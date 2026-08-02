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Η Ρεάλ πανηγυρίζει την ήττα Ινφαντίνο – Μήνυμα σε FIFA και La Liga

Η «βασίλισσα» χαιρέτισε την απόσυρση του σχεδίου για την πώληση μέρους των εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ευχαρίστησε την UEFA για την αντίστασή της και συνέδεσε την υπόθεση με τη δική της πολυετή σύγκρουση για τη συμφωνία της La Liga με το επενδυτικό ταμείο CVC.

Business of Sport 02.08.2026, 23:57
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Η Ρεάλ πανηγυρίζει την ήττα Ινφαντίνο – Μήνυμα σε FIFA και La Liga
Επιμέλεια Γιώργος Μαζιάς

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Η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε ξεκάθαρη θέση στη μεγάλη θεσμική σύγκρουση που προκάλεσε το σχέδιο του Τζιάνι Ινφαντίνο για την είσοδο ιδιωτών επενδυτών στις εμπορικές δραστηριότητες της FIFA.

Με μια ασυνήθιστα αυστηρή ανακοίνωση, ο ισπανικός σύλλογος χαιρέτισε την απόφαση της παγκόσμιας ομοσπονδίας να αποσύρει την πρόταση για την πώληση μέρους των δικαιωμάτων των διοργανώσεών της και παράλληλα άφησε σαφείς αιχμές κατά της La Liga και της συμφωνίας της με το επενδυτικό ταμείο CVC.

Η πρόταση του προέδρου της FIFA προέβλεπε την πώληση μειοψηφικού ποσοστού των εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου και άλλων διοργανώσεων σε ιδιώτες επενδυτές. Μετά τις αντιδράσεις που εκδηλώθηκαν από την UEFA, την Ασιατική Συνομοσπονδία και την CONCACAF, η FIFA αναγκάστηκε να κάνει πίσω, αποδεχόμενη μια από τις μεγαλύτερες πολιτικές ήττες της προεδρίας Ινφαντίνο.

Η Ρεάλ Μαδρίτης ανέφερε ότι «αξιολογεί πολύ θετικά την απόφαση της FIFA να εγκαταλείψει την πρόταση για τη μερική πώληση των εμπορικών δικαιωμάτων των διοργανώσεών της», υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για «μια καλή είδηση για το ποδόσφαιρο, για τους θεσμούς του και, πάνω απ’ όλα, για τα εκατομμύρια των φιλάθλων του αθλήματος».

Η τοποθέτηση του ισπανικού συλλόγου έχει ιδιαίτερη πολιτική σημασία. Η Ρεάλ, η οποία τα προηγούμενα χρόνια είχε βρεθεί σε ανοιχτή σύγκρουση με την UEFA για το σχέδιο της ευρωπαϊκής Super League, αυτή τη φορά ευχαρίστησε δημόσια την ευρωπαϊκή συνομοσπονδία για τη στάση της απέναντι στη FIFA.

«Η Ρεάλ Μαδρίτης επιθυμεί να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της προς την UEFA, τις συνομοσπονδίες, τις ομοσπονδίες και όλους τους θεσμούς που αντιτάχθηκαν με αποφασιστικότητα και υπευθυνότητα σε αυτό το σχέδιο. Η ενότητά τους και το αίσθημα καθήκοντος προστάτευσαν το ποδόσφαιρο σε μια αποφασιστική στιγμή», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η στάση αυτή αποτυπώνει και τη σταδιακή εξομάλυνση των σχέσεων της Ρεάλ με την UEFA, αλλά κυρίως δείχνει ότι το σχέδιο της FIFA κατόρθωσε να ενώσει δυνάμεις που μέχρι πρόσφατα βρίσκονταν σε διαφορετικά στρατόπεδα. Για τη διοίκηση του Φλορεντίνο Πέρεθ, η είσοδος ιδιωτικού κεφαλαίου σε ένα περιουσιακό στοιχείο τόσο σημαντικό όσο το Παγκόσμιο Κύπελλο συνιστούσε μια επικίνδυνη μεταβολή στον χαρακτήρα και στη δομή του διεθνούς ποδοσφαίρου.

Η Ρεάλ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο των συλλόγων, υποστηρίζοντας ότι αυτοί αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία οικοδομούνται οι εθνικές ομάδες και το ίδιο το Παγκόσμιο Κύπελλο. Οι ποδοσφαιριστές, άλλωστε, αναδεικνύονται, εκπαιδεύονται και αμείβονται από τους συλλόγους, οι οποίοι αναλαμβάνουν το μεγαλύτερο οικονομικό και αγωνιστικό κόστος, ενώ οι διεθνείς διοργανώσεις αξιοποιούν την αξία που δημιουργείται σε συλλογικό επίπεδο.

«Οι σύλλογοι αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία οικοδομούνται το ποδόσφαιρο των εθνικών ομάδων και το Παγκόσμιο Κύπελλο», σημείωσε η Ρεάλ, προσθέτοντας ότι οι διοργανώσεις της FIFA «συνιστούν μια κληρονομιά που ανήκει στα έθνη, στους φιλάθλους και στο σύνολο της κοινωνίας».

Με αυτή τη διατύπωση, ο σύλλογος απορρίπτει την αντίληψη ότι οι κορυφαίες διοργανώσεις μπορούν να αντιμετωπίζονται αποκλειστικά ως οικονομικά προϊόντα και να παραχωρούνται σε επενδυτικά ταμεία με στόχο τη μεγιστοποίηση των κερδών. Το Παγκόσμιο Κύπελλο, σύμφωνα με τη φιλοσοφία που διατυπώνει η Ρεάλ, δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο μιας διοίκησης, αλλά κοινή ποδοσφαιρική και κοινωνική κληρονομιά.

Η ανακοίνωση, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στη FIFA. Η Ρεάλ αξιοποίησε την απόσυρση του σχεδίου Ινφαντίνο για να επαναφέρει τη δική της αντίθεση στη συμφωνία ανάμεσα στη La Liga και το επενδυτικό ταμείο CVC. Η συμφωνία προβλέπει ότι οι σύλλογοι που συμμετείχαν έλαβαν άμεση χρηματοδότηση, παραχωρώντας σε αντάλλαγμα ποσοστό από τα μελλοντικά τηλεοπτικά τους έσοδα για περίοδο πενήντα ετών.

Η Ρεάλ υπενθύμισε ότι είχε αρνηθεί να συμμετάσχει στη συγκεκριμένη επιχείρηση, θεωρώντας ότι δεσμεύει υπερβολικά μακροπρόθεσμα τα έσοδα των ισπανικών συλλόγων και περιορίζει την οικονομική τους αυτονομία. Μαζί με την Μπαρτσελόνα και την Ατλέτικ Μπιλμπάο είχε αντιταχθεί εξαρχής στη συμφωνία, προκαλώντας μια βαθιά θεσμική σύγκρουση με τον πρόεδρο της La Liga, Χαβιέρ Τέμπας.

«Η υποθήκευση για μισό αιώνα εσόδων που ανήκουν στους συλλόγους, οι οποίοι αναλαμβάνουν το σύνολο του κόστους και των κινδύνων, αποτελεί προηγούμενο που το ποδόσφαιρο δεν πρέπει να επαναλάβει», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ρεάλ.

Η σύνδεση των δύο υποθέσεων δεν είναι τυχαία. Για τον ισπανικό σύλλογο, τόσο το σχέδιο Ινφαντίνο όσο και η συμφωνία της La Liga με το CVC στηρίζονται στην ίδια προβληματική λογική: την παραχώρηση μελλοντικών εσόδων και εμπορικών δικαιωμάτων σε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, με αντάλλαγμα άμεση ρευστότητα.

Στην περίπτωση της FIFA, οι αντιδράσεις των συνομοσπονδιών ήταν αρκετές για να οδηγήσουν στην απόσυρση της πρότασης. Στην Ισπανία, όμως, η συμφωνία με το CVC εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ, με τη Ρεάλ να συνεχίζει τη νομική και πολιτική της μάχη εναντίον της.

Η ανακοίνωση του συλλόγου αποτελεί συνεπώς κάτι περισσότερο από έναν πανηγυρισμό για την ήττα του Ινφαντίνο. Είναι μια συνολική διακήρυξη για το ποιος πρέπει να ελέγχει τα έσοδα και την περιουσία του ποδοσφαίρου. Η Ρεάλ υποστηρίζει ότι οι αποφάσεις δεν μπορούν να λαμβάνονται από διοικήσεις που δεσμεύουν τις επόμενες γενιές, ούτε να μετατρέπουν κορυφαίες διοργανώσεις σε επενδυτικά προϊόντα.

Παράλληλα, η δημόσια ευχαριστία προς την UEFA δείχνει ότι οι ισορροπίες στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο μεταβάλλονται. Ο Φλορεντίνο Πέρεθ και ο Αλεξάντερ Τσέφεριν είχαν βρεθεί στην πρώτη γραμμή μιας σκληρής αντιπαράθεσης για τη Super League. Η κρίση που προκάλεσε ο Ινφαντίνο, όμως, τους έφερε στην ίδια πλευρά, τουλάχιστον ως προς την ανάγκη να αποτραπεί η ιδιωτικοποίηση των εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η απόσυρση του σχεδίου της FIFA έκλεισε προσωρινά μια μεγάλη θεσμική κρίση, αλλά άνοιξε μια ευρύτερη συζήτηση για το μέλλον της οικονομίας του ποδοσφαίρου. Η Ρεάλ Μαδρίτης επιχειρεί πλέον να μεταφέρει αυτή τη συζήτηση και στο εσωτερικό της Ισπανίας, παρουσιάζοντας την αποτυχία του Ινφαντίνο ως απόδειξη ότι η παράδοση μακροχρόνιων δικαιωμάτων σε επενδυτικά ταμεία δεν είναι μονόδρομος, αλλά μια πολιτική επιλογή που μπορεί και πρέπει να αμφισβητείται.

Πηγή: in.gr

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