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Κίνα: Στην Β. Κορέα ο Σι Τζινπίνγκ – Τα κρίσιμα θέματα της επίσκεψης

Η Κίνα επιδιώκει να πιέσει τη Βόρεια Κορέα να συνομιλήσει με τους γείτονές της, μεταξύ άλλων και για το ζήτημα της αποπυρηνικοποίησης

Κόσμος 08.06.2026, 07:31
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Κίνα: Στην Β. Κορέα ο Σι Τζινπίνγκ – Τα κρίσιμα θέματα της επίσκεψης
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Με φόντο τις πρόσφατες δηλώσεις του Κιμ Γιονγκ Ουν περί «εκθετικής» επέκτασης του πυρηνικού οπλοστασίου της Βόρειας Κορέας, έφτασε νωρίτερα σήμερα στην Πιονγιάνγκ ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ για επίσημη επίσκεψη, την πρώτη μετά από επτά χρόνια.

Ο Σι αναμένεται να συναντηθεί με τον Κιμ την Τρίτη, μια συνάντηση που πραγματοποιείται αφού ο Βορειοκορεάτης ηγέτης έχει επιδιώξει στενότερους οικονομικούς και στρατιωτικούς δεσμούς με τη Ρωσία τα τελευταία χρόνια. Πολλοί αναλυτές πιστεύουν, σύμφωνα με τους FT, ότι η Κίνα επιδιώκει να πιέσει τη Βόρεια Κορέα να συνομιλήσει με τους γείτονές της, μεταξύ άλλων και για το ζήτημα της αποπυρηνικοποίησης, καθώς ο Κιμ κλιμακώνει τις δηλώσεις προθέσεων όσον αφορά τα πυρηνικά.

«Από την οπτική γωνία της Κίνας, [η Βόρεια Κορέα] θα έπρεπε να συμμετέχει σε συνομιλίες με γειτονικές χώρες για την ειρήνη και την αποπυρηνικοποίηση», δήλωσε ο Ζου Φενγκ, ειδικός σε θέματα διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο του Ναντζίνγκ.

Το πλαίσιο της συνάντησης

Ο Κιμ επισκέφθηκε για τελευταία φορά την Κίνα τον Σεπτέμβριο, όπου στάθηκε στο πλευρό του Σι και του Πούτιν στους μεγαλοπρεπείς εορτασμούς του Πεκίνου για την 80ή επέτειο από τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Πριν από εκείνο το ταξίδι, επιθεώρησε γραμμές παραγωγής και σχέδια για τον διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο Hwasong-20 της Βόρειας Κορέας. Την περασμένη εβδομάδα, ο Κιμ επισκέφθηκε μια εγκατάσταση πυρηνικών υλικών και προέβη σε δηλώσεις σχετικά με την «αναχρονιστική» ιδέα της αποπυρηνικοποίησης.

«Η Βόρεια Κορέα έχει τη δική της λογική. Δεν κάνουν πράγματα κατ’ εντολή κανενός άλλου, συμπεριλαμβανομένου του Πεκίνου», δήλωσε ο Τζα Ιάν Τσονγκ, αναπληρωτής καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης.

Η Βόρεια Κορέα εφαρμόζει ένα «φιλόδοξο μελλοντικό σχέδιο που έχει σχεδιαστεί για την ενίσχυση των πυρηνικών δυνάμεων του κράτους μας με εκθετικό ρυθμό», δήλωσε ο Κιμ, σύμφωνα με το κρατικό Κεντρικό Πρακτορείο Ειδήσεων της Κορέας (KCNA).

Η Κιμ Γιο Γιονγκ, αδελφή του Βορειοκορεάτη ηγέτη και σημαντική εκπρόσωπος της κυβέρνησης, πρόσθεσε την Κυριακή ότι «το καθεστώς της χώρας ως πυρηνικής δύναμης αποτελεί ένα απόλυτο και απαραβίαστο όριο».

Η Πιονγιάνγκ απέσυρε επίσης τη δέσμευσή της για μελλοντική «επανένωση» με τη Νότια Κορέα, μια κίνηση που οι ειδικοί ανέφεραν ότι επισημοποίησε τη διαίρεση της Κορεατικής Χερσονήσου.

Η Βόρεια Κορέα έχει αξιοποιήσει τη γειτνίαση με ισχυρές χώρες, εμβαθύνοντας τους δεσμούς της με τη Ρωσία και στέλνοντας στρατεύματα για να υποστηρίξει τον πόλεμο της Μόσχας κατά της Ουκρανίας. Αναλυτές ανέφεραν ότι η στενότερη σχέση με τη Ρωσία εξόργισε την Κίνα, η οποία διατηρεί συνθήκη αμοιβαίας άμυνας με την Πιονγιάνγκ και ιστορικά αποτελεί την οικονομική της σανίδα σωτηρίας.

Ειδικοί δήλωσαν ότι η επίσκεψη του Σι σηματοδοτεί μια προσπάθεια αποκατάστασης των δεσμών με την Πιονγιάνγκ, οι οποίοι είχαν διαταραχθεί από τη στενότερη συνεργασία του Κιμ με τη Ρωσία.

Ο στόχος του Σι

«Για τον Σι, η μετάβαση στην Πιονγιάνγκ και η ανανέωση των δεσμών με τον Κιμ βοηθά να διασφαλιστεί ότι η Βόρεια Κορέα δεν θα προσεγγίσει υπερβολικά τη Ρωσία σε σχέση με την ίδια την Κίνα», δήλωσε ο Πίτερ Γουόρντ από το Ινστιτούτο Sejong στη Σεούλ. «Θέλει να κρατήσει τη Βόρεια Κορέα κοντά», εξήγησε.

Ο Παρκ Γουόν-γκον, καθηγητής βορειοκορεατικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Ewha Womans, δήλωσε ότι η Κίνα θα μπορούσε να προσφέρει ορισμένα οικονομικά οφέλη, όπως ο τουρισμός, ο οποίος αποτελεί μια γκρίζα ζώνη υπό τις κυρώσεις του ΟΗΕ στη Βόρεια Κορέα.

Οι ηγέτες θα μπορούσαν επίσης να συζητήσουν για την Ταϊβάν και την Ιαπωνία. Η ρητορική του Πεκίνου απέναντι στην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, έχει γίνει ολοένα και πιο σκληρή από τότε που η ίδια δήλωσε πέρυσι ότι οποιαδήποτε σύγκρουση για την Ταϊβάν θα ήταν «υπαρξιακή» για τη χώρα της, εξοργίζοντας το Πεκίνο.

«Υπάρχει η πιθανότητα στενών συζητήσεων όχι μόνο σχετικά με τις ΗΠΑ αλλά και για τη στρατιωτική επέκταση της Ιαπωνίας», δήλωσε ο Λιμ Εούλ-τσουλ, καθηγητής στο Ινστιτούτο Άπω Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κιουνγκνάμ.

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