Eurobank: Η ελληνική οικονομία παραμένει ανθεκτική αλλά…

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Αντοχές απέναντι στην επιβράδυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας εξακολουθεί να επιδεικνύει η Ελλάδα, σύμφωνα με την εβδομαδιαία ανάλυση «7 Ημέρες Οικονομία» της Eurobank, η οποία καταγράφει ότι οι βασικοί δείκτες υψηλής συχνότητας για το πρώτο τρίμηνο του 2026 παραπέμπουν σε διατήρηση ενός ικανοποιητικού ρυθμού ανάπτυξης, παρά την επιδείνωση του διεθνούς περιβάλλοντος και την αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων. Ωστόσο επισημαίνει και τις προκλήσεις που υπάρχουν και σχετίζονται με το αβέβαιο διεθνές περιβάλλον.

Την ώρα που η οικονομική δραστηριότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη κινείται σε υποτονικούς ρυθμούς, με ανάπτυξη μόλις 0,2% και 0,1% αντίστοιχα σε τριμηνιαία βάση, η ελληνική οικονομία εμφανίζει στοιχεία ανθεκτικότητας, κυρίως χάρη στη βιομηχανία και την ιδιωτική κατανάλωση.

Eurobank: Η ανάλυση και η εικόνα

Η ανάλυση επισημαίνει ότι ο δείκτης παραγωγής στο σύνολο της βιομηχανίας κατέγραψε ισχυρή άνοδο κατά 3% σε τριμηνιαία βάση και 5,2% σε ετήσια βάση, εξέλιξη που υποδηλώνει θετική συμβολή του κλάδου στην οικονομική μεγέθυνση. Αντίθετα, η μεταποίηση εμφάνισε οριακή κάμψη 0,2% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, διατηρώντας ωστόσο ισχυρό ετήσιο ρυθμό αύξησης 3,7%.

Θετική ήταν και η εικόνα στο λιανικό εμπόριο, καθώς ο δείκτης όγκου πωλήσεων αυξήθηκε κατά 1,9% σε τριμηνιαία βάση και 3,6% σε ετήσια βάση, επιβεβαιώνοντας τη στήριξη που εξακολουθεί να παρέχει η ιδιωτική κατανάλωση στην οικονομία. Ωστόσο, οι αναλυτές της Eurobank προειδοποιούν ότι η νέα άνοδος του πληθωρισμού τους τελευταίους μήνες, σε συνδυασμό με την αρνητική αποταμίευση των ελληνικών νοικοκυριών, δημιουργεί κινδύνους για την πορεία της κατανάλωσης στο επόμενο διάστημα.

Στην αγορά εργασίας καταγράφηκαν τα πρώτα σημάδια επιβράδυνσης. Ο αριθμός των απασχολουμένων μειώθηκε κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση, σημειώνοντας την πρώτη υποχώρηση από το τρίτο τρίμηνο του 2024. Σε ετήσια βάση η απασχόληση εξακολουθεί να αυξάνεται, αλλά με σαφώς χαμηλότερο ρυθμό.

Παράλληλα, η εξωτερική ζήτηση εμφανίζει σημάδια κόπωσης. Οι εξαγωγές αγαθών σε σταθερές τιμές επιβραδύνθηκαν σημαντικά, με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης να περιορίζεται στο 1,5% από 8,1% το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ οι εισαγωγές αγαθών υποχώρησαν οριακά κατά 0,3%.

Η μεικτή εικόνα

Στα λεγόμενα «μαλακά» δεδομένα, η εικόνα παραμένει μεικτή. Ο δείκτης PMI στη μεταποίηση διαμορφώθηκε στις 54,4 μονάδες, παραμένοντας για 13ο συνεχόμενο τρίμηνο πάνω από το όριο των 50 μονάδων που σηματοδοτεί επέκταση της δραστηριότητας. Την ίδια στιγμή, ο δείκτης οικονομικού κλίματος διατηρήθηκε στις 106,5 μονάδες, επίπεδο αισθητά υψηλότερο από τον μακροχρόνιο μέσο όρο.

Αντίθετα, η καταναλωτική εμπιστοσύνη συνέχισε να επιδεινώνεται για τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο, υποχωρώντας στις -50,7 μονάδες, το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 13 τριμήνων. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στις αυξημένες πληθωριστικές πιέσεις αλλά και στην αβεβαιότητα που προκαλούν οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο.

Στο πλαίσιο αυτό, η Eurobank επισημαίνει ότι η αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και η ακριβέστερη καταγραφή των πραγματικών εισοδημάτων μπορούν να βελτιώσουν τη στόχευση των δημοσιονομικών παρεμβάσεων που αποσκοπούν στην ανακούφιση των νοικοκυριών από τις συνέπειες της νέας ενεργειακής κρίσης.

Συνολικά, η εικόνα του πρώτου τριμήνου του 2026 παραμένει θετική για την ελληνική οικονομία, χωρίς ωστόσο να λείπουν οι προκλήσεις. Η ισχυρή βιομηχανική δραστηριότητα, η ανθεκτικότητα της κατανάλωσης και η διατήρηση θετικού επιχειρηματικού κλίματος συντηρούν τις αναπτυξιακές προοπτικές, την ώρα που η επιβράδυνση της απασχόλησης, η κάμψη των εξαγωγών και η υποχώρηση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης υπενθυμίζουν ότι το εξωτερικό περιβάλλον παραμένει ιδιαίτερα αβέβαιο.