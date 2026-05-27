ΕΑΕΕ: Στα 1,33 δισ. ευρώ τα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων το 2025

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σημαντική αύξηση σημείωσε το πλήθος των ασφαλισμένων οχημάτων το 2025 από το προηγούμενο έτος, φτάνοντας τα 7,2 εκατ. από 6,4 εκατ. το 2024, σύμφωνα με σχετική έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

Ανά τύπο οχήματος, τη μερίδα του λέοντος καταλαμβάνουν τα επιβατικά-ταξί με 66,57% και ακολουθούν οι μοτοσυκλέτες 17,3% και τα αγροτικά-λεωφορεία-φορτηγά με 16,1%.

ΕΑΕΕ: Οι ζημιές

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας:

-Η μέση συχνότητα ζημιών υποχώρησε στο 7,92% το 2025 από 9,37% το 2024

-Το μέσο κόστος ζημιάς αυξήθηκε ελαφρώς στα €1.361 το 2025 από €1.344

-Η μέση συχνότητα ζημιών Αστικής Ευθύνης Οχημάτων διαμορφώθηκε στο 5,81% το 2025 από 6,87% το 2024

Η ασφάλιση στην Ελλάδα

Σημειώνεται ότι η ασφάλιση αυτοκινήτων αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους ασφάλισης στην Ελλάδα. Συμμετέχει κατά 40% στην παραγωγή ασφαλίστρων των ασφαλίσεων κατά Ζημιών και κατά 22% στην συνολική παραγωγή ασφαλίσεων Ζωής και Ζημιών (στοιχεία έτους 2025). Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων αναφέρεται στην εγγεγραμμένη παραγωγή των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με εγκατάσταση καθώς και όσων δραστηριοποιούνται μέσω ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και κάνουν χρήση των υπηρεσιών της ΕΑΕΕ.

Η ως άνω οριζόμενη συνολική παραγωγή ασφαλίστρων κλάδου ασφάλισης αυτοκινήτων (άθροισμα των κλάδων 3. Χερσαίων οχημάτων και 10. Αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων) του έτους 2025 εκτιμάται στα €1,33 δισ. αυξημένη κατά 7,3% σε σχέση με το 2024.