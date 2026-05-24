Τεχνητή Νοημοσύνη: Από τη Google μέχρι το ChatGPT, το internet αλλάζει ριζικά

Το ChatGPT και άλλα AI εργαλεία αλλάζουν τον τρόπο που οι άνθρωποι αναζητούν πληροφορίες, συγκρίνουν και αγοράζουν προϊόντα

Tεχνητή νοημοσύνη 24.05.2026, 22:00
Σχολιάστε
Τεχνητή Νοημοσύνη: Από τη Google μέχρι το ChatGPT, το internet αλλάζει ριζικά
Επιμέλεια Γιώργος Πολύζος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η Τεχνητή Νοημοσύνη μετασχηματίζει ήδη ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αναζητούν πληροφορίες, αλληλεπιδρούν στα κοινωνικά δίκτυα και κάνουν αγορές στο διαδίκτυο, με τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες να αναπροσαρμόζουν τα προϊόντα τους για μια νέα ψηφιακή πραγματικότητα. Η Google, για παράδειγμα, προχωρά σε μια από τις σημαντικότερες αλλαγές στην ιστορία της μηχανής αναζήτησής της, καθώς οι χρήστες κάνουν πλέον πιο σύνθετες και εκτενείς ερωτήσεις, τις οποίες η παραδοσιακή αναζήτηση δυσκολεύεται να απαντήσει άμεσα.

Όπως ανέφερε ο Ρόμπι Στάιν, αντιπρόεδρος για τη Google Search, όλο και περισσότεροι άνθρωποι θέτουν ερωτήματα που είναι «μακρύτερα και δυσκολότερα», χωρίς να υπάρχει πλέον μια σαφής απάντηση κάπου στο διαδίκτυο. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία παρουσίασε νέα λειτουργία που μπορεί να δημιουργεί προσαρμοσμένα οπτικά στοιχεία, διαδραστικά γραφήματα και ακόμη και μικρές εφαρμογές απευθείας στη σελίδα αναζήτησης, συνθέτοντας πληροφορίες από διαφορετικές πηγές του web.

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει μια ευρύτερη μετατόπιση: το πιο πολύτιμο «οικόπεδο» του διαδικτύου, δηλαδή η αναζήτηση, προσαρμόζεται πλέον στις νέες συνήθειες των χρηστών. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν μεγαλύτερες και πιο συγκεκριμένες διατυπώσεις, ενώ ολοένα περισσότεροι ξεκινούν τις αναζητήσεις τους από εφαρμογές όπως το ChatGPT, αντί να περνούν απευθείας από την κλασική μηχανή αναζήτησης, αναφέρει σε άρθρο του το CNN.

Οι χρήστες ψάχνουν αλλιώς

Η Google αναφέρει ότι το πεδίο αναζήτησης αποκτά τη μεγαλύτερη αναβάθμισή του εδώ και 25 χρόνια. Το νέο search field μεγαλώνει για να χωρά περισσότερο κείμενο και διευκολύνει την προσθήκη υλικού, όπως φωτογραφίες, αρχεία ή καρτέλες από τον browser. Στόχος, σύμφωνα με την εταιρεία, είναι να μειωθούν τα βήματα που χρειάζεται να κάνει ο χρήστης για να ολοκληρώσει μια αναζήτηση.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι οι αλλαγές αυτές δεν είναι θεωρητικές. Οι αναζητήσεις που περιλαμβάνουν φωτογραφίες ή σάρωση αντικειμένων μέσω κινητού αυξάνονται κατά 60% σε ετήσια βάση, ενώ οι αναζητήσεις στο AI Mode της Google έχουν υπερδιπλασιαστεί σε κάθε τρίμηνο από τότε που λανσαρίστηκαν, με τα σχετικά ερωτήματα να είναι κατά μέσο όρο τριπλάσια σε μήκος από μια απλή αναζήτηση.

Παράλληλα, στοιχεία της εταιρείας Semrush δείχνουν ότι μέρος των χρηστών αρχίζει να αναζητά στη Google με τρόπο παρόμοιο με το ChatGPT. Οι αναζητήσεις με 11 ή περισσότερες λέξεις αυξήθηκαν, ενώ τα πιο «συνομιλιακά» ερωτήματα κατέγραψαν άνοδο από 5% σε 20%. Παρ’ όλα αυτά, η μεσαία αναζήτηση εξακολουθεί να περιέχει μόλις τρεις λέξεις, γεγονός που δείχνει ότι η κλασική λογική της αναζήτησης δεν έχει εξαφανιστεί.

Το ChatGPT άλλαξε τη συμπεριφορά

Η επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν περιορίζεται στη Google. Όλο και περισσότεροι χρήστες συνδυάζουν διαφορετικά εργαλεία, όπως το ChatGPT και τη Google, ανάλογα με το τι θέλουν να πετύχουν. Σύμφωνα με ανάλυση της Semrush σε τεράστιο όγκο δεδομένων κίνησης στο διαδίκτυο, πάνω από το 20% της επισκεψιμότητας που προέρχεται από το ChatGPT καταλήγει στη Google.

Η Semrush εκτιμά ότι η Google χρησιμοποιείται κυρίως για άμεσες ερωτήσεις ή συναλλαγές, ενώ το ChatGPT αξιοποιείται περισσότερο για περιλήψεις, συγκρίσεις και σύνταξη κειμένων. Αυτή η κατανομή δείχνει ότι τα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης δεν αντικαθιστούν πλήρως τις παραδοσιακές μηχανές αναζήτησης, αλλά αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες προσεγγίζουν την πληροφορία.

Ειδικοί της αγοράς αναφέρουν ότι η στροφή προς πιο εκτενή και φυσική γλώσσα στις αναζητήσεις είχε ξεκινήσει πριν από την εμφάνιση του ChatGPT, αλλά η εξάπλωση της γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης επιτάχυνε σημαντικά αυτή την τάση. Με απλά λόγια, η τεχνητή νοημοσύνη «εκπαίδευσε» τους χρήστες να ψάχνουν διαφορετικά.

Η άνοδος των AI influencers

Η επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο διαδίκτυο είναι έντονη και στα κοινωνικά δίκτυα. Εμφανίσεις όπως εκείνη της Aitana Lopez στο Instagram δείχνουν ότι οι ψηφιακοί, AI-generated influencers κερδίζουν έδαφος και προσελκύουν κοινό που, συχνά, δεν αντιλαμβάνεται αμέσως ότι πρόκειται για μη πραγματικά πρόσωπα.

Τέτοια πρόσωπα, όπως η Lil’ Miquela και άλλα παρόμοια AI-generated avatars, αναφέρει το CNN, έχουν εξελιχθεί σε ισχυρά ψηφιακά brands. Για τις εταιρείες, το ενδιαφέρον είναι προφανές: οι εικονικοί influencers κοστίζουν συνήθως λιγότερο από τα μεγάλα ανθρώπινα ονόματα και μπορούν να προσαρμόζονται με ευκολία σε διαφορετικές καμπάνιες και αγορές.

Οι μεγάλοι τεχνολογικοί όμιλοι κινούνται επίσης σε αυτή την κατεύθυνση. Η Meta ενσωματώνει το AI μοντέλο Muse Spark σε εφαρμογές όπως το WhatsApp, το Instagram και το Facebook, ενώ δοκιμάζει και λειτουργίες που επιτρέπουν συνομιλίες με τον AI βοηθό της μέσα σε ομαδικά chats. Η Google, από την πλευρά της, παρουσίασε νέο μοντέλο που επιτρέπει τη δημιουργία ρεαλιστικών avatars χρηστών.

Η νέα μάχη στο ηλεκτρονικό εμπόριο

Ένας ακόμη τομέας όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τα δεδομένα είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο. Η κίνηση προς τα retail sites από υπηρεσίες AI αυξήθηκε θεαματικά μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026, γεγονός που δείχνει ότι οι χρήστες αξιοποιούν ολοένα περισσότερο τα εργαλεία αυτά για να συγκρίνουν προϊόντα, τιμές και επιλογές πριν αγοράσουν.

Οι μεγάλες εταιρείες του κλάδου σπεύδουν να προσαρμοστούν. Η Google παρουσίασε ένα νέο καθολικό shopping cart, που επιτρέπει στους χρήστες να προσθέτουν προϊόντα από διαφορετικούς εμπόρους σε ένα ενιαίο καλάθι, ενώ η Amazon ενσωμάτωσε τον βοηθό Rufus σε νέο εργαλείο για αγορές μέσω Alexa, το οποίο μπορεί να συγκρίνει προϊόντα και ιστορικό τιμών.

Παράλληλα, η Google επιμένει ότι οι ανθρώπινα δημιουργημένες ιστοσελίδες παραμένουν αναγκαίες, παρότι δίνει πλέον ολοένα περισσότερες απαντήσεις απευθείας στη σελίδα αναζήτησης. Ωστόσο, στοιχεία που επικαλείται το σχετικό ρεπορτάζ δείχνουν ότι οι χρήστες είναι λιγότερο πιθανό να κάνουν κλικ σε παραδοσιακούς συνδέσμους όταν εμφανίζεται μια σύνοψη που έχει παραχθεί από τεχνητή νοημοσύνη.

Το μέλλον του web

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι το διαδίκτυο δεν εξαφανίζεται, αλλά αλλάζει μορφή. Η αναζήτηση γίνεται πιο φυσική, πιο διαδραστική και πιο εξατομικευμένη, τα κοινωνικά δίκτυα γεμίζουν με ψηφιακές προσωπικότητες και το ηλεκτρονικό εμπόριο μετατοπίζεται σε πιο «έξυπνες» εμπειρίες αγορών.

Την ίδια στιγμή, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο web καλούνται να προσαρμοστούν σε ένα περιβάλλον όπου η επισκεψιμότητα, οι λέξεις-κλειδιά και ο τρόπος με τον οποίο οι χρήστες βρίσκουν πληροφορίες μεταβάλλονται γρήγορα. Όπως σημειώνουν αναλυτές της αγοράς, το ζητούμενο πλέον δεν είναι να περιμένεις πώς θα μοιάζει η αναζήτηση σε έξι μήνες ή έναν χρόνο — αλλά να είσαι έτοιμος να αλλάξεις μαζί της.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Ισπανία: Η προσπάθεια εναντίον του… υπερτουρισμού
World

Η Ισπανία και ο επίτροπος για τον... υπερτουρισμό
Πετρέλαιο: Αυξάνεται η παραγωγή στις ΗΠΑ – Προβλέψεις για υψηλά κέρδη εν μέσω ενεργειακής κρίσης
Πετρέλαιο

Ο πόλεμος με το Ιράν επαναφέρει το «drill baby drill» στις ΗΠΑ
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 92-85: Βασιλιάς της Ευρώπης ο Θρύλος!
Business of Sport

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 92-85: Βασιλιάς της Ευρώπης ο Θρύλος!
Wall Street: «Σύννεφα» μετά το άλμα στις μετοχές – Εκτίναξη αποδόσεων στα ομόλογα
Wall Street

«Σύννεφα» στις μετοχές φέρνει η εκτίναξη αποδόσεων στα ομόλογα
Νορβηγία: Διπλασιάζει την προμήθεια πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ευρώπη
Πετρέλαιο

Στο... φουλ η παραγωγή πετρελαίου και αερίου από τη Νορβηγία
Τραμπ: Συναλλαγές 50 εκατ. δολαρίων σε μετοχές των «Magnificent 7» στο προηγούμενο 3μηνο
World

«Τζόγος» Τραμπ με μετοχές των «Magnificent 7» αξίας 50 εκατ. σε 3 μήνες

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Δημόσιο Χρέος: Η Ελλάδα ετοιμάζει και δεύτερη πρόωρη αποπληρωμή για φέτος
Economy

Η Ελλάδα ετοιμάζει και 2η πρόωρη αποπληρωμή για φέτος

Η ελληνική πλευρά, δίνοντας επιπλέον έως 2,5 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2026 επιθυμεί να βελτιώσει όσο το δυνατόν περισσότερο το προφίλ για το ελληνικό δημόσιο χρέος

Γιάννης Αγουρίδης
Commerzbank: Συσπειρώνει τους μετόχους της απέναντι στη UniCredit
World

Οι μέτοχοι της Commerzbank συσπειρώνονται ενάντια στην UniCredit

Σε μια προσπάθεια να συσπειρώσει τους μετόχους της ενάντια στην πολιορκία της Unicredit η Commerzbank πραγματοποίησε την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας

Μελίνα Ζιάγκου
Χρυσές λίρες: Ποιες χρονιές πουλήθηκαν οι περισσότερες [πίνακας]
Economy

Το μεγάλο ξεπούλημα στις χρυσές λίρες [πίνακας]

Ποιες χρονιές οι Έλληνες πούλησαν μαζικά τις χρυσές λίρες - Ο ρόλος της παγκόσμιας κρίσης

Ανδρομάχη Παύλου
Σούπερ μάρκετ: Μήνα με το μήνα η μάχη με τα κόστη – Πάνω από χρόνο «βλέπει» η αγορά το πλαφόν
Τρόφιμα – ποτά

Η μάχη στο ράφι, το βαρόμετρο και το «αγκάθι» του πλαφόν

Στο 7% η άνοδος των πωλήσεων στα σούπερ μάρκετ - Νευρικότητα προκαλεί ο τουρισμός

Δημήτρης Χαροντάκης
Mango: Επισήμως κατηγορούμενος για τη δολοφονία του πατέρα του ο Τζόναθαν Άντικ
World

Από χρυσός κληρονόμος... ύποπτος για πατροκτονία

Γιατί η δικαστής έβγαλε από το συρτάρι την υπόθεση του θανάτου τού ιδρυτή της Mango Ισάκ Αντίκ

Μελίνα Ζιάγκου
ΗΠΑ: Στα ύψη η χρηματιστηριακή αγορά, στο ναδίρ ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης
World

Καταναλωτική εμπιστοσύνη vs Wall Street

Ιστορικό υψηλό κατέγραψαν πριν λίγες ημέρες τα χρηματιστήρια στις ΗΠΑ, την ίδια ώρα που η καταναλωτική εμπιστοσύνη είναι στο ναδίρ

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Παρκόμετρο: Πώς ένας δαιμόνιος δημοσιογράφος έλαβε την πατέντα στις 24 Μαΐου 1938
World

Πότε το παρκόμετρο μπήκε επίσημα στη ζωή μας

Το παρκόμετρο είναι η μάστιγα των βιαστικών οδηγών, απαιτώντας κέρματα που δεν έχουν, ωστόσο, αρχικά δεν σχεδιάστηκε ως τρόπος δημιουργίας εσόδων, αλλά για την αποσυμφόρηση της στάθμευσης

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΗΠΑ: Nέα έκρηξη εξαγορών και συγχωνεύσεων με φόντο την AI – Deals σε ενέργεια και υποδομές
World

Νέα ρότα συγχωνεύσεων - εξαγορών σε ΗΠΑ λόγω ΑΙ

Πώς η αυξανόμενη ζήτηση σε ενεργειακές και τεχνολογικές υποδομές αναδιαμορφώνει στις ΗΠΑ το τοπίο των εξαγορών και των συγχωνεύσεων

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Περισσότερα από Tεχνητή νοημοσύνη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Από τη Google μέχρι το ChatGPT, το internet αλλάζει ριζικά
Tεχνητή νοημοσύνη

Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη ξαναγράφει τους κανόνες του internet

Το ChatGPT και άλλα AI εργαλεία αλλάζουν τον τρόπο που οι άνθρωποι αναζητούν πληροφορίες, συγκρίνουν και αγοράζουν προϊόντα

Γιώργος Πολύζος
Τεχνητή νοημοσύνη: Οι άνεργοι χρησιμοποιούν την ΑΙ για υποβολή αιτήσεων για εργασία
Tεχνητή νοημοσύνη

Οι άνεργοι στρέφονται στην... ΑΙ για αιτήσεις εργασίας

Όλο και περισσότεροι υποψήφιοι βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην τεχνητή νοημοσύνη για να συντάξουν τις αιτήσεις προς εργασία

Η εργασία του 2050: Τι φέρνουν AI, νευροεμφυτεύματα και VR
Executive

Από το 9-5 στην ευέλικτη εργασία: Το γραφείο του μέλλοντος

Έρευνα της International Workplace Group δείχνει ότι οι εργαζόμενοι αναμένουν ριζικές αλλαγές στον χώρο εργασίας μέσα στα επόμενα 25 χρόνια

Τεχνητή νοημοσύνη: Στα ύψη ο ανταγωνισμός για τη συγκέντρωση κεφαλαίων
Tεχνητή νοημοσύνη

Ανταγωνισμός για τη συγκέντρωση κεφαλαίων στην ΑΙ

Εκτιμάται ότι η τεχνητή νοημοσύνη και οι πωλήσεις μετοχών από τις Anthropic, SpaceX και OpenAI, θα φέρει στη Wall Street περισσότερα από το ρεκόρ των 156 δισ. δολαρίων που συγκεντρώθηκαν το 2021

Τεχνητή νοημοσύνη: Στην παραγωγικότητα, η Ευρώπη «τρέχει», η Ελλάδα μένει πίσω
Tεχνητή νοημοσύνη

AI και παραγωγικότητα: Η Ευρώπη «τρέχει», η Ελλάδα μένει πίσω...

Στην τεχνητή νοημοσύνη, η Ευρώπη ενισχύει την παραγωγικότητα ενώ η Ελλάδα παραμένει χαμηλά στην υιοθέτησή της από τις επιχειρήσεις

Αφροδίτη Τζιαντζή
Nvidia: Η Κίνα παραμένει «κλειδί» στη μάχη της τεχνητής νοημοσύνης και των επεξεργαστών
Tεχνητή νοημοσύνη

Τα AI chips φέρνουν νέα «έκρηξη» ανάπτυξης για τη Nvidia

Η Nvidia «βλέπει» αγορά 200 δισ. δολαρίων στους CPU - Με την Κίνα στο επίκεντρο

Νατάσα Σινιώρη
ΣΕΒ: Συμβουλές για την αξιοποίηση της ΑΙ από τις επιχειρήσεις
Tεχνητή νοημοσύνη

ΣΕΒ: Συμβουλές για την αξιοποίηση της ΑΙ από τις επιχειρήσεις

Πού μπορεί να εισαχθεί η τεχνητή νοημοσύνη - Τι αναφέρει ο ΣΕΒ

Latest News
Ισπανία: Η προσπάθεια εναντίον του… υπερτουρισμού
World

Η Ισπανία και ο επίτροπος για τον... υπερτουρισμό

Στην Ισπανία η περιοχή της Βαρκελώνης προσέλκυσε το 2025, 26 εκατομμύρια επισκέπτες, αύξηση 2,4% σε σχέση με το 2024

Πετρέλαιο: Αυξάνεται η παραγωγή στις ΗΠΑ – Προβλέψεις για υψηλά κέρδη εν μέσω ενεργειακής κρίσης
Πετρέλαιο

Ο πόλεμος με το Ιράν επαναφέρει το «drill baby drill» στις ΗΠΑ

Αύξησαν τις προβλέψεις τους για κεφαλαιουχικές δαπάνες φέτος κατά 490 εκατομμύρια δολάρια οι εισηγμένοι στο χρηματιστήριο παραγωγοί για σχιστολιθικό πετρέλαιο

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 92-85: Βασιλιάς της Ευρώπης ο Θρύλος!
Business of Sport

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 92-85: Βασιλιάς της Ευρώπης ο Θρύλος!

Θρύλος και πάσης Ευρώπης! Σε έναν μυθικό, έναν δραματικό τελικό, ο Ολυμπιακός νίκησε 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΟΑΚΑ και κατέκτησε την τέταρτη Euroleague της ιστορίας του!

Wall Street: «Σύννεφα» μετά το άλμα στις μετοχές – Εκτίναξη αποδόσεων στα ομόλογα
Wall Street

«Σύννεφα» στις μετοχές φέρνει η εκτίναξη αποδόσεων στα ομόλογα

Οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό συνεχίζουν να εντείνονται στη Wall Street

Δημήτρης Σταμούλης
Νορβηγία: Διπλασιάζει την προμήθεια πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ευρώπη
Πετρέλαιο

Στο... φουλ η παραγωγή πετρελαίου και αερίου από τη Νορβηγία

Η κυβέρνηση στη Νορβηγία σχεδιάζει να επαναλειτουργήσει τρία κοιτάσματα φυσικού αερίου στη Βόρεια Θάλασσα

Τραμπ: Συναλλαγές 50 εκατ. δολαρίων σε μετοχές των «Magnificent 7» στο προηγούμενο 3μηνο
World

«Τζόγος» Τραμπ με μετοχές των «Magnificent 7» αξίας 50 εκατ. σε 3 μήνες

Συνολικά, μετοχές αξίας εκατομμυρίων δολαρίων εισέρευσαν και εξήλθαν από τον λογαριασμό του Τραμπ κατά τη διάρκεια του τριμήνου

Δημήτρης Σταμούλης
Τεχνητή Νοημοσύνη: Από τη Google μέχρι το ChatGPT, το internet αλλάζει ριζικά
Tεχνητή νοημοσύνη

Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη ξαναγράφει τους κανόνες του internet

Το ChatGPT και άλλα AI εργαλεία αλλάζουν τον τρόπο που οι άνθρωποι αναζητούν πληροφορίες, συγκρίνουν και αγοράζουν προϊόντα

Γιώργος Πολύζος
Ντόναλντ Τραμπ: Οι δικαιολογίες για το ρεσάλτο στην Κούβα
Κόσμος

Ντόναλντ Τραμπ: Οι δικαιολογίες για το ρεσάλτο στην Κούβα

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο θεωρεί πως δεν είναι μεγάλη η πιθανότητα για τις προοπτικές μιας συμφωνίας με την Κούβα τη στιγμή που ο αμερικανικός στρατός βρίσκεται σε ετοιμότητα

Βαγγέλης Γεωργίου
Η McKinsey χαρτογραφεί το μέλλον της τραπεζικής με AI και embedded finance
Tεχνητή νοημοσύνη

AI και embedded finance αλλάζουν το τραπεζικό τοπίο

Η McKinsey επισημαίνει ότι η επιτυχία της AI στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες εξαρτάται από την αξιοπιστία, τη διοικητική ευθύνη και τον ανασχεδιασμό των λειτουργιών

Κίνα: Αστροναύτες εκτοξεύτηκαν σε αποστολή ενός έτους – Επόμενος σταθμός η Σελήνη
Κόσμος

Κινέζοι αστροναύτες στο διάστημα σε αποστολή ενός έτους

Η Κίνα μελετά τις συνέπειες της μακρόχρονης παραμονής στο Διάστημα και ετοιμάζει δοκιμή πρόσδεσης σκαφών σε τροχιά

Έρευνα της Kaspersky: Μόνο το 37% των οικογενειών προστατεύει όλες τις συσκευές του
Τεχνολογία

Μόνο το 37% των οικογενειών έχει πλήρη ψηφιακή προστασία

Η Kaspersky τονίζει την ανάγκη για έναν οικογενειακό «Digital Manager», καθώς το 47% συζητά ζητήματα ασφάλειας online, αλλά μόλις το 33% εγκαθιστά λύσεις ασφαλείας σε όλες τις συσκευές

Τραμπ: Δεν υπάρχει βιασύνη για συμφωνία με Ιράν, σε ισχύ ο αμερικανικός αποκλεισμός
World

Δε... βιάζεται τώρα ο Τραμπ για deal με Ιράν - Τι ισχύει στο Ορμούζ

«Και οι δύο πλευρές πρέπει να δείξουν υπομονή», δήλωσε ο Τραμπ

Παιδικές κατασκηνώσεις: Πότε ολοκληρώνονται οι αιτήσεις στον e-ΕΦΚΑ
Κοινωνία

Κατασκηνώσεις e-ΕΦΚΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις - Ποιους αφορά

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών συγκεκριμένων κατηγοριών ασφαλισμένων και συνταξιούχων των ενταχθέντων φορέων του e-ΕΦΚΑ

Ευρώπη: Οι κρίσεις, που η μια διαδέχεται την άλλη, και η νέα κανονικότητα για τους «27»
Economy

Η Ευρώπη μαθαίνει να ζει μαζί με τις κρίσεις

Από την πανδημία στο ενεργειακό σοκ, από την ακρίβεια στις γεωπολιτικές εντάσεις, η «έκτακτη ανάγκη» μοιάζει να γίνεται το νέο οικονομικό μοντέλο της ηπείρου

Αλέξανδρος Κλώσσας
Κέντρα δεδομένων: Ο Μασκ θέλει να εγκαταστήσει data centers στο διάστημα
Τεχνολογία

O Μασκ... στέλνει data centers στο διάστημα

Το μεγαλύτερο κίνητρο ώστε τα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης να επεκταθούν στο διάστημα είναι το κόστος

Κύπρος – Εκλογές: Μάχη ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ για την πρωτιά – Τι δείχνουν τα exit poll
Κόσμος

Μάχη ΔΗΣΥ-ΑΚΕΛ στις κυπριακές εκλογές - Τι δείχνουν τα exit poll

Το όριο του 4% φαίνεται να ξεπερνά η «Άμεση Δημοκρατία» του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου και το νεοσύστατο ΑΛΜΑ του πρώην γενικού ελεγκτή, Οδυσσέα Μιχαηλίδη

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies