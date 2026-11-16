Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η Google ξεκινά σήμερα, 16 Νοεμβρίου, τη διάθεση του Ask Maps στην Ελλάδα, προσθέτοντας στους Χάρτες Google (Google Maps) μια λειτουργία συνομιλίας που αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για την αναζήτηση τοποθεσιών και την οργάνωση μετακινήσεων. Η κυκλοφορία εντάσσεται στην ευρύτερη διάθεση της υπηρεσίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Συνδυάζοντας τις δυνατότητες των μοντέλων Gemini με τα δεδομένα των Google Maps, η νέα λειτουργία επιτρέπει στους χρήστες να διατυπώνουν ανοιχτές, καθημερινές ερωτήσεις και να λαμβάνουν εξατομικευμένες απαντήσεις. Στόχος είναι η εφαρμογή να λειτουργεί όχι μόνο ως εργαλείο αναζήτησης και πλοήγησης, αλλά και ως διαδραστικός βοηθός για τον σχεδιασμό μιας εξόδου, μιας διαδρομής ή ενός ταξιδιού.

Πληροφορίες για κίνηση και συγκοινωνίες μέσα από συνομιλία

Μία από τις βασικές δυνατότητες του Ask Maps αφορά την προετοιμασία των μετακινήσεων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Google, οι χρήστες μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις για την επόμενη διαδρομή τους και να λαμβάνουν ενημερώσεις για την κυκλοφορία, συμβάντα στο οδικό δίκτυο και δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς σε πραγματικό χρόνο.

Οι απαντήσεις συνοδεύονται από έναν χάρτη που ενημερώνεται καθώς εξελίσσεται η συνομιλία. Σε αυτόν ενσωματώνονται προτεινόμενοι προορισμοί και διαδρομές, εκτιμώμενοι χρόνοι άφιξης, πληροφορίες για χώρους στάθμευσης και εικόνες Street View, ώστε ο χρήστης να αποκτά πληρέστερη εικόνα για το πού θα πάει και πώς θα φτάσει εκεί.

Από μια ιδέα σε οργανωμένο ημερήσιο πρόγραμμα

Πέρα από την πλοήγηση, η νέα λειτουργία υποστηρίζει και την οργάνωση δραστηριοτήτων. Οι χρήστες μπορούν να μετατρέπουν τις ιδέες τους σε ημερήσια πλάνα, με προτεινόμενες διαδρομές και χρόνους μετακίνησης μεταξύ των σημείων ενδιαφέροντος.

Για τη διαμόρφωση αυτών των προτάσεων, το Ask Maps αξιοποιεί και τις συνεισφορές της κοινότητας των Χαρτών Google. Η λειτουργία συγκεντρώνει έτσι στην ίδια εμπειρία συνομιλίας την αναζήτηση προορισμών και τον σχεδιασμό των μετακινήσεων που απαιτούνται για την επίσκεψή τους.

Αναζήτηση και μέσα στις αποθηκευμένες λίστες

Το Ask Maps μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί απευθείας μέσα από τις λίστες αποθηκευμένων τοποθεσιών. Αντί να εξετάζει κανείς ξεχωριστά δεκάδες ή εκατοντάδες καταχωρίσεις, μπορεί να ζητά από τη λειτουργία να τον βοηθήσει να εντοπίσει μια επιλογή που ταιριάζει σε αυτό που αναζητά, όπως ένα μέρος για brunch.

Με την προσθήκη αυτή, η Google ενσωματώνει τη συνομιλιακή τεχνητή νοημοσύνη σε περισσότερες καθημερινές χρήσεις των Χαρτών: από την επιλογή ενός προορισμού έως τον προγραμματισμό της διαδρομής και την αξιοποίηση των προσωπικών λιστών. Η διάθεση της λειτουργίας στην Ελλάδα ξεκινά σήμερα, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής κυκλοφορίας της.