πεδίο;

Βασιλική Ζαροκανέλλου
Διεθνής Διαστημικός Σταθμός (ISS): 25 χρόνια αδιάκοπης ανθρώπινης παρουσίας στο Διάστημα
World

ISS: 25 χρόνια αδιάκοπης ανθρώπινης παρουσίας στο Διάστημα

Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός (ISS) είναι ένας μεγάλος, κατοικήσιμος τεχνητός δορυφόρος και ερευνητικό εργαστήριο συνθηκών μικροβαρύτητας, ο οποίος βρίσκεται σε χαμηλή γήινη τροχιά.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι εκλογές στις ΗΠΑ και ο στόχος των 2.800 μονάδων
Xρηματιστήριο Αθηνών

Οι κάλπες, οι 2.800 μονάδες και το στοίχημα των τραπεζών

Οι εκτιμήσεις των αναλυτών για το Χρηματιστήριο Αθηνών έως το τέλος του 2026, τις τράπεζες και τους κινδύνους που ελλοχεύουν

Γιώργος Μανέττας
KFC – Taco Bell: Με ζημίες έκλεισε το 2025 για τη μητρική Food PLus
Business

KFC – Taco Bell: Με ζημίες έκλεισε το 2025 για τη μητρική Food PLus

Η Food Plus «τρέχει» ένα δίκτυο 22 καταστημάτων KFC - Η είσοδος των Taco Bell και οι ουρές της Gen Z

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τουρισμός: Αναπόφευκτο το νέο ρεκόρ εισπράξεων και αφίξεων το 2026
Τουρισμός

Κλείδωσε νέο ρεκόρ στον τουρισμό - Οι πρωταγωνιστές

Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία που επεξεργάστηκε το ΙΝΣΕΤΕ για τον ελληνικό τουρισμό

Λάμπρος Καραγεώργος
Ακίνητα: Τι αγοράζεις με μισό εκατ. στην Αττική – Οι περιοχές [πίνακες]
Ακίνητα

Τι αγοράζεις με μισό εκατ. στην Αττική - Οι περιοχές [πίνακες]

Πόσο κοστίζει μια νεόδμητη κατοικία - Τα στοιχεία της ReDataset για τα ακίνητα

Ανδρομάχη Παύλου
Κλείσιμο ή αναστολή εργασιών, επιχείρησης και δικαιώματα εργαζομένου
Experts

«Λουκέτα» και δικαιώματα εργαζομένων - Τι ισχύει

Τι προβλέπει η νομοθεσία για τους εργαζόμενους όταν κλείνουν επιχειρήσεις - Η περίπτωση της Pizza Fan

Παλαιολόγος Ι. Λιάζος
Περισσότερα από Inbox
Σαουδική Αραβία: Συνασπισμός υπό την ηγεσία του Ριάντ καλεί τους Χούθι να σταματήσουν «να πλήττουν αμάχους»
Inbox

Συνασπισμός καλεί τους Χούθι να σταματήσουν «να πλήττουν αμάχους»

Συνεχίζονται οι συγκρούσεις στην Υεμένη ανάμεσα στους Χούθι και τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση που στηρίζει η Σαουδική Αραβία

Τεχνητή νοημοσύνη: Η μη αμειβόμενη εργασία στην εποχή της AI
Tεχνητή νοημοσύνη

Η μη αμειβόμενη εργασία στην εποχή της AI

Η ψηφιακή τεχνολογία έχει ήδη οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές σε αυτό το φάσμα της παραγωγής, κυρίως από την αμειβόμενη προς τη μη αμειβόμενη εργασία

Νατάσα Ρουγγέρη
Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ: Κενά σε αποθέματα, ελέγχους και ασφάλεια
Κοινωνία

Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ: Κενά σε αποθέματα, ελέγχους και ασφάλεια

Εκθεση - κόλαφος του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ – Σοβαρές δυσλειτουργίες στη διαχείριση φαρμάκων αξίας δισ. ευρώ

Μάρθα Καϊτανίδη
Σαουδική Αραβία: Συναγερμός από την αμερικανική πρεσβεία
Inbox

Συναγερμός από την αμερικανική πρεσβεία στη Σαουδική Αραβία

Στον απόηχο της κλιμάκωσης ανάμεσα στην Σαουδική Αραβία και την Ανσάρ Αλλάχ και την ενεργοποίηση του Συμφώνου της Μέκκας, οι ΗΠΑ έθεσαν την Σαουδική Αραβία στην κατηγορία 3 – «ξανασκεφτείτε το ταξίδι»

Αραγτσί: Το Ιράν έτοιμο ακόμη και για «πόλεμο Αποκάλυψης»
Κόσμος

Αραγτσί: Το Ιράν έτοιμο ακόμη και για «πόλεμο Αποκάλυψης»

Οι δηλώσεις του Αραγτσί έρχονται μετά την απόρριψη από τον Ντόναλντ Τραμπ του Ιρανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ

Αναπηρικά επιδόματα: Τι αλλάζει – Ποιοι ωφελούνται
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Έρχονται αλλαγές στα αναπηρικά επιδόματα

Αυξάνονται σε 218.000 δικαιούχους από το 2027 τα αναπηρικά επιδόματα

Ηλίας Γεωργάκης
Εκατόμβη νεκρών σε Νεπάλ και Θιβέτ μετά την πλημμύρα – Πάνω από 1.000 αγνοούμενοι, χωριά θάφτηκαν στη λάσπη
Κόσμος

Εκατόμβη νεκρών σε Νεπάλ και Θιβέτ μετά την πλημμύρα – Πάνω από 1.000 αγνοούμενοι, χωριά θάφτηκαν στη λάσπη

Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης στο Νεπάλ – Εξετάζεται αν η κατάρρευση παγετώνα προκάλεσε τις φονικές πλημμύρες

Latest News
Export Credit Greece: Ασφαλιστική κάλυψη ακόμη και για έναν μόνο αγοραστή, μέσω του Selective Risk 
Economy

Export Credit Greece: Ασφαλιστική κάλυψη ακόμη και για έναν μόνο αγοραστή

Η νέα ασφαλιστική λύση που παρουσιάζει η Export Credit Greece

Ολυμπιακή Ζυθοποιία: Η άνοδος στον τζίρο, το «άλμα» στα κέρδη και το «καμπανάκι» της ρευστότητας
Business

Ολυμπιακή Ζυθοποιία: Έσπασε το φράγμα των 200 εκατ. στον τζίρο

Οι εξαγωγές τράβηξαν το άρμα των πωλήσεων για την Ολυμπιακή Ζυθοποιία το 2025 - Τι μέρισμα θα δώσει η διοίκηση στους μετόχους

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Binance: Η επόμενη μέρα της κυβερνοεπίθεσης «μαμούθ»
Crypto

Η επόμενη μέρα της επίθεσης μαμούθ των χάκερ στην Binance

Η Binance ενημερώνει ότι επιβραδύνεται η απόσυρση μετά την κυβερνοεπίθεση που έκλεψε 6,3 δισ. δολ. από το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο στον κόσμο

Τράπεζες – servicers: Πόσα ακίνητα μπορούν πραγματικά να επιστρέψουν στην αγορά;
Ακίνητα

Πόσα ακίνητα που κατέχουν τράπεζες-servicers μπορούν να επιστρέψουν στην αγορά;

Η νέα μελέτη της BluPeak Estate Analytics εξετάζει το διαθέσιμο απόθεμα ακινήτων και τη σύνδεσή του με τη στεγαστική κρίση

Black Friday – Cyber Monday: Αυξημένη η πρόθεση των Ελλήνων για αγορές
Business

Πόσα θα ξοδέψουν οι Έλληνες στην Black Friday [γραφήματα]

To 67%, από 63% πέρσι, δηλώνουν ότι σκοπεύουν να κάνουν αγορές τις ημέρες των Black Friday και Cyber Monday, σύμφωνα με έρευνα της EY

Επιτραπέζια Ελιά: Εκτιμήσεις για την ελαιοκομική περίοδο 2026/27
AGRO

Πώς κινείται η συγκομιδή της επιτραπέζιας ελιάς

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συγκομιδή για την επιτραπέζια ελιά - Τι αναφέρει η Εθνική ΔΟΕΠΕΛ

Τράπεζα Κύπρου: Στα 119 εκατ. ευρώ εκτιμά τα κέρδη γ΄ τριμήνου η AXIA Alpha Finance
Τράπεζες

Τράπεζα Κύπρου: Στα 119 εκατ. ευρώ εκτιμά τα κέρδη γ΄ τριμήνου η AXIA Alpha Finance

Ισχυρό τρίμηνο για την Τράπεζα Κύπρου αναμένει η AXIA Alpha Finance

Γαλλία: Να καταργηθεί η ΚΟΑ οίνου και να θεσπισθεί ενίσχυση ανά εκτάριο αμπελώνα
AGRO

Αλλαγές στις ενισχύσεις για το κρασί ζητά η Γαλλία

«Δεν μπορούμε άλλο να ανεχόμαστε οι ενισχύσεις να πηγαίνουν στους μεγαλύτερους», επισημαίνει το συνδικάτο οικογενειακών εκμεταλλεύσεων στην Γαλλία

Miltiadis Marinakis STEM Center Dedicated at Massachusetts Maritime Academy
English Edition

Miltiadis Marinakis STEM Center Dedicated at Massachusetts Maritime Academy

A bridge linking memory with the future of global shipping – a family legacy and the conversation about the people modern shipping needs

Χρηματιστήριο Αθηνών: Νευρικές κινήσεις και πιέσεις από τα διυλιστήρια
Xρηματιστήριο Αθηνών

Νευρικές κινήσεις στο ΧΑ, πιέσεις από τα διυλιστήρια

Μετά από μια ισχυρή εβδομάδα, η αγορά προσπαθεί σήμερα να διατηρήσει τα κεκτημένα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΔΥΠΑ: Πώς κατανεμήθηκαν οι πληρωμές Οκτωβρίου – Οι ωφελούμενοι
Economy

ΔΥΠΑ: Πώς κατανεμήθηκαν οι πληρωμές Οκτωβρίου – Οι ωφελούμενοι

Οι συνολικές δαπάνες της ΔΥΠΑ και ο αριθμός ωφελουμένων, ανά κατηγορία παροχών καθώς και οι δαπάνες για τα ειδικά προγράμματα απασχόλησης οργανωμένες

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ήπιες πιέσεις, παραμένουν οι ανησυχίες για τη Γαλλία
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ήπιες πιέσεις στις ευρωαγορές, παραμένουν οι ανησυχίες για τη Γαλλία

Στο επίκεντρο η υποβάθμιση των προοπτικών της Γαλλίας - Οι επενδυτές αξιολογούν και την πτώση της τιμής του πετρελαίου

Hondos Center: Στα 327,3 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις το 2025 – Οι κινήσεις των 8 εταιρειών
Business

Hondos Center: Στα 327,3 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις το 2025 – Οι κινήσεις των 8 εταιρειών

Με αισιοδοξία οι εκθέσεις διαχείρισης των 8 εταιρειών του brand Hondos Center - Οι επιδόσεις του 2025

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Optima Bank για ΤΙΤΑΝ: Στα 64,2 ευρώ η τιμή – στόχος
Business

Optima Bank για ΤΙΤΑΝ: Στα 64,2 ευρώ η τιμή – στόχος

Ανθεκτικό τρίτο τρίμηνο παρά την αδύναμη ζήτηση στις ΗΠΑ

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Γερμανία: Απροσδόκητη μείωση στις λιανικές πωλήσεις τον Σεπτέμβριο
World

Γερμανία: Απροσδόκητη μείωση στις λιανικές πωλήσεις τον Σεπτέμβριο

Ο κύκλος εργασιών στο λιανικό εμπόριο τροφίμων στη Γερμανία μειώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2026

Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα στις αγορές
Ασία

Μικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές

Οι αγορές της Ιαπωνίας και της Αυστραλίας υποχώρησαν, ενώ αντίθετα ισχυρά κέρδη κατέγραψαν η Νότια Κορέα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies