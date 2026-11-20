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Σε διαπραγματεύσεις για την αγορά του 10% της Giorgio Armani βρίσκεται η L’Oréal, μαζί με τον κατασκευαστή γυαλιών EssilorLuxottica, ο οποίος θα αποκτήσει μερίδιο 5% στον όμιλο που άφησε πίσω του ο Ιταλός σχεδιαστής.

Κι ενώ αναμενόταν και η είσοδος της LVMH, ο κολοσσός της οικογένειας Αρνό αποφάσισε να αποσυρθεί από τον αγώνα για την εξαγορά μεριδίου στον ιταλικό όμιλο μόδας, σύμφωνα και με πληροφορίες από την εφημερίδα Corriere della Sera.

Η διαθήκη-γρίφος Armani

Ο Τζιόρτζιο Αρμάνι, ο οποίος απεβίωσε πέρυσι σε ηλικία 91 ετών, όρισε στη διαθήκη του ότι οι κληρονόμοί του θα πρέπει να πουλήσουν περίπου το 15% της εταιρείας του εντός 12 έως 18 μηνών μετά το θάνατό του, προθεσμία που λήγει στις αρχές Μαρτίου του επόμενου έτους.

Ανέφερε ρητά τους μακροχρόνιους συνεργάτες του σε θέματα αδειοδότησης, L’Oréal, EssilorLuxottica και LVMH, ως προτιμώμενους αγοραστές, χωρίς να αποκλείει άλλους παράγοντες του κλάδου «ισότιμης θέσης».

Το σχέδιο του οίκου Armani προβλέπει την πώληση επιπλέον μεριδίου από 30% έως 54,9% ή την εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο μεσοπρόθεσμα.

Το Reuters ανέφερε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι ο γαλλικός όμιλος καλλυντικών L’Oréal και η EssilorLuxottica, οι οποίοι ενδιαφέρονται και οι δύο για την αγορά μεριδίου προκειμένου να προστατεύσουν τις συμφωνίες αδειοδότησης για τα αρώματα και τα γυαλιά της Armani, είχαν αναδειχθεί ως οι πιο ενεργοί υποψήφιοι αγοραστές.

Ο ρόλος της LVMH

‘Οχι όμως και για το γαλλικό όμιλο πολυτελών προϊόντων LVMH, που δεν έδειξε τελικά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη συμφωνία.

Η LVMH είχε εκφράσει τον Σεπτέμβριο το ενδιαφέρον της να συμμετάσχει στη διαδικασία πώλησης του μειοψηφικού πακέτου μετοχών της Armani. Οι πηγές προειδοποίησαν, ωστόσο, ότι η εν λόγω εξαγορά δεν ταιριάζει προφανώς με το χαρτοφυλάκιό της, δεδομένου ότι ο όμιλος πραγματοποιούσε σημαντικό μέρος των πωλήσεών του σε χαμηλότερες τιμές σε σύγκριση με τις βασικές μάρκες της LVMH και διέθετε ένα χαρτοφυλάκιο με μεγαλύτερη έμφαση στη μόδα παρά στα αξεσουάρ υψηλού περιθωρίου κέρδους.

Ωστόσο, οι μακροχρόνιοι προσωπικοί δεσμοί μεταξύ των μελών της οικογένειας Αρνό, η οποία ελέγχει την LVMH, και του αείμνηστου σχεδιαστή παρέμειναν ένας σημαντικός παράγοντας. Η συμφωνία σχετικά με την αποτίμηση ενδέχεται επίσης να αποτελέσει εμπόδιο, ωστόσο υπολογίζεται σε περίπου 10 δισ. ευρώ, ενώ οι πιθανοί επενδυτές εκτιμούν την αξία του μεταξύ 3 και 7 δισ. ευρώ.

Σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί κανένας από τους προτιμώμενους υποψήφιους αγοραστές της Armani ή οποιοσδήποτε άλλος αποδεκτός αγοραστής, η εισαγωγή στο χρηματιστήριο αποτελεί την καλύτερη λύση.