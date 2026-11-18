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Ξεκινά από σήμερα 18 Νοεμβρίου η δημόσια προσφορά έως 30 εκατομμυρίων μετοχών της ΜΕΤΚΑ με σκοπό την εισαγωγή στο Euronext Athens. Η δημόσια προσφορά θα διαρκέσει μέχρι τις 20 του μηνός και αν επιτευχθεί ο στόχος για την άντληση κεφαλαίων 250 εκατ. ευρώ, η ΜΕΤΚΑ θα εισαχθεί στο Euronext Athens στις 26 Νοεμβρίου.

Στο Χρηματιστήριο και στις ιστοσελίδες των αναδόχων αναρτήθηκε η ανακοίνωση για τη διάθεση του ενημερωτικού δελτίου, η πρόσκληση προς τους επενδυτές , η ανακοίνωση σχετικά με τη δυνητική αγορά, και το ενημερωτικό δελτίο από τα οποία προκύπτουν και τα βασικά σημεία της IPO.

Η ανώτατη τιμή διάθεσης των νέων μετοχών θα είναι τα 11,50 ευρώ ανά μετοχή και η κατώτερη τα 10 ευρώ.

Η δημόσια προσφορά

Τη διαδικασία τρέχουν η ΜΕΤΚΑ και ο μοναδικός της μέτοχος Metlen Energy and Metals.

Αρχικά στη δημόσια προσφορά θα διατεθούν έως 30 εκατομμύρια νέες μετοχές.

Έως 25 εκατομμύρια νέες μετοχές θα εκδοθούν από τη ΜΕΤΚΑ μέσω αύξησης κεφαλαίου. Τα χρήματα από αυτές (στόχος τα 250 εκατ. ευρώ) θα μπουν στα ταμεία της ΜΕΤΚΑ.

Έως 5 εκατομμύρια υφιστάμενες μετοχές θα πωληθούνται από τη Metlen (με δικαίωμα να πουλήσει έως και 5.000.000 επιπλέον μετοχές αν υπάρχει μεγάλη ζήτηση). Τα χρήματα από αυτές θα τα εισπράξει η Metlen και όχι η ΜΕΤΚΑ.

Οι μετοχές θα μοιραστούν σε απλούς επενδυτές στην Ελλάδα (Δημόσια Προσφορά – τουλάχιστον το 40% των μετοχών) και σε μεγάλους θεσμικούς επενδυτές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η εισαγωγή των μετοχών στο Euronext Athens

Το σύνολο των Κοινών Μετοχών (ήτοι, το άθροισμα των 100.236.000 υφιστάμενων κατά την ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου μετοχών και των έως 25.000.000 Νέων Μετοχών, με την παραδοχή της πλήρους κάλυψης της Αύξησης), δηλαδή έως 125.236.000 Μετοχές, θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens.

Οι ημερομηνίες κλειδί για την IPO της ΜΕΤΚΑ

Από την ανακοίνωση της διάθεσης του ενημερωτικού δελτίου προκύπτουν οι ακόλουθες ημερομηνίες κλειδί:

18 Νοεμβρίου 2026: Ξεκινά η διαδικασία για να δηλώσουν συμμετοχή οι επενδυτές.

20 Νοεμβρίου 2026: Λήγει η προσφορά και ανακοινώνεται η τελική τιμή της κάθε μετοχής.

25 Νοεμβρίου 2026: Πληρώνονται οι μετοχές, μπαίνουν στους λογαριασμούς των επενδυτών και επιστρέφονται τυχόν επιπλέον χρήματα που είχαν δεσμευτεί. Δημοσιεύονται η απόφαση περί της Εισαγωγής από την Euronext, η ανακοίνωση σχετικά με την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών της Euronext Athens και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και η ανακοίνωση σχετικά με την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Μετοχών στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών της Euronext Athens και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

26 Νοεμβρίου 2026: Ξεκινά επίσημα η διαπραγμάτευση των μετοχών της ΜΕΤΚΑ στο Χρηματιστήριο.

Οι σύμβουλοι έκδοσης και οι συντονιστές ανάδοχοι

Σύμβουλοι Έκδοσης είναι οι ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Συντονιστές κύριοι ανάδοχοι είναι οι: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., AXIA Ventures Group Ltd., Τράπεζα Eurobank Α.Ε., Optima bank Α.Ε., CrediaPantelakis ΑΧΕΠΕΥ και Euroxx ΑΧΕΠΕΥ.