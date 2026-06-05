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Θεοδωρικάκος: Η παραγωγική Ελλάδα ενισχύεται με έρευνα και καινοτομία

«Θέλουμε καινοτομία να περνά στις ΜμΕ, στη βιομηχανία και συνολικά στην πραγματική οικονομία», δήλώσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος

Economy 05.06.2026, 17:17
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Θεοδωρικάκος: Η παραγωγική Ελλάδα ενισχύεται με έρευνα και καινοτομία
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Ως ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για την υλοποίηση του ΕΚΕΤΑ 2.0 – ένα αναπτυξιακό σχέδιο που υποστηρίζεται με πάνω από 33 εκατ. ευρώ-  χαρακτήρισε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, την ολοκλήρωση των νέων ερευνητικών υποδομών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που προβλήθηκε στην τελετή εγκαινίων, στη Θεσσαλονίκη.

Θεοδωρικάκος: Οι νέες υποδομές δημιουργούν νέες δυνατότητες

Ο υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε ότι οι νέες υποδομές δημιουργούν «νέες δυνατότητες για την εφαρμοσμένη έρευνα, για την αγροδιατροφή, για την υγεία, για τις μεταφορές, για την ενεργειακή αναβάθμιση, για τις ψηφιακές τεχνολογίες και ασφαλώς για την τεχνητή νοημοσύνη».

Στόχος είναι η έρευνα και η καινοτομία να γίνουν η ατμομηχανή για το άλμα παραγωγικότητας, ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας που χρειάζεται η Ελλάδα, είπε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος

Όπως τόνισε, το νέο Συνεδριακό Κέντρο Συνεργατικότητας, η πιλοτική μονάδα θερμοκηπίου του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών και η επέκταση του κτιρίου του, καθώς και οι ενεργειακές αναβαθμίσεις σε ερευνητικές εγκαταστάσεις του ΕΚΕΤΑ, αποτυπώνουν στην πράξη «τι σημαίνει μια επένδυση στη γνώση με σχέδιο, διάρκεια και μετρήσιμα αποτελέσματα».

Η καινοτομία να περνά στην πραγματική οικονομία

«Θέλουμε η καινοτομία να μη μένει στα χαρτιά και στα εργαστήρια, αλλά να περνά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στη βιομηχανία και συνολικά στην πραγματική οικονομία», υπογράμμισε ο κ. Θεοδωρικάκος, επισημαίνοντας ότι αυτό βρίσκεται στον πυρήνα της πολιτικής της κυβέρνησης και του υπουργείου Ανάπτυξης.

Όπως ανέφερε, στόχος είναι η έρευνα και η καινοτομία να δώσουν στις ελληνικές επιχειρήσεις, στους επιστήμονες, στους εργαζόμενους και στους νέους «τα εργαλεία του αύριο» και να γίνουν η ατμομηχανή «για το άλμα παραγωγικότητας, ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας που χρειάζεται η πατρίδα μας».

Ο κ. Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε το ΕΚΕΤΑ «ένα από τα πιο ισχυρά παραδείγματα» αυτής της εθνικής προσπάθειας, με εξαιρετικό επιστημονικό δυναμικό, σημαντική εξωστρέφεια, ισχυρούς δεσμούς με τη βιομηχανία με σημαντικά αποτελέσματα και τεχνοβλαστούς που μετατρέπουν τη γνώση σε προστιθέμενη αξία για την οικονομία και την κοινωνία.

Συνεχάρη τη διοίκηση, τους ερευνητές, τα στελέχη και όλους τους εργαζόμενους του Εθνικού Κέντρου, τονίζοντας ότι το έργο τους ενισχύει όχι μόνο το ερευνητικό αποτύπωμα της Ελλάδας, αλλά και τον ρόλο της Θεσσαλονίκης «ως κόμβου καινοτομίας για ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη».

Στ. Καλαφάτης: Χτίζουμε σήμερα τις υποδομές του αύριο

«Σήμερα είναι μια σπουδαία μέρα, όχι μόνο για την επιστημονική κοινότητα, αλλά για τη Θεσσαλονίκη και ολόκληρη την πατρίδα μας. Το θέμα που συζητάμε συχνά στα αναπτυξιακά μας φόρα, το μεγάλο στοίχημα της χώρας για το πέρασμα “από την ιδέα στην υποδομή”, παίρνει σήμερα σάρκα και οστά», σημείωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για την Έρευνα και Καινοτομία, Σταύρος Καλαφάτης εγκαινιάζοντας τις νέες ερευνητικές υποδομές του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στη Θεσσαλονίκη. Και προσέθεσε πως «η καινοτομία δεν είναι μια αφηρημένη έννοια ή ένα σύνθημα του συρμού· είναι η νέα μας παράδοση, ο πυρήνας της ισχυρής και ανταγωνιστικής Ελλάδας του μέλλοντος».

«Παραδίδουμε στην επιστημονική κοινότητα ένα ολοκληρωμένο πλέγμα υποδομών αιχμής», είπε ο υφυπουργός Ανάπτυξης αναφερόμενος ειδικότερα στα έργα της Επέκτασης της Κτιριακής Εγκατάστασης του ΙΝΕΒ, τη Νέα Πιλοτική Εγκατάσταση Θερμοκηπίου του ΙΝΕΒ και το Νέο Συνεδριακό Κέντρο Συνεργατικότητας του ΕΚΕΤΑ. «Αυτές οι υποδομές σε συνδυασμό με τις πρότυπες ενεργειακές αναβαθμίσεις των εγκαταστάσεων, εντάσσονται στο φιλόδοξο αναπτυξιακό πρόγραμμα “ΕΚΕΤΑ 2.0”,  που αλλάζει τα δεδομένα της έρευνας στη Βόρεια Ελλάδα».

O υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για την Έρευνα και Καινοτομία, Σταύρος Καλαφάτης, εγκαινίασε τις νέες ερευνητικές υποδομές του ΕΚΕΤΑ στη Θεσσαλονίκη

Αναφερόμενος στις πολιτικές του υπουργείου Ανάπτυξης υπενθύμισε την αύξηση των συνολικών επενδύσεων στην έρευνα και την ανάπτυξη στο 1,54% του ΑΕΠ φέρνοντας την Ελλάδα στην 4η θέση σε ολόκληρη την Ευρώπη στις κρατικές δαπάνες για R&D. Στην υπερέκπτωση δαπανών Έρευνας και Ανάπτυξης έως και 315% για τις επιχειρήσεις που επενδύουν στην καινοτομία. Στα κίνητρα για την προσέλκυση επιστημόνων της διασποράς. Στη διασφάλιση πάνω από 300 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για τον ριζικό εκσυγχρονισμό των Ερευνητικών Κέντρων της χώρας. Αλλά και σε μια μεγάλη θεσμική τομή που προετοιμάζεται με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, τη σύσταση ενός νέου, ενιαίου Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας.

«Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η υψηλή τεχνολογία δεν έχει νόημα αν μένει κλεισμένη στους τοίχους των εργαστηρίων. Πρέπει να επιστρέφει ως χειροπιαστό αντίδοτο στην κοινωνία, να δίνει λύσεις στα καθημερινά προβλήματα του πολίτη. Χτίζουμε σήμερα τις υποδομές του αύριο. Δημιουργούμε μια Θεσσαλονίκη και μια Ελλάδα που δεν θα χρειάζεται να αποχαιρετά τα παιδιά της. Μια χώρα και μια πόλη πιο πλούσια σε ιδέες, πιο άξια σε έργα, πιο ισχυρή στην Ευρώπη. Πιο δυνατή για όλους», συμπλήρωσε ο Σταύρος Καλαφάτης.

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