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Με απώλειες ολοκλήρωσε τη σημερινή συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς οι πιέσεις στις τραπεζικές μετοχές δεν επέτρεψαν στην αγορά να κρατήσει τον γενικό δείκτη κοντά στις 2.650 μονάδες, παρά τις προσπάθειες που εκδηλώθηκαν στη διάρκεια της ημέρας, ειδικά από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,48% στις 2.637,69 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.624,67 μονάδων (-0,97%) και 2.645,47 μονάδων (-0,19%). Ο τζίρος ανήλθε στα 290,4 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 39,4 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 5,6 εκατ. τεμάχια αξίας 34,4 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 0,58% στις 6.771,22 μονάδες, ενώ στο -0,58% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.093,67 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 1,03% στις 3.220,11 μονάδες.

Οι τράπεζες πίεσαν την αγορά

Οι κινήσεις κατοχύρωσης κερδών, σε συνδυασμό με την υποβάθμιση της σύστασης για τις ελληνικές μετοχές από την JP Morgan, ενίσχυσαν το επιφυλακτικό κλίμα σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους πωλητές να διατηρούν τελικά τον έλεγχο της συνεδρίασης. Ο «έλεγχος» ήρθε μέσα από τον τραπεζικό κλάδο, ο οποίος έδωσε την ευκαιρία σε αρκετά χαρτοφυλάκια να προχωρήσουν σε κατοχύρωση κερδών.

Πρόσθετη επιβάρυνση στο επενδυτικό κλίμα προκάλεσε και η σημερινή έκθεση της JP Morgan, η οποία υποβάθμισε τη σύστασή της για το ελληνικό χρηματιστήριο σε Neutral από Overweight, επικαλούμενη τις απαιτητικές αποτιμήσεις και την απουσία άμεσων καταλυτών. Σύμφωνα με τους αναλυτές, οι ελληνικές μετοχές δεν προσφέρουν πλέον το ίδιο περιθώριο ελκυστικής αποτίμησης, ιδιαίτερα μετά την άνοδο που έχει προηγηθεί.

Ειδικότερα, οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται με δείκτη P/E 9,4 φορές, έναντι 9,5 φορών των ευρωπαϊκών τραπεζών του Euro Stoxx, ενώ η μερισματική τους απόδοση διαμορφώνεται στο 5,34%, έναντι 5,47% αντίστοιχα. Παράλληλα, η JP Morgan αναμένει αύξηση των κερδών των ελληνικών τραπεζών κατά 17% το 2027, έναντι 14% των ευρωπαϊκών, αλλά προβλέπει επιβράδυνση του ρυθμού στο 9% το 2028, γεγονός που περιορίζει τα περιθώρια περαιτέρω ανατίμησης.

Την ίδια ώρα, η επιφυλακτικότητα στις διεθνείς αγορές διατηρείται, με την προσοχή των επενδυτών να επικεντρώνεται στον τεχνολογικό κλάδο και ιδιαίτερα στη Nvidia. Οι εξελίξεις γύρω από τον αμερικανικό κολοσσό και οι διακυμάνσεις των τεχνολογικών μετοχών επηρέασαν τη διάθεση ανάληψης κινδύνου.

Στο εγχώριο μακροοικονομικό μέτωπο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεώρησε ελαφρώς χαμηλότερα τις εκτιμήσεις της για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το 2027. Στη φθινοπωρινή της έκθεση διατηρεί την πρόβλεψη για αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,8% το 2026, αλλά μειώνει στο 1,5% την εκτίμηση για το 2027, από 1,6% προηγουμένως, προβλέποντας τον ίδιο ρυθμό και για το 2028. Η σταδιακή εξασθένηση της συμβολής του Ταμείου Ανάκαμψης, το ενεργειακό κόστος και οι αυστηρότερες συνθήκες χρηματοδότησης αποτελούν τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις προοπτικές της οικονομικής δραστηριότητας.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, οι Alpha Bank και Credia Bank σημείωσαν απώλειες 2,38% και 2,02% αντίστοιχα, με τις Λάμδα, Metlen, Πειραιώς, Coca Cola, Allwyn, ΔΑΑ και Εθνική να χάνουν πάνω από 1%. Ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Τιτάν, Κύπρου, Cenergy, Aegean, Helleniq Energy και Eurobank.

Στον αντίποδα, ισχυρά τα στηρίγματα του +3,66% της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ενώ άνω του 1% ήταν η άνοδος σε ΕΥΔΑΠ, ΕΛΧΑ και Βιοχάλκο. Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι Motor Oil, Jumbo, ΟΤΕ και ΔΕΗ, με τις Aktor και Optima Bank να κλείνουν αμετάβλητες.