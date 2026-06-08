 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(14) "Interest Rates"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(24) "Negative News: Financial"
}

Επιτόκια: Μην επαναλάβετε το λάθος του 2011, προειδοποιούν οι οικονομολόγοι την ΕΚΤ

Oικονομολόγοι προειδοποιούν ότι η αποφασιστικότητα της ΕΚΤ μπορεί να την παρασύρει σε ένα επιζήμιο λάθος

World 08.06.2026, 08:45
Σχολιάστε
Επιτόκια: Μην επαναλάβετε το λάθος του 2011, προειδοποιούν οι οικονομολόγοι την ΕΚΤ
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Οι αγορές είναι βέβαιες ότι την Πέμπτη η ΕΚΤ θα προχωρήσει στην πρώτη αύξηση επιτοκίων μετά τον Σεπτέμβριο του 2023. Ολα τα σήματα από τους αξιωματούχους της κεντρικής τράπεζας οδηγούν σε αυτό τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς δηλώνουν την αποφασιστικότητα της ΕΚΤ να μη δείξει ολιγωρία και να προλάβει μια νέα πληθωριστική κρίση.

Αξιωματούχοι που χαράσσουν πολιτική, από την Ιζαμπέλ Σνάμπελ, γνωστή για τη γερακίσια στάση της, έως τον πιο μετριοπαθή επικεφαλής της ΤτΕ, Γιάννη Στουρνάρα, αφήνουν να εννοηθεί ότι δεν μπορούν πλέον να «προσπεράσουν» το ενεργειακό σοκ και ότι πρέπει να διαφυλάξουν την εμπιστοσύνη στη δέσμευση της ΕΚΤ να διατηρήσει τον πληθωρισμό στο 2%.

Ωστόσο, οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι αυτή η αποφασιστικότητα μπορεί να την παρασύρει σε ένα επιζήμιο λάθος: μια αύξηση επιτοκίων στην οποία δεν συνηγορούν όλα τα δεδομένα: η οικονομία της ευρωζώνης κλονίζεται και οι επενδυτές ενδέχεται να ερμηνεύσουν οποιαδήποτε κίνηση ως την πρώτη μιας σειράς αυξήσεων.

Αυτό το δίλημμα οδηγεί ορισμένους αναλυτές στο να υποστηρίζουν ότι η ΕΚΤ μπορεί να μεταθέσει την απόφασή της, προκειμένου να αξιολογήσει πόσο επίμονο θα είναι το σοκ, ιδιαίτερα με δεδομένο ότι ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για μια ειρηνευτικής συμφωνία. Προειδοποιούν ότι μια πρόωρη κίνηση ενέχει τον κίνδυνο να επαναληφθεί το 2011, όταν οι αυξήσεις επιτοκίων επικρίθηκαν σφοδρά και χρειάστηκε να ανατραπούν καθώς η οικονομία οδηγούνταν σε ύφεση.

Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη έχει φτάσει στο 3,2%, με πιθανή περαιτέρω επιτάχυνση. Ακόμη και αν εξαιρεθεί το κόστος της ενέργειας και των τροφίμων, οι υποκείμενες πιέσεις έχουν κινηθεί απότομα υψηλότερα, ενώ οι επιχειρήσεις ετοιμάζονται να μετακυλήσουν τις αυξήσεις κόστους στις τιμές.

Παρόλα αυτά, ορισμένοι αναλυτές αναφέρουν ότι ο ταχύτερος δομικός πληθωρισμός μπορεί να οφείλεται σε παράγοντες πέραν της μετακύλισης του κόστους ενέργειας. Άλλοι βλέπουν ελάχιστες ενδείξεις αδικαιολόγητων ανοδικών δυνάμεων σε ζητήματα όπως οι μισθοί προς το παρόν.

«Όταν η ΕΚΤ προχωρά σε αυξήσεις προτού υπάρξουν ισχυρές αποδείξεις για δευτερογενείς επιπτώσεις, κινδυνεύει να προκαλέσει μια αδικαιολόγητη σύσφιγξη και θα ρισκάρει», δήλωσε η Michala Marcussen, επικεφαλής οικονομολόγος του ομίλου Societe Generale.

Τέτοια σενάρια θυμίζουν το 2008, όταν η ΕΚΤ αναγκάστηκε να κάνει στροφή 180 μοιρών, αναιρώντας μια αύξηση στα επιτόκια που είχε αποφασίσει τον Ιούλιο μόλις λίγους μήνες αργότερα, όταν κατέρρευσε η Lehman Brothers.

Ακόμη περισσότεροι οικονομολόγοι συγκρίνουν τη σημερινή συγκυρία με με το 2011, όταν η ΕΚΤ υπό την προεδρία του Ζαν Κλοντ Τρισέ αύξησε το κόστος δανεισμού δύο φορές, για να προχωρήσει σε μειώσεις ο Μάριο Ντράγκι στο τέλος του έτους.

Τότε, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ανησυχούσαν επίσης για τις εξάρσεις στις τιμές των εμπορευμάτων και της ενέργειας. Υποτίμησαν όμως την επισφαλή κατάσταση του χρηματοπιστωτικού συστήματος της περιοχής και, τελικά, η ευρωζώνη υπέστη διπλή ύφεση, προειδοποιούν οι οικονομολόγοι.

Επιθετική στάση σε σύγκριση με τους εταίρους

Η συζήτηση τροφοδοτείται από το γεγονός ότι η ΕΚΤ τοποθετείται ως ο πιο επιθετικός μαχητής του πληθωρισμού μεταξύ των κεντρικών τραπεζών της G7, την ώρα που ομόλογοί της, όπως η Fed, υιοθετούν μια στάση αναμονής για να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις από το Ιράν.

Οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ, όμως, φοβούνται να μην επαναληθεί το 2021-2022, όταν καθυστέρησε να πάρει μέτρα και ο πληθωρισμός εκτοξεύτηκε στο στορικό υψηλό του 10,6%. Στη συνέχεια, παρά την πρωτοφανή εκστρατεία νομισματικής σύσφιξης, η ΕΚΤ επικρίθηκε ότι άργησε να δράσει.

Ο πρώην επικεφαλής οικονομολόγο της ΕΚΤ, Peter Praet, δήλωσε στο Blooombrg ότι«κάποια στιγμή πρέπει να δείξεις ότι είσαι πρόθυμος να δράσεις», προειδοποίησε, όνως, ότι δεν πρέπει να δοθεί το σύνθημα «ότι αυτή είναι η πρώτη από μια σειρά αυξήσεων».

Υπάρχουν και εκείνοι που θεωρούν δικαιολογημένη μια αύξηση επιτοκίων, ακόμη και αν τα μεταβαλλόμενα δεδομένα επιβάλουν μια αναθεώρηση στη συνέχεια. Και αυτά είναι η οικονομική ανάπτυξη εξασθενεί, ιδίως στη Γαλλία. Η επιχειρηματική δραστηριότητα συρρικνώνεται με τον ταχύτερο ρυθμό από το 2024. Η οικονομία της ευρωζώνης συρρικνώθηκε στις αρχές του έτους, αφού μια πρωτοφανής συρρίκνωση στην Ιρλανδία ανάγκασε σε αναθεώρηση των δεδομένων που αρχικά έδειχναν ισχνή ανάπτυξη. Εξαιρουμένων των ιρλανδικών στοιχείων, αναπτύχθηκε κατά 0,2%-0,3%, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Bantleon.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής «θα δώσουν στους εαυτούς τους το περιθώριο να πουν ότι εάν η κατάσταση αλλάξει ουσιαστικά, εάν η οικονομία αρχίσει πραγματικά να επιδεινώνεται με τον τρόπο που δείχνουν κάποιες από αυτές τις έρευνες, θα προχωρήσουμε σε μείωση», δήλωσε στο Bloomberg η Katharine Neiss, επικεφαλής οικονομολόγος για την Ευρώπη στην PGIM. «Θα το κάνουν με τρόπο που τους δίνει τον χώρο να πράξουν αναλόγως, χωρίς η αναστροφή να επηρεάσει την αξιοπιστία τους», είπε, προβλέποντας έναν μετριοπαθή τόνο μετά τη συνεδρίαση της Πέμπτης.

Οι προβλέψεις των αναλυητών

Όπως και οι επενδυτές, οι οικονομολόγοι βλέπουν δύο αυξήσεις επιτοκίων κατά 0,25% φέτος. Βλέπουν, όμως, και τουλάχιστον μία μείωση στα μέσα του 2027.

Ο Jens Eisenschmidt, επικεφαλής οικονομολόγος για την Ευρώπη στη Morgan Stanley, με προϋπηρεσία στην ΕΚΤ, προβλέπει δύο αυξήσεις τους επόμενους μήνες, αλλά και τις δύο να αναιρούνται το 2027. Σύμφωνα με τον ίδιο, όμως, αυτό δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως λάθος πολιτικής.

Οπως εξήγησε, μια αύξηση τον Ιούνιο για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού που βρίσκεται πάνω από τον στόχο «θα ήταν πιθανώς μια προσεκτικά σταθμισμένη απόφαση υπό συνθήκες αβεβαιότητας. Αντίστοιχα, μια απόφαση για μείωση των επιτοκίων έναν χρόνο μετά θα αιτιολογούνταν πιθανότατα από την εκτίμηση ότι η ασφάλεια που παρείχε η αυστηρότερη στάση πολιτικής δεν ήταν πλέον απαραίτητη».

Δεν συμμερίζονται, ωστόσο, όλοι την άποψή του. Ο Holger Schmieding, επικεφαλής οικονομολόγος της Berenberg, εκτιμά ότι η σύσφγιξη της ΕΚΤ θα επιβαρύνει άσκοπα τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, με τις πληθωριστικές πιέσεις να είναι πιθανό να εξασθενήσουν ανεξάρτητα από αυτό λόγω της οικονομικής αδυναμίας.

Δεν υπάρχει «καμία ανάγκη για αύξηση από την ΕΚΤ εν μέσω πίεσης που υφίστανται οι καταναλωτές», είπε. Δεδομένων των εμποδίων στη ζήτηση, «η αναπόφευκτη προσωρινή έξαρση των τιμών φαίνεται απίθανο να μετατραπεί σε ένα παρατεταμένο πρόβλημα πληθωρισμού που πρέπει να αντιμετωπιστεί με αυξήσεις επιτοκίων».

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Άντονι Μπουρντέν: Οκτώ χρόνια χωρίς τον κορυφαίο σεφ
World

Οκτώ χρόνια χωρίς τον Άντονι Μπουρντέν
JPMorgan: Πώς «κέρδισε» τον επικεφαλής της διεθνούς στρατηγικής τεχνητής νοημοσύνης της Nomura
World

Πώς η JPMorgan «κέρδισε» κορυφαίο στέλεχος ΑΙ της Nomura
Ιράν: Το νέο «Βιετνάμ» των ΗΠΑ; Ο πόλεμος που απειλεί να αλλάξει τη Μέση Ανατολή και την αμερικανική ισχύ
World

Θα γίνει το Ιράν το «Βιετνάμ» του Τραμπ;
Γιουβάλ Χαράρι: Κίνδυνος να δημιουργηθούν κράτη που θα κυβερνώνται από μη ανθρώπινες οντότητες
World

Ο Γιουβάλ Χαράρι προειδοποιεί για την απελευθέρωση της ΑΙ
Βόρεια Κορέα: Η πιο εκπληκτική ιστορία οικονομικής επιτυχίας στον κόσμο
World

Η Βόρεια Κορέα είναι πλουσιότερη από ποτέ
Γαλλία – Γερμανία: Τίτλοι τέλους στο κοινό πρόγραμμα κατασκευής ευρωπαϊκού μαχητικού αεροσκάφους
World

Τίτλοι τέλους για το κοινό μαχητικό αεροσκάφος από Γαλλία-Γερμανία

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ιράν: Το νέο «Βιετνάμ» των ΗΠΑ; Ο πόλεμος που απειλεί να αλλάξει τη Μέση Ανατολή και την αμερικανική ισχύ
World

Θα γίνει το Ιράν το «Βιετνάμ» του Τραμπ;

Ο πόλεμος του Τραμπ με το Ιράν αναζωπυρώνει τις συγκρίσεις με το Βιετνάμ και εγείρει ερωτήματα για το κόστος της αμερικανικής ισχύος

Νατάσα Σινιώρη
Ευρώπη: Οι οδηγοί μείωσαν τα καύσιμα λόγω ακρίβειας
World

Βενζίνη με το σταγονόμετρο βάζουν οι Ευρωπαίοι

Η Ευρώπη καταγράφει τη μεγαλύτερη ετήσια μείωση στις πωλήσεις καυσίμων από τον Οκτώβριο του 2023

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Βόρεια Κορέα: Η πιο εκπληκτική ιστορία οικονομικής επιτυχίας στον κόσμο
World

Η Βόρεια Κορέα είναι πλουσιότερη από ποτέ

Οι πωλήσεις όπλων από την Βόρεια Κορέα στη Ρωσία και αγαθών από την Κίναπρος την Πιονγιανγκ παρέχουν ώθηση, παρά τις κυρώσεις. «Το καθεστώς είναι »

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ιταλία: Η μεγαλύτερη τράπεζα προσέφερε 30,6 δισ. για να αγοράσει την παλαιότερη τράπεζα στον κόσμο
World

Προσφορά 30,6 δισ. ευρώ για την παλαιότερη τράπεζα στον κόσμο

H Intesa Sanpaolo ανακοίνωσε την προσφορά εξαγοράς της Monte dei Paschi di Siena - Η έντονη κινητικότητα στον τραπεζικό τομέα της Ιταλίας

Τζούλη Καλημέρη
Φοροαπαλαγές: Οι σχεδιασμοί της κυβέρνησης και οι προτάσεις της ΕΕ
Economy

Το σχέδιο της κυβέρνησης για τις φοροαπαλλαγές

Οι πιέσεις των θεσμών, τα 22,9 δισ. ευρώ και το δύσκολο πολιτικό παζλ της επόμενης ημέρας

Αλέξανδρος Κλώσσας
ΙΟΒΕ: Σχεδόν 7 στα 10 νοικοκυριά με δυσκολία τα βγάζουν πέρα
Economy

Ασφυξία στα νοικοκυριά: Σχεδόν 70% δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα

Ποιότητα εργασίας, πρόσβαση σε καλή εκπαίδευση, ανισότητες στην υγεία, πίεση από το κόστος στέγης «βαραίνουν» τα νοικοκυριά - Τι αποκαλύπτει μελέτη του ΙΟΒΕ

Μαρία Σιδέρη
HSBC: Γιατί οι αγορές συνεχίζουν να ανεβαίνουν παρά τις ανησυχίες
World

HSBC: Γιατί οι αγορές συνεχίζουν να ανεβαίνουν παρά τις ανησυχίες

Mια διαρκής εκεχειρία στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να βελτιώσει περαιτέρω το επενδυτικό κλίμα εκτιμά η HSBC

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Γιουβάλ Χαράρι: Κίνδυνος να δημιουργηθούν κράτη που θα κυβερνώνται από μη ανθρώπινες οντότητες
World

Ο Γιουβάλ Χαράρι προειδοποιεί για την απελευθέρωση της ΑΙ

Απαντώντας σε άρθρο του Χαβιέ Μιλέι περί απεέυθ'ερωσης επιχειρηματικότητας ΑΙ, ο Χαράρι αναρωτιέται με τι είδους κυρώσεις θα μπορούσε να ελεγχθεί μια μη ανθρώπινη εταιρική οντότητα

Περισσότερα από World
Άντονι Μπουρντέν: Οκτώ χρόνια χωρίς τον κορυφαίο σεφ
World

Οκτώ χρόνια χωρίς τον Άντονι Μπουρντέν

Ο Άντονι Μπουρντέν διέπρεψε σε όλους τους τομείς με τους οποίους ασχολήθηκε, αλλά αυτό δεν γέμισε τα κενά που ένοιωθε βαθιά μέσα του

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ιράν: Το νέο «Βιετνάμ» των ΗΠΑ; Ο πόλεμος που απειλεί να αλλάξει τη Μέση Ανατολή και την αμερικανική ισχύ
World

Θα γίνει το Ιράν το «Βιετνάμ» του Τραμπ;

Ο πόλεμος του Τραμπ με το Ιράν αναζωπυρώνει τις συγκρίσεις με το Βιετνάμ και εγείρει ερωτήματα για το κόστος της αμερικανικής ισχύος

Νατάσα Σινιώρη
Γιουβάλ Χαράρι: Κίνδυνος να δημιουργηθούν κράτη που θα κυβερνώνται από μη ανθρώπινες οντότητες
World

Ο Γιουβάλ Χαράρι προειδοποιεί για την απελευθέρωση της ΑΙ

Απαντώντας σε άρθρο του Χαβιέ Μιλέι περί απεέυθ'ερωσης επιχειρηματικότητας ΑΙ, ο Χαράρι αναρωτιέται με τι είδους κυρώσεις θα μπορούσε να ελεγχθεί μια μη ανθρώπινη εταιρική οντότητα

Βόρεια Κορέα: Η πιο εκπληκτική ιστορία οικονομικής επιτυχίας στον κόσμο
World

Η Βόρεια Κορέα είναι πλουσιότερη από ποτέ

Οι πωλήσεις όπλων από την Βόρεια Κορέα στη Ρωσία και αγαθών από την Κίναπρος την Πιονγιανγκ παρέχουν ώθηση, παρά τις κυρώσεις. «Το καθεστώς είναι »

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Γαλλία – Γερμανία: Τίτλοι τέλους στο κοινό πρόγραμμα κατασκευής ευρωπαϊκού μαχητικού αεροσκάφους
World

Τίτλοι τέλους για το κοινό μαχητικό αεροσκάφος από Γαλλία-Γερμανία

Γαλλία και Γερμανία καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι εμπλεκόμενες εταιρείες δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν για το πώς θα προχωρήσουν το κοινό πρότζεκτ

Δημήτρης Σταμούλης
Πούτιν: «Το δικό μας χρέος είναι 15,6% του ΑΕΠ, εσείς πόσο έχετε στη Γαλλία»;
World

Πούτιν: «Το δικό μας χρέος είναι 15,6% του ΑΕΠ, εσείς πόσο έχετε στη Γαλλία»;

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ειρωνεύεται την «ειρηνική Ευρώπη που πνίγεται στα χρέη και βυθίζεται στην ύφεση»

Αλέξανδρος Καψύλης
Citigroup: Πόσο έχουν «φουσκώσει» οι μετοχές;
World

Citigroup: Πόσο έχουν «φουσκώσει» οι μετοχές;

Τι δείχνει η λίστα ελέγχου μακροχρόνιας πτωτικής αγοράς (BMC) της αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας

Αναστάσιος Μαντικίδης
Latest News
Άντονι Μπουρντέν: Οκτώ χρόνια χωρίς τον κορυφαίο σεφ
World

Οκτώ χρόνια χωρίς τον Άντονι Μπουρντέν

Ο Άντονι Μπουρντέν διέπρεψε σε όλους τους τομείς με τους οποίους ασχολήθηκε, αλλά αυτό δεν γέμισε τα κενά που ένοιωθε βαθιά μέσα του

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
JPMorgan: Πώς «κέρδισε» τον επικεφαλής της διεθνούς στρατηγικής τεχνητής νοημοσύνης της Nomura
World

Πώς η JPMorgan «κέρδισε» κορυφαίο στέλεχος ΑΙ της Nomura

Ο Ταχίρ Ζαφάρ, με έδρα τη Σιγκαπούρη, είναι ο δεύτερος ανώτερος υπάλληλος που προσλαμβάνει η JPMorgan από την ομάδα δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης της Nomura σε λιγότερο από ένα χρόνο.

Ιράν: Το νέο «Βιετνάμ» των ΗΠΑ; Ο πόλεμος που απειλεί να αλλάξει τη Μέση Ανατολή και την αμερικανική ισχύ
World

Θα γίνει το Ιράν το «Βιετνάμ» του Τραμπ;

Ο πόλεμος του Τραμπ με το Ιράν αναζωπυρώνει τις συγκρίσεις με το Βιετνάμ και εγείρει ερωτήματα για το κόστος της αμερικανικής ισχύος

Νατάσα Σινιώρη
Wall Street: Άνοδο για S&P 500 και Nasdaq, οι παραγωγοί μικροτσίπ ανακάμπτουν
Wall Street

Wall Street: Άνοδο για S&P 500 και Nasdaq, οι παραγωγοί μικροτσίπ ανακάμπτουν

Οι επενδυτρές της Wall Street στρέφουν το βλέμμα τους στα στοιχεία για τον πληθωρισμό και στην εισαγωγή της SpaceX

Γιουβάλ Χαράρι: Κίνδυνος να δημιουργηθούν κράτη που θα κυβερνώνται από μη ανθρώπινες οντότητες
World

Ο Γιουβάλ Χαράρι προειδοποιεί για την απελευθέρωση της ΑΙ

Απαντώντας σε άρθρο του Χαβιέ Μιλέι περί απεέυθ'ερωσης επιχειρηματικότητας ΑΙ, ο Χαράρι αναρωτιέται με τι είδους κυρώσεις θα μπορούσε να ελεγχθεί μια μη ανθρώπινη εταιρική οντότητα

Βόρεια Κορέα: Η πιο εκπληκτική ιστορία οικονομικής επιτυχίας στον κόσμο
World

Η Βόρεια Κορέα είναι πλουσιότερη από ποτέ

Οι πωλήσεις όπλων από την Βόρεια Κορέα στη Ρωσία και αγαθών από την Κίναπρος την Πιονγιανγκ παρέχουν ώθηση, παρά τις κυρώσεις. «Το καθεστώς είναι »

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Γαλλία – Γερμανία: Τίτλοι τέλους στο κοινό πρόγραμμα κατασκευής ευρωπαϊκού μαχητικού αεροσκάφους
World

Τίτλοι τέλους για το κοινό μαχητικό αεροσκάφος από Γαλλία-Γερμανία

Γαλλία και Γερμανία καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι εμπλεκόμενες εταιρείες δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν για το πώς θα προχωρήσουν το κοινό πρότζεκτ

Δημήτρης Σταμούλης
Πούτιν: «Το δικό μας χρέος είναι 15,6% του ΑΕΠ, εσείς πόσο έχετε στη Γαλλία»;
World

Πούτιν: «Το δικό μας χρέος είναι 15,6% του ΑΕΠ, εσείς πόσο έχετε στη Γαλλία»;

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ειρωνεύεται την «ειρηνική Ευρώπη που πνίγεται στα χρέη και βυθίζεται στην ύφεση»

Αλέξανδρος Καψύλης
Citigroup: Πόσο έχουν «φουσκώσει» οι μετοχές;
World

Citigroup: Πόσο έχουν «φουσκώσει» οι μετοχές;

Τι δείχνει η λίστα ελέγχου μακροχρόνιας πτωτικής αγοράς (BMC) της αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας

Αναστάσιος Μαντικίδης
Τρόφιμα: Νέα ώθηση στις εξαγωγές – «Έτρεξαν» με 10,1% στο τετράμηνο
Τρόφιμα – ποτά

Ανεβάζουν ταχύτητα οι εξαγωγές τροφίμων [πίνακες]

Δυναμικό το διάστημα Ιανουαρίου - Απριλίου για τα ελληνικά τρόφιμα - Διψήφιος ο ρυθμός ανάπτυξης

Μαρία Σιδέρη
Aεροπορικές: Το κόστος καυσίμων στις ΗΠΑ εκτοξεύθηκε στα 6,5 δισ. δολάρια τον Απρίλιο
World

Εκτίναξη 78% στο κόστος των αεροπορικών καυσίμων στις ΗΠΑ

Οι αεροπορικές εταιρείες σε διεθνές επίπεδο θα καταγράψουν το 2026 τα μισά κέρδη σε σχέση με το 2025

Θεοδωρικάκος: Βάζουμε τέλος στα ψιλά γράμματα στις σχέσεις των πολιτών με τις τράπεζες
Economy

Θεοδωρικάκος: Τέλος στα ψιλά γράμματα στις σχέσεις των πολιτών με τις τράπεζες

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης αφορά δάνεια έως 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες διασφαλίσεις, είπε ο Τάκης Θεοδωρικάκος

Ιταλία: Η μεγαλύτερη τράπεζα προσέφερε 30,6 δισ. για να αγοράσει την παλαιότερη τράπεζα στον κόσμο
World

Προσφορά 30,6 δισ. ευρώ για την παλαιότερη τράπεζα στον κόσμο

H Intesa Sanpaolo ανακοίνωσε την προσφορά εξαγοράς της Monte dei Paschi di Siena - Η έντονη κινητικότητα στον τραπεζικό τομέα της Ιταλίας

Τζούλη Καλημέρη
OT FORUM: Στο επίκεντρο τουρισμός, κρουαζιέρα και πολιτισμός
OT FORUM

Τουρισμός, κρουαζιέρα και πολιτισμός στο επίκεντρο του 7ου OT FORUM

Ο τουρισμός καταλαμβάνει κεντρική θέση στο 7ο OT FORUM - Θα μιλήσουν ο Κυριάκος Αναστασιάδης, Ανώτερος Στρατηγικός Σύμβουλος της MSC Cruises και η Ιωάννα Δρέττα, CEO της REDS, μέλος του Δ.Σ. της Ελλάκτωρ και πρόεδρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου

ΟΤ FORUM: Οι διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας και η επόμενη μέρα
OT FORUM

Οι διαρθρωτικές αδυναμίες της οικονομίας και η επόμενη μέρα

Ποιες είναι οι μεγάλες προκλήσεις για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, οι οποίες θα συζητηθούν στο 7ο ΟΤ FORUM με θέμα «100 Χρόνια Οικονομικός Ταχυδρόμος» - Στις 11 και 12 Ιουνίου στο Παλαιό Καπνεργοστάσιο

OT FORUM: Η Olympia Group ετοιμάζεται για την επόμενη μέρα στην αποθήκευση ενέργειας
OT FORUM

Πώς η αποθήκευση ενέργειας θα θωρακίσει τη βιομηχανία

Για το παρόν και το μέλλον της βιομηχανίας θα μιλήσει ο CEO της εταιρείας κ. Ανδρέας Αθανασόπουλος στο OT FORUM

Κωνσταντίνος Δημητρίου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies