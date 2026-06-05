Space Hellas: Η προστιθέμενη αξία της SenseOne

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Τη συγχώνευση με απορρόφηση της θυγατρικής της, SenseOne, ανακοίνωσε η Space Hellas, σε μια στρατηγική κίνηση που ενισχύει ουσιαστικά το τεχνολογικό της αποτύπωμα και αναβαθμίζει την ικανότητά της να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, η δραστηριότητα της SenseOne εντάσσεται πλέον στη Γενική Διεύθυνση Εφαρμογών & R&D της Space Hellas. Μέσω της νέας Διεύθυνσης Εφαρμοσμένης Ευφυΐας & Λύσεων IoT (Applied Intelligence & IoT Solutions), δημιουργείται ένας ισχυρός πυλώνας καινοτομίας στους τομείς του IoT, των δεδομένων και της εφαρμοσμένης ευφυΐας. Η ενσωμάτωση της SenseOne αποτελεί στοχευμένη στρατηγική εξέλιξη για την εταιρεία, καθώς ενισχύει ακόμη περισσότερο την παροχή λύσεων που υποστηρίζουν τη βέλτιστη διαχείριση πόρων και τη βιώσιμη λειτουργία οργανισμών και επιχειρήσεων μέσα από την έξυπνη αξιοποίηση των δεδομένων τους.

Παράλληλα, με τη νέα Διεύθυνση Εφαρμοσμένης Ευφυΐας & Λύσεων IoT, η Space Hellas συμβάλει στην ταχεία ανάπτυξη αναδυόμενων τεχνολογιών που ανταποκρίνονται σε κρίσιμες προκλήσεις στους τομείς της ενέργειας, των κτιρίων, των επιχειρήσεων, της άμυνας και της ασφάλειας, της βιομηχανίας και των έξυπνων υποδομών, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την πλήρη συνέχεια στις υφιστάμενες συνεργασίες.

Η προστιθέμενη αξία της SenseOne στη Space Hellas

Συνδυάζοντας την πλατφόρμα SenseOne IoT & Data Intelligence και το εκτεταμένο τεχνολογικό οικοσύστημα της Space Hellas, οι οργανισμοί αποκτούν πρόσβαση σε ένα πιο ολοκληρωμένο, ευέλικτο και διαρκώς εξελισσόμενο χαρτοφυλάκιο λύσεων, που ενισχύει την ανταγωνιστικότητά τους και επιταχύνει τον ψηφιακό τους εκσυγχρονισμό. «Η ενσωμάτωση της SenseOne αποτελεί ένα σημαντικό στρατηγικό βήμα που ενισχύει την τεχνολογική μας βάση και μας επιτρέπει να προσφέρουμε ακόμη πιο ολοκληρωμένες και καινοτόμες λύσεις στους πελάτες μας.

Η σύγκλιση των εξειδικευμένων δυνατοτήτων IoT & Data Intelligence της SenseOne με τη συνολική τεχνολογική ισχύ του Ομίλου δημιουργεί μια ενιαία πρόταση αξίας που ανταποκρίνεται δυναμικά στις ανάγκες της αγοράς», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Space Hellas, Δρ. Ιωάννης Μερτζάνης. Η Space Hellas συνεχίζει να επενδύει σε τεχνολογίες αιχμής, λύσεις υψηλής απόδοσης και υποδομές που στηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη λειτουργική αριστεία, με τη SenseOne να αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος της τεχνολογικής και επιχειρηματικής της στρατηγικής.