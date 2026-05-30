Τεχνητή νοημοσύνη: Αντώνογλου και Γερμανίδης στην κορυφή της διεθνούς κούρσας της AI

Ο Ιωάννης Αντώνογλου της Reflection AI και ο Αναστάσης Γερμανίδης της Runway έχουν συγκεντρώσει αποτιμήσεις 30 δισ. δολαρίων και ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον στην τεχνητή νοημοσύνη

Startups 30.05.2026, 07:00
Ο Ι. Αντώνογλου (Reflection AI) και ο Α. Γερμανίδης (Runway AI) κατά την κοινή τους εμφάνιση σε event του φεστιβάλ Panathēnea 2026
Ρεπορτάζ Γιώργος Πολύζος

Δύο Έλληνες επιχειρηματίες και ερευνητές βρίσκονται σήμερα στην αιχμή της παγκόσμιας τεχνολογικής κούρσας για την τεχνητή νοημοσύνη, σε μια αγορά που εξελίσσεται ταχύτατα σε μία από τις πιο ακριβές, ανταγωνιστικές και στρατηγικά κρίσιμες της διεθνούς οικονομίας. Ο Ιωάννης Αντώνογλου, συνιδρυτής της Reflection AI, και ο Αναστάσης Γερμανίδης, συνιδρυτής της Runway, έχουν καταφέρει μέσα σε λίγα χρόνια να βρεθούν στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος, χτίζοντας εταιρείες που αθροίζουν αποτίμηση περίπου 30 δισ. δολαρίων και προσελκύουν κεφάλαια από μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της Silicon Valley.

Η σημασία αυτής της εξέλιξης δεν είναι μόνο επιχειρηματική. Αντανακλά και τη μετατόπιση της ίδιας της τεχνολογικής συζήτησης από τα απλά chatbots και τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα προς πιο σύνθετα συστήματα, που επιχειρούν να κατανοήσουν, να προβλέψουν και τελικά να αλληλεπιδράσουν με τον φυσικό κόσμο. Σε αυτό το νέο πεδίο ανταγωνισμού, όπου τα κεφάλαια που επενδύονται μοιάζουν πλέον με κρατικούς προϋπολογισμούς, οι δύο Έλληνες founders έχουν καταφέρει να βρεθούν στην κορυφή.

Η περίπτωση του Ιωάννη Αντώνογλου

Ο Ιωάννης Αντώνογλου, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη, αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση ερευνητή που ξεκίνησε από την ελληνική πανεπιστημιακή κοινότητα και βρέθηκε να διαμορφώνει τη νέα γενιά των AI υποδομών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σπούδασε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές στην τεχνητή νοημοσύνη στο Εδιμβούργο. Το 2012 εντάχθηκε στη DeepMind, τότε σε πολύ πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, και παρέμεινε εκεί για περισσότερο από μία δεκαετία, συμμετέχοντας σε ορισμένα από τα πλέον εμβληματικά projects στην ιστορία της σύγχρονης AI.

Στη DeepMind εργάστηκε σε τεχνολογίες όπως τα Deep Q-Networks, τα AlphaGo, AlphaZero και MuZero, δηλαδή σε συστήματα που έθεσαν τα θεμέλια για την ενισχυτική μάθηση και την ανάπτυξη πιο αυτόνομων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Η συμβολή του δεν περιορίστηκε σε ακαδημαϊκό επίπεδο, αλλά συνδέθηκε με την ίδια τη μετάβαση της AI από τη θεωρία στην πρακτική εφαρμογή. Πριν αποχωρήσει από την DeepMind, είχε αναλάβει και το reinforcement learning κομμάτι του Gemini, του μεγάλου μοντέλου της Google, σε μια περίοδο κατά την οποία η εταιρεία αναδιοργάνωσε πλήρως τις AI ομάδες της μετά την εμφάνιση του ChatGPT.

Μέσα από αυτή την εμπειρία γεννήθηκε η Reflection AI, την οποία ίδρυσε το 2024 μαζί με τον Μίσα Λάσκιν, με κεντρικό στόχο τη δημιουργία ανοικτών AI μοντέλων και sovereign AI υποδομών. Η έννοια του sovereign AI, δηλαδή η «κυρίαρχη» τεχνητή νοημοσύνη, αποτελεί σήμερα έναν από τους πιο κρίσιμους και επίκαιρους όρους στον χώρο της τεχνολογίας: δεν αφορά μόνο το ποιος έχει την πρόσβαση στα δεδομένα, αλλά και το ποιος ελέγχει την υποδομή, την εκπαίδευση των μοντέλων και τις δυνατότητες προσαρμογής τους στις ανάγκες ενός οργανισμού, μιας επιχείρησης ή ακόμα και ενός κράτους.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι η Reflection AI επιχειρεί να δώσει σε κυβερνήσεις και μεγάλους οργανισμούς τη δυνατότητα να λειτουργούν τα δικά τους AI stacks, χωρίς εξάρτηση από κλειστά μοντέλα τρίτων, όπως αυτά της OpenAI ή της Anthropic. Η λογική αυτή έχει ιδιαίτερη στρατηγική αξία, καθώς οι οργανισμοί που χειρίζονται ευαίσθητα δεδομένα, είτε πρόκειται για δημόσιες υπηρεσίες είτε για βιομηχανικούς ομίλους ή χρηματοπιστωτικούς θεσμούς, επιδιώκουν όλο και περισσότερο πλήρη έλεγχο στις υποδομές τους. Όπως είπε ο ίδιος ο Ιωάννης Αντώνογλου στο πλαίσιο εκδήλωσης στο φεστιβάλ Panathenea, πρόκειται για το «αμερικανικό αντίστοιχο του κινεζικού Deepseek».

Η αγορά έχει ήδη αναγνωρίσει τη δυναμική της Reflection AI. Η εταιρεία έχει αντλήσει πάνω από 4 δισ. δολάρια από επενδυτές, ενώ η αποτίμησή της ξεπερνά πλέον τα 25 δισ. δολάρια. Στους χρηματοδότες της περιλαμβάνονται μερικά από τα πιο επιδραστικά ονόματα της παγκόσμιας τεχνολογίας και του venture capital, με την Nvidia να έχει επενδύσει σημαντικά κεφάλαια και την JPMorgan να εξετάζει συμμετοχή σε νέο γύρο χρηματοδότησης που θα μπορούσε να φτάσει τα 2,5 δισ. δολάρια. Παράλληλα, η εταιρεία έχει συνάψει συνεργασίες με τη Dell, με το αμερικανικό υπουργείο Ενέργειας, αλλά και με μεγάλες επιχειρηματικές δομές στη Νότια Κορέα, στοιχείο που αποδεικνύει ότι η ζήτηση για sovereign AI λύσεις δεν είναι θεωρητική, αλλά ήδη υπαρκτή και παγκόσμια.

Ο ίδιος ο Ιωάννης Αντώνογλου υποστηρίζει ότι η επόμενη μεγάλη φάση για την τεχνητή νοημοσύνη θα είναι το self-improving AI, δηλαδή συστήματα που θα μπορούν να βελτιώνουν άλλα συστήματα AI, καθώς και τα multi-agent systems, όπου πολλά επιμέρους μοντέλα θα συνεργάζονται μεταξύ τους για να επιτυγχάνουν πολύπλοκους στόχους. Παράλληλα, εκτιμά ότι η εξέλιξη προς όλο και πιο ισχυρά μοντέλα φέρνει στο προσκήνιο και το μεγάλο ζήτημα της ευθυγράμμισης της συμπεριφοράς των μοντέλων με τους ανθρώπινους στόχους και περιορισμούς. Σε αυτό το πεδίο, η μάχη της AI δεν είναι μόνο τεχνολογική αλλά και φιλοσοφική, κοινωνική και γεωπολιτική.

Η περίπτωση του Αναστάση Γερμανίδη

Από την άλλη πλευρά, ο Αναστάσης Γερμανίδης έχει χτίσει τη δική του διαδρομή στην πιο ορατή, δημιουργική και εμπορικά εκρηκτική πλευρά της τεχνητής νοημοσύνης: τη generative AI για εικόνα και βίντεο. Γεννημένος στην Ελλάδα και με σπουδές στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Αναστάσης Γερμανίδης έχει αναπτύξει μια τεχνολογική κατεύθυνση που άλλαξε ριζικά τη βιομηχανία των ψηφιακών μέσων. Συνίδρυσε τη Runway το 2018 στη Νέα Υόρκη μαζί με τους Κριστόμπαλ Βαλενζουέλα και Αλεχάνδρο Ματαμάλα, σε μια εποχή που η παραγωγή βίντεο μέσω AI βρισκόταν ακόμη στα πρώτα βήματα.

Η Runway ξεκίνησε ως μια δημιουργική πλατφόρμα εργαλείων, αλλά εξελίχθηκε σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εταιρείες generative AI video παγκοσμίως. Σήμερα συνεργάζεται με μεγάλα στούντιο του Χόλυγουντ, με διαφημιστικές εταιρείες, με τεχνολογικούς κολοσσούς και με οργανισμούς που αναζητούν εργαλεία παραγωγής και επεξεργασίας οπτικού περιεχομένου σε πολύ μικρότερο κόστος και χρόνο από ό,τι στο παρελθόν. Η εταιρεία έχει συγκεντρώσει περίπου 860 εκατ. δολάρια χρηματοδότησης και, μετά τον τελευταίο γύρο Series E ύψους 315 εκατ. δολαρίων, αποτιμάται στα 5,3 δισ. δολάρια.

Η θεματική της Runway, όμως, είναι πολύ ευρύτερη από τα απλά εργαλεία βίντεο. Η εταιρεία επενδύει έντονα στα λεγόμενα «παγκόσμια μοντέλα», δηλαδή μοντέλα που επιχειρούν να κατανοήσουν και να προσομοιώσουν τον πραγματικό κόσμο μέσα από οπτικά δεδομένα. Για τον Αναστάση Γερμανίδη, το επόμενο βήμα για την τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι μόνο η παραγωγή κειμένου ή εικόνας, αλλά η αλληλεπίδραση με το περιβάλλον και η δημιουργία συστημάτων που θα μπορούν να λειτουργούν ως έξυπνοι, σχεδόν αυτόνομοι ψηφιακοί και ρομποτικοί παράγοντες.

Η φιλοσοφία αυτή εξηγεί γιατί η Runway δεν περιορίζεται πια μόνο στη δημιουργία περιεχομένου. Η εταιρεία βλέπει προοπτική και στη ρομποτική, καθώς τα video models και τα world models μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε τα ρομπότ να «μαθαίνουν» μέσα από την παρατήρηση, να κατανοούν το περιβάλλον τους και να αποκτούν καλύτερη αίσθηση του φυσικού κόσμου. Αυτό ακριβώς το μεταβατικό στάδιο, από τα chatbots στα διαδραστικά συστήματα και τελικά στα συστήματα που δρουν στον πραγματικό κόσμο, θεωρείται και το επόμενο μεγάλο άλμα της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Αναστάσης Γερμανίδης έχει επίσης επισημάνει ότι η τεχνολογία της Runway στοχεύει στη «δημοκρατικοποίηση» της δημιουργίας, προσφέροντας σε περισσότερους ανθρώπους τη δυνατότητα να παράγουν υψηλής ποιότητας οπτικό υλικό χωρίς τους παραδοσιακά υψηλούς προϋπολογισμούς. Το όραμα αυτό έχει προσελκύσει επενδυτές όπως η Nvidia, η Google, η Salesforce, η Fidelity και η General Atlantic, ενώ οι φήμες για πιθανό ενδιαφέρον της Meta έχουν αναδείξει ακόμη περισσότερο τη στρατηγική αξία της εταιρείας.

Μηνύματα για Ελλάδα και Ευρώπη

Πίσω από τις δύο ιστορίες κρύβεται και ένα ευρύτερο μήνυμα για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Και οι δύο founders επισημαίνουν ότι η δημιουργία AI εταιρειών τέτοιου μεγέθους απαιτεί τεράστια κεφάλαια, εξαιρετικά εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και ένα ώριμο οικοσύστημα επενδυτών και συνεργατών, στοιχεία που σήμερα παραμένουν ισχυρότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες και, σε δεύτερο βαθμό, στην Κίνα. Η Ελλάδα, όπως και η ευρύτερη Ευρώπη, εξακολουθεί να υστερεί σε επίπεδο κλίμακας για να παράξει τέτοιες, ωστόσο υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες σε εφαρμογές, υποδομές, υιοθέτηση τεχνολογίας και ανάπτυξη λύσεων πάνω σε υπάρχουσες πλατφόρμες.

Την ίδια στιγμή, οι δύο ιστορίες δείχνουν ότι το ελληνικό ταλέντο μπορεί να διακριθεί στο υψηλότερο διεθνές επίπεδο, αρκεί να συνδυαστεί με τις σωστές συνθήκες, το κατάλληλο οικοσύστημα και την πρόσβαση σε κεφάλαια και υποδομές. Από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα μέχρι τη Silicon Valley και τη Νέα Υόρκη, ο Αντώνογλου και ο Γερμανίδης αποδεικνύουν ότι η Ελλάδα μπορεί να συμμετέχει, έστω και μέσω της διασποράς της, στη διαμόρφωση των πιο κρίσιμων τεχνολογικών εξελίξεων της εποχής.

Η μεγαλύτερη πρόκληση, όπως συμφωνούν και οι δύο, είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται ακόμα στην αρχή της. Τα μοντέλα βελτιώνονται ραγδαία, οι επενδύσεις αυξάνονται με ασύλληπτους ρυθμούς και η παγκόσμια αγορά αναζητά ποιος θα καταφέρει να ελέγξει την επόμενη γενιά υποδομών. Σε αυτό το περιβάλλον, η Reflection AI και η Runway δεν είναι απλώς επιτυχημένες εταιρείες. Είναι δύο από τους βασικότερους παίκτες σε μια μάχη που θα καθορίσει το μέλλον της τεχνολογίας, της οικονομίας και πιθανότατα της ίδιας της ισορροπίας ισχύος στον ψηφιακό κόσμο.

