ΗΠΑ: Ομαλοποιούνται οι πτήσεις μετά το χάος

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Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα συνεχίστηκαν τα προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις στις ΗΠΑ, με περισσότερες από 11.500 πτήσεις να επηρεάζονται την Κυριακή.

Ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι προέβλεψε επιστροφή στην κανονικότητα μέχρι τη Δευτέρα, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες προσπαθούσαν να επανέλθουν στο πρόγραμμα τους μετά από μια γενική αναστολή απογειώσεων σε όλο το δίκτυο.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο δεδομένων αεροπορικών μεταφορών FlightAware, την Κυριακή ακυρώθηκαν περίπου 2.100 πτήσεις σε ολόκληρη τη χώρα και 9.400 υπέστησαν καθυστέρηση. Το Σάββατο, οι αεροπορικές εταιρείες είχαν ακυρώσει σχεδόν 6.700 πτήσεις στις ΗΠΑ και είχαν καθυστερήσει περισσότερες από 9.100.

Περίπου το 28% των πτήσεων της JetBlue και το 20% των πτήσεων της American Airlines ακυρώθηκαν, ενώ η United Airlines, η Southwest και η Delta ανέφεραν ακυρώσεις που κυμαίνονταν από 3% έως 5% των πτήσεών τους.

Οι προοπτικές για την επόμενη μέρα ήταν καλύτερες, με μόλις 88 ακυρώσεις για τη Δευτέρα έως τις 8:28 μ.μ. ET (01:28 GMT) της Κυριακής, σύμφωνα με την FlightAware. Το βράδυ του Σαββάτου, είχαν ακυρωθεί περισσότερες από 875 πτήσεις της Κυριακής.

Ο Ντάφι δήλωσε στην εκπομπή «This Week» του ABC ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις για κυβερνοεπίθεση ή άλλη κακόβουλη πρόθεση στην υπόθεση, αλλά η αιτία παρέμενε ασαφής. Ο υπουργός Μεταφορών ανέφερε ότι οι πτήσεις θα «επανέλθουν στο φυσιολογικό» την Κυριακή, «αλλά πιθανώς θα είναι πλήρως φυσιολογικές» τη Δευτέρα, και τόνισε την έμφαση που δίνει η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA) στη διασφάλιση της ασφάλειας των επιβατών.

Οι δρομολογητές στις ΗΠΑ

Η FAA εξέδωσε την Παρασκευή μια πανεθνική διακοπή πτήσεων που ανέστειλε σχεδόν όλες τις αναχωρήσεις ⁠για σχεδόν πέντε ώρες. Ήταν η μακρύτερη πανεθνική διακοπή των αεροπορικών μετακινήσεων στις ΗΠΑ από τις επιθέσεις της Αλ Κάιντα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις 11 Σεπτεμβρίου 2001.

Η εγκατάσταση, από τον ανάδοχο της FAA, L3Harris, τουλάχιστον ενός νέου δρομολογητή σε μια απομακρυσμένη εγκατάσταση οδήγησε σε μια κατάσταση κατά την οποία άλλα κέντρα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας υπερφορτώθηκαν από μια πλημμύρα δεδομένων που παρεμπόδισε τα συστήματα επικοινωνιών, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Ο Ντάφι δήλωσε την Κυριακή ότι η αντικατάσταση ενός δρομολογητή σε μια εγκατάσταση της FAA στο El Dorado του Αρκάνσας προκάλεσε προβλήματα με έναν δρομολογητή που είχε αντικατασταθεί πρόσφατα στο Amarillo του Τέξας, ο οποίος άρχισε να μεταδίδει σήματα και να υπερφορτώνει δρομολογητές σε άλλα κέντρα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας σε ολόκληρη τη χώρα.

Η «λειτουργικότητα των δρομολογητών προέλευσης» έχει απενεργοποιηθεί, ανέφερε η FAA την Κυριακή, προσθέτοντας ότι έκανε το ίδιο για περίπου 60 παρόμοιους δρομολογητές στο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Ωστόσο, η FAA εξακολουθεί να μην γνωρίζει τι προκάλεσε τελικά το πρόβλημα που προέκυψε από εργασίες συντήρησης που είχαν πραγματοποιηθεί χιλιάδες φορές στο παρελθόν χωρίς πρόβλημα, δήλωσε ο Ντάφι.

«Ο τεχνικός που εγκατέστησε το δρομολογητή ήταν, όπως πιστεύουμε, ένας καλός Αμερικανός πατριώτης, ένας βετεράνος — οπότε δεν πιστεύουμε ότι κάποιος προσπάθησε να σαμποτάρει το δίκτυο κατά την εγκατάσταση», εξήγησε στο Reuters ο Ντάφι. «Ωστόσο, στην πραγματικότητα δεν γνωρίζουμε την πραγματική αιτία του προβλήματος».

Τυχόν προβλήματα με το σύστημα επικοινωνίας της FAA προέκυψαν μόνο αφού η αντικατάσταση του δρομολογητή είχε ολοκληρωθεί «με επιτυχία», υπό την επίβλεψη υπαλλήλου της υπηρεσίας, όπως ανέφερε ένα από τα άτομα αυτά.

Η πίεση στο σύστημα της FAA

Τα προβλήματα της Παρασκευής προκλήθηκαν «λίγο μετά» την παράδοση της υπηρεσίας στις εγκαταστάσεις πίσω στην FAA, η οποία είχε εγκρίνει τις εργασίες που είχαν πραγματοποιηθεί, ανέφερε το άλλο πρόσωπο.

Η διακοπή της Παρασκευής αποτελεί το πιο πρόσφατο και δραματικό σημάδι της πίεσης που δέχεται το σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας των ΗΠΑ, το οποίο αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω της παλαιάς τεχνολογίας, του εξοπλισμού και των επικοινωνιών, καθώς και έλλειψης αρκετών χιλιάδων ελεγκτών.

Οι δρομολογητές που παρουσίασαν προβλήματα αγοράστηκαν το 2001 και είχαν καταστεί παρωχημένοι ήδη από το 2006, ανέφερε ο Duffy. Από την Παρασκευή, ο Ντάφι έχει ζητήσει χρηματοδότηση ύψους 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αναβάθμιση των συστημάτων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, αυξάνοντας το αρχικό αίτημά του από τα 30 δισεκατομμύρια δολάρια – αφού το Κογκρέσο ενέκρινε 12,5 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι.

Αιτήματα για περισσότερες δαπάνες

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκανε την Κυριακή τις πρώτες δημόσιες δηλώσεις του σχετικά με τα προβλήματα των αεροπορικών μετακινήσεων αυτού του Σαββατοκύριακου, ζητώντας επίσης πρόσθετη χρηματοδότηση από τους νομοθέτες των ΗΠΑ.

«Έχουμε ήδη ξεκινήσει τις εργασίες, αλλά πρέπει να γίνουν όλες με τη μία και όχι σταδιακά», έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Το Κογκρέσο πρέπει να δώσει την έγκρισή του».

Οι Δημοκρατικοί αναμένεται να αναλάβουν τον έλεγχο του Κογκρέσου από τους Ρεπουμπλικάνους, συμπατριώτες του Τραμπ, τον Ιανουάριο, μετά τα κέρδη που σημείωσαν στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ στις 3 Νοεμβρίου.

Το αίτημα του Ντάφι για περισσότερα χρήματα προκάλεσε σκεπτικισμό από τους βουλευτές των ΗΠΑ Rick Larsen και André Carson, τους κορυφαίους Δημοκρατικούς στην Επιτροπή Μεταφορών και Υποδομών της Βουλής των Αντιπροσώπων και στην υποεπιτροπή αεροπορίας της, αντίστοιχα.

Από τα 12,5 δισεκατομμύρια δολάρια που εγκρίθηκαν το 2025 για αναβαθμίσεις του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, περίπου 11 δισεκατομμύρια δολάρια παραμένουν αδιάθετα, ανέφεραν οι Larsen και Carson σε δήλωση το Σάββατο, διερωτώμενοι «γιατί χρειάζονται περισσότερα χρήματα;».

Ο υπουργός δήλωσε την Κυριακή ότι τα χρήματα που διατέθηκαν πέρυσι, προορίζονταν αποκλειστικά για συγκεκριμένες δαπάνες και δεν περιλάμβαναν κονδύλια για νέο λογισμικό διαχείρισης του εναέριου χώρου.

«Δεν μπορούμε να βασιζόμαστε μόνο στις κυβερνητικές επενδύσεις… Χρειάζονται και ιδιωτικές», επισήμανε ο Τζάστιν Ερμπάτσι, γενικός διευθυντής της παγκόσμιας εμπορικής ένωσης Airports Council International.

Ο Ερμπάτσι, μιλώντας την Κυριακή σε ένα φόρουμ για τις αεροπορικές υποδομές στο Μόντρεαλ, δεν αναφέρθηκε στην αναστολή πτήσεων της Παρασκευής, αλλά τόνισε ότι πρέπει να γίνουν επενδύσεις στις αερομεταφορές για να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη κίνηση και τα ξεπερασμένα συστήματα.

Η παγκόσμια επιβατική κίνηση προβλέπεται να υπερδιπλασιαστεί έως το 2050, σύμφωνα με στοιχεία της ένωσης αεροπορικών εταιρειών IATA.