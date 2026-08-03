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Ολυμπία Οδός: Διακοπή νυχτερινής κυκλοφορίας στον κόμβο Γαστούνης

Η κυκλοφορία θα διακοπεί από τις 21:00 της Τρίτης 4 Αυγούστου έως τις 06:00 της Τετάρτης 5 Αυγούστου

Μεταφορές 03.08.2026, 16:07
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Ολυμπία Οδός: Διακοπή νυχτερινής κυκλοφορίας στον κόμβο Γαστούνης
Newsroom

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Η Ολυμπία Οδός ενημερώνει, ότι για την εκτέλεση εργασιών ανέγερσης μεταλλικών προβόλων και γέφυρας στον κόμβο Γαστούνης (Χ.Θ. 276,86), μέρος του εξοπλισμού του συστήματος χιλιομετρικής χρέωσης διοδίων, από τις 21:00 το βράδυ της Τρίτης 4 Αυγούστου 2026 έως τις 06:00 το πρωί της Τετάρτης 5 Αυγούστου 2026, θα αποκλειστούν οι είσοδοι και έξοδοι του κόμβου.

Η κυκλοφορία για το διάστημα αυτό θα εξυπηρετείται από τους γειτονικούς κόμβους Κυλλήνης (Χ.Θ. 269,20) και Αμαλιάδας (Χ.Θ. 285,86), όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχηματικό διάγραμμα.

Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών ή τεχνικού προβλήματος, ο αποκλεισμός μπορεί να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 6 Αυγούστου 2026, τις ίδιες ώρες.

Η Ολυμπία Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται προς τη σχετική εργοταξιακή σήμανση και τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς και να επιδείξουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από την εν λόγω περιοχή.

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