Armani: Θα πωληθεί σε ίσα μερίδια στις EssilorLuxottica, LVMH και L’Oréal

Σε ίσα μερίδια θα πωληθεί τελικά η Armani όπως αποκάλυψε η ιταλική εφημερίδα La Reppublica, κάνοντας λόγο για ένα ποσοστό 15% στις Essilux, LVMH και L’Oréal.

Ένα χρόνο σχεδόν μετά τον θάνατο του Giorgio Armani, η βασική επιχείρηση μόδας της εταιρείας χάνει χρήματα, η αρχιτεκτονική της μάρκας της χρειάζεται αναμόρφωση και το παρατεταμένο χρονοδιάγραμμα που ορίζεται στη διαθήκη του Armani σημαίνει ότι ένας αγοραστής μπορεί να αποκτήσει αρχικά μόνο το 15% των μετοχών και μπορεί να μην έχει ποτέ τον πλήρη έλεγχο.

Μετά τον Armani, τι;

Έξι διαφορετικές κατηγορίες μετοχών περιπλέκουν περαιτέρω την κατάσταση, όπως και η προσπάθεια πώλησης μιας εταιρείας μόδας δυόμισι χρόνια μετά την ύφεση του κλάδου ειδών πολυτελείας που έχει πλήξει τον κλάδο , ιδίως φιλόδοξες μάρκες όπως η αθλητική Emporio Armani και άλλες στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας.

Ο χρόνος όμως περνά και ο Armani, που πέθανε στις αρχές Σεπτεμβρίου 2025, όρισε στη διαθήκη του ότι η πώληση του πρώτου μέρους του ομίλου πρέπει να πραγματοποιηθεί μεταξύ 12 και 18 μηνών μετά τον θάνατό του.

Η αξία της Armani πιθανότατα κυμαίνεται μεταξύ 4 δισεκατομμυρίων ευρώ (4,7 δισεκατομμύρια δολάρια) και 7 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Οι λεπτομέρειες

Η εταιρεία συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά, με τους επί χρόνια βοηθούς του Armani να ηγούνται του σχεδιασμού των νέων συλλογών, οι οποίες θα παρουσιαστούν αυτή την εβδομάδα στους παραδοσιακούς χώρους της μάρκας. Μάλιστα η Silvana Armani, η ανιψιά του εκλιπόντος σχεδιαστή που συνεργάστηκε μαζί του για δεκαετίες, θα είναι εκεί για να υποκλιθεί μετά την επίδειξη της τελευταίας σειράς Giorgio Armani.

Σύμφωνα με το σχεδιαστή ο οποίος είχε μια σχεδόν μανιακή προσοχή στη λεπτομέρεια για την επιχείρηση που έχτισε για πάνω από μισό αιώνα, όρισε στην τελευταία του διαθήκη ότι το πρώτο 15% της εταιρείας έπρεπε να πωληθεί στην LVMH, την L’Oréal, την EssilorLuxottica ή σε έναν όμιλο παρόμοιου μεγέθους. Ένα επιπλέον ποσοστό μεταξύ 30% και 54,9% πρόκειται να πωληθεί στον αρχικό αγοραστή μεταξύ τριών και πέντε ετών μετά τον θάνατό του, αλλά το Ίδρυμα Armani θα διατηρήσει τουλάχιστον το 30,1% της εταιρείας. Μια αρχική δημόσια προσφορά επιτρέπεται ως δικλείδα ασφαλείας εάν δεν βρεθεί αγοραστής.

Τα πρώτα αποτελέσματα

Στις αρχές Μαΐου ο όμιλος Armani δημοσίευσε τα πολυαναμενόμενα οικονομικά του αποτελέσματα για το 2025, εισερχόμενος σε μια περίπλοκη μεταβατική περίοδο — τόσο για τον εμβληματικό οίκο μόδας όσο και για τον ευρύτερο κλάδο των προϊόντων πολυτελείας.

Η ιταλική μάρκα ανέφερε μείωση 2,8% στα ετήσια έσοδα, επικαλούμενη μακροοικονομικές πιέσεις και την εξασθένιση της παγκόσμιας ζήτησης για προϊόντα υψηλής ποιότητας.

Για το οικονομικό έτος 2025, ο Όμιλος Armani ανέφερε ενοποιημένα καθαρά έσοδα ύψους 2,19 δισεκατομμυρίων ευρώ. Συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από τους συνεργάτες αδειοδότησης, ο συνολικός κύκλος εργασιών της μάρκας έφτασε τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η μείωση κατά 2,8% οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ασθενέστερη απόδοση του καναλιού χονδρικής πώλησης, καθώς και στις συνεχιζόμενες αλλαγές στην αγορά πολυτελών προϊόντων —ιδιαίτερα στα πιο προσιτά τμήματα— και στην επιβράδυνση της ζήτησης στις ασιατικές αγορές με εξαίρεση την Ιαπωνία.