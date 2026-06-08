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Αγορές: Πληθωρισμός στις ΗΠΑ, αποφάσεις επιτοκίων και κρίσιμα στοιχεία από την Ασία

Χαμηλότερη αναπτυξιακή δυναμική βραχυπρόθεσμα, αλλά και υψηλότερες πληθωριστικές πιέσεις σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις αναμένεται να καταγράψουν οι νέες προβλέψεις της ΕΚΤ

Markets 08.06.2026, 10:35
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Αγορές: Πληθωρισμός στις ΗΠΑ, αποφάσεις επιτοκίων και κρίσιμα στοιχεία από την Ασία
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Οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους στα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για μηνιαία αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή κατά 0,46%, κυρίως λόγω της νέας ανόδου στις τιμές της ενέργειας στις αγορές.

Σε ετήσια βάση, ο γενικός πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί στο 4,2%, από 3,8% τον προηγούμενο μήνα, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2023. Την ίδια στιγμή, ο δομικός πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα παραμείνει πιο συγκρατημένος, στο 0,20% σε μηνιαία βάση και 2,8% σε ετήσια.

Δείτε την ανάλυση εδώ: BofA – Global Macro Watch

Έρχεται αύξηση επιτοκίων στην Ευρώπη

Στην Ευρώπη, όλα δείχνουν ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα προχωρήσει σε νέα αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η επίμονη άνοδος των ενεργειακών τιμών και οι δευτερογενείς επιπτώσεις της στον πληθωρισμό καθιστούν αναγκαία τη συνέχιση της αυστηρής νομισματικής πολιτικής.
Παράλληλα, οι νέες προβλέψεις της ΕΚΤ αναμένεται να καταγράψουν χαμηλότερη αναπτυξιακή δυναμική βραχυπρόθεσμα, αλλά και υψηλότερες πληθωριστικές πιέσεις σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις.
Αγορές

Ανησυχία από αγορές για πληθωρισμό

Στον Καναδά, η κεντρική τράπεζα αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητο το βασικό επιτόκιο στο 2,25%, παρά το γεγονός ότι η οικονομία βρέθηκε τεχνικά σε ύφεση κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής εξακολουθούν να ανησυχούν για τους κινδύνους που ενδέχεται να προκαλέσουν στον πληθωρισμό και την ανάπτυξη οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή, με φόντο τη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν.
Στην Ασία, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην αναθεώρηση του ΑΕΠ της Ιαπωνίας για το πρώτο τρίμηνο, η οποία αναμένεται να δείξει χαμηλότερη ανάπτυξη από τις αρχικές εκτιμήσεις. Η υποχώρηση των επιχειρηματικών επενδύσεων θεωρείται ο βασικός παράγοντας της αναθεώρησης.
Παράλληλα, οι αγορές παρακολουθούν στενά τα στοιχεία πληθωρισμού σε Κίνα, Ινδία και Μεξικό, καθώς και τις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής σε Τουρκία, Περού και Σερβία, σε μια εβδομάδα που αναμένεται να καθορίσει τις προσδοκίες για την πορεία των επιτοκίων και της παγκόσμιας οικονομίας τους επόμενους μήνες.
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