 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(17) "Aviation Industry"
    [1]=>
    string(18) "International News"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(22) "Negative News: Travel2"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(6) "Travel"
}

ΗΠΑ: Ομαλοποιούνται οι πτήσεις μετά το χάος

Τι αναμένεται για τις αεροπορικές πτήσεις στις ΗΠΑ - Οι εργασίες της FAA κι τα αιτήματα για περισσότερες επενδύσεις

World 16.11.2026, 10:39
Σχολιάστε
ΗΠΑ: Ομαλοποιούνται οι πτήσεις μετά το χάος
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα συνεχίστηκαν τα προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις στις ΗΠΑ, με περισσότερες από 11.500 πτήσεις να επηρεάζονται την Κυριακή.

Ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι προέβλεψε επιστροφή στην κανονικότητα μέχρι τη Δευτέρα, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες προσπαθούσαν να επανέλθουν στο πρόγραμμα τους μετά από μια γενική αναστολή απογειώσεων σε όλο το δίκτυο.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο δεδομένων αεροπορικών μεταφορών FlightAware, την Κυριακή ακυρώθηκαν περίπου 2.100 πτήσεις σε ολόκληρη τη χώρα και 9.400 υπέστησαν καθυστέρηση. Το Σάββατο, οι αεροπορικές εταιρείες είχαν ακυρώσει σχεδόν 6.700 πτήσεις στις ΗΠΑ και είχαν καθυστερήσει περισσότερες από 9.100.

Περίπου το 28% των πτήσεων της JetBlue και το 20% των πτήσεων της American Airlines ακυρώθηκαν, ενώ η United Airlines, η Southwest και η Delta ανέφεραν ακυρώσεις που κυμαίνονταν από 3% έως 5% των πτήσεών τους.

ΗΠΑ

Οι προοπτικές για την επόμενη μέρα ήταν καλύτερες, με μόλις 88 ακυρώσεις για τη Δευτέρα έως τις 8:28 μ.μ. ET (01:28 GMT) της Κυριακής, σύμφωνα με την FlightAware. Το βράδυ του Σαββάτου, είχαν ακυρωθεί περισσότερες από 875 πτήσεις της Κυριακής.

Ο Ντάφι δήλωσε στην εκπομπή «This Week» του ABC ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις για κυβερνοεπίθεση ή άλλη κακόβουλη πρόθεση στην υπόθεση, αλλά η αιτία παρέμενε ασαφής. Ο υπουργός Μεταφορών ανέφερε ότι οι πτήσεις θα «επανέλθουν στο φυσιολογικό» την Κυριακή, «αλλά πιθανώς θα είναι πλήρως φυσιολογικές» τη Δευτέρα, και τόνισε την έμφαση που δίνει η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA) στη διασφάλιση της ασφάλειας των επιβατών.

Οι δρομολογητές στις ΗΠΑ

Η FAA εξέδωσε την Παρασκευή μια πανεθνική διακοπή πτήσεων που ανέστειλε σχεδόν όλες τις αναχωρήσεις ⁠για σχεδόν πέντε ώρες. Ήταν η μακρύτερη πανεθνική διακοπή των αεροπορικών μετακινήσεων στις ΗΠΑ από τις επιθέσεις της Αλ Κάιντα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις 11 Σεπτεμβρίου 2001.

Η εγκατάσταση, από τον ανάδοχο της FAA, L3Harris, τουλάχιστον ενός νέου δρομολογητή σε μια απομακρυσμένη εγκατάσταση οδήγησε σε μια κατάσταση κατά την οποία άλλα κέντρα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας υπερφορτώθηκαν από μια πλημμύρα δεδομένων που παρεμπόδισε τα συστήματα επικοινωνιών, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Ο Ντάφι δήλωσε την Κυριακή ότι η αντικατάσταση ενός δρομολογητή σε μια εγκατάσταση της FAA στο El Dorado του Αρκάνσας προκάλεσε προβλήματα με έναν δρομολογητή που είχε αντικατασταθεί πρόσφατα στο Amarillo του Τέξας, ο οποίος άρχισε να μεταδίδει σήματα και να υπερφορτώνει δρομολογητές σε άλλα κέντρα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας σε ολόκληρη τη χώρα.

Η «λειτουργικότητα των δρομολογητών προέλευσης» έχει απενεργοποιηθεί, ανέφερε η FAA την Κυριακή, προσθέτοντας ότι έκανε το ίδιο για περίπου 60 παρόμοιους δρομολογητές στο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Ωστόσο, η FAA εξακολουθεί να μην γνωρίζει τι προκάλεσε τελικά το πρόβλημα που προέκυψε από εργασίες συντήρησης που είχαν πραγματοποιηθεί χιλιάδες φορές στο παρελθόν χωρίς πρόβλημα, δήλωσε ο Ντάφι.

«Ο τεχνικός που εγκατέστησε το δρομολογητή ήταν, όπως πιστεύουμε, ένας καλός Αμερικανός πατριώτης, ένας βετεράνος — οπότε δεν πιστεύουμε ότι κάποιος προσπάθησε να σαμποτάρει το δίκτυο κατά την εγκατάσταση», εξήγησε στο Reuters ο Ντάφι. «Ωστόσο, στην πραγματικότητα δεν γνωρίζουμε την πραγματική αιτία του προβλήματος».

Τυχόν προβλήματα με το σύστημα επικοινωνίας της FAA προέκυψαν μόνο αφού η αντικατάσταση του δρομολογητή είχε ολοκληρωθεί «με επιτυχία», υπό την επίβλεψη υπαλλήλου της υπηρεσίας, όπως ανέφερε ένα από τα άτομα αυτά.

Η πίεση στο σύστημα της FAA

Τα προβλήματα της Παρασκευής προκλήθηκαν «λίγο μετά» την παράδοση της υπηρεσίας στις εγκαταστάσεις πίσω στην FAA, η οποία είχε εγκρίνει τις εργασίες που είχαν πραγματοποιηθεί, ανέφερε το άλλο πρόσωπο.

Η διακοπή της Παρασκευής αποτελεί το πιο πρόσφατο και δραματικό σημάδι της πίεσης που δέχεται το σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας των ΗΠΑ, το οποίο αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω της παλαιάς τεχνολογίας, του εξοπλισμού και των επικοινωνιών, καθώς και έλλειψης αρκετών χιλιάδων ελεγκτών.

Οι δρομολογητές που παρουσίασαν προβλήματα αγοράστηκαν το 2001 και είχαν καταστεί παρωχημένοι ήδη από το 2006, ανέφερε ο Duffy. Από την Παρασκευή, ο Ντάφι έχει ζητήσει χρηματοδότηση ύψους 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αναβάθμιση των συστημάτων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, αυξάνοντας το αρχικό αίτημά του από τα 30 δισεκατομμύρια δολάρια – αφού το Κογκρέσο ενέκρινε 12,5 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι.

Αιτήματα για περισσότερες δαπάνες

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκανε την Κυριακή τις πρώτες δημόσιες δηλώσεις του σχετικά με τα προβλήματα των αεροπορικών μετακινήσεων αυτού του Σαββατοκύριακου, ζητώντας επίσης πρόσθετη χρηματοδότηση από τους νομοθέτες των ΗΠΑ.

«Έχουμε ήδη ξεκινήσει τις εργασίες, αλλά πρέπει να γίνουν όλες με τη μία και όχι σταδιακά», έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Το Κογκρέσο πρέπει να δώσει την έγκρισή του».

Οι Δημοκρατικοί αναμένεται να αναλάβουν τον έλεγχο του Κογκρέσου από τους Ρεπουμπλικάνους, συμπατριώτες του Τραμπ, τον Ιανουάριο, μετά τα κέρδη που σημείωσαν στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ στις 3 Νοεμβρίου.

Το αίτημα του Ντάφι για περισσότερα χρήματα προκάλεσε σκεπτικισμό από τους βουλευτές των ΗΠΑ Rick Larsen και André Carson, τους κορυφαίους Δημοκρατικούς στην Επιτροπή Μεταφορών και Υποδομών της Βουλής των Αντιπροσώπων και στην υποεπιτροπή αεροπορίας της, αντίστοιχα.

Από τα 12,5 δισεκατομμύρια δολάρια που εγκρίθηκαν το 2025 για αναβαθμίσεις του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, περίπου 11 δισεκατομμύρια δολάρια παραμένουν αδιάθετα, ανέφεραν οι Larsen και Carson σε δήλωση το Σάββατο, διερωτώμενοι «γιατί χρειάζονται περισσότερα χρήματα;».

Ο υπουργός δήλωσε την Κυριακή ότι τα χρήματα που διατέθηκαν πέρυσι, προορίζονταν αποκλειστικά για συγκεκριμένες δαπάνες και δεν περιλάμβαναν κονδύλια για νέο λογισμικό διαχείρισης του εναέριου χώρου.

«Δεν μπορούμε να βασιζόμαστε μόνο στις κυβερνητικές επενδύσεις… Χρειάζονται και ιδιωτικές», επισήμανε ο Τζάστιν Ερμπάτσι, γενικός διευθυντής της παγκόσμιας εμπορικής ένωσης Airports Council International.

Ο Ερμπάτσι, μιλώντας την Κυριακή σε ένα φόρουμ για τις αεροπορικές υποδομές στο Μόντρεαλ, δεν αναφέρθηκε στην αναστολή πτήσεων της Παρασκευής, αλλά τόνισε ότι πρέπει να γίνουν επενδύσεις στις αερομεταφορές για να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη κίνηση και τα ξεπερασμένα συστήματα.

Η παγκόσμια επιβατική κίνηση προβλέπεται να υπερδιπλασιαστεί έως το 2050, σύμφωνα με στοιχεία της ένωσης αεροπορικών εταιρειών IATA.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
FDA: Απέρριψε αντικαρκινικό φάρμακο της Κίνας – Πλήγμα στον τομέα βιοτεχνολογίας του Πεκίνου
World

Μπλόκο FDA σε αντικαρκινικό φάρμακο της Κίνας, πλήγμα στη βιοτεχνολογία της
Revolut: Σε ποια χώρα βρίσκεται υπό ποινική έρευνα
World

Revolut: Σε ποια χώρα βρίσκεται υπό ποινική έρευνα
ΗΠΑ: Ομαλοποιούνται οι πτήσεις μετά το χάος
World

ΗΠΑ: Ομαλοποιούνται οι πτήσεις μετά το χάος
Τζένσεν Χουάνγκ: Ο Μασκ ανάμεσα στους 165.000 που ζητούν να γυρίσει στο «τιμόνι» της Nvidia
World

Ποιοι δίνουν «μάχη» για να επιστρέψει ο Τζένσεν Χουάνγκ στην Nvidia
Μοody’s: Πιο ισχυρός o τραπεζικός κλάδος το 2027
World

Πιο ισχυρός o τραπεζικός κλάδος το 2027, προβλέπει η Moody's
Ιαπωνία: Η οικονομία συρρικνώνεται για πρώτη φορά σε ένα χρόνο
World

Η Ιαπωνία χάνει την οικονομική της φόρα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Euronext Athens: Τι στάση θα κρατήσουν οι ξένοι στο τέλος της χρονιάς
Xρηματιστήριο Αθηνών

Έρχεται 15ήμερο φωτιά για το ΧΑ – Βαρόμετρο οι ξένοι

Οι παράγοντες που θα καθορίσουν την πορεία του Euronext Athens μέχρι τέλος του έτους – Τι σταθμίζει η επενδυτική κοινότητα – Η IPO της ΜΕΤΚΑ, ο MSCI και ο μαύρος χρυσός

Γιώργος Μανέττας - Αλεξάνδρα Τόμπρα
Μέλι Αττική: Η εκτίναξη των καθαρών κερδών, η μεγάλη πρόκληση και το άνοιγμα στο εξωτερικό
Business

Μέλι Αττική: Το «γλυκό» 2025 και η μεγάλη πρόκληση

Άνοδο στον τζίρο και εκτόξευση της καθαρής κερδοφορίας κατά 157,9% πέτυχε η «Μέλι Αττική» το 2025 - Ποιος είναι ο βασικός στόχος για την τρέχουσα χρήση

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Brook Lane Capital: Άνοδος τζίρου αλλά και πίεση στα κέρδη για τα δύο ξενοδοχεία στην Κω
Business

Brook Lane: Τα 744 δωμάτια και η χρονιά που έκλεισε με ζημιές

Η αύξηση των δαπανών περιόρισε τα λειτουργικά κέρδη της Brook Lane Capital και ο καταλογισμός φόρων προηγούμενων χρήσεων επιβάρυνε το τελικό αποτέλεσμα

Λάμπρος Καραγεώργος
Τράπεζες: Ανατροπές σε δάνεια και καταθέσεις
Τράπεζες

Ανατροπές σε δάνεια και καταθέσεις

Οι συστημικές τράπεζες και ο ανταγωνισμός που δέχονται από τις μικρότερες και τις neobank σε δάνεια και καταθέσεις

Αγης Μάρκου
Εκλογές: Τι βλέπουν διεθνείς οίκοι για την Ελλάδα και την οικονομία της το 2027
Economy

Τα 2+3 σενάρια για εθνικές εκλογές και παγκόσμια οικονομία

Διεθνείς οίκοι προχωρούν σε δύο σενάρια για τις εκλογές στην Ελλάδα το 2027 – Τα τρία σενάρια της ING για Ευρώπη και ΗΠΑ

Τάσος Μαντικίδης
Φοροδιαφυγή: Έρχεται νομοθετική παρέμβαση μετά το «Χωριάτικο» και τους «αχυρανθρώπους» της Θεσσαλονίκης
Economy

Κωδικός «μπροστινοί» για τα κυκλώματα της φοροδιαφυγής

Για τη φοροδιαφυγή ετοιμάζεται νομοσχέδιο: Μητρώο φορολογικού προφίλ, δια ζώσης συνεντεύξεις από ΑΑΔΕ, ραντάρ για τις οφειλές επιχειρήσεων

Ντίνος Σιωμόπουλος
Συντάξεις: Οι δύο «βόμβες» που απειλούν το Ασφαλιστικό και τα όρια ηλικίας
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Οι δύο «βόμβες» που απειλούν το ασφαλιστικό και τα όρια ηλικίας

Τι δείχνουν εκθέσεις της Κομισιόν και του ΚΕΦΙΜ για το Ασφαλιστικό και τα όρια συνταξιοδότησης – Πότε έρχεται αύξηση των ορίων ηλικίας για τις συντάξεις

Κώστας Παπαδής
Δεξαμενόπλοια: Πτώση άνω του 50% σε βασικούς δείκτες ναύλων
Ναυτιλία

Τάνκερ: Πτώση άνω του 50% στους δείκτες ναύλων

Η υποχώρηση σημειώνει ο οίκος Gibson, άρχισε μετά τις νίκες των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, καθώς οι πιο ήπιοι τόνοι του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ενίσχυσαν τις προσδοκίες αποκλιμάκωσης στις αγορές

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από World
FDA: Απέρριψε αντικαρκινικό φάρμακο της Κίνας – Πλήγμα στον τομέα βιοτεχνολογίας του Πεκίνου
World

Μπλόκο FDA σε αντικαρκινικό φάρμακο της Κίνας, πλήγμα στη βιοτεχνολογία της

Το φάρμακο «ivonescimab» της Summit θεωρήθηκε ως κρίσιμο τεστ για το αν τα φάρμακα της Κίνας θα μπορούσαν να περάσουν τον έλεγχο στις ΗΠΑ

ΗΠΑ: Ομαλοποιούνται οι πτήσεις μετά το χάος
World

ΗΠΑ: Ομαλοποιούνται οι πτήσεις μετά το χάος

Τι αναμένεται για τις αεροπορικές πτήσεις στις ΗΠΑ - Οι εργασίες της FAA κι τα αιτήματα για περισσότερες επενδύσεις

Τζένσεν Χουάνγκ: Ο Μασκ ανάμεσα στους 165.000 που ζητούν να γυρίσει στο «τιμόνι» της Nvidia
World

Ποιοι δίνουν «μάχη» για να επιστρέψει ο Τζένσεν Χουάνγκ στην Nvidia

Προσωπικότητες της Σίλικον Βάλεϊ υποστηρίζουν τον αποπέμφθέντα CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ

Μοody’s: Πιο ισχυρός o τραπεζικός κλάδος το 2027
World

Πιο ισχυρός o τραπεζικός κλάδος το 2027, προβλέπει η Moody's

Αντανακλώντας οι ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες και η σταθερή κερδοφορία, εκτιμά έκθεση της Moody's Ratings

Ιαπωνία: Η οικονομία συρρικνώνεται για πρώτη φορά σε ένα χρόνο
World

Η Ιαπωνία χάνει την οικονομική της φόρα

Η χαμηλή καταναλωτική δαπάνη και οι βροχοπτώσεις που έσπασαν κάθε ρεκόρ, επιβραδύνουν την ανάπτυξη του ΑΕΠ στην Ιαπωνία

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Κίνα: Μεγαλύτερη από τις προβλέψεις η επιβράδυνση της οικονομίας τον Οκτώβριο
World

Κίνα: Η οικονομία κατεβάζει ταχύτητα

Βιομηχανική παραγωγή, λιανική και επενδύσεις υποχώρησαν περισσότερο από ό,τι αναμενόταν, εντείνοντας τις πιέσεις στη Κίνα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Federal Reserve: Επί 112 χρόνια στο τιμόνι της αμερικανικής οικονομίας
World

Fed: Επί 112 χρόνια στο τιμόνι της αμερικανικής οικονομίας

Η Fed δημιουργήθηκε στις 15 Νοεμβρίου 1914 για να αποτρέψει τις τραπεζικές καταρρεύσεις και να εξασφαλίσει επαρκή ρευστότητα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Latest News
Le Figaro για GSI: Η Γαλλία έρχεται να σώσει το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου
Ηλεκτρισμός

Le Figaro για GSI: Η Γαλλία έρχεται να σώσει το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Οι διπλωμάτες βρίσκονται σε επιφυλακή και οι αγορές ενέργειας παρακολουθούν με ανησυχία τις εξελίξεις, τονίζει η Le Figaro

Χατζηδάκης: Συναινετική λύση για τη μεταφορά συντελεστή δόμησης
Πολιτική

Χατζηδάκης: Συναινετική λύση για τη μεταφορά συντελεστή δόμησης

Σειρά πρωτοβουλιών για τη στέγαση και τη στήριξη των ευάλωτων

FDA: Απέρριψε αντικαρκινικό φάρμακο της Κίνας – Πλήγμα στον τομέα βιοτεχνολογίας του Πεκίνου
World

Μπλόκο FDA σε αντικαρκινικό φάρμακο της Κίνας, πλήγμα στη βιοτεχνολογία της

Το φάρμακο «ivonescimab» της Summit θεωρήθηκε ως κρίσιμο τεστ για το αν τα φάρμακα της Κίνας θα μπορούσαν να περάσουν τον έλεγχο στις ΗΠΑ

Revolut: Σε ποια χώρα βρίσκεται υπό ποινική έρευνα
World

Revolut: Σε ποια χώρα βρίσκεται υπό ποινική έρευνα

Ιταλικό δικαστήριο θέτει θυγατρική της Revolut υπό εποπτεία λόγω υποθέσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Μελισσοκομία: Εκπνέει η προθεσμία για τις δηλώσεις κατεχόμενων κυψελών – Οι κυρώσεις
AGRO

Εκπνέει η προθεσμία για τις δηλώσεις κατεχόμενων κυψελών - Οι κυρώσεις

Αν ο μελισσοκόμος δεν υποβάλλει την προβλεπόμενη δήλωση δεν μπορεί να συμμετέχει σε δράσεις στήριηξης και ενίσχυσης για τη μελισσοκομία

Εξοχική κατοικία: Πόσα δίνουν για ένα σπίτι στην Πελοπόννησο
Ακίνητα

Το νέο «hot spot» των ξένων επενδυτών - Οι προορισμοί

Επενδυτικό καταφύγιο αποτελεί για τους ξένους η εξοχική κατοικία - Από ποιες χώρες

ΧΑ: Trading σε στενό εύρος, υπό το βάρος των αποκοπών
Xρηματιστήριο Αθηνών

ΧΑ: Trading σε στενό εύρος, υπό το βάρος των αποκοπών

Η αγορά επιχειρεί να βρει κατεύθυνση στην έναρξη της νέας εβδομάδας, με τις αποκοπές μερισμάτων να επηρεάζουν την εικόνα του ταμπλό

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Παπασταύρου: Παράθυρο για διορθώσεις στις μελέτες για τον συντελεστή δόμησης
Ακίνητα

Παπασταύρου: Παράθυρο για διορθώσεις στις μελέτες για τον συντελεστή δόμησης

Στο Μαξίμου οι έξι δήμαρχοι της Αττικής για τον συντελεστή δόμησης - Οι αντιδράσεις των δήμων

Morgan Stanley: Η οικονομία της Ελλάδας αντέχει, επόμενο τεστ οι εκλογές
Economy

Morgan Stanley: Η οικονομία της Ελλάδας αντέχει, επόμενο τεστ οι εκλογές

H Morgan Stanley προβλέπει ότι η ελληνική οικονομία θα αναπτύσσεται με μέσο ετήσιο ρυθμό 1,9% την περίοδο 2026-2028

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Interreg: Γέφυρα μεταξύ των ευρωπαϊκών στόχων για ανταγωνιστικότητα και πράσινη μετάβαση
Economy

«Γέφυρα» για ανταγωνιστικότητα και πράσινη μετάβαση το Interreg

Ετήσια Συνάντηση του Interreg για το 2026 διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 12 και 13 Νοεμβρίου 2026 στις Βρυξέλλες

Ακίνητα: Διορθώσεις στο Ε9 – Τι αλλάζει με το ΜΙΔΑ
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Ακίνητα: Διορθώσεις στο Ε9 – Τι αλλάζει με το ΜΙΔΑ

Οι διατάξεις για τα ακίνητα - Τι αναφέρει η ΠΟΜΙΔΑ

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Στάση αναμονής στις αγορές
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Στάση αναμονής στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Στο επίκεντρο βρίσκονται τα αποτελέσματα της Nvidia, αλλά και η πολυαναμενόμενη IPO της Anthropic

ΗΠΑ: Ομαλοποιούνται οι πτήσεις μετά το χάος
World

ΗΠΑ: Ομαλοποιούνται οι πτήσεις μετά το χάος

Τι αναμένεται για τις αεροπορικές πτήσεις στις ΗΠΑ - Οι εργασίες της FAA κι τα αιτήματα για περισσότερες επενδύσεις

Alpha Bank: Ολοκληρώθηκε η εξαγοράς της Altius Insurance στην Κύπρο
Τράπεζες

Alpha Bank: Ολοκληρώθηκε η εξαγοράς της Altius Insurance στην Κύπρο

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής ακολουθεί την υπογραφή της οριστικής συμφωνίας αγοράς μετοχών που ανακοινώθηκε την 1η Ιουλίου 2026

ΑΑΔΕ: Τι είναι η ΕΑΕ Απλουστευμένης Υποβολής – Ποιους αφορά
AGRO

Τι είναι η ΕΑΕ Απλουστευμένης Υποβολής – Ποιους αφορά

Οι κρίσιμες ημερομηνίες για τους αγρότες για την καταβολή της προκαταβολής από την ΑΑΔΕ

Bright Group – Swot Hospitality: Ενώνουν τις δυνάμεις τους για νέες επενδύσεις σε τουρισμό και real estate
Τουρισμός

Bright Group – Swot Hospitality: Ενώνουν τις δυνάμεις τους για νέες επενδύσεις σε τουρισμό και real estate

Η ένταξη της SWOT Hospitality στο επιχειρηματικό οικοσύστημα του Bright Group δημιουργεί νέες προοπτικές για την ανάπτυξη επενδυτικών έργων στην ελληνική αγορά

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies