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Σι Τζινπίνγκ: Αφήνει την Κίνα για πρώτη φορά φέτος με προορισμό την Πιονγιάνγκ

Η επίσκεψη του Σι δείχνει την αυξανόμενη σημασία της Βόρειας Κορέας μεταξύ των μεγαλύτερων αντιπάλων των ΗΠΑ

World 05.06.2026, 20:43
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Σι Τζινπίνγκ: Αφήνει την Κίνα για πρώτη φορά φέτος με προορισμό την Πιονγιάνγκ
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Ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ θα επισκεφθεί τη Βόρεια Κορέα την επόμενη εβδομάδα για το πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό για φέτος, καθώς προσπαθεί να επαναβεβαιώσει την εξουσία του Πεκίνου επί της Πιονγιάνγκ μετά τον εναγκαλισμό της Μόσχας από τον Κιμ Γιονγκ Ουν.

Ο 72χρονος ηγέτης έχει περιορίσει τα διεθνή του ταξίδια τα τελευταία χρόνια, αλλά η επίσκεψή του στην Πιονγιάνγκ μιλάει για την αυξανόμενη σημασία της Βόρειας Κορέας μεταξύ των μεγαλύτερων αντιπάλων των ΗΠΑ, οι οποίοι συντονίζονται και βοηθούν ο ένας τον άλλον ολοένα και περισσότερο.

Το περασμένο φθινόπωρο, ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ επισκέφθηκε το Πεκίνο για μια στρατιωτική παρέλαση για τον εορτασμό της 80ής επετείου από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Στάθηκε δίπλα στον Σι και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ σε μια ισχυρή εικόνα μιας νέας παγκόσμιας τάξης που είναι ενωμένη στο να αψηφά τη Δύση.

Η επίσκεψη του Σι στην Πιονγιάνγκ θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα και την Τρίτη, επιβεβαίωσαν και οι δύο χώρες. Η πτήση προς την πρωτεύουσα της Βόρειας Κορέας διαρκεί περίπου δύο ώρες από το Πεκίνο.

Οι δύο χώρες θα «ανταλλάξουν απόψεις για τις διμερείς σχέσεις και θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος», δήλωσε ο Μάο Νινγκ, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας, σε ενημέρωση την Παρασκευή. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας δεν σχολίασαν το πιθανό δρομολόγιο.

Βόρεια Κορέα

Η σπάνια επίσκεψη του Σι

Ο Σι δεν έχει φύγει από την Κίνα από τον περασμένο Οκτώβριο, όταν ταξίδεψε στη Νότια Κορέα για ένα περιφερειακό οικονομικό συνέδριο και συναντήθηκε με τον Πρόεδρο Τραμπ. Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Σι πραγματοποίησε υψηλού προφίλ συναντήσεις κορυφής με τον Τραμπ και τον Πούτιν.

Η σχέση της Ρωσίας με το καθεστώς του Κιμ έχει μεταμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, με την Πιονγιάνγκ να προμηθεύει πυρομαχικά και στρατεύματα για τον πόλεμο του Κρεμλίνου κατά της Ουκρανίας. Οι στενότεροι δεσμοί μεταξύ Μόσχας και Πιονγιάνγκ έχουν οδηγήσει σε μια περίοδο ύφεσης μεταξύ της Βόρειας Κορέας και της Κίνας, δύο εθνών με ιστορικά τεταμένες σχέσεις.

Η επίσκεψη του Σι στην Πιονγιάνγκ θα είναι η πρώτη του εδώ και επτά χρόνια και θα θεωρηθεί ως μια προσπάθεια να επαναβεβαιώσει την παραδοσιακή κυριαρχία της Κίνας επί του ασταθούς γείτονά της, δήλωσε στην Journal ο Τσο Σανγκ-μιν, ειδικός στην κινεζική πολιτική στο Πανεπιστήμιο Sungkyunkwan της Νότιας Κορέας.

Θα επιτρέψει επίσης στον Σι να τοποθετηθεί ως ο απαραίτητος ενδιάμεσος σε περίπτωση που ο Τραμπ καταφέρει να αναβιώσει τη διπλωματία με τον Κιμ. «Για άλλη μια φορά, η Κίνα προσπαθεί να αναλάβει τον έλεγχο του διπλωματικού καναλιού επικοινωνίας», δήλωσε ο Τσο.

Οι ΗΠΑ και η Βόρεια Κορέα δεν έχουν πραγματοποιήσει επίσημες συνομιλίες για τα πυρηνικά εδώ και περισσότερα από έξι χρόνια. Ο Τραμπ έχει διαφημίσει τη θερμή σχέση του με τον Κιμ, αλλά οι δύο ηγέτες δεν έχουν συναντηθεί κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Τραμπ.

Παρά την ιστορικά περίπλοκη σχέση τους, οι δύο χώρες μοιράζονται σύνορα και η Κίνα είναι από καιρό ο μεγαλύτερος ευεργέτης και εμπορικός εταίρος του βορειοκορεατικού καθεστώτος.

Σι Τζινπίνγκ

Τι θα πει στον Κιμ

Οι πρώτες συναντήσεις ηγέτη προς ηγέτη του Κιμ μετά την πανδημία Covid-19 ήταν με τον Πούτιν, στην ρωσική Άπω Ανατολή και στην Πιονγιάνγκ. Είχε την πρώτη του πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση μετά από έξι χρόνια με τον Σι πέρυσι, όταν επισκέφθηκε το Πεκίνο για τη στρατιωτική παρέλαση.

Περίπου την ίδια εποχή, η Κίνα και η Βόρεια Κορέα άρχισαν να ανοικοδομούν τη σχέση τους και οι υψηλού επιπέδου διπλωματικές ανταλλαγές έχουν γίνει πιο συχνές. Τον Μάρτιο, οι υπηρεσίες επιβατικών τρένων που συνδέουν τις πρωτεύουσες των δύο εθνών ξεκίνησαν ξανά μετά τη διακοπή λόγω της Covid-19. Οι πτήσεις της Air China προς την Πιονγιάνγκ έχουν επίσης επιστρέψει μετά από μια εξαετή παύση. Το εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών φτάνει στα προ πανδημίας υψηλά επίπεδα.

Αυτό που δεν είναι σαφές είναι πόσο σθεναρά θα πιέσει ο Σι τον Κιμ για το πυρηνικό πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας. Μετά τις συνομιλίες Σι-Τραμπ τον περασμένο μήνα, το Πεκίνο και η Ουάσιγκτον επιβεβαίωσαν την επιθυμία τους για αποπυρηνικοποίηση της Βόρειας Κορέας, σύμφωνα με ενημέρωση του Λευκού Οίκου. Ωστόσο, η Κίνα εδώ και χρόνια δεν έχει ζητήσει δημόσια από το καθεστώς του Κιμ να αφοπλίσει το πυρηνικό οπλοστάσιο της Βόρειας Κορέας.

Ο Κιμ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η κατάσταση της Βόρειας Κορέας ως πυρηνικού κράτους είναι μη αναστρέψιμη. Έχει δηλώσει ότι είναι ανοιχτός σε διάλογο με τις ΗΠΑ, εφόσον η συζήτηση για θυσία του πυρηνικού οπλοστασίου της Βόρειας Κορέας αποσυρθεί. Η κυβέρνηση Τραμπ λέει ότι επιδιώκει την πλήρη αποπυρηνικοποίηση της Βόρειας Κορέας.

Ο Σι θα μπορούσε να στείλει ένα μήνυμα στον Κιμ ότι μια πυρηνική συμφωνία με τις ΗΠΑ θα επέτρεπε στη Βόρεια Κορέα να επιστρέψει στη διεθνή κοινότητα, δήλωσε στην WSJ ο Ζου Φενγκ, ειδικός σε θέματα Βόρειας Κορέας και κοσμήτορας της Σχολής Διεθνών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Nanjing της Κίνας.

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