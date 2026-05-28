ElevenLabs: Η AI εταιρεία που μπαίνει στο ελληνικό ψηφιακό κράτος

Με τρεις άξονες συνεργασίας, η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει να αξιοποιήσει τις λύσεις της ElevenLabs για υπηρεσίες, πολιτισμό και τουρισμό.

Tεχνητή νοημοσύνη 28.05.2026, 07:00
Σχολιάστε
ElevenLabs: Η AI εταιρεία που μπαίνει στο ελληνικό ψηφιακό κράτος
Ρεπορτάζ Γιώργος Πολύζος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σήμερα η ελληνική Κυβέρνηση υπογράφει μνημόνιο κατανόησης με την εταιρεία ElevenLabs, μια εταιρεία που εξελίχθηκε μέσα σε λίγα χρόνια από νεοφυή επιχείρηση συνθετικής φωνής σε έναν από τους πιο δυναμικούς παίκτες της παγκόσμιας αγοράς AI, με δραστηριότητα που πλέον εκτείνεται πέρα από το text-to-speech, σε enterprise voice agents, μεταγραφή, ντουμπλάζ, μουσική και εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου.

Όπως μας εξήγησε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, το μνημόνιο κατανόησης θα αφορά τρεις συγκεκριμένους τομείς δραστηριοτήτων. Καταρχήν την ενσωμάτωση τεχνολογίας της ElevenLabs σε ήδη υπάρχοντα εργαλεία που χρησιμοποιεί η ελληνική Πολιτεία για την επικοινωνία των πολιτών με τις διάφορες υπηρεσίες ώστε τα εργαλεία αυτά να αποκτήσουν φωνητική υποστήριξη και δυνατότητα χρήσης και από άτομα ΑΜΕΑ.

Ένας δεύτερος τομέας συνεργασίας θα σχετίζεται με τον «Φάρο», το ελληνικό AI Factory, και συγκεκριμένα με τον τομέα του πολιτισμού. Υπενθυμίζεται ότι ο «Φάρος» προορίζεται να προωθήσει την τεχνολογική πρόοδο σε συγκεκριμένους τομείς: υγεία, περιβαλλοντική βιωσιμότητα, πολιτισμός και  γλώσσα.

Ο τρίτος τομέας δραστηριότητας θα σχετίζεται με την πλατφόρμα mAiGreece, τον ψηφιακό βοηθό τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύχθηκε από τα υπουργεία Τουρισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ώστε να φέρει την Ελλάδα πιο κοντά στους επισκέπτες της. Σημειώνεται ότι η εφαρμογή προσφέρει εκτεταμένη λειτουργικότητα και ενημέρωση, διασφαλίζοντας την καλύτερη εξυπηρέτηση και την άμεση πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες για τους επισκέπτες της χώρας.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Παπαστεργίου, «οι τεχνολογίες της ElevenLabs θα εμπλουτίσουν σημαντικά το mAiGreece, άλλωστε είναι πολύ ευκολότερο και ευχάριστο να περπατάς και να ακούς, παρά να διαβάζεις».

Ποια είναι η ElevenLabs

Η ElevenLabs ιδρύθηκε το 2022 και ξεκίνησε με στόχο να αναπτύξει φωνές τεχνητής νοημοσύνης που ακούγονται ανθρώπινες, χτίζοντας γρήγορα αναγνωρισιμότητα στον χώρο της παραγωγικής AI. Η εταιρεία έχει πλέον έδρα το Λονδίνο, με σημαντική διεθνή παρουσία σε πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, η Βαρσοβία και το Σαν Φρανσίσκο, ενώ σχεδιάζει περαιτέρω επέκταση σε αγορές όπως το Παρίσι, η Σιγκαπούρη, η Βραζιλία και το Μεξικό.

Η ανάπτυξή της υπήρξε ταχύτατη, καθώς στο τέλος του 2025 ανακοίνωσε ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα άνω των 330 εκατ. δολαρίων, με την αποτίμησή της να φτάνει τα 11 δισ. δολάρια μετά από γύρο χρηματοδότησης 500 εκατ. δολαρίων στις αρχές του 2026. Νωρίτερα, η εταιρεία είχε αποτιμηθεί στα 3,3 δισ. δολάρια μετά από χρηματοδότηση 180 εκατ. δολαρίων, δείχνοντας το πόσο γρήγορα ενισχύθηκε η θέση της στην αγορά.

Τι κάνει σήμερα

Η ElevenLabs δραστηριοποιείται πλέον σε τρεις βασικούς άξονες: voice agents για επιχειρήσεις, δημιουργικά εργαλεία για creators και brands, και υποδομή API για προγραμματιστές. Το enterprise τμήμα της, ElevenAgents, χρησιμοποιείται για εξυπηρέτηση πελατών, conversational commerce, εσωτερική εκπαίδευση, citizen engagement και εισερχόμενες πωλήσεις, ενώ πελάτες όπως η Deutsche Telekom, η Square και η Revolut έχουν ήδη υιοθετήσει τις λύσεις της.

Παράλληλα, το ElevenCreative δίνει τη δυνατότητα παραγωγής, επεξεργασίας και τοπικής προσαρμογής ήχου σε δεκάδες γλώσσες, με στόχο δημιουργούς και brands που χρειάζονται περιεχόμενο για διεθνές κοινό. Το ElevenAPI, τέλος, παρέχει χαμηλής καθυστέρησης voice infrastructure για developers και χρησιμοποιείται σε εφαρμογές και πλατφόρμες μεγάλης κλίμακας.

Συνεργασίες και επέκταση

Η εταιρεία ενισχύει διαρκώς το αποτύπωμά της μέσα από στρατηγικές συνεργασίες, όπως αυτή με την IBM, όπου οι τεχνολογίες TTS και STT της ElevenLabs ενσωματώθηκαν στο watsonx Orchestrate για πιο φυσικές φωνητικές αλληλεπιδράσεις σε περιβάλλον agentic AI. Η συνεργασία αυτή δείχνει ότι η ElevenLabs δεν περιορίζεται πλέον σε εργαλεία παραγωγής φωνής, αλλά διεκδικεί ρόλο σε ολόκληρη την αλυσίδα της επιχειρησιακής φωνητικής AI.

Την ίδια ώρα, η εταιρεία προωθεί επιθετική διεθνή επέκταση, δημιουργώντας τοπικές ομάδες σε βασικές αγορές της Ευρώπης, της Ασίας, της Βόρειας και Νότιας Αμερικής, με στόχο να υποστηρίξει τη γρήγορη υιοθέτηση των προϊόντων της από επιχειρήσεις και οργανισμούς. Σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία, προετοιμάζεται και για ενδεχόμενη εισαγωγή στο χρηματιστήριο μέσα στην επόμενη πενταετία.

Γιατί ξεχωρίζει

Η ElevenLabs ξεχωρίζει επειδή έφερε την τεχνητή νοημοσύνη πιο κοντά στην ανθρώπινη ομιλία, αλλά δεν έμεινε εκεί. Έχτισε γύρω από τη φωνή ένα πλήρες οικοσύστημα προϊόντων, από δημιουργικά εργαλεία έως enterprise λύσεις, και εξελίχθηκε σε εταιρεία που συνδέει την έρευνα με εμπορικές εφαρμογές μεγάλης κλίμακας.

Το βασικό της στοίχημα πλέον είναι να μετατρέψει τη φυσική επικοινωνία ανθρώπου-μηχανής σε νέο πρότυπο χρήσης της τεχνολογίας, όχι μόνο για δημιουργούς αλλά και για επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς. Αυτό την τοποθετεί ανάμεσα στις πιο ενδιαφέρουσες εταιρείες της γενιάς της στον χώρο της παραγωγικής AI.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Μέση Ανατολή: Στο κόκκινο η ένταση μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν
Κόσμος

Μέση Ανατολή: Στο κόκκινο η ένταση μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν
Premia Properties: Άνοιγμα στον τουρισμό με νέα θυγατρική
Business

Premia Properties: Άνοιγμα στον τουρισμό με νέα θυγατρική
Ελ Νίνιο: Ζεσταίνει την αγορά ναυλώσεων στα πλοία χύδην ξηρού φορτίου
Ναυτιλία

Το Ελ Νίνιο ζεσταίνει την αγορά χύδην ξηρού φορτίου
Τουρισμός: Γιατί η Κάρπαθος προσελκύει διεθνείς ταξιδιώτες
Τουρισμός

Ποιος είναι ο «ανέγγιχτος παράδεισος» της Μεσογείου
Διπλάσιος από τις εκτιμήσεις o πραγματικός αριθμός ασθενών με μακροχρόνιο Covid
Υγεία

Διπλάσιος από τις εκτιμήσεις o πραγματικός αριθμός ασθενών με μακροχρόνιο Covid
Τσίπρας: «Η ΕΛΑΣ ήρθε συνεπής στο ραντεβού με την ιστορία»
Πολιτική

Τσίπρας: «Η ΕΛΑΣ ήρθε συνεπής στο ραντεβού με την ιστορία»

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Online αγορές: Πώς πληρώνουν οι Έλληνες – Ποια προϊόντα αγοράζουν
Business

Αλλάζουν «πίστα» οι online αγορές [γραφήματα]

Πού δίνουν πλέον μεγαλύτερη έμφαση οι καταναλωτές κατά τις online αγορές τους - Το στοίχημα των επιχειρήσεων

Μαρία Σιδέρη
ElevenLabs: Η AI εταιρεία που μπαίνει στο ελληνικό ψηφιακό κράτος
Tεχνητή νοημοσύνη

Φωνητική AI από την ElevenLabs στο Ελληνικό Δημόσιο

Με τρεις άξονες συνεργασίας, η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει να αξιοποιήσει τις λύσεις της ElevenLabs για υπηρεσίες, πολιτισμό και τουρισμό.

Γιώργος Πολύζος
Το ηλεκτρικό μοντέλο της Ferrari διαθέτει πολλαπλούς αερόσακους
Reuters Breakingviews

Το EV της Ferrari θα είναι αποτυχία;

Το νέο Luce μπορεί κάλλιστα να προσελκύσει ορισμένους αγοραστές που δεν αγοράζουν παραδοσιακές Ferrari, όπως σκέφτονται στελέχη της Silicon Valley

Neil Unmack
ΕΦΚΑ: Θέμα ολίγων ημερών η έκδοση των συντάξεων από το 2027
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Θέμα ολίγων ημερών η έκδοση των συντάξεων από το 2027

Η ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης των ενσήμων «ανοίγει» το δρόμο για άμεση έκδοση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων – Ενοποιείται η διαδικασία έκδοσης κύριας και επικουρικής σύνταξης

Κώστας Παπαδής
Ελληνική οικονομία: Τα «Δημοσιονομικά Στενά» μειώνουν τα περιθώρια της κυβέρνησης
Economy

Γιατί στενεύουν τα περιθώρια για επιδόματα και Market Pass

Η ανησυχία στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, πλέον είναι πολύ πιο βαθιά για το πώς θα εξελιχθεί η ελληνική οικονομία

Αλέξανδρος Κλώσσας
Lamda: Πάνω από 1,7 δισ. οι εισπράξεις από ακίνητα στο Ελληνικό
Business

Πάνω από 1,7 δισ. οι εισπράξεις από ακίνητα στο Ελληνικό

Αισιόδοξη εμφανίζεται η Lamda για τις πωλήσεις ή μισθώσεις το υπόλοιπο 2026 - Θα ρίξει στην αγορά 300 νέες κατοικίες στη γειτονιά Little Athens

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ελληνική ναυτιλία: Πάνω από 2 δισ. τον χρόνο η συνεισφορά τον χρόνο
Ναυτιλία

Πάνω από 2 δισ. τον χρόνο η συνεισφορά της ναυτιλίας

Η ελληνική εφοπλιστική κοινότητα επενδύει ετησίως περίπου 1,5 δισ. δολάρια σε τομείς όπως τα ακίνητα, η ενέργεια, ο τουρισμός και οι τράπεζες

Λάμπρος Καραγεώργος
Motor Oil: Με νέα δομή και καθαρά κέρδη στα 203 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2026
Business

Με νέα δομή και ισχυρές επιδόσεις η MOH - Μέρισμα 1,75 ευρώ/μετοχή

Ο Όμιλος Motor Oil ανακοίνωσε για το α' τρίμηνο του έτους αύξηση 113% στα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη - Υψηλότρα, στα 381 εκατ. ευρώ τα adj. EBITDA

Χρήστος Κολώνας
Περισσότερα από Tεχνητή νοημοσύνη
ElevenLabs: Η AI εταιρεία που μπαίνει στο ελληνικό ψηφιακό κράτος
Tεχνητή νοημοσύνη

Φωνητική AI από την ElevenLabs στο Ελληνικό Δημόσιο

Με τρεις άξονες συνεργασίας, η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει να αξιοποιήσει τις λύσεις της ElevenLabs για υπηρεσίες, πολιτισμό και τουρισμό.

Γιώργος Πολύζος
Nvidia: Επενδύσεις 150 δισ. δολ. στην Ταϊβάν
Tεχνητή νοημοσύνη

Πόσα θα επενδύσει ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia στην πατρίδα του

Η Nvidia θα κατασκευάσει κεντρικά γραφεία στην Ταϊβάν, τα οποία αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία έως το 2030 και θα απασχολούν 4.000 άτομα

SK Hynix: Σε αποτίμηση 1 τρισ. δολ., καθώς η άνθηση ΑΙ ανεβάζει τις μετοχές τσιπ της Νότιας Κορέας
Tεχνητή νοημοσύνη

Στο 1 τρισ. δολ. η αποτίμηση της SK Hynix

Η SK Hynix ακολουθεί την Samsung Electronics στην αποτίμηση άνω του 1 τρισ. επωφελούμενη από το κύμα άνθησης της τεχνητής νοημοσύνης

ΔΕΗ: Επενδύσεις από 2,3 έως 8 δισ. ευρώ για τα data centers στη Δ. Μακεδονία
Tεχνητή νοημοσύνη

ΔΕΗ: Η ΑΜΚ τελείωσε, τα data centers έρχονται...

Στα 2,3 δισ. ευρώ το συνολικό ύψος της επένδυσης για το Mega Data Center 300 MW στη Δ. Μακεδονία - Στα 1,2 δισ. ευρώ τα κεφάλαια της ΔΕΗ

Χρήστος Κολώνας
Τεχνητή νοημοσύνη: 5 τρόποι προστασίας της δουλειάς σας από την επέλαση της ΑΙ
Tεχνητή νοημοσύνη

Πέντε τρόποι προστασίας της εργασίας από την επέλαση της ΑΙ

Καθώς πολλοί ρόλοι κινούνται προς την «ενίσχυση» και όχι την πλήρη αντικατάσταση, η βελτίωση των δεξιοτήτων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να κάνει τη διαφορά

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τεχνητή νοημοσύνη: Το φιάσκο του πρώτου ευρωπαϊκού καφενείου με διεύθυνση τη Μόνα της Google Gemini
Tεχνητή νοημοσύνη

Πώς η Google Gemini τα έκανε θάλασσα στο «Κυβερνοκαφέ της Στοκχόλμης»

Διευθυντική θέση ανέλαβε η τεχνητή νοημοσύνη σε καφενείο της Στοκχόλμης

Αλέξανδρος Καψύλης
Micron: Πλησιάζει σε χρηματιστηριακή αξία το 1 τρισ. δολάρια
World

Κοντά στο 1 τρισ. δολ. η αξία της Micron

Η UBS τριπλάσιασε την τιμή-στόχο για την Micron στα 1.625 δολάρια από τα 535 δολάρια αρχικά και το κλείσιμο της μετοχής την Παρασκευή στα 751 δολάρια

Latest News
Μέση Ανατολή: Στο κόκκινο η ένταση μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν
Κόσμος

Μέση Ανατολή: Στο κόκκινο η ένταση μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν

Νέο γύρο έντασης πυροδότησαν τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ κατά του Ιράν, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να αναφέρουν ότι έπληξαν ως απάντηση, αμερικανική βάση στην περιοχή

Παρασκευή Τσιβόλα
Premia Properties: Άνοιγμα στον τουρισμό με νέα θυγατρική
Business

Premia Properties: Άνοιγμα στον τουρισμό με νέα θυγατρική

H Premia Properties στοχεύει σε χαρτοφυλάκιο 1 δισ. ευρώ εντός του 2026 - Ο ρόλος της θυγατρικής

Ελ Νίνιο: Ζεσταίνει την αγορά ναυλώσεων στα πλοία χύδην ξηρού φορτίου
Ναυτιλία

Το Ελ Νίνιο ζεσταίνει την αγορά χύδην ξηρού φορτίου

Το φαινόμενο Ελ Νίνιο προκαλεί ξηρασίες σε περιοχές της Κεντρικής Αμερικής, της Αυστραλίας, της Ινδίας και της Ασίας

Λάμπρος Καραγεώργος
Τουρισμός: Γιατί η Κάρπαθος προσελκύει διεθνείς ταξιδιώτες
Τουρισμός

Ποιος είναι ο «ανέγγιχτος παράδεισος» της Μεσογείου

Σε σημαντικό τουριστικό προορισμό έχει αναδειχθεί η Κάρπαθος σύμφωνα με συγκριτική έρευνα του Travel And Tour World

Διπλάσιος από τις εκτιμήσεις o πραγματικός αριθμός ασθενών με μακροχρόνιο Covid
Υγεία

Διπλάσιος από τις εκτιμήσεις o πραγματικός αριθμός ασθενών με μακροχρόνιο Covid

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν έναν νέο αλγόριθμο Tεχνητής Nοημοσύνης για να αναλύσουν ιατρικά αρχεία σχεδόν 460.000 ασθενών που είχαν προηγουμένως βρεθεί θετικοί σε COVID-19 από 58 νοσοκομεία σε τέσσερις περιοχές των ΗΠΑ.

Τσίπρας: «Η ΕΛΑΣ ήρθε συνεπής στο ραντεβού με την ιστορία»
Πολιτική

Τσίπρας: «Η ΕΛΑΣ ήρθε συνεπής στο ραντεβού με την ιστορία»

Με ένα βίντεο από την παρουσίαση του νέου κόμματος ΕΛΑΣ στο Θησείο στις 26 Μαΐου , ο Αλέξης Τσίπρας καλεί τον κόσμο να συμμετέχει μαζί του σε ένα «όμορφο ταξίδι για μια καλύτερη Ελλάδα»

Πετρέλαιο: Άλμα στα 97,8 δολ. μετά την ιρανική επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση
Commodities

Πλησιάζει ξανά τα 100 δολ. το πετρέλαιο μετά τις επιθέσεις στο Ιράν

Η ανακοίνωση των Φρουρών στο Ιράν ότι έπληξαν βάση των ΗΠΑ και σχόλια του Τραμπ ότι δεν βιάζεται για συμφωνία έστειλαν το πετρέλαιο και πάλι σε ανοδική πορεία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΠΑΣΟΚ: Πώς διαβάζουν την «επιστροφή» Τσίπρα
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Πώς διαβάζουν την «επιστροφή» Τσίπρα

Στα «χαρακώματα» βρίσκονται ΠΑΣΟΚ και Τσίπρας για την ηγεμονία στην κεντροαριστερά, με τη Χαριλάου Τρικούπη να διατηρεί υψηλούς τόνους εναντίον του πρώην πρωθυπουργού

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Alter Ego Media Opens Next Phase of Growth Strategy
English Edition

Alter Ego Media Opens Next Phase of Growth Strategy

Group forecasts 25% rise in consolidated EBITDA to €67 million in 2026, as CEO outlines expansion plans to analysts

ΟΠΕΚΑ: Την Παρασκευή καταβάλλονται τα επιδόματα – Οι κατηγορίες
Economy

Ποια επιδόματα καταβάλλονται την Παρασκευή

Οι δικαιούχοι και οι κατηγορίες των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ - Το συνολικό ύψος ανέρχεται σε 275.075.217 ευρώ

Πανελλαδικές 2026: Με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας ξεκινούν την Παρασκευή οι εξετάσεις
Κοινωνία

Με Νεοελληνική Γλώσσα ξεκινούν αύριο οι Πανελλαδικές

Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις

Αμοιβαία κεφάλαια: Επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης πωλήσεων στο 5μηνο
Τράπεζες

Πού αποδίδεται η κάμψη στο asset management

Στα πιο δημοφιλή αμοιβαία κεφάλαια μέχρι και σήμερα, τα ομολογιακά προκαθορισμένης διάρκειας, οι προσφερόμενες αποδόσεις μειώθηκαν αισθητά

Αγης Μάρκου
ΔΝΤ για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,8% και πληθωρισμός στο 3,5% – «Μισογεμάτο το ποτήρι»
Economy

«Παγίδες» στο δρόμο της ανάπτυξης: Οι νέες προβλέψεις του ΔΝΤ

Επιβράδυνση της ανάπτυξης κάτω από 2% και προσωρινό «σοκ» στις τιμές βλέπει το ΔΝΤ – Τι λέει για τις τράπεζες, τα πλεονάσματα και το στεγαστικό

Γιώργος Μανέττας
Επιδόματα: Έρχεται το ψηφιακό «μάτι» – Ποια στοιχεία θα καταγράφονται
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Έρχεται ψηφιακό «μάτι» στα επιδόματα - Ποια θα σκανάρονται

Ανοίγει η πλατφόρμα που θα συγκεντρώνει επιδόματα και ενισχύσεις - Στην τελική ευθεία το Εθνικό Μητρώο Παροχών

Ανδρομάχη Παύλου
ΑΒ Βασιλόπουλος: Εξαγόρασε καταστήματα της Carrefour στη Σαντορίνη – Στο 80% ο μετασχηματισμός του δικτύου
Τρόφιμα – ποτά

Πώς χτίζεται η νέα ΑΒ Βασιλόπουλος - Τα deals για τα Carrefour

Τι δήλωσε ο Νίκος Λαβίδας της ΑΒ Βασιλόπουλος για την πορεία των πωλήσεων, το νέο δίκτυο με τα 700 franchise σημεία και τη συμμαχία με το WWF Ελλάδας

Δημήτρης Χαροντάκης
ElevenLabs: Η AI εταιρεία που μπαίνει στο ελληνικό ψηφιακό κράτος
Tεχνητή νοημοσύνη

Φωνητική AI από την ElevenLabs στο Ελληνικό Δημόσιο

Με τρεις άξονες συνεργασίας, η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει να αξιοποιήσει τις λύσεις της ElevenLabs για υπηρεσίες, πολιτισμό και τουρισμό.

Γιώργος Πολύζος

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies