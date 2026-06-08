Θεοδωρικάκος: Βάζουμε τέλος στα ψιλά γράμματα στις σχέσεις των πολιτών με τις τράπεζες

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

«Βάζουμε τέλος στα ψιλά γράμματα. Πρέπει ο πολίτης να ξέρει τι υπέγραψε – και πρέπει να ξέρει – και η τράπεζα σε ποιον έδωσε το δάνειο», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο Mega και στην εκπομπή Live News αναφερόμενος στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για την προστασία των πολιτών στις συναλλαγές τους με τις τράπεζες.

Τι είπε για το νομοσχέδιο ο Τάκης Θεοδωρικάκος

Όπως εξήγησε, το νομοσχέδιο αφορά δάνεια έως 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες διασφαλίσεις, όπως επισκευαστικά, καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες. «Η τράπεζα δε θα μπορεί να επιβαρύνει τον πολίτη πάνω από 30% έως 50% του αρχικού κεφαλαίου που του δάνεισε» είπε, διευκρινίζοντας ότι η ρύθμιση δεν θα έχει αναδρομική ισχύ και θα ισχύει για τις νέες συμβάσεις από τον Νοέμβριο και μετά, καθώς διαφορετικά «θα ήταν άδικο και θα δημιουργούσε προβλήματα».

Παράλληλα, ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι οι πολίτες θα έχουν δικαίωμα να ζητούν επικοινωνία με εκπρόσωπο της τράπεζας, όταν γίνονται προσφορές από τα ιδρύματα μέσω ψηφιακών εφαρμογών, καθώς και δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από τη συμφωνία. «Αν θέλουμε να υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ τραπεζικού συστήματος και πολιτών, πρέπει να κάνουμε πράξη αυτά τα μέτρα διαφάνειας», σημείωσε, εξηγώντας πως θα έχει σχετικές συζητήσεις εφ’ όλης της ύλης για το θέμα τις επόμενες ημέρες με τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, καθώς και με τις καταναλωτικές οργανώσεις.

Το μέτρο του πλαφόν είναι αποτελεσματικό

Σχετικά με την υπόθεση του εμπορικού σήματος Turkaegean, ο υπουργός Ανάπτυξης τόνισε ότι «το περίφημο εμπορικό σήμα Turkaegean το μπλοκάραμε και στον δεύτερο βαθμό της ευρωπαϊκής δικαιοσύνης. Είμαστε πάνω από το θέμα, δεν έχει τελειώσει. Θα το πάμε μέχρι το τέλος, γιατί είναι ακραία προκλητικό».

Μιλώντας για την ακρίβεια, ο υπουργός Ανάπτυξης είπε ότι ο πληθωρισμός επηρεάζεται από διεθνείς παράγοντες, όπως οι τιμές της ενέργειας και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο σε ό,τι αφορά τα βασικά είδη διαβίωσης και τα τρόφιμα, σημείωσε πως «δουλεύει σοβαρά το μέτρο του πλαφόν στα κέρδη των επιχειρήσεων ανά κωδικό και ανά προϊόν» και πρόσθεσε ότι η νέα Ανεξάρτητη Αρχή «κάνει εκατοντάδες ελέγχους και έχει αποδείξει ότι δεν σταματάει πουθενά».

Όπως δήλωσε, με το πλαφόν και τους ελέγχους «η άνοδος των τιμών είναι σε 50 φορές λιγότερα προϊόντα, ενώ η πτώση των τιμών είναι 67 φορές περισσότερη σε μια σειρά προϊόντων που αφορούν βασικά είδη διαβίωσης».