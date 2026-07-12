Οι 5 πιο ακριβοί εμπορικοί δρόμοι στον κόσμο: Όπου οι μάρκες πολυτελείας πληρώνουν για να φαίνονται

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Για τους λιανοπωλητές πολυτελών ειδών, ένα flagship store δεν είναι πλέον απλώς ένα μέρος για να πουλήσουν τσάντες, ρολόγια ή κοσμήματα. Είναι μια πλατφόρμα μάρκετινγκ, μια δήλωση κύρους και ένα ουσιαστικό μέρος της ταυτότητας μιας παγκόσμιας μάρκας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι πιο περιζήτητες διευθύνσεις λιανικής πώλησης στον κόσμο συνεχίζουν να απολαμβάνουν εξαιρετικά ενοίκια παρά την οικονομική αβεβαιότητα, το αυξανόμενο κόστος δανεισμού και την ταχεία ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Σύμφωνα με την έκθεση Main Streets Across the World 2025 της Cushman & Wakefield, τα ενοίκια σε prime retail αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 4,2% παγκοσμίως τον τελευταίο χρόνο, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη ζήτηση για τους κορυφαίους προορισμούς αγορών στον κόσμο.

Εδώ είναι οι πέντε πιο ακριβοί εμπορικοί δρόμοι στον κόσμο με βάση τα ετήσια ενοίκια prime retail.

Κατάταξη Εμπορικός Δρόμος Πόλη Μέσος όρος ενοικίασης υψηλής ποιότητας*

New Bond Street (Λονδίνο) 20.482 €/τ.μ./έτος ~1.707 €/τ.μ./μήνα

Via Montenapoleone (Μιλάνο) 20.000 €/τ.μ./έτος ~1.667 €/τ.μ./μήνα

Upper Fifth Avenue (Νέα Υόρκη) 18.359 €/τ.μ./έτος ~1.530 €/τ.μ./μήνα

Tsim Sha Tsui (Χονγκ Κονγκ) 13.907 €/τ.μ./έτος ~1.159 €/τ.μ./μήνα

Champs-Élysées (Παρίσι) 12.519 €/τ.μ./έτος ~1.043 €/τ.μ./μήνα

*Τα ενοίκια υψηλής ποιότητας αναφέρονται στον χώρο λιανικής πώλησης υψηλότερης ποιότητας σε κάθε τοποθεσία.

Για να το θέσουμε πιο κατανοητά, ένα κεντρικό κατάστημα 200 τ.μ. στην οδό New Bond θα πλήρωνε περίπου: 20.482 € × 200 = 4,1 εκατομμύρια € ετησίως μόνο σε ενοίκιο (προ φόρων, εξόδων διαρρύθμισης και άλλων εξόδων διαμονής).

New Bond Street, Λονδίνο

Το Λονδίνο ανέκτησε την κορυφαία θέση στον κόσμο το 2025, αφού τα ενοίκια στη New Bond Street αυξήθηκαν κατά 22% σε σχέση με το προηγούμενο έτος στα 20.482 € ανά τετραγωνικό μέτρο ετησίως. Ο δρόμος ξεπέρασε τόσο το Μιλάνο όσο και τη Νέα Υόρκη χάρη στην εξαιρετική ζήτηση από τους λιανοπωλητές πολυτελών ειδών και την εξαιρετικά περιορισμένη προσφορά κορυφαίων μονάδων λιανικής πώλησης.

Στην καρδιά του Mayfair, η New Bond Street φιλοξενεί σχεδόν κάθε μεγάλο οίκο πολυτελείας, συμπεριλαμβανομένων των Chanel, Louis Vuitton, Hermès, Cartier και Rolex. Για πολλές μάρκες, η παρουσία εδώ δεν έχει να κάνει τόσο με τις άμεσες πωλήσεις όσο με την παγκόσμια προβολή. Εκατομμύρια εύποροι διεθνείς επισκέπτες περνούν από την περιοχή κάθε χρόνο, καθιστώντας την έναν από τους πιο σημαντικούς προορισμούς πολυτελών αγορών στον κόσμο.

Via Montenapoleone, Μιλάνο

Αφού βρέθηκε στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης πέρυσι, η Via Montenapoleone του Μιλάνου υποχώρησε στη δεύτερη θέση, αν και τα ενοίκια παρέμειναν αμετάβλητα στα περίπου 20.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο ετησίως.

Βρίσκεται στην περίφημη Quadrilatero della Moda του Μιλάνου και ο δρόμος έχει γίνει συνώνυμος με την ιταλική πολυτέλεια. Οι Gucci, Prada, Armani, Dolce & Gabbana και Bulgari διατηρούν όλες τις κορυφαίες μπουτίκ εδώ.

Η γοητεία του δρόμου εκτείνεται πολύ πέρα ​​από τα ψώνια. Το Μιλάνο συνεχίζει να προσελκύει τουρίστες με υψηλή καθαρή αξία, διεθνείς επενδυτές και επαγγελματίες της μόδας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου, συμβάλλοντας στη διατήρηση της εξαιρετικά υψηλής ζήτησης για περιορισμένο χώρο λιανικής πώλησης.

Άνω Πέμπτη Λεωφόρος, Νέα Υόρκη

Η Άνω Πέμπτη Λεωφόρος της Νέας Υόρκης—ιδιαίτερα το τμήμα μεταξύ της 49ης και της 60ής Οδού—παραμένει ο πιο διάσημος εμπορικός διάδρομος της Αμερικής, με ετήσια ενοίκια κατά μέσο όρο 18.359 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Η λεωφόρος συνδυάζει το πολυτελές λιανικό εμπόριο με μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα αξιοθέατα της πόλης, όπως το Rockefeller Center και το Central Park σε κοντινή απόσταση. Τα κορυφαία καταστήματα που λειτουργούν από τις Tiffany & Co., Apple, Saks Fifth Avenue και πολλές μάρκες πολυτελών ρούχων προσελκύουν τόσο διεθνείς τουρίστες όσο και εύπορους ντόπιους αγοραστές.

Παρόλο που τα ενοίκια έχουν σταθεροποιηθεί μετά από χρόνια ραγδαίων αυξήσεων, η Πέμπτη Λεωφόρος παραμένει μια από τις πιο πολύτιμες τοποθεσίες λιανικής πώλησης στον κόσμο λόγω της απαράμιλλης κυκλοφορίας πεζών και της παγκόσμιας αναγνώρισης της επωνυμίας της.

Tsim Sha Tsui, Χονγκ Κονγκ

Το Χονγκ Κονγκ συνεχίζει να κυριαρχεί στο πολυτελές λιανικό εμπόριο στην Ασία. Το Tsim Sha Tsui κατατάσσεται τέταρτο παγκοσμίως παρά τη μέτρια μείωση των ενοικίων, τα οποία κατά μέσο όρο ανέρχονται σε 13.907 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο ετησίως.

Η περιοχή χρησιμεύει ως ο κύριος προορισμός αγορών για επισκέπτες από την ηπειρωτική Κίνα και άλλα μέρη της Ασίας. Πολυτελείς μπουτίκ πλαισιώνουν την οδό Nathan και το συγκρότημα Harbour City, ενώ διεθνείς κατασκευαστές ρολογιών, μάρκες κοσμημάτων και οίκοι μόδας υψηλής ποιότητας ανταγωνίζονται για εξαιρετικά ορατές βιτρίνες.

Παρόλο που η αγορά λιανικής του Χονγκ Κονγκ έχει βιώσει διακυμάνσεις μετά την πανδημία και την επιβράδυνση των κινεζικών καταναλωτικών δαπανών, η στρατηγική της θέση και η συγκέντρωση πλούσιων αγοραστών συνεχίζουν να υποστηρίζουν τις τιμές ενοικίασης υψηλής ποιότητας.

Λεωφόρος των Ηλυσίων Πεδίων, Παρίσι

Η εμβληματική Λεωφόρος των Ηλυσίων Πεδίων συμπληρώνει την παγκόσμια πρώτη πεντάδα, με τα ενοίκια υψηλής ποιότητας να φτάνουν τα 12.519 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο ετησίως.

Συχνά περιγράφεται ως «η πιο όμορφη λεωφόρος του κόσμου», η λεωφόρος συνδυάζει το πολυτελές λιανικό εμπόριο με τον τουρισμό, την ψυχαγωγία και τα πολιτιστικά αξιοθέατα. Η ναυαρχίδα της Louis Vuitton, η Cartier, η Guerlain και πολλές παγκόσμιες μάρκες διατηρούν παρουσία εδώ, μαζί με εστιατόρια, κινηματογράφους και καφετέριες.

Το Παρίσι επωφελείται από μια συνεχή ροή διεθνών επισκεπτών, ιδίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Μέση Ανατολή και την Ασία, βοηθώντας τους λιανοπωλητές να δικαιολογήσουν μερικά από τα υψηλότερα κόστη πληρότητας στον κόσμο.

Και η Ερμού;

Σύμφωνα με την έκθεση Main Streets Across the World 2025 της Cushman & Wakefield, η οδός Ερμού κατατάσσεται 15η παγκοσμίως και 26η στην Ευρώπη, με ενοίκια υψηλών προδιαγραφών λιανικής πώλησης 3.720 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο ετησίως (ισοδύναμα με 310 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο μηνιαίως), μετά από αύξηση 7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Παρά το μεγάλο χάσμα στα επίπεδα ενοικίασης, η Ερμού έχει γίνει ένας από τους πιο αποδοτικούς εμπορικούς δρόμους στη Νότια Ευρώπη. Ο τουρισμός, η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και οι συνεχιζόμενες επενδύσεις από διεθνείς μάρκες μόδας έχουν αυξήσει σταθερά τα ενοίκια.

Γιατί οι λιανοπωλητές συνεχίζουν να πληρώνουν ενοίκια ρεκόρ

Τα οικονομικά πίσω από αυτά τα εξαιρετικά ενοίκια εκτείνονται πέρα ​​από τις άμεσες πωλήσεις. Οι πολυτελείς μάρκες βλέπουν ολοένα και περισσότερο τα flagship stores ως επενδύσεις μάρκετινγκ που ενισχύουν την ταυτότητα της μάρκας, παρουσιάζουν νέες συλλογές και παρέχουν καθηλωτική εμπειρία πελατώνδεν μπορεί να αναπαραχθούν στο διαδίκτυο.

Η προσφορά παίζει επίσης κρίσιμο ρόλο. Οι περισσότεροι από αυτούς τους εμπορικούς δρόμους έχουν αυστηρούς κανονισμούς πολεοδομίας και περιορισμένες ευκαιρίες για νέα ανάπτυξη, δημιουργώντας χρόνιες ελλείψεις σε χώρους λιανικής πώλησης υψηλής ποιότητας. Ως αποτέλεσμα, ο ανταγωνισμός για τις καλύτερες βιτρίνες παραμένει έντονος ακόμη και σε περιόδους βραδύτερης οικονομικής ανάπτυξης.

Το φυσικό λιανικό εμπόριο έχει επίσης ανακτήσει δυναμική μετά την πανδημία. Οι καταναλωτές ειδών πολυτελείας εκτιμούν όλο και περισσότερο τις αποκλειστικές εμπειρίες εντός καταστήματος, τις υπηρεσίες προσωπικών αγορών και τις κυκλοφορίες προϊόντων, ωθώντας τις παγκόσμιες μάρκες να δώσουν προτεραιότητα στα δίκτυα ναυαρχίδων τους.

Όπως σημειώνουν οι Cushman & Wakefield, οι κορυφαίοι εμπορικοί δρόμοι του κόσμου έχουν γίνει «παγκόσμιες σκηνές» όπου οι λιανοπωλητές ανταγωνίζονται όχι μόνο για πελάτες αλλά και για προβολή, κύρος και μακροπρόθεσμη αξία της επωνυμίας τους. Σε μια εποχή ψηφιακού εμπορίου, αυτές οι εμβληματικές λεωφόροι συνεχίζουν να αποδεικνύουν ότι το πιο πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο λιανικής μπορεί να είναι ακόμα η σωστή διεύθυνση.