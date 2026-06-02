Eurobank: Νέα δωρεά στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Εγκαινιάστηκε το ανακαινισμένο Διαβητολογικό Ιατρείο του Ναυτικού Νοσοκομείου Σαλαμίνας, στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας, που χρηματοδοτήθηκε από από τη Eurobank.

Η τελετή εγκαινίων του ανακαινισμένου Διαβητολογικού Ιατρείου πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 26 Μαΐου 2026, παρουσία του εκπροσώπου του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και Διοικητή Διοίκησης Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού (ΔΔΜΝ), Αντιναυάρχου (Μ) Πιέρρου Κοντοδιού ΠΝ, και στελεχών του Πολεμικού Ναυτικού.

Τη Διοίκηση της Eurobank εκπροσώπησε στην τελετή εγκαινίων ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Ιάκωβος Γιαννακλής, ενώ παρευρέθηκε επίσης η κα Ελίνα Νικάκη, Επικεφαλής Specialized Segments.

Οπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Eurobank, η δωρεά αφορά στην αναβάθμιση ενός κρίσιμου τμήματος υγειονομικής υποστήριξης σε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα επιχειρησιακής και τεχνικής υποστήριξης του Πολεμικού Ναυτικού, ενισχύοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και βελτιώνοντας την καθημερινότητα του προσωπικού που υπηρετεί στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας. Παράλληλα, το Διαβητολογικό Ιατρείο εξυπηρετεί και κατοίκους της τοπικής κοινωνίας της Σαλαμίνας, ενισχύοντας την πρόσβαση σε αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Ιάκωβος Γιαννακλής, στον χαιρετισμό του επισήμανε: «Η Eurobank στηρίζει διαχρονικά το έργο των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, αναγνωρίζοντας τη σημαντική συμβολή τους στην ασφάλεια και τη σταθερότητα της χώρας. Υλοποιώντας πρωτοβουλίες με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα, συμβάλλουμε στην αναβάθμιση κρίσιμων υποδομών και στη βελτίωση της καθημερινότητας των στελεχών που υπηρετούν με συνέπεια και αφοσίωση. Η ενίσχυση των υποδομών υγείας αποτελεί έμπρακτη επένδυση στην ποιότητα ζωής, την πρόληψη και τη φροντίδα των ανθρώπων που υπηρετούν τη χώρα και των τοπικών κοινωνιών που τις πλαισιώνουν».

Στήριξη των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και της δημόσιας υγείας

Η Eurobank, επισημαίνεται, αναπτύσσει μία συνεκτική στρατηγική δράσεων για τη στήριξη των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, συμβάλλοντας στον εκσυγχρονισμό των υποδομών τους και στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και υπηρεσίας των στελεχών τους.

Παράλληλα, ενισχύει κρίσιμες δημόσιες υποδομές στηρίζοντας έμπρακτα τις τοπικές κοινωνίες και τα στελέχη που υπηρετούν σε περιοχές ιδιαίτερης εθνικής σημασίας, όπως αποτυπώθηκε και στην πρόσφατη δωρεά εξοπλισμού στη Στρατιωτική Μονάδα στο Αγαθονήσι.