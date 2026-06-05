Eurobank: Υπεραπόδοση κατέγραψε το ελληνικό ΑΕΠ το 1ο τρίμηνο του 2026 έναντι της Ευρωζώνης

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Πραγματική αύξηση κατά 2,0% σε ετήσια βάση σημείωσε το ελληνικό ΑΕΠ σημείωσε το 1ο τρίμηνο του 2026, αν και επιβραδύνθηκε στο +0,2% σε τριμηνιαία βάση, επισημαίνει ο κ. Τάσος Αναστασάτος, Eurobank Chief Economist.

Η επίδοση αυτή, αν και ελαφρώς χαμηλότερη από το 4ο τρίμηνο του 2025, συνιστά για ένα ακόμη τρίμηνο σημαντική υπεραπόδοση έναντι της Ευρωζώνης, που κατέγραψε ισχνή ετήσια ανάπτυξη +0,3% ΥοΥ, (τριμηνιαία ύφεση -0,2% QoQ).

Μετά και αυτό το αποτέλεσμα του 1ου τριμήνου του 2026, το πραγματικό ΑΕΠ στην Ελλάδα παραμένει μικρότερο σε σύγκριση με την κορυφή του β’ τριμήνου 2007 κατά 13,8%.

Αυξημένες οι επενδύσεις παγίων

Για τρίτο συνεχές τρίμηνο, οι επενδύσεις παγίων αυξήθηκαν με διψήφιο ρυθμό (+12,1% YoY), λαμβάνοντας στήριξη και από την επιτάχυνση υλοποίησης του ΤΑΑ ενόψει του τερματισμού του προγράμματος, διαπιστώνει ο ίδιος.

Οι επενδύσεις παγίων είχαν την μεγαλύτερη συνεισφορά στην ετήσια ανάπτυξη (2 ποσοστιαίες μονάδες), αν και μειώθηκαν σε τριμηνιαίο επίπεδο.

Τη μεγαλύτερη συνεισφορά στην αύξηση των επενδύσεων παγίων είχαν οι άλλες κατασκευές (+18,1%, στα €2,36 δις), ο μηχανολογικός εξοπλισμός και οπλικά συστήματα (+16,2% στα €2,54 δις), ο μεταφορικός εξοπλισμός (+15,3% στα €859 εκατ.) και οι κατοικίες (+15,0%, στα €1,41 δις).

Οι συνολικές επενδύσεις παρέμειναν σταθερές λόγω αποσυσσώρευσης αποθεμάτων.

Eurobank: Θετική εικόνα σε κατανάλωση και εξαγωγές

Η ιδιωτική κατανάλωση παρέμεινε σε θετικό έδαφος αλλά επιβραδύνθηκε στο +0,7%, πιθανώς λόγω και της επιδείνωσης της καταναλωτικής εμπιστοσύνης στο επέκεινα της έναρξης του πολέμου στο Ιράν κατά το τέλος του τριμήνου, αναφέρει ο κ. Αναστασάτος.

Η άνοδος του πληθωρισμού τον Απρίλιο και τον Μάιο 2026, σε συνδυασμό με την αρνητική αποταμίευση των νοικοκυριών στην Ελλάδα, δημιουργούν καθοδικούς κινδύνους για τον ρυθμό αύξησης της ιδιωτικής κατανάλωσης τα επόμενα τρίμηνα.

Ο εξωτερικός τομέας είχε θετική συνεισφορά λόγω της ταχύτερης αύξησης των εξαγωγών από τις εισαγωγές (2,4% YoY έναντι 0,5% YoY), γεγονός όμως που σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στις χαμηλότερες τιμές των καυσίμων κατά τους δύο πρώτους μήνες (ετήσια μείωση της αξίας των εισαγωγών καυσίμων κατά -17,5%), ενώ οι εισαγωγές αγαθών πλην καυσίμων συνέχισαν να αυξάνονται (κατά 5,6% σε σταθερές τιμές σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ), γεγονός που δηλοί την δομική ελλειμματικότητα του ισοζυγίου αγαθών.

Συνολικά, το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών περιορίστηκε κατά 7.9%ΥοΥ και κατά 5.1%QoQ.

Είναι προφανές ότι η αύξηση των τιμών της ενέργειας που καταγράφεται μετά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, και η οποία δεν προβλέπεται να αναστραφεί πλήρως πριν την πάροδο κάποιου διαστήματος, αποτελεί ανοδικό κίνδυνο για το έλλειμμα του ΙΤΣ κατά το σύνολο του έτους (5,7% του ΑΕΠ το 2025), διευκρίνίζει ο Τάσος Αναστασάτος.

Πού στηρίχθηκε η ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας

Ιδωμένο από την πλευρά της παραγωγής, η ετήσια αύξηση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) διαμορφώθηκε σε 1,7% το Α’ τρίμηνο 2026, παραμένοντας κοντά στον ρυθμό αύξησης του προηγούμενου τριμήνου, σημειώνει ο κ. Αναστασάτος.

Η ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας εξακολούθησε να στηρίζεται κυρίως στις κατασκευές (+11,8% YoY), με ισχυρή ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα και συνέχιση των έργων υποδομών), στη βιομηχανία (+4,2% YoY), στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (+5,5% YoY), και στις δραστηριότητες ενημέρωσης και επικοινωνίας (+5,8% YoY).

Αρνητική ήταν η συμβολή του κλάδου εμπορίου, μεταφορών, καταλυμάτων και εστίασης (-1,7% YoY), κυρίως λόγω αδυναμίας στις μεταφορές.

Άνοδος της ανεργείας

Σύμφωνα με τον Τάσο Αναστασάτο, η επιβράδυνση της ιδιωτικής κατανάλωσης το α’ τρίμηνο του 2026 αντανακλάται και στην αντίστοιχη επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης της απασχόλησης.

Ειδικότερα, καταγράφηκε άνοδος του μη εποχικά προσαρμοσμένου ποσοστού ανεργίας σε ετήσια βάση για πρώτη φορά από το 1ο τρίμηνο του 2024 (στο 10,6%).

Ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε στους 508,4 χιλ. ενώ αριθμός των απασχολουμένων επίσης ενισχύθηκε κατά 55,4 χιλ. άτομα ή 1,3%, (στα 4,27 εκατ.) έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, ωστόσο η άνοδός τους περιορίζεται για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο. Η αύξηση της απασχόλησης συνοδεύτηκε και από αύξηση των συνολικών αμοιβών της εξαρτημένης εργασίας.

Παραγωγικότητα και πληθωρισμός

Η πραγματική παραγωγικότητα ανά ώρα εργασίας αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 0,5% το 1ο τρίμηνο 2026, έναντι +0,2% στην ΕΕ-27 και -0,1% στην ΕΖ-21, αν και η άνοδός της ακολουθεί πορεία επιβράδυνσης τα τελευταία τρία τρίμηνα.

Παρά ταύτα, η θετική απόκλιση του πληθωρισμού (3,1% το 1ο τρίμηνο, αυξήθηκε περαιτέρω κατόπιν) από το μέσο όρο της Ευρωζώνης που καταγράφεται συστηματικά τα τελευταία τρίμηνα αποτελεί μακροπρόθεσμο κίνδυνο για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

Συμπεράσματα

Συμπερασματικά, η αναπτυξιακή υπεραπόδοση της ελληνικής οικονομίας έναντι του μέσου όρου της Ευρωζώνης συνεχίζεται, με τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας από το ΤΑΑ.

Για την αποφυγή απότομης μείωσης των επενδύσεων μετά το τέλος του ΤΑΑ (cliff effect), είναι επιτακτική ανάγκη η προσέλκυση περισσότερων και ποιοτικότερων ιδιωτικών επενδύσεων μέσω διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Επιπλέον, το στασιμοπληθωριστικό σοκ στην Ευρωζώνη από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αποτελεί καθοδικό κίνδυνο για τα επόμενα τρίμηνα.

Πιο μακροπρόθεσμα, και με δεδομένη τη σταδιακή εξάντληση της δεξαμενής της διαθέσιμης εργασίας, η διατήρηση ικανοποιητικών ρυθμών ανάπτυξης για τα επόμενα έτη θα απαιτήσει την τόνωση της -ισχνής προς ώρας- αύξησης της παραγωγικότητας.

Τέλος, η ελλειμματικότητα του εξωτερικού ισοζυγίου έχει προσλάβει χαρακτήρα χρόνιου προβλήματος και θα απαιτήσει πιο συστηματική δράση.