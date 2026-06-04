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Δήμας: Σε εξέλιξη η μεγαλύτερη αναβάθμιση συστημάτων αεροναυτιλίας

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα

Μεταφορές 04.06.2026, 12:14
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Δήμας: Σε εξέλιξη η μεγαλύτερη αναβάθμιση συστημάτων αεροναυτιλίας
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Το σύνολο των δράσεων που πραγματοποιούνται με σκοπό τον εκσυγχρονισμό της αεροναυτιλίας, παρουσίασε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας στο Φόρουμ της Αεροπορικής Ακαδημίας Ελλάδος, με θέμα «Ελληνικό FIR: Παρούσα Κατάσταση και Προοπτικές».

«Το Ελληνικό FIR είναι ένας κρίσιμος πυλώνας ασφάλειας, διεθνούς συνδεσιμότητας, οικονομικής δραστηριότητας και εθνικής παρουσίας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου», είπε ο κ. Δήμας, επισημαίνοντας ότι οι εξελίξεις των τελευταίων ετών καθιστούν ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη να διαθέτει η χώρα σύγχρονες, αξιόπιστες και ανθεκτικές υποδομές αεροναυτιλίας.

Στη συνέχεια, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών περιέγραψε τους βασικούς πυλώνες του Σχεδίου Δράσης για τον εκσυγχρονισμό της Αεροναυτιλίας, το οποίο εφαρμόζεται από το 2025, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το EUROCONTROL και την EASA.

Πρόκειται για ένα σχέδιο με 364 δράσεις, οργανωμένες σε επτά πυλώνες, με χρονοδιάγραμμα έως το 2028 και στόχο να περάσει η Ελλάδα σε μια νέα εποχή αεροναυτιλίας, με ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια, αυξημένη επιχειρησιακή δυνατότητα και πλήρη εναρμόνιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

«Σήμερα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η μεγαλύτερη αναβάθμιση συστημάτων αεροναυτιλίας που έχει γίνει ποτέ στη χώρα, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 220 εκατομμυρίων ευρώ», τόνισε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Το πρόγραμμα

Συνοπτικά, το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

·         την εγκατάσταση νέων ψηφιακών συστημάτων επικοινωνίας και νέων ραντάρ Mode S,

·         την εφαρμογή της Πλοήγησης Βάσει Απόδοσης σε 31 αεροδρόμια, και

·        το νέο κεντρικό σύστημα διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας TopSky ATC One, το οποίο θα αποτελέσει την «καρδιά» της νέας ψηφιακής εποχής για την ελληνική αεροναυτιλία.

Στο δεύτερο σκέλος της τοποθέτησής του ο κ. Δήμας επικεντρώθηκε ενίσχυση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, σε επίπεδο θεσμικής λειτουργίας και ανθρώπινου δυναμικού.

«Η μετατροπή της ΥΠΑ σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου αποτέλεσε μια σημαντική θεσμική μεταρρύθμιση που ενισχύει τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και την επιχειρησιακή της αυτοτέλεια. Ταυτόχρονα, προχωρούμε σε στοχευμένες προσλήψεις νέων ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, ηλεκτρονικών και εξειδικευμένου προσωπικού, αξιοποιώντας σύγχρονες διαδικασίες επιλογής, όπως το σύστημα FEAST του EUROCONTROL», συμπλήρωσε ο κ. Δήμας.

Χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική τη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα για την επιτάχυνση κρίσιμων έργων, όπως το νέο σύστημα επικοινωνιών και καταγραφής φωνής VCRS για τα Κέντρα Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας, ενώ αναφέρθηκε και στην κατασκευή του νέου Αεροδρομίου στο Καστέλλι Ηρακλείου, λέγοντας πως θα αποτελέσει έναν από τους πλέον σύγχρονους αεροπορικούς κόμβους της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Δήμας τόνισε: «Το Ελληνικό FIR αποτελεί κρίσιμο παράγοντα σταθερότητας, ασφάλειας και διεθνούς αξιοπιστίας της χώρας μας. Η επένδυση στην αεροναυτιλία δεν είναι μια τεχνική υπόθεση περιορισμένου ενδιαφέροντος. Είναι επένδυση στην ασφάλεια, στην οικονομία, στον τουρισμό, στις μεταφορές, αλλά και στη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας».

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