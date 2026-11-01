Σαουδική Αραβία: Συνασπισμός υπό την ηγεσία του Ριάντ καλεί τους Χούθι να σταματήσουν «να πλήττουν αμάχους»

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Ο υποστράτηγος Τούρκι αλ-Μαλίκι δήλωσε εκ μέρους των δυνάμεων του συνασπισμού υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας ότι πραγματοποιήθηκαν νέες επιθέσεις εναντίον των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη.

«Πραγματοποιήσαμε μια στοχευμένη στρατιωτική επιχείρηση με σκοπό την εξουδετέρωση κρίσιμων στόχων που χρησιμοποιούνται από την τρομοκρατική πολιτοφυλακή των Χούθι», ανέφερε σε δήλωσή του.

«Θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε και να εφαρμόζουμε τα απαραίτητα επιχειρησιακά μέτρα για να αποτρέψουμε τη συμπεριφορά της τρομοκρατικής πολιτοφυλακής των Χούτι. Η πολιτοφυλακή των Χούθι πρέπει να σταματήσει όλες τις εχθρικές και βίαιες επιχειρήσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών στόχων», δήλωσε ο αλ-Μαλίκι.

Δείτε βίντεο μετά από επίθεση των Χούθι στην Νταμάμ:

Footage from the large fire at an industrial facility in the Saudi city of Dammam, following attacks by Houthi drone strikes. https://t.co/tWw8Gr9eqR — World Source News (@Worldsource24) November 1, 2026

Το Ηνωμένο Βασίλειο στηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση στην Υεμένη απέναντι στους Χούθι

Η υπουργός Εξωτερικών της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, Άφρα αλ-Ζούμπα, συναντήθηκε με τον υπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου για τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, Στίβεν Ντάουτι στο περιθώριο του «Διαλόγου της Μανάμα 2026».

Η αλ-Ζούμπα και ο Στίβεν Ντάουτι συζήτησαν τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση των ανταρτών, όπως ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών της Υεμένης σε δήλωσή του.

Συζητήθηκε επίσης η ανθρωπιστική κρίση που εξελίσσεται στη νοτιοδυτική Ταΐζ, με τη μεγάλη αυτή πόλη να βρίσκεται υπό συνεχή πολιορκία από τους Χούθι.

Ο Ντάουτι επιβεβαίωσε τη συνεχή υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου προς τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης, ανέφερε το υεμενίτικο υπουργείο.

Πηγή: in.gr