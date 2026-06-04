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Politis.gov.gr: Νέα πλατφόρμα για την παρακολούθηση αιτήσεων στο Δημόσιο

Η νέα υπηρεσία politis.gov.gr επιτρέπει ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για το στάδιο επεξεργασίας, την αρμόδια υπηρεσία και τον εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης

Τεχνολογία 04.06.2026, 17:08
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Politis.gov.gr: Νέα πλατφόρμα για την παρακολούθηση αιτήσεων στο Δημόσιο
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Σε λειτουργία τέθηκε η νέα ψηφιακή πλατφόρμα politis.gov.gr, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν πλέον να ενημερώνονται για την πορεία των αιτήσεών τους στο Δημόσιο, από την υποβολή έως την ολοκλήρωσή τους. Η νέα υπηρεσία παρουσιάστηκε από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρη Παπαστεργίου, την Υφυπουργό Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη και τον Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο.

Η πλατφόρμα εντάσσεται στο πλαίσιο του νόμου για ένα «κράτος πιο φιλικό στον πολίτη», ο οποίος ψηφίστηκε στα τέλη Απριλίου με πρωτοβουλία της Αντιπροεδρίας της Κυβέρνησης και αφορά όλες τις δημόσιες υπηρεσίες. Πρόκειται για μία από τις πιο χαρακτηριστικές ψηφιακές παρεμβάσεις που στοχεύουν στη μείωση της γραφειοκρατίας και στην ενίσχυση της διαφάνειας στις συναλλαγές πολιτών και Δημοσίου.

Πώς λειτουργεί

Μέσω της υπηρεσίας, οι πολίτες που έχουν υποβάλει αίτηση από την 1η Ιουνίου 2026 και μετά μπορούν να συνδέονται με τους κωδικούς TaxisNet και να βλέπουν σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπόθεσή τους, ποια υπηρεσία τη χειρίζεται, ποια είναι τα στοιχεία επικοινωνίας της και ποιος είναι ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης. Η ενημέρωση γίνεται ψηφιακά και, σύμφωνα με το υπουργείο, στόχος είναι να μειωθεί η ανάγκη για επανειλημμένες τηλεφωνικές ή φυσικές επικοινωνίες με τις υπηρεσίες.

Η καταχώριση της υπόθεσης από τους υπαλλήλους περιγράφεται ως απλή διαδικασία που διαρκεί λιγότερο από ένα λεπτό. Απαιτείται η συμπλήρωση του αριθμού πρωτοκόλλου και ενός προσωπικού στοιχείου του πολίτη, όπως Προσωπικός Αριθμός, ΑΦΜ ή ΑΜΚΑ, ενώ τα υπόλοιπα στοιχεία αντλούνται αυτόματα ή επιλέγονται από έτοιμες λίστες. Με την καταχώριση, δημιουργείται μοναδικός αριθμός υπόθεσης και QR code για την παρακολούθησή της.

Το μήνυμα της κυβέρνησης

Ο Κωστής Χατζηδάκης χαρακτήρισε την ψηφιακή ενημέρωση των πολιτών «μικρή επανάσταση» στον τρόπο λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, υπογραμμίζοντας ότι για πρώτη φορά οι πολίτες θα γνωρίζουν με ακρίβεια το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η υπόθεσή τους. Παράλληλα, τόνισε ότι η νέα πλατφόρμα αποτελεί μέρος της συνολικής προσπάθειας για την αντιμετώπιση χρόνιων παθογενειών της δημόσιας διοίκησης και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης.

Ο Δημήτρης Παπαστεργίου επισήμανε ότι η αλλαγή αφορά όχι μόνο μια διαδικασία, αλλά τη σχέση κράτους και πολίτη, με έμφαση στην εμπιστοσύνη, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Από την πλευρά της, η Βιβή Χαραλαμπογιάννη μίλησε για «μεγάλη ποιοτική αλλαγή» και για ένα σύγχρονο εργαλείο που ενισχύει την αξιοπιστία και τη διαφάνεια στη δημόσια διοίκηση. Ο Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος χαρακτήρισε το politis.gov.gr «μια μικρή επανάσταση», επισημαίνοντας ότι δίνει στον πολίτη συνολική εικόνα για τις υποθέσεις του και ταυτόχρονα βοηθά το Δημόσιο να οργανώνεται καλύτερα.

Τι αλλάζει για πολίτες και υπηρεσίες

Η νέα υπηρεσία επιτρέπει στους πολίτες να έχουν συνεχή εικόνα για την πορεία κάθε αιτήματος, καθώς κάθε μεταβολή στο στάδιο επεξεργασίας ή κάθε διαβίβαση σε άλλη αρμόδια υπηρεσία καταχωρίζεται στο σύστημα. Έτσι, ο χρήστης γνωρίζει ανά πάσα στιγμή ποιος φορέας χειρίζεται τον φάκελό του και ποια είναι η επόμενη ενέργεια.

Παράλληλα, το σύστημα συγκεντρώνει σε ένα κεντρικό σημείο το ιστορικό των υποθέσεων του πολίτη με τη δημόσια διοίκηση, προσφέροντας πλήρη εικόνα των συναλλαγών του με το κράτος. Για το Δημόσιο, η νέα πλατφόρμα λειτουργεί και ως εργαλείο καλύτερης οργάνωσης και παρακολούθησης, με στόχο τη μείωση των χρόνων εξυπηρέτησης.

Θεσμικό και πολιτικό αποτύπωμα

Η κυβέρνηση εμφανίζει το politis.gov.gr ως εμβληματική εφαρμογή της ευρύτερης μεταρρύθμισης για ένα πιο φιλικό και λειτουργικό κράτος. Η πλατφόρμα συνδέεται και με τη γενικότερη πολιτική γραμμή περιορισμού των δικαιολογητικών που ζητά το Δημόσιο από τους πολίτες, όταν αυτά βρίσκονται ήδη στην κατοχή του κράτους.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην υποχρέωση των υπηρεσιών να καταχωρίζουν τις υποθέσεις στο νέο σύστημα, με το κείμενο να αναφέρει ότι σε περίπτωση μη εφαρμογής προβλέπονται πειθαρχικές κυρώσεις για τους αρμόδιους υπαλλήλους και τους προϊσταμένους τους. Με αυτόν τον τρόπο, η νέα πλατφόρμα δεν παρουσιάζεται μόνο ως τεχνολογικό εργαλείο, αλλά και ως μηχανισμός επιβολής μιας νέας διοικητικής κουλτούρας.

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