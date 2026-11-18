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Να καταθέσει ενώπιον της Επιτροπής Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας, συμφώνησε ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της επιτροπής, Τιμ Σκοτ (Ρεπουμπλικανός από τη Νότια Καρολίνα), σε εκπομπή του CNBC την Τετάρτη.

Ο Σκοτ εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Χουάνγκ και ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ, ο οποίος, όπως ανέφερε, έχει επίσης συμφωνήσει να καταθέσει, θα το πράξουν «πριν τα Χριστούγεννα»

Ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ συμφώνησε επίσης να καταθέσει, πρόσθεσε ο Scott. Οι συμφωνίες για την εθελοντική εμφάνισή τους έρχονται σε μια περίοδο που εντείνονται οι πιέσεις στο Καπιτώλιο για τη διερεύνηση της σχέσης του Χουάνγκ με μια ύποπτη για κατασκοπεία, Κινέζα, η οποία οδήγησε στην απομάκρυνσή του από την εταιρεία κατασκευής μικροεπεξεργαστών που ίδρυσε ο ίδιος.

«Και οι δύο έχουν συμφωνήσει», είπε ο Σκοτ. «Ελπίζουμε να έχουμε ολοκληρώσει τη διαδικασία πριν από τα Χριστούγεννα.»

Ο Χουάνγκ κατέληξε σε συμφωνία την Τρίτη με τους προέδρους τριών επιτροπών της Βουλής για μια κλειστή συνέντευξη με καταγραφή, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 1η Δεκεμβρίου από κοινού ενώπιον των τριών επιτροπών. Ο Σκοτ είχε ζητήσει από την Χουάνγκ να καταθέσει δημόσια στη Γερουσία.

Ο Σκοτ δήλωσε ότι οι καταθέσεις αυτές θα παράσχουν στην επιτροπή «περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι γνώριζαν, πότε το έμαθαν και γιατί δεν έλαβαν μέτρα».

Στο στόχαστρο και ο Λούτνικ

Ο απερχόμενος πρόεδρος της επιτροπής τραπεζικών υποθέσεων επικεντρώθηκε επίσης στον Λούτνικ, ζητώντας απαντήσεις ως προς το γιατί ο υπουργός Εμπορίου δεν έλαβε μέτρα αφού είχε προειδοποιηθεί για τη Megaspeed — την εταιρεία της Σιγκαπούρης στην οποία η φερόμενη ως Κινέζα κατάσκοπος, Άλις Χουάνγκ, κατείχε διευθυντική θέση. Η Nvidia πώλησε τα τσιπ της στη Megaspeed, την οποία οι αμερικανοί ερευνητές υποπτεύονται ότι τα διοχέτευσε στην Κίνα.

«Είχαν προειδοποιηθεί ήδη από τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, πριν από αρκετούς μήνες, ότι η Megaspeed θα έπρεπε να περιλαμβάνεται στον “κατάλογο οντοτήτων”», δήλωσε ο Σκοτ, αναφερόμενος σε έναν κατάλογο του Υπουργείου Εμπορίου με εταιρείες που οι ΗΠΑ θεωρούν κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια. Το Γραφείο Βιομηχανίας και Ασφάλειας του Υπουργείου Εμπορίου «δεν το έκανε, ο Χάουαρντ δεν το έκανε, θέλουμε να μάθουμε γιατί».

Ο Λούτνικ και ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ έχουν εμπλακεί σε μια διαμάχη εντός της κυβέρνησης, καθώς οι επιπτώσεις της υπόθεσης Χουάνγκ εντείνονται. Ο Μπέσεντ, σε συνέντευξή του στο CNBC την Παρασκευή, φάνηκε να κατηγορεί τον Λούτνικ για έλλειψη δράσης όσον αφορά τη Megaspeed.

«Θα πρέπει να ρωτήσετε τους ίδιους για τις εσωτερικές τους διαδικασίες», είπε ο Μπέσεντ, αναφερόμενος στο Υπουργείο Εμπορίου και επισημαίνοντας ότι το υπουργείο του υποστηρίζει εδώ και καιρό την επιβολή περιορισμών στη Megaspeed.

Ένας εκπρόσωπος του Χουάνγκ αρνήθηκε να σχολιάσει την ανακοίνωση του Σκοτ ότι ο τελευταίος συμφώνησε να καταθέσει.

Οι επικείμενες καταθέσεις του Χουάνγκ είναι πιθανότατα μόνο η αρχή των προβλημάτων που θα αντιμετωπίσει ο εμπλεκόμενος πρώην διευθύνων σύμβουλος στο Καπιτώλιο. Οι Δημοκρατικοί θα αναλάβουν τον έλεγχο του Κογκρέσου τον Ιανουάριο και έχουν απαιτήσει εκτενείς έρευνες για την υπόθεση και τη στενή σχέση του Χουάνγκ με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.