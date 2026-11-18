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Η ελβετική εταιρεία αεροδιαστημικής και άμυνας Acutronic σχεδιάζει να διπλασιάσει το προσωπικό της στις ΗΠΑ και να αυξήσει σημαντικά την παραγωγή μικρών κινητήρων τζετ που χρησιμοποιούνται σε στρατιωτικά drones και πυραυλικά συστήματα. Η απόφαση υπογραμμίζει τη δυναμική της αμερικανικής αμυντικής αγοράς, η οποία εξακολουθεί να προσελκύει ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, παρά την προσπάθεια των κυβερνήσεων της Ευρώπης να ενισχύσουν την εγχώρια παραγωγική τους βάση.

Η εταιρεία, με έδρα τη Ζυρίχη, εξασφάλισε χρηματοδότηση 100 εκατ. δολαρίων από τους αμερικανικούς επενδυτικούς ομίλους InterAlpen Partners και Hale Capital. Τα κεφάλαια θα διατεθούν για την επέκταση της παραγωγής, την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και πιθανές εξαγορές. Μεγάλο μέρος της επένδυσης αναμένεται να κατευθυνθεί στην ταχέως αναπτυσσόμενη αμερικανική δραστηριότητά της, η οποία κατασκευάζει μικροσκοπικούς κινητήρες τζετ, περίπου στο μέγεθος ενός κουτιού παπουτσιών, σύμφωνα με τους Financial Times.

Οι κινητήρες ως κρίσιμος παράγοντας

Η αυξανόμενη ζήτηση συνδέεται με τη μεταβολή των στρατιωτικών αναγκών. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και τα σχετικά χαμηλού κόστους πυραυλικά συστήματα αποκτούν μεγαλύτερη σημασία, καθώς οι ένοπλες δυνάμεις αναζητούν οπλικά μέσα που μπορούν να παράγονται γρήγορα, σε μεγάλες ποσότητες και με μικρότερο κόστος.

Οι μικροί κινητήρες αποτελούν κρίσιμο εξάρτημα αυτών των συστημάτων. «Οι κινητήρες τζετ αποτελούν σημείο συμφόρησης σε ολόκληρο τον συμμαχικό κόσμο», δήλωσε στους Financial Times ο διευθύνων σύμβουλος της Acutronic, Φλόριαν Αγκρέν. Η εταιρεία σκοπεύει να αυξήσει την ετήσια παραγωγή της από εκατοντάδες σε χιλιάδες κινητήρες μέσα στο επόμενο έτος.

Σήμερα απασχολεί περίπου 400 εργαζομένους παγκοσμίως, εκ των οποίων οι μισοί βρίσκονται στις ΗΠΑ. Στόχος είναι ο διπλασιασμός του αμερικανικού προσωπικού μέσα στην επόμενη τριετία, ενδεχομένως και μεγαλύτερη αύξηση.

Το αμερικανικό πλεονέκτημα της Acutronic και οι περιορισμοί της Ελβετίας

Ο Αγκρέν χαρακτήρισε τις ΗΠΑ την πιο δυναμική αγορά, επισημαίνοντας ότι η εγγύτητα στους πελάτες αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία στην αμυντική βιομηχανία. Η Acutronic δραστηριοποιείται στην αμερικανική αγορά εδώ και δεκαετίες, ενώ δημιούργησε ειδικό τομέα αεροδιαστημικής τεχνολογίας στη χώρα πριν από οκτώ χρόνια.

Η εταιρεία εξετάζει, πάντως, και την επέκταση της παραγωγής στην Ευρώπη, όπου διατηρεί ήδη εγκαταστάσεις στη Γερμανία και τη Γαλλία. Η ανάγκη για μεγαλύτερη αυτονομία των αλυσίδων εφοδιασμού αποτελεί βασικό παράγοντα στις αποφάσεις της.

Αντίθετα, η Ελβετία δεν θεωρείται αυτονόητη επιλογή για μια νέα μονάδα παραγωγής κινητήρων. Το υψηλό λειτουργικό κόστος, αλλά και οι πολιτικοί περιορισμοί που συνδέονται με την ουδετερότητα της χώρας, δυσκολεύουν ορισμένες εξαγωγές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Παρά τα εμπόδια, η χώρα παραμένει σημαντική βάση για την Acutronic, χάρη στο εξειδικευμένο και σταθερό εργατικό δυναμικό της.

Η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία αναζητά διέξοδο

Η περίπτωση της Acutronic δεν είναι μεμονωμένη. Οι αυστηροί ελβετικοί περιορισμοί στις εξαγωγές όπλων και η απουσία της χώρας από το ΝΑΤΟ έχουν δυσκολέψει την πρόσβαση ορισμένων κατασκευαστών στις ευρωπαϊκές αμυντικές αγορές.

Η εταιρεία λογισμικού drones Auterion μετέφερε την έδρα της στις ΗΠΑ, διατηρώντας στρατιωτικές δραστηριότητες στην Αμερική και τη Γερμανία και την πολιτική έρευνα στη Ζυρίχη. Η κατασκευάστρια τεθωρακισμένων Mowag μετέφερε μέρος της τελικής συναρμολόγησης στη Γερμανία, ενώ η Destinus, που αναπτύσσει πυραύλους και drones, εγκατέστησε την έδρα της στην Ολλανδία.

Έτσι, ακόμη και ενώ η Ευρώπη επιχειρεί να ενισχύσει την αμυντική της αυτονομία, οι επιχειρήσεις της εξακολουθούν να αναζητούν κεφάλαια, πελάτες και ευνοϊκότερο επιχειρηματικό περιβάλλον στις ΗΠΑ.