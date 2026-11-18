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Κοντά στα 300 ευρώ διαμορφώθηκε η μέση ημερήσια τιμή δωματίου (ADR) στα ελληνικά ξενοδοχεία το οκτάμηνο Ιανουαρίου–Αυγούστου 2026, η υψηλότερη μεταξύ των αγορών που περιλαμβάνονται στη σύγκριση της CoStar και της STR. Ακολούθησαν η Ελβετία με περίπου 280 ευρώ και η Ιταλία με περίπου 250 ευρώ, ενώ η Γαλλία, η Ιρλανδία, η Ισπανία και η Πορτογαλία κινήθηκαν σε επίπεδα κάτω των 200 ευρώ. Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν στο Resort & Residential Hospitality Forum (R&R Forum) στην Αθήνα.

Η υψηλή τιμή συνοδεύτηκε από υποχώρηση της πληρότητας. Στο οκτάμηνο η πληρότητα των ελληνικών ξενοδοχείων διαμορφώθηκε στο 69%, μειωμένη περίπου κατά 2,5% σε ετήσια βάση. Στην αιχμή του καλοκαιριού, τα ελληνικά resorts βρέθηκαν μαζί με εκείνα της Μάλτας στην κορυφή της σύγκρισης της CoStar, με πληρότητα κοντά στο 90% τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, έναντι περίπου 85% για τα ευρωπαϊκά resorts συνολικά. Στο ίδιο δίμηνο, στην ελληνική περιφέρεια η πληρότητα πλησίασε το 90% τις Παρασκευές και τα Σάββατα, με τη μέση τιμή δωματίου για τις συγκεκριμένες ημέρες αυξημένη κατά 5%.

Η Αθήνα στα επίπεδα του Μιλάνου

Στην Αθήνα, η μέση ημερήσια τιμή δωματίου έφθασε τα 254 ευρώ το εννεάμηνο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου, με ετήσια άνοδο 8%. Η ελληνική πρωτεύουσα ισοβάθμησε με το Μιλάνο, ενώ υψηλότερα βρέθηκαν το Παρίσι με 336 ευρώ και η Νίκαια με 298 ευρώ. Η Ρώμη κινήθηκε στα 251 ευρώ, η Ζυρίχη στα 240 ευρώ και το Λονδίνο στα 223 ευρώ. Στη Βαρκελώνη η μέση τιμή ήταν 195 ευρώ και στη Μαδρίτη 181 ευρώ.

Η πληρότητα στην Αθήνα διαμορφώθηκε στο 70%, μειωμένη κατά 3% σε ετήσια βάση. Στο Μιλάνο έφθασε το 73%, στη Ρώμη το 72% και στο Λονδίνο το 80%. Τις υψηλότερες πληρότητες μεταξύ των πόλεων της σύγκρισης εμφάνισαν το Δουβλίνο και το Εδιμβούργο, με 85%, και η Βαρκελώνη, με 82%.

Η εικόνα των προκρατήσεων δείχνει πιο αργό ρυθμό για την Αθήνα. Στις 26 Οκτωβρίου, η ήδη καταγεγραμμένη πληρότητα για τις επόμενες 90 ημέρες ήταν κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερη από εκείνη που έδειχναν οι κρατήσεις την ίδια χρονική στιγμή του 2025. Αντίστοιχη υστέρηση εμφάνισαν το Παρίσι και το Βερολίνο, ενώ στη Νίκαια η διαφορά έφθασε τις έξι μονάδες. Στο Βουκουρέστι οι προκρατήσεις ήταν έξι μονάδες υψηλότερες και σε Πόρτο, Βαρσοβία, Πράγα και Βουδαπέστη δύο μονάδες υψηλότερες.

Μεγαλύτερες αυξήσεις στα πολυτελή resorts

Στη Νότια Ευρώπη, οι τιμές δωματίων αυξήθηκαν περίπου 6% το δίμηνο Ιουλίου–Αυγούστου. Τις Παρασκευές και τα Σάββατα η μέση τιμή έφθασε περίπου τα 250 ευρώ, με πληρότητα 79%. Η Βόρεια Ευρώπη κατέγραψε υψηλότερη πληρότητα, στο 87%, με τη μέση τιμή κοντά στα 180 ευρώ. Μεταξύ των επιμέρους αγορών του Νότου ξεχώρισαν η Σαρδηνία με αύξηση τιμών 27%, η Λομβαρδία με 18% και η βορειοανατολική Ισπανία με 13% για τις συγκεκριμένες ημέρες.

Στα ευρωπαϊκά ξενοδοχεία των κατηγοριών luxury και upper upscale, η μέση τιμή δωματίου στα resorts αυξήθηκε κατά 6,1% το δίμηνο, έναντι 1,9% στα ξενοδοχεία πόλης των ίδιων κατηγοριών. Η πληρότητα αυξήθηκε με τον ίδιο ετήσιο ρυθμό, κατά 1,7%, και στις δύο ομάδες. Στα ελληνικά resorts, η μέση τιμή αυξήθηκε περίπου 9% τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο και περίπου 6% τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα περυσινά δίμηνα.

Σχεδόν στάσιμα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο το 2027

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι υψηλότερες τιμές ήταν ο κύριος παράγοντας ανόδου των εσόδων ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR). Ο δείκτης αυξήθηκε κατά 6% τον Ιούνιο και κατά 5% τόσο τον Ιούλιο όσο και τον Αύγουστο. Στο οκτάμηνο, η άνοδος ξεπέρασε οριακά το 7% στα πολυτελή ξενοδοχεία, έναντι περίπου 2% στις μονάδες οικονομικής κατηγορίας.

Οι προβλέψεις της CoStar και της Tourism Economics δείχνουν επιβράδυνση το 2027. Για το σύνολο των 28 ευρωπαϊκών πόλεων που καλύπτει η πρόβλεψη, το RevPAR εκτιμάται ότι θα μείνει σχεδόν στάσιμο, πριν επιστρέψει σε ετήσια άνοδο περίπου 2% έως 2,5% την περίοδο 2028–2030. Η Αθήνα βρίσκεται εκτός του συγκεκριμένου δείγματος πόλεων.