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Ξεκινά, σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, αύριο 18 και θα διαρκέσει μέχρι και τις 20 Νοεμβρίου η δημόσια προσφορά της Metlen για τη διάθεση μετοχών της ΜΕΤΚΑ που αντιστοιχούν στο 25% με 30% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Όπως αναφέρουν πηγές της αγοράς, σκοπός είναι η άντληση κεφαλαίων 250 έως και 300 εκατ. ευρώ και η διάθεση των νέων μετοχών θα απευθύνεται και σε εγχώριους και διεθνείς επενδύτές.

Το εύρος τιμής ανά μετοχή κυμαίνεται στα 10 με 11,50 ευρώ, όπως αναφέρουν πληροφορίες.

Το πράσινο φως για την εισαγωγή της ΜΕΤΚΑ στο Euronext Athens

Όπως έγραψε νωρίτερα ο ΟΤ, κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών, η Euronext Athens διαπίστωσε την καταρχήν συνδρομή των προϋποθέσεων για την εισαγωγή των μετοχών της ΜΕΤΚΑ Α.Ε. Όμιλος Επιχειρήσεων στην Κύρια Αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος 4 του νόμου 3371/2005.

Την ίδια στιγμή και το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1108η/17.11.2026 συνεδρίασή του ενέκρινε το ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας «ΜΕΤΚΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» αναφορικά με τη δημόσια προσφορά νέων και υφιστάμενων κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών και την εισαγωγή έως και 125.236.000 μετοχών της εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Κατηγορία της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Euronext Athens.

Κύρια σημεία της προτεινόμενης προσφοράς

Όπως είχε ανακοινωθεί στο Euronext Athens από τη Metlen η προσφορά για τη ΜΕΤΚΑ αναμένεται να αποτελείται από:

νέες κοινές μετοχές που θα εκδοθούν από την Εταιρεία μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης του υφιστάμενου μετόχου του (οι «Νέες Μετοχές»), με αναμενόμενη άντληση περίπου 250 εκατομμύρια ευρώ και

υφιστάμενες κοινές μετοχές που προσφέρονται από τον Πωλητή Μέτοχο (οι «Προσφερόμενες Υφιστάμενες Μετοχές» και, μαζί με τις Νέες Μετοχές, οι «Προσφερόμενες Μετοχές»).

Οι Προσφερόμενες Μετοχές θα προσφερθούν μέσω δημόσιας προσφοράς σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές στην Ελλάδα (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά») και μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε επιλέξιμους θεσμικούς επενδυτές εκτός Ελλάδας, η οποία εξαιρείται από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον Κανονισμό για το Ενημερωτικό Δελτίο (όπως ορίζεται παρακάτω) και τη λοιπή εφαρμοστέα νομοθεσία εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τον Κανονισμό S (η «Θεσμική Προσφορά» και, μαζί με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»).

Η ΜΕΤΚΑ προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα από την έκδοση των Νέων Μετοχών για να υποστηρίξει τις επενδύσεις της σε υποδομές και τη στρατηγική ανάπτυξής της, με πρωταρχική έμφαση σε νέες επενδύσεις σε ΣΔΙΤ και παραχωρήσεις, καθώς και για να εξασφαλίσει πρόσθετη χρηματοοικονομική ευελιξία ώστε να αξιοποιήσει επιλεγμένες ευκαιρίες σε συναφείς δραστηριότητες, όπως ο τομέας των ακινήτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, διατηρώντας παράλληλα επαρκή ρευστότητα για την εκτέλεση των έργων.

Η ΜΕΤΚΑ δεν θα λάβει έσοδα από την πώληση των Προσφερόμενων Υφιστάμενων Μετοχών, τα οποία θα εισπράξει ο Πωλητής Μέτοχος. Μετά την ολοκλήρωση της Συνδυασμένης Προσφοράς, η Metlen αναμένεται να διατηρήσει έμμεση πλειοψηφική συμμετοχή στην Εταιρεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά μέλη, τέσσερα εκ των οποίων είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, σύμφωνα με τον Νόμο 4706/2020.

Μέλη της κοινοπραξίας και σύμβουλοι

Η Morgan Stanley Europe SE, η BNP PARIBAS και η Citigroup ενεργούν ως Από Κοινού Παγκόσμιοι Συντονιστές στη Θεσμική Προσφορά. Η AXIA, η Euroxx Securities, η Ambrosia Capital, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και η Τράπεζα Πειραιώς ενεργούν ως Από Κοινού Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και η Τράπεζα Πειραιώς ενεργούν ως Σύμβουλοι Έκδοσης και ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι σε σχέση με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά.

Η AXIA, η Eurobank, η CrediaPantelakis και η Optima Bank, ενεργούν ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι σε σχέση με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά. Όλα τα ανωτέρω ιδρύματα αναφέρονται συλλογικά ως οι «Διαχειριστές» (Managers).

Οι δικηγορικές εταιρείες Σουριαδάκης – Τσιμπρής και Σεΐσογλου & Νικολαΐδου ενεργούν ως από κοινού νομικοί σύμβουλοι της Εταιρείας στην Ελλάδα, ενώ η Milbank ενεργεί ως διεθνής νομικός σύμβουλος της Εταιρείας. Η δικηγορική εταιρεία Κυριακίδης Γεωργόπουλος ενεργεί ως νομικός σύμβουλος στην Ελλάδα και η Latham & Watkins ενεργεί ως διεθνής νομικός σύμβουλος των Αναδόχων.

Που θα κατανεημηθούν τα κεφάλαια

Η πολιτική κατανομής κεφαλαίων του Ομίλου ΜΕΤΚΑ έχει σχεδιαστεί ώστε να εξισορροπεί την ανάπτυξη, τις αποδόσεις προς τους μετόχους και τη χρηματοοικονομική ανθεκτικότητα.

Ο Όμιλος προτίθεται

να επανεπενδύσει τις λειτουργικές ταμειακές ροές στην πλατφόρμα, προκειμένου να υποστηρίξει τις δεσμεύσεις ιδίων κεφαλαίων σε σχέση με εξασφαλισμένα και αναμενόμενα έργα ΣΔΙΤ και παραχωρήσεων,

να χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα της METKA από την προσφορά για την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής ευελιξίας και την επιδίωξη περαιτέρω ανάπτυξης σε έργα ΣΔΙΤ και παραχωρήσεων, καθώς και σε επιλεγμένες συναφείς ευκαιρίες στον τομέα των ακινήτων και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, υπό την επιφύλαξη αυστηρών χρηματοοικονομικών κριτηρίων,

να χρηματοδοτήσει τις υφιστάμενες επενδυτικές δεσμεύσεις ύψους περίπου 88 εκατ. ευρώ σε εξασφαλισμένα έργα ΣΔΙΤ και στον ΒΟΑΚ,

να διατηρήσει χαμηλό βαθμό μόχλευσης και μια συνετή θέση Προσαρμοσμένων Καθαρών Ταμειακών Διαθεσίμων, με το μεγαλύτερο μέρος του χρέους να παραμένει χωρίς δικαίωμα αναγωγής σε επίπεδο έργου και

να ακολουθήσει μια μερισματική πολιτική με στόχο τη διανομή περίπου 35% των κερδών μετά από φόρους, σύμφωνα με τη μερισματική πολιτική της Metlen, υπό την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας, της διαθεσιμότητας διανεμητέων κερδών και τυχόν εφαρμοστέων χρηματοδοτικών περιορισμών.

Οι στόχοι της ΜΕΤΚΑ

Μεσοπρόθεσμα, ο Όμιλος αναμένει ότι η αύξηση των εσόδων από κατασκευές θα προέλθει κυρίως από την εκτέλεση του υφιστάμενου ανεκτέλεστου υπολοίπου, ενώ στοχεύει σε μέση ετήσια ανανέωση του ανεκτέλεστου υπολοίπου άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Ο χρόνος και ο ρυθμός μετατροπής του ανεκτέλεστου υπολοίπου σε έσοδα θα εξαρτηθεί από τα χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης των επιμέρους έργων.

Επιπλέον, η METKA στοχεύει σε περιθώριο EBITDA στον κατασκευαστικό τομέα σε χαμηλό διψήφιο ποσοστό («low teens») κατά την ίδια περίοδο, παραμένοντας πάνω από τον μέσο όρο του κλάδου. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες στον κατασκευαστικό τομέα αναμένεται να ανέλθουν σε ποσοστό μικρότερο του 2% των εσόδων και το καθαρό κεφάλαιο κίνησης στο 5–10% των εσόδων, με την επιφύλαξη εποχιακών διακυμάνσεων.

Στον τομέα των ΣΔΙΤ και των παραχωρήσεων, το προσδιορισμένο χαρτοφυλάκιο δυνητικών έργων ύψους περίπου 5,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει περίπου 3,3 δισ ευρώ από τους εν εξελίξει διαγωνισμούς και επιπλέον περίπου 2 δισ ευρώ που προκύπτουν από ένα νέο κύμα ευκαιριών ΣΔΙΤ, μαζί με περίπου 2 δισ ευρώ επιπλέον από πιθανές ευκαιρίες παραχώρησης αυτοκινητοδρόμων, αναμένεται να στηρίξει την ανάπτυξη και τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου, ενώ τα νέα έργα ΣΔΙΤ αναμένεται να παρουσιάσουν σταθμισμένες μέσες αποδόσεις και χρηματοδοτικές δομές που θα συνάδουν σε γενικές γραμμές με εκείνες του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου του Ομίλου, με το ποσοστό των ίδιων κεφαλαίων να αντιπροσωπεύει συνήθως περίπου 20%–25% και το ποσοστό δανεισμού επί του έργου χωρίς δικαίωμα αναγωγής να αντιπροσωπεύει περίπου 75%–80% των συνολικών χρηματοδοτικών αναγκών.

Επιπλέον, η συμμετοχή του Ομίλου στην παραχώρηση ΒΟΑΚ αναμένεται να αποφέρει έσοδα ύψους περίπου 1,6 δισ. ευρώ, τα οποία υπόκεινται σε κίνδυνο κυκλοφοριακού φόρτου, εκ των οποίων περίπου το 42% αναμένεται να μετατραπεί σε διανομές προς τους μετόχους. Στον τομέα της διαχείρισης εγκαταστάσεων, ο Όμιλος στοχεύει σε διψήφια αύξηση των εσόδων και σε αύξηση του περιθωρίου EBITDA σε μεσαία έως υψηλά μονοψήφια επίπεδα.

Τα έργα υποδομών

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων της ανέρχεται σε 2,1 δισ. ευρώ και η δραστηριότητα της είναι στα ΣΔΙΤ, τις Παραχωρήσεις και το Facility Management.

Η στροφή στα έργα ΣΔΙΤ, τα 17 σχολεία και το Flyover στη Θεσσαλονίκη, και τις Παραχωρήσεις, όπως η συμμετοχή της ΜΕΤΚΑ στον ΒΟΑΚ, αλλά και ιδιωτικά έργα όπως η επέκταση του προβλήτα 6 στον ΟΛΘ και το Voria Project στο Μαρούσι αποτελούν ορισμένα από τα έργα που σηματοδοτούν τη φιλοσοφία και τη στρατηγική της εταιρείας.