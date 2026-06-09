ΕΒΕΠ: Επίτιμο μέλος ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας

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Επίτιμο μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ) αναγορεύτηκε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Βασίλης Κικίλιας. Ο υπουργός τιμήθηκε για την προσφορά και τη συμβολή του στην ανάπτυξη της ελληνικής ναυτιλίας, καθώς και στην ενίσχυση της νησιωτικής οικονομίας.

Η αναγνώριση του έργου του Β. Κικίλια πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «Πειραιάς – Ανοιχτές Θάλασσες», η οποία έλαβε χώρα χθες, Δευτέρα 8 Ιουνίου, στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο των ετήσιων διοργανώσεων για τις «Ημέρες Θάλασσας».

Η τιμητική αυτή διάκριση συνοδεύτηκε από ένα ακόμη σημαντικό γεγονός: τη βράβευση των πρώτων εισαχθέντων φοιτητών, του Ιωάννη Γκιουζελίδη και της Ιωάννας Ταμπάκη, στα τμήματα, Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΠΑ.ΠΕΙ.) και Ναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.), αντίστοιχα. Η πρωτοβουλία αυτή επιβεβαιώνει έμπρακτα τη στήριξη του Ε.Β.Ε.Π. στη νέα γενιά και την εμπιστοσύνη του στην αριστεία των νέων.

Σε μια αίθουσα κατάμεστη από εξέχουσες προσωπικότητες της πολιτικής, επιχειρηματικής, ακαδημαϊκής και κοινωνικής ζωής, επιχειρηματικός και ναυτιλιακός Πειραιάς, συνδυάζοντας την καινοτομία με την εξωστρέφεια, βράβευσε το παρόν και έδωσε υποσχέσεις για το μέλλον.

Στην εναρκτήρια ομιλία, ο οικοδεσπότης της εκδήλωσης και Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλης Κορκίδης, αναφέρθηκε για άλλη μια φορά στην αδιαμφισβήτητη συμβολή του Πειραιά στην παγκόσμια ναυτιλία και στάθηκε ιδιαίτερα στο τιμώμενο πρόσωπο, τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Βασίλη Κικίλια. Ο Β. Κορκίδης εξήρε το έργο του υπουργού κάνοντας μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αναδρομή στην πολύπλευρη πορεία του επισημαίνοντας τόσο τις αθλητικές επιτυχίες όσο και τις ιατρικές του ικανότητες ως χειρουργός ορθοπεδικός. Ιδιαίτερη μνεία έγινε φυσικά στην πολιτική του διαδρομή, από τα πρώτα βήματά του ως δημοτικός σύμβουλος μέχρι σήμερα που με μεγάλη επιτυχία έχει αναλάβει ένα από τα δυσκολότερα υπουργεία, εκείνο της Ναυτιλίας: «Η θάλασσα δεν είναι πάντα λάδι» όπως είπε εξάλλου ο Β. Κορκίδης.

Προτού καλέσει τον Υπουργό στο βήμα για την επίσημη παράδοση του τιμητικού τίτλου, ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. συνεχάρη τους πρωτεύσαντες φοιτητές και ευχαρίστησε θερμά όλους τους παρευρισκόμενους για την παρουσία τους.

Τη σκυτάλη στο βήμα της ιστορικής αίθουσας συνεδριάσεων του Ε.Β.Ε.Π. έλαβε ο Δήμαρχος Πειραιά, κ. Γιάννης Μώραλης ο οποίος επαίνεσε τη μακρόχρονη και σταθερά εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των δύο κορυφαίων φορέων της πόλης δίνοντας έμφαση στο γεγονός ότι, «η τοπική αυτοδιοίκηση και επιχειρηματική δράση μπορούν να συμβαδίζουν». Ο Γ. Μώραλης αναφέρθηκε επιπλέον στη βράβευση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αλλά και στους φοιτητές που επάξια έλαβαν βραβείο για την πρωτιά τους, δηλώνοντας επί τη ευκαιρία ότι πρέπει «να μεταδώσουμε το καλό μικρόβιο της ναυτιλίας στη νέα γενιά».

Τον Δήμαρχο Πειραιά διαδέχτηκε ο τιμώμενος υπουργός Β. Κικίλιας ο οποίος πήρε τον λόγο βαθιά συγκινημένος. Πρώτα για να ευχαριστήσει για την τιμή της αναγόρευσης σε επίτιμο μέλος του Ε.Β.Ε.Π και κατόπιν για να εκφράσει και δημόσια τα αισθήματά του για τον Πειραιά, «το λιμάνι αυτό, που τόσο έχω αγαπήσει, αλλά και τη ναυτοσύνη και τους ανθρώπους της». Ο κ. Κικίλιας συνεχάρη και τους δύο βραβευθέντες φοιτητές, τόσο για την επιτυχία τους όσο και για την επιλογή τους να ασχοληθούν με αυτό το «όμορφο αντικείμενο», όπως δήλωσε χαρακτηριστικά. Κατόπιν ανέλυσε από τη δική του, έμπειρη και αναμφισβήτητα, πλέον, αξιόπιστη ματιά, θέματα της ελληνικής ναυτιλίας, η οποία όπως είπε «ουσιαστικά αγκαλιάζει ένα ευρύ φάσμα τομέων», από την κρουαζιέρα μέχρι το real estate, «τομείς στους οποίους και δίνει προστιθέμενη αξία».

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με τις αξιοπρόσεκτες επισημάνσεις του Ναυτιλιακού Πρεσβευτή Καλής Θελήσεως του IMO και Προέδρου του Ιδρύματος Ευγενίδη κ. Λεωνίδα Δημητριάδη- Ευγενίδη ο οποίος εστίασε στις μεγάλες μεταβολές που διαμορφώνουν το μέλλον της ελληνικής ναυτικής παράδοσης ειδικότερα αλλά και της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας ναυτιλίας γενικότερα. Ο Λ. Δημητριάδη-Ευγενίδης, μεταξύ άλλων, ανέφερε τις σημαντικές γεωπολιτικές διαστάσεις που επηρεάζουν τον κλάδο, αναδεικνύοντας και τη σημασία της ενέργειας και της τεχνολογίας ενώ έντονα επισήμανε και την ανάγκη να κοιτάζει κάνεις πάντα και πίσω στην Ιστορία. «Το μέλλον γράφεται από το παρελθόν» δήλωσε.

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ήταν και η ομιλία του Αντιπροέδρου του Ομίλου ΟΝΕΧ & Γενικού Γραμματέα της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων κ. Κωνσταντίνου Κεράτσα ο οποίος μεταβιβάζοντας τον χαιρετισμό του προέδρου του Ομίλου και της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων κ. Παναγιώτη Ξενοκώστα αναφέρθηκε στη σύγχρονη ναυπηγική και τον ρόλο της Ελλάδας, τονίζοντας τη σημασία της Ελευσίνας ως κέντρο ενέργειας. Μεταξύ πολλών επισημάνσεων, ο εκπρόσωπος των ελληνικών Ναυπηγών εκθείασε την εγχώρια ναυτιλία και ακτοπλοΐα, θέτοντας ωστόσο προς προβληματισμό το παράδοξο των ελλείψεων στον ναυπηγοεπισκευαστικό τομέα, παρά την υπεροχή της χώρας μας στη θάλασσα.

Ο Πρόεδρος ΣΕΕΝ και Αναπληρωτής CEO Attica Group κ. Διονύσης Θεοδωράτος, έκλεισε την εξαιρετική αυτή συζήτηση εστιάζοντας στο σύνολο των θεμάτων που συνδέονται με την «πράσινη μετάβαση» της ακτοπλοΐας, αλλά και στις προκλήσεις που πρέπει να απαντηθούν. Αναδεικνύοντας τις έντονες πιέσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική ακτοπλοΐα, ο κ. Θεοδωράτος μίλησε για την κρίσιμη μεταβατική περίοδο στην οποία βρίσκεται ο κλάδος, επισύροντας την προσοχή στη διασφάλιση της σύνδεσης των ελληνικών νησιών με την ηπειρωτική χώρα 12 μήνες τον χρόνο.

Οι βραβεύσεις

Εκτός από την αναγόρευση του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής κ. Βασίλη Κικίλια, σε επίτιμο μέλος του Ε.Β.Ε.Π, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε και η βράβευση των δύο πρώτων εισαχθέντων σε πανεπιστημιακά ιδρύματα με αντικείμενο τις ναυτιλιακές σπουδές.

Συγκεκριμένα, για την εφετινή χρονιά βραβείο απονεμήθηκε στον κ. Ιωάννη Γκιουζελίδη ο οποίος εισήχθη πρώτος στο τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του ΠΑ.ΠΕΙ. από τον κ. Ιωάννη Λαγούδη, Αναπληρωτή Καθηγητή & Αντιπρόεδρο Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας, ενώ από τον κ. Δημήτριο Κουμπογιάννη, Αναπληρωτή Καθηγητή & Πρόεδρο Τμήματος Ναυπηγών έγινε η βράβευση της Ιωάννας Ταμπάκη, πρώτης εισαχθείσας στο τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών του ΠΑ.Δ.Α.