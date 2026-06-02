Eurobank: Νέα δωρεά στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις

Εγκαινιάστηκε το ανακαινισμένο Διαβητολογικό Ιατρείο στο Ναυτικό Νοσοκομείο Σαλαμίνας που χρηματοδοτήθηκε από τη Eurobank

Εταιρική ευθύνη 02.06.2026, 10:21
Σχολιάστε
Eurobank: Νέα δωρεά στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις
Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Ιάκωβος Γιαννακλής
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Εγκαινιάστηκε το ανακαινισμένο Διαβητολογικό Ιατρείο του Ναυτικού Νοσοκομείου Σαλαμίνας, στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας, που χρηματοδοτήθηκε από από τη Eurobank.

Η τελετή εγκαινίων του ανακαινισμένου Διαβητολογικού Ιατρείου πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 26 Μαΐου 2026, παρουσία του εκπροσώπου του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και Διοικητή Διοίκησης Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού (ΔΔΜΝ), Αντιναυάρχου (Μ) Πιέρρου Κοντοδιού ΠΝ, και στελεχών του Πολεμικού Ναυτικού.

Τη Διοίκηση της Eurobank εκπροσώπησε στην τελετή εγκαινίων ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Ιάκωβος Γιαννακλής, ενώ παρευρέθηκε επίσης η κα Ελίνα Νικάκη, Επικεφαλής Specialized Segments.

Οπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Eurobank, η δωρεά αφορά στην αναβάθμιση ενός κρίσιμου τμήματος υγειονομικής υποστήριξης σε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα επιχειρησιακής και τεχνικής υποστήριξης του Πολεμικού Ναυτικού, ενισχύοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και βελτιώνοντας την καθημερινότητα του προσωπικού που υπηρετεί στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας. Παράλληλα, το Διαβητολογικό Ιατρείο εξυπηρετεί και κατοίκους της τοπικής κοινωνίας της Σαλαμίνας, ενισχύοντας την πρόσβαση σε αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Ιάκωβος Γιαννακλής, στον χαιρετισμό του επισήμανε: «Η Eurobank στηρίζει διαχρονικά το έργο των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, αναγνωρίζοντας τη σημαντική συμβολή τους στην ασφάλεια και τη σταθερότητα της χώρας. Υλοποιώντας πρωτοβουλίες με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα, συμβάλλουμε στην αναβάθμιση κρίσιμων υποδομών και στη βελτίωση της καθημερινότητας των στελεχών που υπηρετούν με συνέπεια και αφοσίωση. Η ενίσχυση των υποδομών υγείας αποτελεί έμπρακτη επένδυση στην ποιότητα ζωής, την πρόληψη και τη φροντίδα των ανθρώπων που υπηρετούν τη χώρα και των τοπικών κοινωνιών που τις πλαισιώνουν».

Στήριξη των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και της δημόσιας υγείας

Η Eurobank, επισημαίνεται, αναπτύσσει μία συνεκτική στρατηγική δράσεων για τη στήριξη των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, συμβάλλοντας στον εκσυγχρονισμό των υποδομών τους και στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και υπηρεσίας των στελεχών τους.

Παράλληλα, ενισχύει κρίσιμες δημόσιες υποδομές στηρίζοντας έμπρακτα τις τοπικές κοινωνίες και τα στελέχη που υπηρετούν σε περιοχές ιδιαίτερης εθνικής σημασίας, όπως αποτυπώθηκε και στην πρόσφατη δωρεά εξοπλισμού στη Στρατιωτική Μονάδα στο Αγαθονήσι.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Lamda Development: Μεταξύ 4,2% και 4,5% το εύρος απόδοσης για το ομόλογο
Business

Lamda Development: Μεταξύ 4,2% και 4,5% το εύρος απόδοσης για το ομόλογο
Eurobank: Νέα δωρεά στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις
Εταιρική ευθύνη

Νέα δωρεά της Eurobank στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις
Motor Oil: Με πλειοψηφική συμμετοχή στην ENACT
Business

Motor Oil: Με πλειοψηφική συμμετοχή στην ENACT
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Άνοδος 33,2% στα καθαρά κέρδη το πρώτο τρίμηνο
Business

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Άνοδος 33,2% στα καθαρά κέρδη το πρώτο τρίμηνο
Jefferies για Alpha Bank: Αύξηση τιμής στόχου στα 5 ευρώ
Τράπεζες

Jefferies για Alpha Bank: Αύξηση τιμής στόχου στα 5 ευρώ
Ελληνικό: Έως 50% εκτόξευσε την αξία των ακινήτων στα Νότια Προάστια
Ακίνητα

Το «premium» του Ελληνικού στα Νότια Προάστια [γραφήματα]

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ληξιπρόθεσμα χρέη: Έρχονται νέα μέτρα – Πώς να ρυθμίσετε τις οφειλές
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πώς να ρυθμίσετε τα ληξιπρόθεσμα χρέη - Ποιοι κερδίζουν

Στις παρεμβάσεις - ανάσα μπορούν να ενταχθούν ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία

Ανδρομάχη Παύλου
Η Elliott ψάχνει για χρυσό σε ένα ποτάμι πλούσιο σε κοιτάσματα
Reuters Breakingviews

Η Elliott ψάχνει χρυσό σε ένα ποτάμι πλούσιο σε κοιτάσματα

Η Northern Star Resources αποτελεί τον τελευταίο στόχο της Elliott Management

Antony Currie
Βιομηχανία ποτών: Γιατί οι καταναλωτές πίνουν λιγότερο και τι αλλάζει στην παγκόσμια βιομηχανία
World

Η βιομηχανία ποτών μπροστά σε ιστορική κρίση

Η υποχώρηση της ζήτησης για αλκοόλ πιέζει την βιομηχανία ποτών και αναδιαμορφώνει την αγορά

Νατάσα Σινιώρη
e-ΕΦΚΑ: Δύο νέες πλατφόρμες ενισχύουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Νέο ψηφιακό άλμα στον e-ΕΦΚΑ με δύο νέες πλατφόρμες

Διευρύνεται το ψηφιακό αποτύπωμα του e-ΕΦΚΑ - Πληθαίνουν οι ηλεκτρονικές συναλλαγές με το μεγαλύτερο ασφαλιστικό ταμείο

Κώστας Παπαδής
Μαϊάμι: Πόλεμος δισεκατομμυρίων για το πλουσιότερο νησί της Αμερικής
World

Πόλεμος δισ. για το πλουσιότερο νησί της Αμερικής

Η συμφωνία για 40 στρέμματα στο νησί Fisher του ΜαΪάμι απειλεί τη βιομηχανία λιμένων και κρουαζιέρας, πυροδοτώντας συμπλοκές μεταξύ των πιο ισχυρών της περιοχής

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τράπεζες: Το digital μοντέλο δοκιμάζει τις σχέσεις με τους πελάτες
Τράπεζες

Τράπεζες: Το digital μοντέλο δοκιμάζει τις σχέσεις με τους πελάτες

Οι τράπεζες έχουν περιορίσει δραστικά τις συναλλαγές στα καταστήματα – Η απειλή στη σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες τους

Αγης Μάρκου
Τουρισμός: Υπερσυγκέντρωση δραστηριοτήτων και έντονες ανισότητες στα νησιά
Τουρισμός

Η «μονοκαλλιέργεια» του τουρισμού στα νησιά και οι έντονες ανισότητες

Ο τουρισμός καθορίζει τις οικονομίες στα νησιά – Αποκαλυπτική μελέτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τις επιπτώσεις στην κοινωνία και το περιβάλλον

Μάχη Τράτσα
Clarksons Research: Τα μυστικά της επιτυχίας της ελληνικής ναυτιλίας
Ναυτιλία

Clarksons Research: Τα μυστικά της επιτυχίας της ελληνικής ναυτιλίας

Οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες διαδραματίζουν έναν αξιοσημείωτο και καθοριστικό ρόλο στην παγκόσμια ναυτιλία, επισημαίνει Stephen Gordon, Managing Director της Clarksons Research

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Εταιρική ευθύνη
Lamda Development: Μεταξύ 4,2% και 4,5% το εύρος απόδοσης για το ομόλογο
Business

Lamda Development: Μεταξύ 4,2% και 4,5% το εύρος απόδοσης για το ομόλογο

Από την Τετάρτη 3 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 5 Ιουνίου η δημόσια προσφορά της Lamda Development

Motor Oil: Με πλειοψηφική συμμετοχή στην ENACT
Business

Motor Oil: Με πλειοψηφική συμμετοχή στην ENACT

Μέσω της ENACT, η Motor Oil ενισχύει την παρουσία της στον κλάδο της Κυκλικής Οικονομίας

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Άνοδος 33,2% στα καθαρά κέρδη το πρώτο τρίμηνο
Business

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Άνοδος 33,2% στα καθαρά κέρδη το πρώτο τρίμηνο

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ παρουσιάζει αύξηση κερδοφορίας και ισχυρές επιδόσεις - Στα 8,8 δισ. ευρώ το ανεκτέλεστο

Jefferies για Alpha Bank: Αύξηση τιμής στόχου στα 5 ευρώ
Τράπεζες

Jefferies για Alpha Bank: Αύξηση τιμής στόχου στα 5 ευρώ

Η «μηχανή» προμηθειών της Alpha Bank συνεχίζει να αποδίδει αναφέρει η Jefferies

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ελληνικό: Έως 50% εκτόξευσε την αξία των ακινήτων στα Νότια Προάστια
Ακίνητα

Το «premium» του Ελληνικού στα Νότια Προάστια [γραφήματα]

Η ανάλυση της Gravity The Newtons αποτυπώνει μια μόνιμη ανατίμηση στην αγορά ακινήτων, με το έργο του Ελληνικού να λειτουργεί ως καταλύτης – Ο ρόλος της Golden Visa και η κοινωνική διάσταση

Νιτσιάκος–MHP: Πώς κλείστηκε το deal και τι φέρνει η επόμενη μέρα
Business

M. Νιτσιάκου στον OT: «Γιατί δώσαμε τα χέρια με την MHP»

Η Μαριλένα Νιτσιάκου μιλά στο ΟΤ για τη συμφωνία με την MHP του Ουκρανού billionaire, Yuriy Kosyuk, τι μέτρησε στην απόφαση της οικογένειας και ποια είναι η επόμενη μέρα για την Νιτσιάκος και τους ανθρώπους της

Γιώργος Μανέττας
Theon: Νέες παραγγελίες ύψους 42 εκατ. ευρώ
Business

Νέες παραγγελίες ύψους 42 εκατ. ευρώ για τη Theon

Από την αρχή του έτους έως σήμερα, η αξία των νέων παραγγελιών και των πρόσθετων δικαιωμάτων αγοράς για τη Theon ανέρχεται συνολικά σε 144 εκατ. eyr;v και 67 εκατ. , αντίστοιχα

Latest News
Lamda Development: Μεταξύ 4,2% και 4,5% το εύρος απόδοσης για το ομόλογο
Business

Lamda Development: Μεταξύ 4,2% και 4,5% το εύρος απόδοσης για το ομόλογο

Από την Τετάρτη 3 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 5 Ιουνίου η δημόσια προσφορά της Lamda Development

ΟΠΑ: Στα κορυφαία Business Schools παγκοσμίως σύμφωνα με το CEOWORLD Magazine
Academia

Στα κορυφαία Business Schools του κόσμου το ΟΠΑ

Τι σημαίνει η κατάταξη του ΟΠΑ στην 73η θέση των Business Schools διεθνώς

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ανοδικά οι αγορές, εν αναμονή του πληθωρισμού
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ανοδικά οι ευρωαγορές, εν αναμονή του πληθωρισμού

Οι επενδυτές αναμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα προκαταρκτικά στοιχεία για τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης

Eurobank: Νέα δωρεά στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις
Εταιρική ευθύνη

Νέα δωρεά της Eurobank στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις

Εγκαινιάστηκε το ανακαινισμένο Διαβητολογικό Ιατρείο στο Ναυτικό Νοσοκομείο Σαλαμίνας που χρηματοδοτήθηκε από τη Eurobank

Νομοσχέδιο: Επιστροφή ενοικίου, ρύθμιση 72 δόσεων και Airbnb
Economy

Επιστροφή ενοικίου, ρύθμιση 72 δόσεων και Airbnb - Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Το νομοσχέδιο δόθηκε σε διαβούλευση μέχρι 15 Ιουνίου - Έρχεται συμπληρωματικός προϋπολογισμός

Ασιατικά χρηματιστήρια: «Μπέρδεψε» τις αγορές ο Τραμπ
Ασία

«Μπέρδεψε» τις ασιατικές αγορές ο Τραμπ

Οι επενδυτές στα ασιατικά χρηματιστήρια μειώνουν την έκθεση λόγω αυξημένου γεωπολιτικού ρίσκου και αβεβαιότητας

ΥΠΕΝ: Πρόσκληση για μονάδες επεξεργασίας και ανακύκλωσης αποβλήτων
ΕΣΠΑ

ΥΠΕΝ: Πρόσκληση για μονάδες επεξεργασίας και ανακύκλωσης αποβλήτων

Η Πρόσκληση έχει συνολικό προϋπολογισμό 480.000.000€ και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και εθνικούς πόρους

Τυχερά παιχνίδια: Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο – Οι κυρώσεις
Economy

Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για τα τυχερά παιχνίδια - Οι κυρώσεις

Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 15 Ιουνίου τέθηκε το νέο πολυνομοσχέδιο - Τα μέτρα

Η Elliott ψάχνει για χρυσό σε ένα ποτάμι πλούσιο σε κοιτάσματα
Reuters Breakingviews

Η Elliott ψάχνει χρυσό σε ένα ποτάμι πλούσιο σε κοιτάσματα

Η Northern Star Resources αποτελεί τον τελευταίο στόχο της Elliott Management

Antony Currie
Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Σε ποιους κλάδους επεκτείνεται
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Σε ποιους κλάδους επεκτείνεται η ψηφιακή κάρτα

Η νέα επέκταση για την ψηφιακή κάρτα εργασίας αφορά συνολικά 476.000 εργαζόμενους - Οι νέες φάσεις πιλοτικής εφαρμογής

Motor Oil: Με πλειοψηφική συμμετοχή στην ENACT
Business

Motor Oil: Με πλειοψηφική συμμετοχή στην ENACT

Μέσω της ENACT, η Motor Oil ενισχύει την παρουσία της στον κλάδο της Κυκλικής Οικονομίας

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Άνοδος 33,2% στα καθαρά κέρδη το πρώτο τρίμηνο
Business

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Άνοδος 33,2% στα καθαρά κέρδη το πρώτο τρίμηνο

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ παρουσιάζει αύξηση κερδοφορίας και ισχυρές επιδόσεις - Στα 8,8 δισ. ευρώ το ανεκτέλεστο

Εργάτες γης: Ξεκινά η υλοποίηση της συμφωνίας Ελλάδας-Αιγύπτου
AGRO

Ξεκινά η συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου για εργάτες γης

Αγρότες και συνεταιρισμοί αναζητούν εργάτες γης σε περιόδους αιχμής συχνά χωρίς να μπορούν να βρουν εγκαίρως

ΗΠΑ: Ετοιμάζει δασμούς 25% στη Βραζιλία
World

Δασμούς 25% στη Βραζιλία ετοιμάζει η Ουάσινγκτον

Τι προτείνει το Γραφείο του Αντιπροσώπου Εμπορίου των ΗΠΑ - Τα συμπεράσματα έρευνας κατ' εντολή Τραμπ

Νάξος: Στο επίκεντρο των διεθνών ΜΜΕ ως ο κορυφαίος πολυθεματικός προορισμός της Ελλάδας
Τουρισμός

Η Νάξος κορυφαίος πολυθεματικός προορισμός της Ελλάδας

Δημοσιεύματα θέλουν τη Νάξο να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις των ταξιδιωτών για ουσιαστικές και βιώσιμες εμπειρίες

Jefferies για Alpha Bank: Αύξηση τιμής στόχου στα 5 ευρώ
Τράπεζες

Jefferies για Alpha Bank: Αύξηση τιμής στόχου στα 5 ευρώ

Η «μηχανή» προμηθειών της Alpha Bank συνεχίζει να αποδίδει αναφέρει η Jefferies

Αλεξάνδρα Τόμπρα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies