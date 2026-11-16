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Ιαπωνία: Η οικονομία συρρικνώνεται για πρώτη φορά σε ένα χρόνο

Η χαμηλή καταναλωτική δαπάνη και οι βροχοπτώσεις που έσπασαν κάθε ρεκόρ, επιβραδύνουν την ανάπτυξη του ΑΕΠ στην Ιαπωνία

World 16.11.2026, 09:46
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Ιαπωνία: Η οικονομία συρρικνώνεται για πρώτη φορά σε ένα χρόνο
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

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Για πρώτη φορά μέσα σε ένα χρόνο συρρικνώθηκε η ιαπωνική οικονομία, καθώς η καταναλωτική δαπάνη επιβραδύνθηκε λόγω του αυξημένου κόστους διαβίωσης, ενώ το Τόκιο βίωσε τη μακρύτερη περίοδο βροχοπτώσεων από την έναρξη των καταγραφών το 1886.

Σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα, το πραγματικό ΑΕΠ σημείωσε ετήσια συρρίκνωση 0,1% κατά το τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Το αποτέλεσμα αυτό σηματοδοτεί την πρώτη τοποθέτηση της Ιαπωνίας σε αρνητική ανάπτυξη τα τελευταία τέσσερα τρίμηνα. Να σημειωθεί πως υπολείπεται της πρόβλεψης για ετήσια ανάπτυξη 0,3%, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters μεταξύ οικονομολόγων.

Η κατανάλωση και ο καιρός στην Ιαπωνία

Οι αναλυτές προειδοποίησαν ότι οι συγκρίσεις σε τριμηνιαία βάση διαστρεβλώθηκαν από έναν ασυνήθιστο αριθμό ιδιόμορφων παραγόντων και υπογράμμισαν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν η κυβέρνηση και η κεντρική τράπεζα, καθώς αξιολογούν τον αντίκτυπο του επίμονου πληθωρισμού και των αυξανόμενων επιτοκίων.

Η ιδιωτική κατανάλωση μειώθηκε κατά 0,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, εν μέρει λόγω της λήξης των επιδοτήσεων για κλιματιστικά και αυτοκίνητα, οι οποίες είχαν οδηγήσει σε αύξηση των πωλήσεων κατά την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου. Η ιδιωτική κατανάλωση αντιπροσωπεύει περισσότερο από το ήμισυ του οικονομικού προϊόντος της Ιαπωνίας.

Ορισμένοι αναλυτές ανέφεραν ότι οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες στα τέλη Αυγούστου και στις αρχές Οκτωβρίου αποτέλεσαν έναν από τους παράγοντες που οδήγησαν στη μείωση της κατανάλωσης, με μια σειρά τυφώνων και μια αδιάκοπη περίοδο βροχοπτώσεων 37 ημερών στην πρωτεύουσα.

Οι λιανοπωλητές έχουν αναφερθεί στην επίδραση των καιρικών συνθηκών στα πρόσφατα αποτελέσματά τους. Η επιβράδυνση των πωλήσεων αναψυκτικών και παγωτών έπληξε την 7-Eleven, τη μεγαλύτερη αλυσίδα καταστημάτων ψιλικών της Ιαπωνίας, όπου η αύξηση των πωλήσεων στα ίδια καταστήματα μειώθηκε από 2% το πρώτο τρίμηνο σε 0,3% κατά τη διάρκεια των πέντε μηνών που έληξαν τον Οκτώβριο.

Η περίπτωση της 7-Eleven

Ο Τομοχίρο Ακούτσου, πρόεδρος της Seven-Eleven Japan, δήλωσε κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης για τα τριμηνιαία αποτελέσματα ότι «οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες του καλοκαιριού μάς έπληξαν σκληρά και συνειδητοποιούμε με οδύνη ότι δεν διαθέτουμε ακόμη τη δύναμη να αντισταθούμε όταν οι συνθήκες στρέφονται εναντίον μας».

Η Ιαπωνική Ένωση Franchise, ο κλάδος των καταστημάτων ψιλικών, ανέφερε ότι οι τυφώνες και οι παρατεταμένες βροχοπτώσεις μείωσαν τις επισκέψεις των πελατών στα καταστήματα κατά 3,8% τον Σεπτέμβριο.

Ωστόσο, οι ισχυρές πωλήσεις αδιάβροχων, τηγανητών τροφίμων και γλυκών -καθώς και προϊόντων θερμαινόμενου καπνού εν όψει της αύξησης των φόρων- συνέβαλαν σε μια μικρή αύξηση των δαπανών των πελατών εκείνο το μήνα.

Ο Στέφαν Άνγκρικ, επικεφαλής της Moody’s Analytics για την Ιαπωνία, προειδοποίησε ωστόσο να μην αποδίδονται τα αδύναμα αποτελέσματα στις καιρικές συνθήκες, προσθέτοντας ότι η σύνδεση με τη μειωμένη κατανάλωση δεν είναι τόσο απλή.

«Είναι απλώς πολύ βολικό να αποδίδουμε μια λανθασμένη πρόβλεψη στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες», είπε. «Αν βρέχει, οι άνθρωποι μπορεί να πάνε στο σινεμά αντί για το ζωολογικό κήπο, ή να πάρουν ταξί αντί να πάνε με ποδήλατο. Αυτό δημιουργεί οικονομική δραστηριότητα και, κατ’ αρχήν, συμβάλλει στο ΑΕΠ».

Αναμένεται η κεντρική τράπεζα να αυξήσει το επιτόκιο πολιτικής κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες

Σε αρνητική τροχιά

Οι αναλυτές ανέφεραν ότι το βασικό ζήτημα, το οποίο δεν είχε ακόμη αντανακλαστεί πλήρως στις προβλέψεις της συναίνεσης, ήταν ότι, ενώ οι μισθοί αυξάνονται στην Ιαπωνία, οι αυξήσεις αυτές δεν ήταν αρκετά ισχυρές ώστε να ενισχύσουν το καταναλωτικό κλίμα, δεδομένης της αύξησης των τιμών.

Τα νοικοκυριά δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα, ενώ το ποσοστό αποταμίευσης είναι ως επί το πλείστον αρνητικό από τα μέσα του 2023.

Μετά την ανακοίνωση των στοιχείων για το ΑΕΠ, η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Θα συνεχίσουμε να παρέχουμε αδιάλειπτη στήριξη ενάντια στην αύξηση των τιμών και θα εργαστούμε σκληρά για να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον που θα ευνοεί τις αυξήσεις των μισθών».

Παρά την εμφανή στασιμότητα της οικονομίας, οι αναλυτές ανέφεραν ότι τα στοιχεία αυτά δεν αναμένεται να ανατρέψουν την προσπάθεια της Τράπεζας της Ιαπωνίας να αυξήσει τα επιτόκια, καθώς η χώρα προχωρά στην εποχή μετά τον αποπληθωρισμό.

Οι περισσότεροι οικονομολόγοι αναμένουν ότι η κεντρική τράπεζα θα αυξήσει το επιτόκιο πολιτικής κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες, στο 1,50%, κατά τη συνεδρίασή της τον Δεκέμβριο.

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