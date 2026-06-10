Φρούτα και λαχανικά: 85 φορτία εντοπίστηκαν με υπερβολική ποσότητα φυτοφαρμάκων

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Συνολικά 85 φορτία με υψηλά ποσοστά φυτοφαρμάκων εντοπίστηκαν σε φρούτα και λαχανικά, τα οποία έφτασαν στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε από τρίτες χώρες είτε από την ίδια την ΕΕ τον Μάιο του 2026.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έλαβε το Σύστημα Ταχείας Ειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF) για την χώρα που έκρουσε το καμπανάκι του κινδύνου περισσότερες φορές μεταξύ 1ης και 31ης Μαΐου 2026 ήταν η Τουρκία.

Η Τουρκία ακολουθείται από την Αίγυπτο με 8 κρούσματα, ενώ φρούτα και λαχανικά από την Κολομβία προκάλεσαν 7 ειδοποιήσεις για υπερβολική χρήση φυτοφαρμάκων

Ειδικότερα, σε 18 ανέρχονται οι ειδοποιήσεις για τα τουρκικά αγροτικά προϊόντα, τα οποία κατευθύνονταν στις ευρωπαϊκές αγορές και τα οποία εντοπίστηκαν με υπερβολική ποσότητα φυτοφαρμάκων στα φρούτα και τα λαχανικά.

Να σημειωθεί ότι τα τουρκικά αγροτικά προϊόντα έχουν επανειλημμένα βρεθεί στο επίκεντρο ελέγχων στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω ανίχνευσης απαγορευμένων φυτοφαρμάκων ή υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπτών ορίων.

Οι υπερβάσεις υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα αποτελούν ένα από τα βασικά ζητήματα που παρακολουθούν οι ελεγκτικές αρχές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς συνδέονται άμεσα με την ασφάλεια της τροφικής αλυσίδας και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Ποιες χώρες βρίσκονται ψηλά στη λίστα

Όσον αφορά τον αριθμό των ειδοποιήσεων, η Τουρκία ακολουθείται από την Αίγυπτο με 8 κρούσματα, ενώ φρούτα και λαχανικά από την Κολομβία προκάλεσαν 7 ειδοποιήσεις για υπερβολική χρήση φυτοφαρμάκων.

Τα ισπανικά φρούτα και λαχανικά προκάλεσαν 5 ειδοποιήσεις λόγω υπερβολικών επιπέδων φυτοφαρμάκων, τα φρούτα και λαχανικά από την Κένυα και το Ουζμπεκιστάν προκάλεσαν 4 ειδοποιήσεις, ενώ στη λίστα RASFF για τον Μάιο του τρέχοντος έτους, τα φρούτα και λαχανικά από την Ιταλία, την Κίνα, την Ινδία και τη Γαλλία προκάλεσαν 3 ειδοποιήσεις για υπερβολικά επίπεδα υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων.

Αντίστοιχα, το Μεξικό, το Βιετνάμ, η Νότια Αφρική, το Περού, το Ιράν και η Ταϊλάνδη εμφανίστηκαν με δύο ειδοποιήσεις το καθένα.

Τα υπόλοιπα κρούσματα αντιστοιχούν σε λαχανικά και φρούτα που έφτασαν από διάφορες χώρες με ένα κρούσμα η καθεμία, συμπεριλαμβανομένων του Μαρόκου και της Ολλανδίας, των οποίων τα φρούτα και λαχανικά προκάλεσαν συναγερμό λόγω υπερβολικής παρουσίας υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων.