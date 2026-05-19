Θεοδωρικάκος: Το νομοσχέδιο για την καταναλωιτκή πίστη θα ψηφιστεί τον Ιούνιο

Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την καταναλωτική πίστη αναφέρθηκε ο Τάκης Θεοδωρικάκος επισημαίνοντας πως πρόκειται για μια σημαντική αλλά που αφορά χιλιάδες νοικοκυριά.

Όπως επισήμανε ο υπουργός «το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί τον Ιούνιο κατ’ εφαρμογή δύο ευρωπαϊκών οδηγιών».

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος για το νομοσχέδιο

«Εμείς πηγαίνουμε αρκετά παρακάτω αυτή την υπόθεση», τόνισε ο υπουργός μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Ant1.

Το νομοσχέδιο αδάνεια μέχρι 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Σύμφωνα με τον κ. Θεοδωρικάκο «μπαίνει τέλος στα ψιλά γράμματα, ώστε ο πολίτης να είναι ενημερωμένος για τις υποχρεώσεις του. Μπαίνει πλαφόν που θα κυμαίνεται μεταξύ 30% και 50%, για το πόσο μπορεί να αυξηθεί το αρχικό κεφάλαιο του δανείου και το τελικό ποσοστό θα ορίζεται με υπουργική απόφαση, σε συνεργασία με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος».

Επίσης, θα δίνεται δυνατότητα υπαναχώρησης στον πολίτη, αν μέσα σε 14 ημέρες δεν θέλει να προχωρήσει με την δανειακή σύμβαση, ενώ παρέχεται το δικαίωμα στους ανθρώπους να ζητήσουν να έχουν απευθείας επικοινωνία με άνθρωπο που εκπροσωπεί την τράπεζα και όχι με εφαρμογή.

Θα ισχύει για δανειακές συμβάσεις από τις 20 Νοεμβρίου και μετά.