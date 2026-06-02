ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Άνοδος 33,2% στα καθαρά κέρδη το πρώτο τρίμηνο

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ παρουσιάζει αύξηση κερδοφορίας και ισχυρές επιδόσεις - Στα 8,8 δισ. ευρώ το ανεκτέλεστο

Business 02.06.2026, 09:50
Ισχυρή αύξηση της κερδοφορίας της κατέγραψε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, και παρά την υψηλή μεταβλητότητα στο οικονομικό περιβάλλον, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συνέχισε να επικεντρώνεται με συνέπεια στην υλοποίηση του  στρατηγικού του πλάνου, παρουσιάζοντας παράλληλα αύξηση των μεγεθών του.

Τα οικονομικά μεγέθη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε 992,6 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα, η λειτουργική κερδοφορία (adj. EBITDA) του Ομίλου αυξήθηκε κατά 22,4%, φθάνοντας τα 165,9 εκατ. ευρώ, με το αντίστοιχο περιθώριο να διαμορφώνεται στο 16,7% από 13,7% το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Τέλος, τα Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη των μετόχων ανήλθαν σε € 34,6 εκατ., αυξημένα κατά 33,2%.

Κύρια πηγές αύξησης των ανωτέρω μεγεθών αποτέλεσε ο τομέας των Παραχωρήσεων, του οποίου τα έσοδα και η λειτουργική κερδοφορία διαμορφώθηκαν σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα (αύξηση κατά 33,6% και 45,0% αντίστοιχα), αντιπροσωπεύοντας το 65% της συνολικής λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου.

Ο τομέας της Κατασκευής, παρουσίασε αύξηση εσόδων κατά 8,0% και λειτουργικής κερδοφορίας κατά 9,7%, επωφελούμενος από τα σταθερά και υγιή περιθώρια που εξασφαλίζει το μείγμα των έργων και  η εκτελεστική ικανότητα του Ομίλου. Στον δε τομέα Ηλεκτρισμού από θερμικές πηγές ενέργειας, εμπορίας ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, προχωρούν οι διαδικασίες για την συγχώνευση με την αντίστοιχη εταιρεία της Motor Oil με την ολοκλήρωση να αναμένεται εντός του έτους.

Σε λειτουργικό επίπεδο συνεχίστηκε η μεταβλητότητα της αγοράς, με τον Όμιλο να επιτυγχάνει ικανοποιητική κερδοφορία, εκμεταλλευόμενος και την συνεισφορά της νέας μονάδας φυσικού αερίου στην Κομοτηνή.

Τα κέρδη προ φόρων για το Α’ Τρίμηνο του 2026 ανήλθαν σε € 46,5 εκατ. έναντι € 28,9 εκατ. την προηγούμενη συγκριτική περίοδο, ως συνέπεια των αυξημένων λειτουργικών κερδών αλλά και της συνεισφοράς δραστηριοτήτων ενοποιούμενων με την μέθοδο της καθαρής θέσης (equity consolidation), όπως το αεροδρόμιο στο Καστέλι, η μονάδα της Κομοτηνής και η Ολυμπία Οδός. Τα Καθαρά Κέρδη μετά από φόρους, του Ομίλου για τη περίοδο Q1 2026, ανέρχονται σε € 32,4 εκατ. εκ των οποίων το ποσό των € 34,7 εκατ. αναλογεί στους Μετόχους της Μητρικής εταιρείας ήτοι κέρδος ανά μετοχή € 0,34 έναντι των κερδών € 21,1 εκατ. της προηγούμενης περιόδου.

Λειτουργική επίδοση ανά τομέα δραστηριότητας

Τομέας Παραχωρήσεων

Ο τομέας των παραχωρήσεων συνέχισε να αυξάνει τα μεγέθη του και συνολικά το αποτύπωμα του στην κερδοφορία του Ομίλου. Τα έσοδα του τομέα παραχωρήσεων παρουσίασαν αύξηση κατά 33,6%, σε συνέχεια των αυξημένων διελεύσεων στους αυτοκινητοδρόμους, των συμβατικά προβλεπόμενων αναπροσαρμογών στις τιμές των διοδίων, αλλά και λόγω της έναρξής της περιόδου παραχώρησης και ενοποίησης για πρώτη φορά του έργου της Εγνατίας Οδού. Τα έσοδα της Εγνατίας Οδού ανήλθαν σε 35,6 εκατ. για το Α’ Τρίμηνο του έτους με την κίνηση να αυξάνεται κατά 4,5%.

Η συνεισφορά του έργου της Εγνατίας οδού αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά με την σταδιακή ολοκλήρωση των εργασιών ανάταξης του αυτοκινητοδρόμου, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι το πρώτο τρίμηνο παρουσιάζει παραδοσιακά τον χαμηλότερο κυκλοφοριακό φόρτο στο σύνολο του έτους. Όσον αφορά την Αττική Οδό, τα έσοδα παρουσίασαν αύξηση 3,8%, με την κίνηση να ενισχύεται κατά 2,6% και την λειτουργική κερδοφορία (adj.EBITDA) να σημειώνει αύξηση κατά 8,9% ως απόρροια της λειτουργικής μόχλευσης (operating leverage) που επιτυγχάνουν τα έργα παραχωρήσεων. Σημειώνεται ότι η κίνηση στην Αττική Οδό παρέμεινε σε θετικά επίπεδα και κατά τους πρώτους δύο μήνες του Β’ Τριμήνου, παρουσιάζοντας αύξηση τον Απρίλιο και τον
Μάιο.

Τέλος στους αυτοκινητοδρόμους της Νέας και Κεντρικής Οδού, η συνολική κίνηση μειώθηκε κατά 2,2%, κυρίως λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων στις αρχές του έτους. Στα κέρδη της ρήσης του τομέα, έχουν συμπεριληφθεί και κέρδη από τη συμμετοχή του Ομίλου με ποσοστό 32,46% στην εταιρεία ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, σε εφαρμογή της υπάρχουσας σύμβασης παραχώρησης και σύμφωνα με τις προβλέψεις των σχετικών άρθρων.

Τομέας Κατασκευών

Η δραστηριότητα στον Κατασκευαστικό τομέα κινήθηκε σε υψηλότερα επίπεδα, καθώς επιταχύνθηκε η υλοποίηση έργων που βρίσκονταν υπό κατασκευή, ενώ νέα έργα ξεκίνησαν να  κατασκευάζονται. Επίσης, τα περιθώρια κέρδους συνέχισαν να κινούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα, ως αποτέλεσμα του μείγματος των έργων, της εκτελεστικής ικανότητας καιτης προσήλωσης του Ομίλου.

Όσον αφορά το υπογεγραμμένο ανεκτέλεστο στις 31.03.2026, ανήλθε σε € 7,2 δισ. (€ 6,6 δισ. την 31.12.2025), ενώ τα προς υπογραφή έργα  ανέρχονται σε € 1,6 δισ., με το συνολικό ανεκτέλεστο α ανέρχεται σε € 8,8 δισ. Ποσοστό περίπου 76% του ανεκτέλεστου αντιστοιχεί σε έργα ιδίων επενδύσεων του Ομίλου (51%) και ιδιωτικών επενδύσεων τρίτων (25%), διαμορφώνοντας ένα ιδιαίτερα ποιοτικό και χαμηλού ρίσκου χαρτοφυλάκιο, με το 88% των έργων να βρίσκεται στην Ελλάδα.

Τομέας Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργεια και Φυσικού Αερίου

Στον τομέα της Ηλεκτρικής Ενέργειας, η Ελληνική αγορά παρουσίασε μικρή αύξηση της ζήτησης κατά 1,3%, όμως η συνολική ζήτηση αυξήθηκε σημαντικά κατά 20,3%, λόγω των ισχυρών εξαγωγών, οι οποίες στο πρώτο τρίμηνο του έτους ανήλθαν σε 3,4 TWh σε καθαρή βάση. Η τιμή ενέργειας στην χονδρεμπορική αγορά υποχώρησε κατά 28,6%. Όσον αφορά τον Όμιλο, η παραγωγή από την μονάδα του Ηρων παρέμεινε σχεδόν σταθερή στις 0,4 TWh ενώ η μονάδα την Κομοτηνής παρήγαγε 0,75 TWh.

Στον τομέα Προμήθειας Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου σε τελικούς καταναλωτές, η εταιρεία ΗΡΩΝ διατήρησε το μερίδιο αγοράς της στο 10%, αυξάνοντας τον αριθμό των πελατών της, τόσο στον τομέα της Ηλεκτρικής Ενέργειας όσο και  του Φυσικού Αερίου.

Οι συνολικές πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας για το 2025 ανήλθαν σε 1,1 ΤWh, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος, εξαιτίας των μειωμένων πωλήσεων σε συγκεκριμένους βιομηχανικούς πελάτες από το Β Τρίμηνο του 2025. Παρά το γεγονός ότι η λειτουργική κερδοφορία του τομέα παρουσίασε μείωση, λαμβάνοντας υπόψη τη συνεισφορά της μονάδας της Κομοτηνής (ενοποιούμενη με την μέθοδο της καθαρής θέσης) τόσο η πρό-φόρων όσο και η καθαρή κερδοφορία του τομέα παρουσίασαν αύξηση.

Επενδύσεις – Δανεισμός

Οι συνολικές επενδύσεις ανήλθαν σε περίπου € 268 εκατ. στην αρχή του έτους και κατευθύνθηκαν στα υπό εκτέλεση έργα (Εγνατία, ΒΟΑΚ, IRC, Νέστος), καθώς και στην εξαγορά του 12,8% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΔΑΠ έναντι περίπου € 134 εκατ. , στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού του Ομίλου.

Ο καθαρός δανεισμός, εξαιρουμένων των συμβάσεων Project Finance, διαμορφώθηκε σε € 402 εκατ., έναντι € 211 εκατ. την 31.12.2025, με την αύξηση να αποδίδεται εξ ολοκλήρου στην εκτέλεση του επενδυτικού προγράμματος. Το Συνολικό Προσαρμοσμένο Καθαρό Χρέος του Ομίλου ανήλθε σε € 4.519 εκατ. (~91% αφορά δανεισμό χωρίς αναγωγή στην μητρική, non-recourse debt), έναντι € 4,297 εκατ. την 31.12.2025.

Τα Συνολικά Ταμειακά Διαθέσιμα του Ομίλου (εξαιρουμένων των δεσμευμένων καταθέσεων ύψους € 76 εκατ.) διαμορφώθηκαν σε € 1,573 εκατ., εκ των οποίων € 619 εκατ. σε επίπεδο Μητρικής Εταιρείας.

