Εθνική Τράπεζα Ελβετίας: Κέρδη 23 δισ. δολαρίων το τρίτο τρίμηνο

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Κέρδη ύψους 19,1 δισ. ελβετικών φράγκων (23,3 δισ. δολαρίων) ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας ((SNB) το τρίτο τρίμηνο, διαμορφώνοντας την κερδοφορία από την αρχή της χρονιάς στα 44,2 δισ. δολάρια (53,8 δισ. δολάρια.)

Το θετικό οικονομικό αποτέλεσμα της κεντρικής τράπεζας δημιουργεί την προοπτική να καταβάλει μέρισμα στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση και στις τοπικές αρχές της Ελβετίας.

Χρυσός και συνάλλαγμα έδωσαν κέρδη

Η SNB κατέγραψε καθαρό κέρδος 14,3 δισ. φράγκων από τον χρυσό το τρίτο τρίμηνο του 2025, έναντι καθαρού κέρδους 7,6 δισ. φράγκων κατά το τρίμηνο που έληξε τον Σεπτέμβριο.

Το 2025 ήταν μια χρυσή χρονιά για το πολύτιμο μέταλλο, με την τιμή του να αυξάνεται κατά περίπου 66% ετησίως. Το 2026 όμως χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη μεταβλητότητα με το χρυσό να καταγράφει απώλειες 7% από την αρχή της χρονιάς.

Τα κέρδη από τις θέσεις της SNB σε ξένο νόμισμα, περιλαμβάνονται επενδύσεις σε διεθνείς μετοχές, ανήλθαν σε 11,6 δισ.φράγκα, σημειώνοντας μείωση περίπου 15% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Interim results of the Swiss National Bank as at 30 September 2026 https://t.co/O0xkmp8vTJ — Swiss National Bank (@SNB_BNS) October 30, 2026

Το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγματικών διαθεσίμων της SNB είναι τοποθετημένο σε χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού εκφρασμένα σε ξένα νομίσματα και όχι σε ρευστό (μετρητά) σε ξένα νομίσματα. Η Τράπεζα διαθέτει επίσης ένα μικρότερο χαρτοφυλάκιο ομολόγων σε ελβετικά φράγκα.

Στο τέλος του τρίτου τριμήνου, το 61% των συναλλαγματικών διαθεσίμων ήταν τοποθετημένο σε κρατικά ομόλογα (συμπεριλαμβανομένων καταθέσεων σε κεντρικές τράπεζες και στην Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών), ενώ το 28% αφορούσε επενδύσεις σε μετοχές και το 11% σε άλλα είδη ομολόγων.

Όσον αφορά την έκθεση σε νομίσματα, το 39% του χαρτοφυλακίου ήταν εκφρασμένο σε ευρώ και το 37% σε δολάρια ΗΠΑ. Η έκθεση σε ιαπωνικά γιεν και στερλίνες ανήλθε σε 7% και 6% αντίστοιχα.

Το χαρτοφυλάκιο μετοχών της SNB

Η Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας διαφοροποιείται από τις μεγαλύτερες κεντρικές τράπεζες του πλανήτη καθώς επενδύει απευθείας στις χρηματιστηριακές αγορές.

Δεν λειτουργεί ως χρηματιστηριακός παίκτης αλλά λειτουργεί ως παθητικός επενδυτής. Το μετοχικό της χαρτοφυλάκιο απαρτίζεται από μετοχές κυρίως εταιρειών μεσαίας και μεγάλης κεφαλαιοποίησης σε ανεπτυγμένες αγορές που βασίζονται σε ένα δείκτη αναφοράς ο οποίος περιλαμβάνει διεθνείς χρηματιστηριακούς δείκτες.

Τα κέρδη της διανέμονται κατά κύριο λόγο στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Ελβετίας και στις τοπικές αρχές των καντονιών, ενώ οι μέτοχοι λαμβάνουν μέρισμα εφόσον το μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας κρίνεται επαρκές. Σε περίπτωση που οι επενδύσεις αποφέρουν ζημίες, ενδέχεται η SNB να μην είναι σε θέση να πραγματοποιήσει πληρωμές.

Παρόλο που η χώρα επωφελείται από τις ισχυρές επενδυτικές επιδόσεις, οι επενδύσεις της SNB δεν αποσκοπούν στην επίτευξη της μέγιστης δυνατής απόδοσης.

Σε αντίθεση με πολλές άλλες μεγάλες κεντρικές τράπεζες, η εντολή της SNB για τη νομισματική πολιτική της επιτρέπει να χρησιμοποιεί τα επιτόκια και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες για την επίτευξη της σταθερότητας των τιμών, ενώ λαμβάνει μέτρα για την επηρεασμό της συναλλαγματικής ισοτιμίας, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Ο στόχος της SNB για τον πληθωρισμό την καθιστά επίσης μια ξεχωριστή περίπτωση μεταξύ των ομολόγων της διεθνώς, καθώς το εύρος-στόχος για τον πληθωρισμό κυμαίνεται από 0% έως 2%.