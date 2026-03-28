Στενά του Ορμούζ: Τα επτά νησιά που κρατούν τα κλειδιά

Επτά ιρανικά νησιά, γνωστά ως «αμυντικό τόξο», επιτρέπουν στην Τεχεράνη να ελέγχει τη θαλάσσια κυκλοφορία στο Στενό του Ορμούζ

World 28.03.2026, 11:50
Στενά του Ορμούζ: Τα επτά νησιά που κρατούν τα κλειδιά
Με χιλιάδες αμερικανικά στρατεύματα να κατευθύνονται προς τη Μέση Ανατολή, η συζήτηση γύρω από πιθανές επιχειρήσεις στην περιοχή εντείνεται.

Σύμφωνα με τις αναφορές, οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης με στόχο την ενίσχυση του ελέγχου σε καίρια σημεία του Περσικού Κόλπου.

Κεντρικό σημείο αυτών των συζητήσεων αποτελεί το νησί Χαργκ του Ιράν, ένας από τους σημαντικότερους ενεργειακούς κόμβους της χώρας.

Ωστόσο, σύμφωνα με το CNN, η στρατηγική εικόνα είναι πολύ πιο σύνθετη, καθώς η ευρύτερη περιοχή περιλαμβάνει δεκάδες νησιά με κρίσιμο ρόλο στη ναυσιπλοΐα και την ασφάλεια.

Το νησί Χαργκ

Το νησί Χαργκ θεωρείται ζωτικής σημασίας για την ιρανική οικονομία, καθώς μέσω αυτού διακινείται περίπου το 90% των εξαγωγών πετρελαίου της Τεχεράνης.

Ο έλεγχός του θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά.

Παρά τη σημασία του, το Χαργκ δεν είναι το μοναδικό στρατηγικό σημείο στην περιοχή.

Πολλά άλλα νησιά στον Περσικό Κόλπο μπορούν να επηρεάσουν καθοριστικά την ασφάλεια των θαλάσσιων διαδρομών, ιδιαίτερα στο κρίσιμο Στενό του Ορμούζ, από όπου διέρχεται μεγάλο ποσοστό του παγκόσμιου πετρελαίου.

Η «αμυντική αψίδα» του Ιράν

Επτά νησιά – το Αμπού Μούσα, το Μεγάλο Τουνμπ, το Μικρό Τουνμπ, το Χενγκάμ, το Κεσμ, το Λαράκ και το Ορμούζ – σχηματίζουν αυτό που οι ερευνητές αποκαλούν «αμυντική αψίδα» του Ιράν.

Μια υποθετική καμπύλη που συνδέει αυτά τα νησιά θα βοηθούσε στην κατανόηση της στρατηγικής υπεροχής του Ιράν στον έλεγχο της ασφάλειας του Στενού του Ορμούζ. Τα νησιά αυτά αποτελούν κρίσιμα σημεία για τον έλεγχο της ναυσιπλοΐας.

Τα νησιά Αμπού Μούσα, Μεγάλο Τουνμπ και Μικρό Τουνμπ, στο δυτικό άκρο του τόξου, είναι καθοριστικά για τον έλεγχο του στενού.

Πηγές: Ινστιτούτο Θαλάσσιων Ερευνών της Φλάνδρας (2026): MarineRegions.org, Google Maps
Γραφικά: Lou Robinson, CNN

Ο έλεγχος της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ

Λόγω της περιορισμένης απόστασης μεταξύ των νησιών και του ρηχού βάθους του κόλπου, μεγάλα πολεμικά πλοία και δεξαμενόπλοια αναγκάζονται να περάσουν από τα τρία νησιά.

Αυτό μπορεί να τα καταστήσει εύκολους στόχους για σκάφη ταχείας επίθεσης, ναρκοθετικά ή drones του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) που επιχειρούν από αυτά τα νησιά.

Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν αναφερθεί σε αυτά και σε άλλα νησιά ως τα «σταθερά και αβύθιστα αεροπλανοφόρα» της Τεχεράνης.

Το IRGC δήλωσε ότι ενισχύει την παρουσία του στα νησιά Αμπού Μούσα, Μεγάλο Τουνμπ και Μικρό Τουνμπ.

«Η τακτική μας προσέγγιση υπαγορεύει ότι πρέπει να οπλίσουμε και να θέσουμε σε λειτουργία αυτή την ομάδα νησιών. Έχουμε την ικανότητα να χτυπήσουμε εχθρικές βάσεις, πολεμικά πλοία και περιουσιακά στοιχεία στην περιοχή», δήλωσε ο διοικητής του ναυτικού του IRGC, υποναύαρχος Αλιρέζα Τανγκσίρι.

Επειδή τα νησιά είναι αβύθιστα, οι ιρανικές στρατιωτικές θέσεις πάνω τους θα πρέπει να εξαλειφθούν για να εξασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση των αμερικανικών πολεμικών πλοίων.

Στρατηγική σημασία των νησιών

Τα νησιά βρίσκονται σε στρατηγική θέση για τον έλεγχο κάθε ναυτιλιακής κίνησης που προσπαθεί να εξέλθει ή να εισέλθει στον κόλπο.

Αντιπροσωπεύουν κρίσιμα σημεία επιτήρησης και ελέγχου, επιτρέποντας την παρακολούθηση και ενδεχομένως την παρεμπόδιση της διεθνούς ναυσιπλοΐας.

Το CNN ανέφερε ότι τμήματα δύο Μονάδων Εκστρατείας Πεζοναυτών των ΗΠΑ (MEU) – με περίπου 4.000 στρατιώτες – βρίσκονται καθ’ οδόν προς τη Μέση Ανατολή.

Επιπλέον, περίπου 1.000 στρατιώτες της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας έχουν τεθεί σε ετοιμότητα για ανάπτυξη.

Η πλήρης δύναμη αυτών των μονάδων μπορεί να χρειαστεί για να εξασφαλιστεί ο έλεγχος των βασικών αμυντικών νησιών του Ιράν.

Η μεταφορά στρατευμάτων μπορεί να γίνει είτε αεροπορικώς είτε δια θαλάσσης.

Τα πλοία του Αμερικανικού Ναυτικού μεταφέρουν αποβατικά σκάφη, όπως τα LCAC, που μπορούν να γλιστρήσουν πάνω στις παραλίες για να αποβιβάσουν στρατεύματα και εξοπλισμό.

Ωστόσο, η είσοδος στον Κόλπο μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα, καθώς τα μητρικά πλοία θα πρέπει να περάσουν από ιρανικές άμυνες σε νησιά και στην ηπειρωτική χώρα.

Πιθανοί κίνδυνοι

Το Λαράκ, στην ανατολική είσοδο του στενού, αποτελεί πρόβλημα για τα πολεμικά πλοία που προσπαθούν να εισέλθουν στον Κόλπο.

Με πυραύλους ή μικρά σκάφη επίθεσης που εκτοξεύονται από το Λαράκ, το Ιράν θα μπορούσε να αποκόψει οποιαδήποτε διέλευση.

Πρόκειται για κρίσιμο στρατιωτικό στόχο.

Αεροπορικές και χερσαίες δυνατότητες στο Στενό του Ορμούζ

Τα πλοία μεταφέρουν επίσης αεροσκάφη CV-22 Osprey με περιστρεφόμενους ρότορες και ελικόπτερα.

Ωστόσο, αυτά τα αεροσκάφη κινούνται αργά και είναι ευάλωτα σε συστήματα αεράμυνας.

Στρατιώτες της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας μπορούν να αλεξιπτωτιστούν από αεροσκάφη που πετούν σε μεγαλύτερο υψόμετρο, αλλά μια τέτοια επιχείρηση θα συνοδεύεται από λιγότερο εξοπλισμό.

Οι επιθέσεις στα νησιά θα μπορούσαν να διαρκέσουν από δύο ημέρες έως δύο εβδομάδες.

Αν είναι επιτυχείς, θα επιτρέψουν την εγκατάσταση ραντάρ και στρατιωτικών δυνάμεων, ώστε να παρακολουθείται η δραστηριότητα στο στενό.

Θα στερήσουν επίσης από το Ιράν μια περιοχή συγκέντρωσης για drones και άλλες στρατιωτικές δυνατότητες.

«Δύναμη κατοχής»

Η κατάληψη των νησιών αποτελεί μόνο ένα μέρος της αποστολής.

Θα απαιτηθεί δύναμη κατοχής περίπου 1.800 έως 2.000 στρατιωτών για να διασφαλιστεί ότι τα νησιά δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά από τους Ιρανούς.

Ωστόσο, αυτό θα μπορούσε να αφήσει τις δυνάμεις ευάλωτες σε επιθέσεις.

Ταυτόχρονα, ο έλεγχος οποιουδήποτε από αυτά τα εδάφη θα απαιτήσει από τις δυνάμεις να αποτρέψουν επιθέσεις με drones, πυραύλους και πυροβολικό από την ιρανική ηπειρωτική χώρα.

υτό μπορεί να οδηγήσει σε μακροχρόνια εμπλοκή, με αυξανόμενες απώλειες.

Εάν το Ιράν διαθέτει drones και βαλλιστικούς πυραύλους, μπορεί να καταστρέψει οποιαδήποτε εχθρική δύναμη στα νησιά.

Πολιτικές και στρατηγικές επιπτώσεις

Η κατάληψη των νησιών δημιουργεί και πολιτικά ζητήματα.

Το Αμπού Μούσα και τα νησιά Τουνμπ αποτελούν αντικείμενο διαμάχης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από το 1971.

Το Ιράν ισχυρίζεται ότι έχει ιστορικό και γεωγραφικό δικαίωμα στα νησιά, ενώ τα ΗΑΕ έχουν προσφύγει σε διεθνείς οργανισμούς.

Οι ΗΠΑ και άλλες χώρες υποστηρίζουν τα ΗΑΕ.

Ωστόσο, αν οι ΗΠΑ καταλάβουν τα νησιά και τα επιστρέψουν σε μια μελλοντική ιρανική κυβέρνηση, αυτό μπορεί να αποτελέσει πηγή έντασης με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Αν τα επιστρέψουν στα ΗΑΕ, μπορεί να υπονομεύσουν τη νομιμότητα ενός ιρανικού καθεστώτος.

Αυτό δημιουργεί ένα σύνθετο πολιτικό δίλημμα για την Ουάσιγκτον.

Φυσικά, αυτό αποτελεί πρόβλημα μόνο αν οι ΗΠΑ καταφέρουν να διατηρήσουν τα νησιά που κατέλαβαν στο τέλος της σύγκρουσης.

Ωστόσο, o Καρλ Σούστερ, πρώην διευθυντής του Κέντρου Διακλαδικών Πληροφοριών της Διοίκησης Ειρηνικού των ΗΠΑ, ανέφερε ότι είναι κάτι που πρέπει να λάβουν υπόψη οι υπεύθυνοι σχεδιασμού, καθώς πρόκειται για το είδος της διαμάχης που θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα έκρηξη των εχθροπραξιών.

«Γι’ αυτό ακριβώς ο σύγχρονος στρατιωτικός σχεδιασμός είναι τόσο περίπλοκος», είπε.

«Κάθε επιλογή έχει αρνητικές επιπτώσεις. Δεν υπάρχουν τέλεια σχέδια ή λύσεις. Υπάρχει μόνο μια ισορροπία μεταξύ κόστους, κινδύνων και επιπτώσεων, τόσο σκόπιμων όσο και ακούσιων.»

Πηγή: in.gr

World
Εταιρικές συγχωνεύσεις: Η Ευρώπη θα πρέπει να το σκεφτεί δύο φορές πριν χαλαρώσει τους κανόνες της
World

Το ρίσκο της Ευρώπης από τη χαλάρωση των κανόνων συγχωνεύσεων
Μέση Ανατολή: Πώς ο πόλεμος μπορεί να πυροδοτήσει παγκόσμια επισιτιστική κρίση [γραφήματα]
World

Τι μπορεί να πυροδοτήσει παγκόσμια επισιτιστική κρίση [γραφήματα]
Αλουμίνιο: Ιρανική επίθεση σε εργοστάσιο παραγωγής στο Αμπού Ντάμπι
World

Ιρανικό πλήγμα σε μεγάλο παραγωγό αλουμινίου, φόβοι για ελλείψεις
Colgate – Palmolive: Αντιμετωπίζει αγωγές για τα παιδικά στοματικά διαλύματα
World

Δικαστήριο επιτρέπει αγωγές για τη σήμανση παιδικών προϊόντων Colgate
Γαλλία: Αυξήθηκαν 30% τα λουκέτα εργοστασίων λόγω πίεσης από δασμούς Τραμπ και Ασία
World

Σε Συμπληγάδες τα εργοστάσια στη Γαλλία - Αύξηση 30% στα λουκέτα
Νέοι ενοικιαστές: Γιατί επιλέγουν σπίτια χωρίς καθιστικό στις μεγάλες πόλεις
World

Γιατί οι νέοι επιλέγουν σπίτια χωρίς καθιστικό στις μεγάλες πόλεις

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ευρωπαϊκή οικονομία: Οι πρώτες επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μ. Ανατολή
World

Οι πρώτες επιπτώσεις στην οικονομία της ΕΕ από το πόλεμο

Παρά το βαρύ αποτύπωμα του πολέμου στην ευρωπαϊκή οικονομία, το Eurogroup που συνήλθε εκτάκτως την Παρασκευή δεν κατέληξε σε κοινές αποφάσεις για οριζόντια μέτρα

Μελίνα Ζιάγκου
IKEA: Γιατί ψάχνει διέξοδο στην Ινδία
World

Σε ποια υποσχόμενη αγορά ψάχνει διέξοδο η ΙΚΕΑ

Ο σουηδικός κολοσσός ΙΚΕΑ βλέπει την Ινδία όχι μόνο ως μια πιθανή σημαντική αγορά λιανικής πώλησης, αλλά και ως έναν πιθανό κόμβο εξαγωγών

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Νέοι ενοικιαστές: Γιατί επιλέγουν σπίτια χωρίς καθιστικό στις μεγάλες πόλεις
World

Γιατί οι νέοι επιλέγουν σπίτια χωρίς καθιστικό στις μεγάλες πόλεις

Ολοένα και περισσότεροι νέοι ενοικιαστές επιλέγουν διαμερίσματα χωρίς σαλόνι

Νατάσα Σινιώρη
AI: Η επανάσταση έχει ήδη αρχίσει για τον Τραμπ – Κάτι όμως λείπει…
Tεχνητή νοημοσύνη

Η επανάσταση της AI έχει ήδη αρχίσει για τον Τραμπ - Κάτι όμως λείπει...

Στην προσπάθειά της να «γίνει σαν τον Γκρίνσπαν της δεκαετίας του 1990», η ομάδα του Τραμπ ξεχνάει όσα πρέπει να συνοδεύσουν την AI

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
P&G Ελλάς: Πώς αύξησε κέρδη και πωλήσεις
Business

Πώς αύξησε κέρδη και πωλήσεις η P&G Eλλάς

Ποιες είναι οι στρατηγικές προτεραιότητες της P&G Ελλάς, η οποία στοχεύει στην περαιτέρω διεύρυνση του μεριδίου αγοράς της

Μαρία Σιδέρη
Ναυτιλία: Τα πλοία αφήνουν το φορτίο για να μεταφέρουν καύσιμα
Ποντοπόρος

Τα πλοία αφήνουν το φορτίο για να μεταφέρουν καύσιμα

Κραδασμοί στη ναυτιλία από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή - Η πίεση στα κόστη και τους ναύλους

Λάμπρος Καραγεώργος
Twitter: Η 20η επέτειος μιας πλατφόρμας που άλλαξε τον κόσμο
World

Είκοσι χρόνια Twitter: Το «πουλί» που κατέκτησε τον κόσμο

Είκοσι χρόνια μετά τη γέννησή του, το Twitter – σήμερα X – παραμένει μια από τις πιο ισχυρές και αμφιλεγόμενες πλατφόρμες στον πλανήτη

Νατάσα Σινιώρη
Καναδάς: Οι δασμοί «παγώνουν» τις επιχειρήσεις στο Ουίνδσορ
World

Πώς οι απειλές Τραμπ «λύγισαν» μια ολόκληρη πόλη στον Καναδά

Η απειλή δασμών και η αβεβαιότητα για τη συμφωνία USMCA πλήττουν τις επιχειρήσεις, την εργασία και την αγορά ακινήτων στο Ουίνδσορ του Καναδά

Νατάσα Σινιώρη
Περισσότερα από World
Εταιρικές συγχωνεύσεις: Η Ευρώπη θα πρέπει να το σκεφτεί δύο φορές πριν χαλαρώσει τους κανόνες της
World

Το ρίσκο της Ευρώπης από τη χαλάρωση των κανόνων συγχωνεύσεων

Μια αυστηρή πολιτική ανταγωνισμού δεν αποτελεί εμπόδιο για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, τονίζει ο Economist

Αλουμίνιο: Ιρανική επίθεση σε εργοστάσιο παραγωγής στο Αμπού Ντάμπι
World

Ιρανικό πλήγμα σε μεγάλο παραγωγό αλουμινίου, φόβοι για ελλείψεις

Η EGA παράγει αλουμίνιο και είναι κοινή ιδιοκτησία του κρατικού fund Mubadala του Αμπού Ντάμπι και της Investment Corporation of Dubai.

Colgate – Palmolive: Αντιμετωπίζει αγωγές για τα παιδικά στοματικά διαλύματα
World

Δικαστήριο επιτρέπει αγωγές για τη σήμανση παιδικών προϊόντων Colgate

Δικαστήριο στις ΗΠΑ επιτρέπει αγωγές κατά της Colgate - Palmolive για παραπλανητική ασφάλεια παιδικών στοματικών διαλυμάτων κάτω των 6 ετών

Γαλλία: Αυξήθηκαν 30% τα λουκέτα εργοστασίων λόγω πίεσης από δασμούς Τραμπ και Ασία
World

Σε Συμπληγάδες τα εργοστάσια στη Γαλλία - Αύξηση 30% στα λουκέτα

Εταιρείες στη Γαλλία όπως η χαλυβουργία ArcelorMittal και ο προμηθευτής ανταλλακτικών αυτοκινήτων Valeo, κλείνουν λόγω πτώσης ζήτησης

Δημήτρης Σταμούλης
Νέοι ενοικιαστές: Γιατί επιλέγουν σπίτια χωρίς καθιστικό στις μεγάλες πόλεις
World

Γιατί οι νέοι επιλέγουν σπίτια χωρίς καθιστικό στις μεγάλες πόλεις

Ολοένα και περισσότεροι νέοι ενοικιαστές επιλέγουν διαμερίσματα χωρίς σαλόνι

Νατάσα Σινιώρη
Ινδία: Δρομολογήθηκε η διάσπαση του ομίλου Vedanta
World

Εντός του Απριλίου η διάσπαση του ομίλου Vedanta στην Ινδία

Ο όμιλος με τα υψηλά χρέη πήρε το «πράσινο φως» απο δικαστήριο στην Ινδία για να προχωρήσει σε διάσπαση

Πακιστάν: Φιλοξενεί περιφερειακές συνομιλίες σχετικά με Ιράν και Στενά του Ορμούζ
World

Ποιες χώρες συζητούν για κοινοπραξία ελέγχου ροών πετρελαίου μέσω Ορμούζ

Χώρες της περιοχής καταθέτουν προτάσεις σε συνομιλίες στο Πακιστάν για την αποδέσμευση των Στενών του Ορμούζ

Δημήτρης Σταμούλης
Latest News
Ηγουμενίτσα: Μηχανική βλάβη οδήγησε πλοίο να δέσει στο λιμάνι
Ακτοπλοΐα

Μηχανική βλάβη οδήγησε πλοίο στο λιμάνι Ηγουμενίτσας

Στο πλοίο επέβαιναν 218 επιβάτες, 70 μέλη πληρώματος, ενώ μετέφερε 65 Ι.Χ. οχήματα και 114 φορτηγά

Εταιρικές συγχωνεύσεις: Η Ευρώπη θα πρέπει να το σκεφτεί δύο φορές πριν χαλαρώσει τους κανόνες της
World

Το ρίσκο της Ευρώπης από τη χαλάρωση των κανόνων συγχωνεύσεων

Μια αυστηρή πολιτική ανταγωνισμού δεν αποτελεί εμπόδιο για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, τονίζει ο Economist

Μέση Ανατολή: Πώς ο πόλεμος μπορεί να πυροδοτήσει παγκόσμια επισιτιστική κρίση [γραφήματα]
World

Τι μπορεί να πυροδοτήσει παγκόσμια επισιτιστική κρίση [γραφήματα]

'Οσο περισσότερο διαρκεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή τόσο πιο σοβαρή θα γίνει η επισιτιστική κρίση

Ανθή Γεωργίου
Αλουμίνιο: Ιρανική επίθεση σε εργοστάσιο παραγωγής στο Αμπού Ντάμπι
World

Ιρανικό πλήγμα σε μεγάλο παραγωγό αλουμινίου, φόβοι για ελλείψεις

Η EGA παράγει αλουμίνιο και είναι κοινή ιδιοκτησία του κρατικού fund Mubadala του Αμπού Ντάμπι και της Investment Corporation of Dubai.

Ζελένσκι: Η Ρωσία χαρτογραφεί αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία για να βοηθήσει το Ιράν
Κόσμος

Πώς η Ρωσία δίνει στόχους στο Ιράν αμερικανικά assets

Ο Ζελένσκι μιλά για δορυφορικές εικόνες που δόθηκαν στο Ιράν με υλικό της αεροπορικής βάσης Prince Sultan στη Σαουδική Αραβία που χτυπήθηκε πρόσφατα

Colgate – Palmolive: Αντιμετωπίζει αγωγές για τα παιδικά στοματικά διαλύματα
World

Δικαστήριο επιτρέπει αγωγές για τη σήμανση παιδικών προϊόντων Colgate

Δικαστήριο στις ΗΠΑ επιτρέπει αγωγές κατά της Colgate - Palmolive για παραπλανητική ασφάλεια παιδικών στοματικών διαλυμάτων κάτω των 6 ετών

Γαλλία: Αυξήθηκαν 30% τα λουκέτα εργοστασίων λόγω πίεσης από δασμούς Τραμπ και Ασία
World

Σε Συμπληγάδες τα εργοστάσια στη Γαλλία - Αύξηση 30% στα λουκέτα

Εταιρείες στη Γαλλία όπως η χαλυβουργία ArcelorMittal και ο προμηθευτής ανταλλακτικών αυτοκινήτων Valeo, κλείνουν λόγω πτώσης ζήτησης

Δημήτρης Σταμούλης
Νέοι ενοικιαστές: Γιατί επιλέγουν σπίτια χωρίς καθιστικό στις μεγάλες πόλεις
World

Γιατί οι νέοι επιλέγουν σπίτια χωρίς καθιστικό στις μεγάλες πόλεις

Ολοένα και περισσότεροι νέοι ενοικιαστές επιλέγουν διαμερίσματα χωρίς σαλόνι

Νατάσα Σινιώρη
Ινδία: Δρομολογήθηκε η διάσπαση του ομίλου Vedanta
World

Εντός του Απριλίου η διάσπαση του ομίλου Vedanta στην Ινδία

Ο όμιλος με τα υψηλά χρέη πήρε το «πράσινο φως» απο δικαστήριο στην Ινδία για να προχωρήσει σε διάσπαση

Πακιστάν: Φιλοξενεί περιφερειακές συνομιλίες σχετικά με Ιράν και Στενά του Ορμούζ
World

Ποιες χώρες συζητούν για κοινοπραξία ελέγχου ροών πετρελαίου μέσω Ορμούζ

Χώρες της περιοχής καταθέτουν προτάσεις σε συνομιλίες στο Πακιστάν για την αποδέσμευση των Στενών του Ορμούζ

Δημήτρης Σταμούλης
Φιλιππίνες: Το διυλιστήριο Petron θα αγοράσει περισσότερο ρωσικό αργό λόγω Ιράν
World

Μεγάλη στροφή στο ρωσικό αργό από διυλιστήριο των Φιλιππίνων

Οι Φιλιππίνες προμηθεύονται σχεδόν το σύνολο των αναγκών τους σε πετρέλαιο από τη Μέση Ανατολή

Στενά Ορμούζ: Σαουδαραβικό αργό κατευθύνεται προς το Πακιστάν
Ποντοπόρος

Σπάνιο «πέρασμα» σαουδαραβικού αργού από Ορμούζ προς Πακιστάν

Το ιρανικό κοινοβούλιο επεξεργάζεται ένα σχέδιο νόμου που θα επιβάλλει τέλος στα πλοία που ζητούν ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ

Καναδάς: Οι δασμοί «παγώνουν» τις επιχειρήσεις στο Ουίνδσορ
World

Πώς οι απειλές Τραμπ «λύγισαν» μια ολόκληρη πόλη στον Καναδά

Η απειλή δασμών και η αβεβαιότητα για τη συμφωνία USMCA πλήττουν τις επιχειρήσεις, την εργασία και την αγορά ακινήτων στο Ουίνδσορ του Καναδά

Νατάσα Σινιώρη
Telecom Italia: Ακυρώνει το σχέδιο ανανέωσης της σύμβασης με την Inwit Tower το 2030
World

Όπισθεν Telecom Italia σε σύμβαση για πύργους κινητής τηλεφωνίας

Η Telecom Italia αποφάσισε ότι δεν θα παρατείνει την τρέχουσα σύμβαση μετά τη λήξη της τον Αύγουστο του 2030

Βρετανία: Πλαφόν στις τιμές των συνταγών από την αρχή ανταγωνισμού
World

Κόφτες» στις τιμές των κτηνιατρικών συνταγών

Η αρχή ανταγωνισμού στη Βρετανία βάζει φρένο στις χρεώσεις συνταγογράφησης

Νατάσα Σινιώρη
Τουρισμός για Όλους: Αντίστροφη μέτρηση για τις αιτήσεις
Τουρισμός

Τουρισμός για Όλους: Αντίστροφη μέτρηση για τις αιτήσεις

Πώς θα πάρετε το voucher των 200 - 600 ευρώ στο φετινό πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους»

