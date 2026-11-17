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Τον τίτλο του ακριβότερου εμπορικού δρόμου στον κόσμο ανακτά η Fifth Avenue του Μανχάταν, καθώς η αγορά πολυτελών καταστημάτων της Νέας Υόρκης γνωρίζει νέα άνθηση. Τα ενοίκια στον πιο αποκλειστικό εμπορικό διάδρομο της λεωφόρου αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 35% μέσα στον τελευταίο χρόνο, έναντι μόλις 3% σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με την εταιρεία συμβούλων ακινήτων Cushman & Wakefield.

Οι επιχειρήσεις που μισθώνουν καταστήματα στο ανώτερο τμήμα της Fifth Avenue κατέβαλαν κατά μέσο όρο 2.700 δολάρια ανά τετραγωνικό πόδι ετησίως. Με τέτοιες τιμές, ένας έμπορος πληρώνει περισσότερα από 1 εκατ. δολάρια τον χρόνο για έναν χώρο μόλις 34 τετραγωνικών μέτρων, περίπου όσο ένα γκαράζ για δύο αυτοκίνητα. Τα εμβληματικά καταστήματα των μεγάλων οίκων, ωστόσο, καταλαμβάνουν συνήθως πολύ μεγαλύτερες επιφάνειες, τονίζει η Wall Street Journal.

Η άνοδος αυτή έφερε τη Fifth Avenue μπροστά από τη New Bond Street του Λονδίνου, που κατείχε την πρώτη θέση την προηγούμενη χρονιά, αλλά και τη Via Montenapoleone του Μιλάνου, η οποία είχε επίσης βρεθεί στην κορυφή της διεθνούς κατάταξης.

Η επιστροφή των μεγάλων οίκων στην Fifth Avenue

Η ακριβότερη ζώνη εκτείνεται σε περίπου 800 μέτρα, από το πολυκατάστημα Saks Fifth Avenue στην 49η Οδό έως το νοτιοανατολικό άκρο του Central Park, στην 60ή Οδό. Στην περιοχή βρίσκονται εμβληματικά ονόματα της αγοράς πολυτελείας, όπως ο κοσμηματοπώλης Tiffany, το πολυκατάστημα Bergdorf Goodman και το κατάστημα της Apple που λειτουργεί όλο το 24ωρο.

Η επιστροφή στην κορυφή, για πρώτη φορά από το 2023, αποτυπώνει τον εντεινόμενο ανταγωνισμό των διεθνών brands για παρουσία σε μια τοποθεσία με τεράστια εμπορική προβολή και συνεχή ροή τουριστών και καταναλωτών. «Η Fifth Avenue παραμένει εξαιρετικά σημαντική για τα brands», σημείωσε στη Journal ο Μάικ Ο’Νιλ της Cushman & Wakefield.

Η αναζωογόνηση της αγοράς άρχισε να γίνεται εμφανής στα τέλη του 2023. Τότε, ο οίκος Prada κατέβαλε περισσότερα από 800 εκατ. δολάρια για να αγοράσει το κτίριο όπου στεγάζεται το κατάστημά του, καθώς και το γειτονικό ακίνητο. Ακολούθησε η Kering, η οποία απέκτησε δικό της ακίνητο έναντι σχεδόν 1 δισ. δολαρίων.

Η διαθεσιμότητα εμπορικών χώρων στην ανώτερη Fifth Avenue μειώθηκε κατά 4,4 ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε έναν χρόνο, φθάνοντας στο 13% το τρίτο τρίμηνο.

Από την κρίση στην εμπειρία αγορών

Η ανάκαμψη είναι εντυπωσιακή σε σύγκριση με την περίοδο της πανδημίας, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια, όταν η άνοδος του ηλεκτρονικού εμπορίου και τα υψηλά μισθώματα οδήγησαν πολλές επιχειρήσεις σε αποχώρηση. Το 2019, τα ενοίκια είχαν υποχωρήσει ακόμη και στα 16.150 δολάρια ανά τετραγωνικό μέτρο.

Σήμερα, η ζήτηση επεκτείνεται και σε νέες κατηγορίες. Η Meta υπέγραψε δεκαετή μίσθωση για το κατάστημα Meta Lab, δίπλα στον οίκο Harry Winston, όπου οι επισκέπτες μπορούν να δοκιμάσουν γυαλιά τεχνητής νοημοσύνης και συσκευές εικονικής πραγματικότητας. Ο χώρος συνδυάζει αγορές με εμπειρίες, καφέ και μουσικές εκδηλώσεις.

Παράλληλα, το χαμηλότερο τμήμα της λεωφόρου, προς το Bryant Park, προσελκύει εταιρείες ένδυσης και αθλητικών ειδών, όπως οι Arc’teryx, North Face και On, αλλά και νεότερα brands. Η εταιρεία Kühl, για παράδειγμα, αναζήτησε επί δύο χρόνια κατάστημα στη Νέα Υόρκη πριν εξασφαλίσει χώρο 3.000 τετραγωνικών ποδιών στην οδό 520 Fifth Avenue.

Η εορταστική περίοδος αναμένεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την κίνηση. Τον Δεκέμβριο, η ημερήσια διέλευση πεζών από τη Fifth Avenue μπορεί να φθάσει τα 1,5 εκατομμύρια, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως ενός από τους σημαντικότερους εμπορικούς προορισμούς παγκοσμίως.