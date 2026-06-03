ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα αναβάθμιση από Santander – Στα 58 ευρώ η τιμή-στόχος

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποτελεί κορυφαία επενδυτική πρόταση στον ευρωπαϊκό κλάδο υποδομών, σύμφωνα με τη Santander

Business 03.06.2026, 11:22
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ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα αναβάθμιση από Santander – Στα 58 ευρώ η τιμή-στόχος
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Σε νέα αναβάθμιση της τιμής – στόχου για τη μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στα 58 ευρώ από 53 ευρώ προηγουμένως (15 Απριλίου) προχώρησε η Santander. Ο διεθνής οίκος διατηρεί σύσταση “Outperform”, διαβλέποντας περιθώριο ανόδου που προσεγγίζει το 40% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής στις 2 Ιουνίου.

Σύμφωνα με την ανάλυση της Santander, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποτελεί κορυφαία επενδυτική πρόταση στον ευρωπαϊκό κλάδο υποδομών. Σε ένα μακροοικονομικό περιβάλλον πληθωριστικών πιέσεων και ενδεχόμενης χαμηλής οικονομικής ανάπτυξης, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποτελεί αμυντική επιλογή, η οποία στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες:

– Μακροχρόνιες οδικές παραχωρήσεις: Αντιστοιχούν στο 75% της συνολικής επιχειρηματικής αξίας (EV) της εταιρείας.

– Ισχυρός κατασκευαστικός τομέας: Το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο διαμορφωνόταν στις 31 Μαρτίου 2026 στα 8,8 δισ. ευρώ.

– Υγιής χρηματοοικονομική διάρθρωση: Το καθαρό χρέος με αναγωγή στη μητρική (recourse debt) παραμένει χαμηλό και μειώνεται με ταχείς ρυθμούς.

– Στρατηγική ανάπτυξη μέσω ενός εξαιρετικά μεγάλου χαρτοφυλακίου νέων greenfield παραχωρήσεων.

Σημειώνεται ότι ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατά το ‘α τρίμηνο της χρονιάς ισχυροποίησε τις επιδόσεις του. Εμφάνισε έσοδα 992,6 εκατ. ευρώ, λειτουργική κερδοφορία 165,9 εκατ. ευρώ (+22,4%) και προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 34,6 εκατ. ευρώ (+33,2%).

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