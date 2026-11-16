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Πετρέλαιο: Υποχωρούν οι τιμές στον απόηχο της υπερπροσφοράς – Στα 95 δολ.

Ο ΙΕΑ αναφέρει ότι η προσφορά σε πετρέλαιο κατά το τέταρτο τρίμηνο θα υπερβεί τη ζήτηση κατά 1,7 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.

Commodities 16.11.2026, 08:02
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Πετρέλαιο: Υποχωρούν οι τιμές στον απόηχο της υπερπροσφοράς – Στα 95 δολ.
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Υποχώρησε το πετρέλαιο τη Δευτέρα, εν μέσω προσδοκιών για πλεόνασμα στην προσφορά, καθώς οι αποστολές από τη Μέση Ανατολή μέσω των Στενών του Ορμούζ έχουν σχεδόν επανέλθει στα προπολεμικά επίπεδα, ενώ η επεξεργασία αργού στα κινεζικά διυλιστήρια μειώθηκε τον Οκτώβριο, υποδεικνύοντας χαμηλότερη ζήτηση.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το πετρέλαιο τύπου Brent σημείωναν πτώση 54 σεντς, ή 0,6%, φτάνοντας τα 95,30 δολάρια ανά βαρέλι στις 06:27 ώρα Ελλάδος. Το αμερικανικό αργό τύπου West Texas Intermediate (WTI) υποχώρησε κατά 22 σεντς, ή 0,3%, στα 88,34 δολάρια, σύμφωνα με το Reuters.

Την Παρασκευή, οι τιμές του πετρελαίου έκλεισαν με πτώση, καθώς η αγορά στάθμισε τις ενδείξεις για μειωμένο γεωπολιτικό κίνδυνο όσον αφορά τη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν, η οποία διανύει πλέον τον ένατο μήνα της. Την προηγούμενη εβδομάδα, οι τιμές αναφοράς είχαν σημειώσει πτώση 16% και 13% αντίστοιχα.

Η παγκόσμια αγορά πετρελαίου θα επιστρέψει σε κατάσταση πλεονάσματος κατά το τέταρτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, ανέφερε την Παρασκευή ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA), καθώς οι εξαγωγές από τη Μέση Ανατολή ανακάμπτουν ταχύτερα από την παγκόσμια ζήτηση, παρά τις συνεχιζόμενες επιθέσεις στη ναυτιλία.

πετρέλαιο

Το πετρέλαιο αντιμέτωπο με πλεονάζουσα προσφορά

«Για πρώτη φορά από την έναρξη της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν, οι traders εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο πλεονάζουσας προσφοράς, αντί για τη συνεχιζόμενη στενότητα στην αγορά. Αυτή η αλλαγή στην αντίληψη επηρεάζει σαφώς το κλίμα», δήλωσε στο Reuters ο Τιμ Γουότερερ, επικεφαλής αναλυτής στην KCM Trade.

Σύμφωνα με τον IEA, η προσφορά πετρελαίου κατά το τέταρτο τρίμηνο θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στα 105 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως —ποσότητα αυξημένη κατά 1,7 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως σε σχέση με την προβλεπόμενη ζήτηση. Σημειώνεται ότι ο Οργανισμός είχε προβλέψει προηγουμένως έλλειμμα προσφοράς για το τέταρτο τρίμηνο.

Ο Οργανισμός παρείχε επίσης περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις ποσότητες που απομένουν να διατεθούν από την απελευθέρωση-ρεκόρ πετρελαίου από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης των κρατών-μελών του —μια δέσμευση που είχε αναληφθεί τον Μάρτιο. Συγκεκριμένα, ανακοινώθηκε ότι 71 εκατομμύρια βαρέλια θα διατεθούν έως το τέλος Φεβρουαρίου, συμπεριλαμβανομένων 15 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ, με στόχο την άμβλυνση της στενότητας στην αγορά.

Πιέσεις στις τιμές άσκησαν επίσης οι ενδείξεις για μειωμένη ζήτηση στην Κίνα, τον δεύτερο μεγαλύτερο καταναλωτή πετρελαίου παγκοσμίως. Τα πιο πρόσφατα στοιχεία από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της χώρας, που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα, έδειξαν ότι ο όγκος επεξεργασίας στα διυλιστήρια τον Οκτώβριο μειώθηκε κατά 2% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και κατά 8,1% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

πετρέλαιο

Αύξηση κινεζικών αποθεμάτων

Η πτώση στον όγκο επεξεργασίας, σε συνδυασμό με την αύξηση της εγχώριας παραγωγής και των εισαγωγών από το εξωτερικό, υποδηλώνει αύξηση των κινεζικών αποθεμάτων αργού πετρελαίου κατά 492.000 βαρέλια ημερησίως τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters που βασίζονται σε κυβερνητικά στοιχεία.

Ωστόσο, ο Γουότερερ από την KCM Trade σημείωσε ότι, παρόλο που η προσφορά παρουσιάζει σημάδια χαλάρωσης, τα ναύλα παραμένουν υψηλά, θέτοντας ένα κατώτατο όριο στις τιμές του πετρελαίου.

Τα ναύλα παραμένουν υψηλά λόγω των κινδύνων που αντιμετωπίζουν τα δεξαμενόπλοια κατά τη μεταφορά αργού πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, καθώς και επειδή ένας σημαντικός αριθμός πλοίων απασχολείται στη μεταφορά πετρελαίου εντός της συγκεκριμένης θαλάσσιας οδού —με σκοπό τη μεταφόρτωσή του σε άλλα πλοία που το μεταφέρουν στα διυλιστήρια— γεγονός που έχει περιορίσει τη διαθέσιμη χωρητικότητα πλοίων.

Το βράδυ της Κυριακής, το ιρανικό ναυτικό ανακοίνωσε ότι ένα δεξαμενόπλοιο τυλίχθηκε στις φλόγες αφού προσέκρουσε σε θαλάσσια νάρκη ανατολικά των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Παρ’ όλα αυτά, ορισμένοι αναλυτές παραμένουν αισιόδοξοι όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της ναυτιλίας για το επόμενο έτος.

«Η βασική μας εκτίμηση προβλέπει την επίτευξη μιας προκαταρκτικής συμφωνίας για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ εντός του πρώτου τριμήνου του 2027. Αυτό θα ανοίξει τον δρόμο για μια διαρκή βελτίωση των συνθηκών θαλάσσιας ασφάλειας, επιτρέποντας την εξομάλυνση των αγορών ναύλων και ασφάλισης, καθώς και την άρση των στρεβλώσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα», ανέφεραν αναλυτές της BMI σε σημείωμά τους προς πελάτες.

«Κατά συνέπεια, οι εξαγωγές αργού πετρελαίου από την περιοχή θα σταθεροποιηθούν, ξεπερνώντας τα επίπεδα που ίσχυαν πριν από τη σύγκρουση, καθώς η παραγωγή θα αυξάνεται».

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