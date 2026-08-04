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Η UEFA επαναστατεί κατά της FIFA και του Ινφαντίνο και σχεδιάζει το δικό της… Μουντιάλ

Η UEFA έχει στα πλάνα της ένα νέο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εθνών, μια διοργάνωση που θα μπορούσε να αποτελέσει τον ανταγωνιστή του Μουντιάλ της FIFA.

Business of Sport 04.08.2026, 09:49
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Η UEFA επαναστατεί κατά της FIFA και του Ινφαντίνο και σχεδιάζει το δικό της… Μουντιάλ
Newsroom

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Η UEFA ετοιμάζεται να περάσει στην αντεπίθεση μετά το «φιάσκο» της πρότασης του Τζιάνι Ινφαντίνο για ιδιωτικοποίηση του Μουντιάλ κι εκτός από το γεγονός ότι απέσυρε τη στήριξη της στο πρόεδρο της FIFA, ετοιμάζεται να αλλάξει και τον χάρτη του ποδοσφαίρου με μια νεοσύστατη διοργάνωση.

Σύμφωνα με τους «Times», η UEFA, μαζί με τις συνομοσπονδίες της Ασίας (AFC) και της Βόρειας/Κεντρικής Αμερικής (CONCACAF), απειλούν με αποχή από τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και τις επιτροπές λήψης αποφάσεων, ενώ παράλληλα εξετάζουν τη δημιουργία εναλλακτικών διεθνών διοργανώσεων.

Η UEFA λοιπόν την ώρα που είναι απέναντι από τη FIFA και τις πρακτικές της, εξετάζει τη δημιουργία ενός Global Nations League, μιας παγκόσμιας εκδοχής του Nations League, το οποίο είχε αρχικά τεθεί υπό επεξεργασία από το 2017.

Δείτε την ανάρτηση για το πλάνο της UEFA:

Ο στόχος της UEFA, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα είναι να δημιουργηθεί μια διοργάνωση με τη συμμετοχή των κορυφαίων εθνικών ομάδων του πλανήτη, δημιουργώντας ένα νέο ισχυρό προϊόν στο διεθνές ποδοσφαιρικό καλεντάρι.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα των «Times», εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο μποϊκοτάζ σε συνεδριάσεις του Συμβουλίου της FIFA και των επιτροπών της, αλλά και την άρνηση επικύρωσης αποφάσεων που θα προωθούνται χωρίς ευρεία συναίνεση.

Πηγή: in.gr

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