Κίνα: Μεγαλύτερη από τις προβλέψεις η επιβράδυνση της οικονομίας τον Οκτώβριο

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Μεγαλύτερο πλήγμα από το αναμενόμενο δέχθηκε η κινεζική οικονομία τον Οκτώβριο, καθώς η βιομηχανική παραγωγή, οι λιανικές πωλήσεις και οι επενδύσεις κατέγραψαν ασθενέστερες επιδόσεις, ενισχύοντας τις ανησυχίες για την πορεία της ανάπτυξης στο τελευταίο τρίμηνο του έτους. Τα στοιχεία αυξάνουν την πίεση προς την κυβέρνηση στην Κίνα να επιταχύνει τις δημοσιονομικές δαπάνες και να λάβει πρόσθετα μέτρα για την τόνωση της εγχώριας ζήτησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Κίνας, η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 4,8% σε ετήσια βάση τον Οκτώβριο, έναντι αύξησης 5,5% τον Σεπτέμβριο. Η επίδοση ήταν επίσης χαμηλότερη από τη μέση πρόβλεψη των αναλυτών που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg, οι οποίοι ανέμεναν ανάπτυξη 5,3%. Η Goldman Sachs είχε προειδοποιήσει πριν από τη δημοσιοποίηση των στοιχείων ότι η ασθενέστερη παραγωγή αυτοκινήτων και χάλυβα θα επηρέαζε αρνητικά τη συνολική εικόνα, όπως σημειώνουν οι Financial Times.

Ακόμη πιο ανησυχητική ήταν η πορεία της κατανάλωσης. Οι λιανικές πωλήσεις, ένας από τους βασικούς δείκτες της εγχώριας ζήτησης, αυξήθηκαν μόλις κατά 0,4% τον Οκτώβριο, έναντι 1,1% τον προηγούμενο μήνα και πρόβλεψης 0,8%. Εκπρόσωπος της στατιστικής υπηρεσίας, ο Γουάνγκ Γκουανχουά, απέδωσε μέρος της υποχώρησης στη μεταφορά προς τον Σεπτέμβριο των δαπανών για τη Γιορτή του Μεσοφθινοπώρου, η οποία φέτος επηρέασε νωρίτερα την καταναλωτική δραστηριότητα.

Ωστόσο, η εξήγηση αυτή δεν καθησυχάζει τους οικονομολόγους. Ο Λιν Σονγκ, επικεφαλής οικονομολόγος της ING για την ευρύτερη Κίνα, μιλώντας στους FT χαρακτήρισε την εικόνα «ανησυχητική αρχή του τέταρτου τριμήνου», επισημαίνοντας ότι η εγχώρια οικονομία θα επωφελούνταν από πρόσθετη πολιτική στήριξη.

Βουτιά στις επενδύσεις στην Κίνα

Ιδιαίτερα έντονη είναι η επιδείνωση στις επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία, οι οποίες υποχώρησαν κατά 8,1% στο διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Η πτώση ήταν μεγαλύτερη από τη συρρίκνωση 7,2% που είχε καταγραφεί στο εννεάμηνο και από την πρόβλεψη των αναλυτών για μείωση 7%.

Ο οικονομολόγος της Capital Economics, Νγκουέν Χοάνγκ Ναμ, υπολόγισε ότι οι συγκεκριμένες επενδύσεις μειώθηκαν κατά 16,1% τον Οκτώβριο σε ετήσια βάση, τη μεγαλύτερη πτώση από τις αρχές του 2020.

Η εικόνα αυτή προκαλεί προβληματισμό, καθώς το 2026 είναι το πρώτο έτος του νέου πενταετούς αναπτυξιακού σχεδίου της Κίνας, περίοδος κατά την οποία παραδοσιακά αναμένεται να προχωρούν σημαντικά έργα υποδομών. Ο Σουάνγκ Ντινγκ της Standard Chartered σημείωσε στους FT ότι οι επενδύσεις στις υποδομές αποτέλεσαν έκπληξη, καθώς αντί της δημοσιονομικής επέκτασης που προβλεπόταν στον προϋπολογισμό, καταγράφηκε στην πράξη δημοσιονομική σύσφιγξη.

Η αγορά ακινήτων παραμένει βαρίδι

Η επιβράδυνση συνδέεται με τις βαθύτερες διαρθρωτικές αδυναμίες της κινεζικής οικονομίας. Η παρατεταμένη κρίση στην αγορά ακινήτων έχει περιορίσει την εμπιστοσύνη των νοικοκυριών και έχει αποδυναμώσει την κατανάλωση. Οι επενδύσεις στον κλάδο των ακινήτων μειώθηκαν κατά 21,6% στο δεκάμηνο, έναντι πτώσης 20,6% στο διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου.

Παρότι η ανάπτυξη του τρίτου τριμήνου παρέμεινε συμβατή με τον επίσημο ετήσιο στόχο του 4,5%-5%, το Πεκίνο καλείται τώρα να αποτρέψει περαιτέρω επιβράδυνση στο τελευταίο τρίμηνο.

Η ίδια η στατιστική υπηρεσία αναγνώρισε ότι, παρά τη σχετική σταθερότητα της οικονομίας, το διεθνές περιβάλλον παραμένει αβέβαιο και η ανισορροπία μεταξύ ισχυρής προσφοράς και ασθενούς ζήτησης εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό πρόβλημα. Η επόμενη πρόκληση για την κινεζική ηγεσία θα είναι να μετατρέψει την παραγωγική ισχύ της χώρας σε ισχυρότερη εγχώρια κατανάλωση και βιώσιμη ανάπτυξη.