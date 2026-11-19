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Σοβαρή κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει προκαλέσει αναστάτωση στις υπηρεσίες της, εγείροντας ανησυχίες για πιθανή διαρροή προσωπικών δεδομένων εργαζομένων. Η επίθεση έχει επηρεάσει κρίσιμες εφαρμογές, έχει δυσκολέψει την καταχώριση μισθολογικών και υπηρεσιακών στοιχείων και έχει φθάσει μέχρι τα ανώτατα διοικητικά κλιμάκια της Κομισιόν, τα οποία συγκάλεσαν έκτακτη σύσκεψη για τη διαχείριση της κρίσης. Περισσότερες από δέκα ημέρες διαρκούν οι διαταραχές, ενώ παραμένει ασαφές εάν έχουν διαρρεύσει προσωπικά στοιχεία υπαλλήλων.

Σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο που μίλησε ανώνυμα στο Politico, η Επιτροπή θεωρεί ότι έχει περιορίσει το μεγαλύτερο μέρος των αποτελεσμάτων από την κυβερνοεπίθεση, ωστόσο δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί η πλήρης έκταση των ζημιών. Ορισμένα συστήματα επανέρχονται σταδιακά σε λειτουργία, αλλά οι απαντήσεις σχετικά με το ενδεχόμενο παραβίασης δεδομένων καθυστερούν.

Εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης στα χέρια χάκερ

Την επίθεση εντόπισε στις αρχές του μήνα η CERT-EU, η υπηρεσία κυβερνοασφάλειας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, διεθνείς χάκερ χρησιμοποίησαν το ARTEX, ένα δημόσια διαθέσιμο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που έχει σχεδιαστεί για τον εντοπισμό ευπαθειών σε πληροφοριακά συστήματα.

Η χρήση τέτοιων εργαλείων από κακόβουλους παράγοντες επιτρέπει τον εντοπισμό αδυναμιών σε ψηφιακές υποδομές, οι οποίες μπορούν στη συνέχεια να αξιοποιηθούν για μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Για προληπτικούς λόγους, η Κομισιόν έθεσε προσωρινά εκτός λειτουργίας αρκετές εφαρμογές, ενώ η πρόσβαση στις περισσότερες έχει πλέον αποκατασταθεί.

Εκπρόσωπος της Κομισιόν, ο Τόμας Ρενιέ, επιβεβαίωσε ότι ελήφθησαν τα απαραίτητα μέτρα ως απάντηση σε κυβερνοεκστρατεία που εντοπίστηκε, διευκρινίζοντας ότι στοχοποιήθηκαν συγκεκριμένα πληροφοριακά συστήματα και ενημερώθηκαν οι εμπλεκόμενοι σύμφωνα με τις συνήθεις διαδικασίες.

Το βασικό ερώτημα παραμένει εάν οι χάκερ απέκτησαν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα του προσωπικού και, εφόσον συνέβη αυτό, ποια στοιχεία ενδέχεται να έχουν εκτεθεί. Η αβεβαιότητα αυτή εξηγεί, σύμφωνα με τον Ευρωπαίο αξιωματούχο, και την περιορισμένη ενημέρωση των εργαζομένων, καθώς η Επιτροπή δεν έχει ακόμη πλήρη εικόνα για τις πιθανές επιπτώσεις.

Προβλήματα σε μισθοδοσία και υπηρεσίες προσωπικού της Κομισιόν

Οι διαταραχές διαρκούν περισσότερες από δέκα ημέρες και επηρέασαν βασικές εφαρμογές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Η πλατφόρμα Sysper, μέσω της οποίας οι υπάλληλοι βλέπουν τα εκκαθαριστικά μισθοδοσίας, υποβάλλουν αιτήματα αδειών και καταχωρίζουν τις ώρες εργασίας τους, επανήλθε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, αλλά παρουσίασε ξανά προσωρινή δυσλειτουργία χθες.

Αντίστοιχα, αποκαταστάθηκε και η λειτουργία του MyPMO, του συστήματος που χρησιμοποιείται για την υποβολή αιτημάτων ιατρικών αποζημιώσεων. Προβλήματα καταγράφηκαν επίσης στις υπηρεσίες μετάφρασης, προκαλώντας πρόσθετη αναστάτωση στο προσωπικό.

Παρά τις δυσλειτουργίες, οι μισθοί καταβλήθηκαν κανονικά, σύμφωνα με πληροφορίες που συγκέντρωσε το Politico. Ωστόσο, ορισμένοι υπάλληλοι δεν μπορούσαν να υποβάλουν φύλλα εργασίας ή αιτήματα άδειας. Τρεις αξιωματούχοι εξέφρασαν επίσης παράπονα για την ανεπαρκή ενημέρωση σχετικά με το περιστατικό. Σε απάντηση για πρόβλημα στη Sysper, η τεχνική υποστήριξη έκανε λόγο για γενική δυσλειτουργία, χωρίς να αναφέρει την κυβερνοεπίθεση.

Ενημερώθηκε η ανώτατη ηγεσία

Η σοβαρότητα του περιστατικού οδήγησε στη σύγκληση του Corporate Management Board, του ανώτατου εσωτερικού οργάνου διαχείρισης της Επιτροπής, για έκτακτη συζήτηση σχετικά με τα συνεχιζόμενα περιστατικά κυβερνοασφάλειας. Παράλληλα, η γενική διεύθυνση ψηφιακών υπηρεσιών διέταξε εντατικότερους ελέγχους ασφαλείας.

Η αρμόδια επίτροπος για την τεχνολογία, Χένα Βίρκουνεν, ενημέρωσε επίσης τους συναδέλφους της στο Κολέγιο των Επιτρόπων για τα άμεσα μέτρα αντιμετώπισης, κατά τη χθεσινή συνεδρίαση.

Το περιστατικό προστίθεται σε μια σειρά κυβερνοεπιθέσεων και τεχνολογικών διακοπών που έχουν πλήξει διεθνείς οργανισμούς και επιχειρήσεις το τελευταίο διάστημα, αναδεικνύοντας την αυξανόμενη έκθεση κρίσιμων υποδομών σε ψηφιακές απειλές. Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η αποκατάσταση των συστημάτων είναι μόνο το πρώτο βήμα: η πλήρης διερεύνηση της πιθανής διαρροής δεδομένων παραμένει η σημαντικότερη εκκρεμότητα.