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Την εκστρατεία του για μια τρίτη πλήρη θητεία στην προεδρία της FIFA ξεκίνησε επίσημα ο Τζάνι Ινφαντίνο, τρεις μήνες μετά την κρίση που προκάλεσε το σχέδιό του για την πώληση μεριδίου σε νέα επιχειρηματική οντότητα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Παρά τις αντιδράσεις και τις υποψηφιότητες αντιπάλων του, ο Ιταλοελβετός παράγοντας εξακολουθεί να θεωρείται φαβορί για τις εκλογές του Μαρτίου, σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Ωστόσο, η υπόθεση FIFA Forward Enterprise (FFE), η οποία αποτιμούσε τη νέα επιχειρηματική δραστηριότητα στα 20 δισ. δολάρια, εξακολουθεί να προκαλεί ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο ο Ινφαντίνο διαχειρίστηκε τα εμπορικά συμφέροντα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και τις σχέσεις του με ισχυρούς επενδυτές.

Οι επαφές με τους αδελφούς Κούσνερ

Νέα στοιχεία δείχνουν ότι οι συζητήσεις του Ινφαντίνο με τους αδελφούς Τζος και Τζάρεντ Κούσνερ ήταν πολύ πιο εκτεταμένες από όσο είχε γίνει αρχικά γνωστό. Σύμφωνα με πηγές της Journal, ο πρόεδρος της FIFA είχε τουλάχιστον έξι επιπλέον συνομιλίες με τον Τζος Κούσνερ και τουλάχιστον τέσσερις με τον Τζάρεντ, τους μήνες πριν αποκαλυφθεί η επενδυτική εμπλοκή της Thrive Capital, της εταιρείας του Τζος.

Οι επαφές εντάθηκαν από τον Ιανουάριο και έως το καλοκαίρι η Thrive Capital εμφανιζόταν ως ο μοναδικός επενδυτής που είχε εξασφαλίσει θέση στο εγχείρημα. Η αποκάλυψη της συμμετοχής της ήρθε τις ημέρες μετά τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Πρόσωπα που γνωρίζουν τις συζητήσεις εκτιμούν ότι ο Ινφαντίνο έβλεπε την FFE και ως πιθανό όχημα προσωπικού οικονομικού οφέλους, καθώς υπήρχαν εκτιμήσεις ότι θα μπορούσε να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην εταιρεία μετά τη λήξη της θητείας του, το 2031, με αποδοχές πολύ υψηλότερες από τον σημερινό ετήσιο μισθό του, περίπου 6 εκατ. δολάρια. Η FIFA αρνήθηκε ότι συζητήθηκε ποτέ ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Το σχέδιο των 4,2 δισ. και η εσωτερική ανταρσία στην FIFA

Το επιχειρηματικό σχέδιο προέβλεπε την άντληση κεφαλαίων ύψους 4,2 δισ. δολαρίων μέσω της πώλησης περίπου του 20% μιας νέας οντότητας της FIFA. Η προοπτική ιδιωτικοποίησης μέρους των εμπορικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με το Παγκόσμιο Κύπελλο προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις στον ποδοσφαιρικό κόσμο, αλλά και στο εσωτερικό της ίδιας της Ομοσπονδίας.

Υψηλόβαθμα στελέχη στην έδρα της FIFA στη Ζυρίχη εξέφρασαν ανοιχτά την αντίθεσή τους, αμφισβητώντας για πρώτη φορά δημόσια την ηγεσία του Ινφαντίνο. Ο γενικός γραμματέας της FIFA, Ματίας Γκράφστρεμ, έκανε λόγο σε εσωτερικό μήνυμα για μια «θλιβερή και καταδικαστέα σειρά γεγονότων» και για αναταραχή που ήταν δύσκολο να γίνει αποδεκτή.

Ο Ινφαντίνο απάντησε συγκαλώντας έκτακτη συνεδρίαση της ηγεσίας της FIFA στο Ραμπάτ του Μαρόκου. Μετά από μαραθώνιες διαβουλεύσεις, κατάφερε να εξασφαλίσει εκ νέου τη στήριξη της διοίκησης, ανατρέποντας τις εκτιμήσεις όσων θεωρούσαν ότι η θέση του είχε αποδυναμωθεί οριστικά.

Οι αντίπαλοι και η αμερικανική έρευνα

Η UEFA χαρακτήρισε την FFE αδιαφανή συμφωνία που επιχειρήθηκε να επιβληθεί χωρίς επαρκή διαβούλευση. Αυτή την εβδομάδα πρότεινε ως υποψήφιο πρόεδρο τον Φιλίπ Ντιαλό, επικεφαλής της γαλλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας. Στην κούρσα συμμετέχουν επίσης ο Κόζο Τατζίμα, πρόεδρος της ιαπωνικής ομοσπονδίας, και ο πρώην διεθνής Ελβετός ποδοσφαιριστής Ραμόν Βέγκα.

Παρά τις αντιδράσεις στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, ο Ινφαντίνο διατηρεί ισχυρό προβάδισμα, καθώς χρειάζεται να εξασφαλίσει τη στήριξη της πλειονότητας των 211 εθνικών ομοσπονδιών που αποτελούν μέλη της FIFA.

Παράλληλα, οι σχέσεις του με τον Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να βρεθούν ξανά στο επίκεντρο. Ο Δημοκρατικός βουλευτής Τζέιμι Ράσκιν έχει ξεκινήσει έρευνα για τις επαφές του Ινφαντίνο με τον Αμερικανό πρόεδρο, εξετάζοντας καταγγελίες ότι η FIFA προσέφερε οικονομικά ή άλλα οφέλη στον Τραμπ με αντάλλαγμα ευνοϊκή μεταχείριση από την αμερικανική κυβέρνηση. Η έρευνα ενδέχεται να ενταθεί όταν οι Δημοκρατικοί αναλάβουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων τον Ιανουάριο.

Ο Ινφαντίνο επιχειρεί να παρουσιάσει τις διαφωνίες ως φυσιολογικό μέρος της λειτουργίας ενός διεθνούς οργανισμού. Η υπόθεση των 20 δισ. δολαρίων, όμως, έχει αφήσει ανοιχτά ερωτήματα για τη διαφάνεια, τη διακυβέρνηση και τη σχέση της FIFA με ιδιωτικά επενδυτικά συμφέροντα. Η εκλογική του επικράτηση μπορεί να θεωρείται πιθανή, αλλά η πολιτική και θεσμική σκιά της FFE δύσκολα θα εξαφανιστεί.