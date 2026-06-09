 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(18) "Academic Interests"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(37) "Logistics and Transportation Industry"
    [1]=>
    string(9) "Education"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(31) "Law, Gov't & Politics: Politics"
}

ΕΒΕΠ: Επίτιμο μέλος ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας

Το ΕΒΕΠ βράβευσε τους πρώτους εισαχθέντες φοιτητές σε σχολές ναυτιλιακών σπουδών

Ναυτιλία 09.06.2026, 10:55
Σχολιάστε
ΕΒΕΠ: Επίτιμο μέλος ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Επίτιμο μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ) αναγορεύτηκε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Βασίλης Κικίλιας. Ο υπουργός τιμήθηκε για την προσφορά και τη συμβολή του στην ανάπτυξη της ελληνικής ναυτιλίας, καθώς και στην ενίσχυση της νησιωτικής οικονομίας.

Η αναγνώριση του έργου του Β. Κικίλια πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «Πειραιάς – Ανοιχτές Θάλασσες», η οποία έλαβε χώρα χθες, Δευτέρα 8 Ιουνίου, στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο των ετήσιων διοργανώσεων για τις «Ημέρες Θάλασσας».

Η τιμητική αυτή διάκριση συνοδεύτηκε από ένα ακόμη σημαντικό γεγονός: τη βράβευση των πρώτων εισαχθέντων φοιτητών, του Ιωάννη Γκιουζελίδη και της Ιωάννας Ταμπάκη, στα τμήματα, Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΠΑ.ΠΕΙ.) και Ναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.), αντίστοιχα. Η πρωτοβουλία αυτή επιβεβαιώνει έμπρακτα τη στήριξη του Ε.Β.Ε.Π. στη νέα γενιά και την εμπιστοσύνη του στην αριστεία των νέων.

ΕΒΕΠ

Σε μια αίθουσα κατάμεστη από εξέχουσες προσωπικότητες της πολιτικής, επιχειρηματικής, ακαδημαϊκής και κοινωνικής ζωής,  επιχειρηματικός και ναυτιλιακός Πειραιάς, συνδυάζοντας την καινοτομία με την εξωστρέφεια, βράβευσε το παρόν και έδωσε υποσχέσεις για το μέλλον.

Στην εναρκτήρια ομιλία, ο οικοδεσπότης της εκδήλωσης και Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλης Κορκίδης, αναφέρθηκε για άλλη μια φορά στην αδιαμφισβήτητη συμβολή του Πειραιά στην παγκόσμια ναυτιλία και στάθηκε ιδιαίτερα στο τιμώμενο πρόσωπο, τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Βασίλη Κικίλια. Ο Β. Κορκίδης εξήρε το έργο του υπουργού κάνοντας μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αναδρομή στην πολύπλευρη πορεία του επισημαίνοντας τόσο τις αθλητικές επιτυχίες όσο και τις ιατρικές του ικανότητες ως χειρουργός ορθοπεδικός. Ιδιαίτερη μνεία έγινε φυσικά στην πολιτική του διαδρομή, από τα πρώτα βήματά του ως δημοτικός σύμβουλος μέχρι σήμερα που με μεγάλη επιτυχία έχει αναλάβει ένα από τα δυσκολότερα υπουργεία, εκείνο της Ναυτιλίας: «Η θάλασσα δεν είναι πάντα λάδι» όπως είπε εξάλλου ο Β. Κορκίδης.

Προτού καλέσει τον Υπουργό στο βήμα για την επίσημη παράδοση του τιμητικού τίτλου, ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. συνεχάρη τους πρωτεύσαντες φοιτητές και ευχαρίστησε θερμά όλους τους παρευρισκόμενους για την παρουσία τους.

Τη σκυτάλη στο βήμα της ιστορικής αίθουσας συνεδριάσεων του Ε.Β.Ε.Π. έλαβε ο Δήμαρχος Πειραιά, κ. Γιάννης Μώραλης ο οποίος επαίνεσε τη μακρόχρονη και σταθερά εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των δύο κορυφαίων φορέων της πόλης δίνοντας έμφαση στο γεγονός ότι, «η τοπική αυτοδιοίκηση και επιχειρηματική δράση μπορούν να συμβαδίζουν». Ο Γ. Μώραλης αναφέρθηκε επιπλέον στη βράβευση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αλλά και στους φοιτητές που επάξια έλαβαν βραβείο για την πρωτιά τους, δηλώνοντας επί τη ευκαιρία ότι πρέπει «να μεταδώσουμε το καλό μικρόβιο της ναυτιλίας στη νέα γενιά».

Τον Δήμαρχο Πειραιά διαδέχτηκε ο τιμώμενος υπουργός Β. Κικίλιας ο οποίος πήρε τον λόγο βαθιά συγκινημένος. Πρώτα για να ευχαριστήσει για την τιμή της αναγόρευσης σε επίτιμο μέλος του Ε.Β.Ε.Π και κατόπιν για να εκφράσει και δημόσια τα αισθήματά του για τον Πειραιά, «το λιμάνι αυτό, που τόσο έχω αγαπήσει, αλλά και τη ναυτοσύνη και τους ανθρώπους της». Ο κ. Κικίλιας συνεχάρη και τους δύο βραβευθέντες φοιτητές, τόσο για την επιτυχία τους όσο και για την επιλογή τους να ασχοληθούν με αυτό το «όμορφο αντικείμενο», όπως δήλωσε χαρακτηριστικά. Κατόπιν ανέλυσε από τη δική του, έμπειρη και αναμφισβήτητα, πλέον, αξιόπιστη ματιά, θέματα της ελληνικής ναυτιλίας, η οποία όπως είπε «ουσιαστικά αγκαλιάζει ένα ευρύ φάσμα τομέων», από την κρουαζιέρα μέχρι το real estate, «τομείς στους οποίους και δίνει προστιθέμενη αξία».

ΕΒΕΠ

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με τις αξιοπρόσεκτες επισημάνσεις του Ναυτιλιακού Πρεσβευτή Καλής Θελήσεως του IMO και Προέδρου του Ιδρύματος Ευγενίδη κ. Λεωνίδα Δημητριάδη- Ευγενίδη ο οποίος εστίασε στις μεγάλες μεταβολές που διαμορφώνουν το μέλλον της ελληνικής ναυτικής παράδοσης ειδικότερα αλλά και της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας ναυτιλίας γενικότερα. Ο Λ. Δημητριάδη-Ευγενίδης, μεταξύ άλλων, ανέφερε τις σημαντικές γεωπολιτικές διαστάσεις που επηρεάζουν τον κλάδο, αναδεικνύοντας και τη σημασία της ενέργειας και της τεχνολογίας ενώ έντονα επισήμανε και την ανάγκη να κοιτάζει κάνεις πάντα και πίσω στην Ιστορία. «Το μέλλον γράφεται από το παρελθόν» δήλωσε.

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ήταν και η ομιλία του Αντιπροέδρου του Ομίλου ΟΝΕΧ & Γενικού Γραμματέα της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων κ. Κωνσταντίνου Κεράτσα ο οποίος μεταβιβάζοντας τον χαιρετισμό του προέδρου του Ομίλου και της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων κ. Παναγιώτη Ξενοκώστα αναφέρθηκε στη σύγχρονη ναυπηγική και τον ρόλο της Ελλάδας, τονίζοντας τη σημασία της Ελευσίνας ως κέντρο ενέργειας. Μεταξύ πολλών επισημάνσεων, ο εκπρόσωπος των ελληνικών Ναυπηγών εκθείασε την εγχώρια ναυτιλία και ακτοπλοΐα, θέτοντας ωστόσο προς προβληματισμό το παράδοξο των ελλείψεων στον ναυπηγοεπισκευαστικό τομέα, παρά την υπεροχή της χώρας μας στη θάλασσα.

Ο Πρόεδρος ΣΕΕΝ και Αναπληρωτής CEO Attica Group κ. Διονύσης Θεοδωράτος, έκλεισε την εξαιρετική αυτή συζήτηση εστιάζοντας στο σύνολο των θεμάτων που συνδέονται με την «πράσινη μετάβαση» της ακτοπλοΐας, αλλά και στις προκλήσεις που πρέπει να απαντηθούν.  Αναδεικνύοντας τις έντονες πιέσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική ακτοπλοΐα, ο κ. Θεοδωράτος  μίλησε για την κρίσιμη μεταβατική περίοδο στην οποία βρίσκεται ο κλάδος, επισύροντας την προσοχή στη διασφάλιση της σύνδεσης των ελληνικών νησιών με την ηπειρωτική χώρα 12 μήνες τον χρόνο.

Οι βραβεύσεις

Εκτός από την αναγόρευση του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής κ. Βασίλη Κικίλια, σε επίτιμο μέλος του Ε.Β.Ε.Π, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε και η βράβευση των δύο πρώτων εισαχθέντων σε πανεπιστημιακά ιδρύματα με αντικείμενο τις ναυτιλιακές σπουδές.

Συγκεκριμένα, για την εφετινή χρονιά βραβείο απονεμήθηκε στον κ. Ιωάννη Γκιουζελίδη ο οποίος εισήχθη πρώτος στο τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του ΠΑ.ΠΕΙ. από τον κ. Ιωάννη Λαγούδη, Αναπληρωτή Καθηγητή & Αντιπρόεδρο Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας, ενώ από τον κ. Δημήτριο Κουμπογιάννη, Αναπληρωτή Καθηγητή & Πρόεδρο Τμήματος Ναυπηγών έγινε η βράβευση της Ιωάννας Ταμπάκη, πρώτης εισαχθείσας στο τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών του ΠΑ.Δ.Α.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Πεντάγωνο: Πρόσθεσε Alibaba, BYD και Baidu στη λίστα εταιρειών που συνδέονται με τον κινεζικό στρατό της Κίνας
World

Alibaba, BYD και Baidu σε μαύρη λίστα του Πενταγώνου
Ινδία: Η ανάπτυξη αντιμετωπίζει τη πιο δύσκολη δοκιμασία της στην τρίτη θητεία Μόντι
World

Η πιο δύσκολη δοκιμασία της Ινδίας στην τρίτη θητεία Μόντι
ASML: Ο επικεφαλής προειδοποιεί την ΕΕ να μην κατευθύνει τις προμήθειες τσιπ
World

«Καμπανάκι» του CEO της ASML στην ΕΕ: Μην κατευθύνετε τις προμήθειες τσιπ
Μουντιάλ: Ποιός θα πρέπει να πάρει το κύπελο;
World

Ποιά ομάδα θα πρέπει να κερδίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο;
Wall Street: Οριακά θετικός ο Dow Jones, σε πτώση S&P 500 και Nasdaq
Wall Street

Οριακά θετικός ο Dow Jones, σε πτώση S&P 500 και Nasdaq
Πετρέλαιο: Η τάση για αποθήκευση θα διατηρήσει τις τιμές υψηλότερες για περισσότερο
Πετρέλαιο

Η τάση αποθήκευσης θα διατηρήσει ψηλά το πετρέλαιο

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ανάπτυξη: Γιατί στην Ελλάδα φέρνει υψηλότερους φόρους αλλά όχι υψηλότερους μισθούς
Economy

Το ελληνικό παράδοξο της ανάπτυξης: Οι φόροι τρέχουν, οι μισθοί όχι

Η ανάλυση για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας δείχνει ότι οι φόροι αυξάνονται με υπερδιπλάσιο ρυθμό από την πραγματική παραγωγή

Αλέξανδρος Κλώσσας
Νόμος Κατσέλη: Άτοκα τα δάνεια μέχρι τις τελικές «οδηγίες» από τον Άρειο Πάγο
Τράπεζες

Πάγωμα τόκων μέχρι νεοτέρας στα δάνεια του Ν. Κατσέλη 

Οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων θα περιμένουν τις τελικές «οδηγίες» για το Νόμο Κατσέλη

Αγης Μάρκου
Φοροδιαφυγή: Λουκέτα έως δύο χρόνια για μία απόδειξη
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Καμπάνες για φοροδιαφυγή: Πότε μπαίνουν λουκέτα έως 24 μήνες

Οι νέες «καμπάνες» της ΑΑΔΕ για τη φοροδιαφυγή - Τι προβλέπει απόφαση

Ανδρομάχη Παύλου
ΕΚΤ: Οι προβλέψεις 7 οίκων για τις επόμενες κινήσεις στα επιτόκια
World

Τι προβλέπουν επτά οίκοι για τα επιτόκια της ΕΚΤ

 Οι εκτιμήσεις των Bank of America, Citigroup, UBS  ING, Pictet, Carmignac και Barclays για τα επιτόκια της ΕΚΤ

Τάσος Μαντικίδης
Monte dei Paschi di Siena: Η πολύφερνη νύφη και η μάχη για την απόκτησή της
World

Η πολύφερνη νύφη και η μάχη για την απόκτησή της

Η Monte dei Paschi μετατράπηκε σε απρόσμενο συνενωτικό παράγοντα. Η Intesa και η BPM την έχουν στο στόχαστρό τους

Τζούλη Καλημέρη
Ακίνητα: Αυξήθηκαν 5,7% οι τιμές των διαμερισμάτων το α’ τρίμηνο [πίνακας]
Ακίνητα

Ακάθεκτο το ράλι στις τιμές ακινήτων [πίνακας]

Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία της ΤτΕ για τα ακίνητα - Πώς διαμορφώνονται οι τιμές

Ανδρομάχη Παύλου
Υποδομές: Δημιουργείται νέα Γραμματεία για την ασφάλεια ενέργειας, δικτύων και μεταφορών
Πολιτική

Σχέδιο θωράκισης για ενέργεια, νερό και δίκτυα

Οι γεωπολιτικές ρωγμές φέρον νέα δομή στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για να προστατευθούν οι υποδομές ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και μεταφορών

Μάχη Τράτσα
Σούπερ μάρκετ: Στο τραπέζι νέα συμφωνία για μείωση τιμών
Economy

Σε εξέλιξη συζητήσεις για μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ

Ο γενικός διευθυντής της ΕΣΕ επιβεβαιώνει τις διαβουλεύσεις με την κυβέρνηση για μια νέα συμφωνία μείωσης των τιμών με άμεση εφαρμογή

Αθανασία Ακρίβου
Περισσότερα από Ναυτιλία
HELMEPA: Έδωσε φωνή στα παιδιά και έδειξε το μέλλον της ναυτιλίας στα Ποσειδώνια 2026
Ναυτιλία

Η HELMEPA έδωσε φωνή στα παιδιά και έδειξε το μέλλον της ναυτιλίας στα Ποσειδώνια 2026

Στα παιδιά το μέλλον της κοινωνίας και της ναυτιλίας επέλεξε να στρέψει το ενδιαφέρον της η HELMEPA κατά την διάρκεια της διεθνούς ναυτιλιακής έκθεσης «Ποσειδώνια 2026»

Ποσειδώνια 2026: Η ελληνοαμερικανική συνεργασία στη ναυτιλία στο επίκεντρο σεμιναρίου
Ναυτιλία

Η ελληνοαμερικανική συνεργασία στη ναυτιλία και τη ναυπηγική στα Ποσειδώνια 2026

Η συνεργασία Ελλάδας–Ηνωμένων Πολιτειών στη ναυπηγική και τη ναυτιλιακή βιομηχανία και η ενεργειακή μετάβαση μεταξύ των θεμάτων του σεμιναρίου που πραγματοποιήθηκε στα Ποσειδώνια 2026

ΕΒΕΠ: Επίτιμο μέλος ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας
Ναυτιλία

ΕΒΕΠ: Επίτιμο μέλος ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας

Το ΕΒΕΠ βράβευσε τους πρώτους εισαχθέντες φοιτητές σε σχολές ναυτιλιακών σπουδών

ΟΛΠ: Δημιουργία νέου «HELMEPA HOME» στον Πειραιά
Εταιρική ευθύνη

ΟΛΠ: Δημιουργία νέου «HELMEPA HOME» στον Πειραιά

Η θάλασσα βρίσκεται στον πυρήνα της δραστηριότητάς μας, αλλά και της ταυτότητας του Πειραιά, δήλωσε ο CEO της ΟΛΠ ΑΕ

Ναυτική εκπαίδευση: Το Ίδρυμα Ευγενίδου επενδύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό
Ναυτιλία

Ίδ. Ευγενίδου: Ναυτική εκπαίδευση στην ψηφιακή εποχή

Αναγκαία η ναυτική εκπαίδευση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων της επόμενης γενιάς ναυτικών

Λάμπρος Καραγεώργος
Vodafone Business: Συμμετοχή στα Ποσειδώνια με λύσεις συνδεσιμότητας, κυβερνοασφάλειας και AI για τη ναυτιλία
Τηλεπικοινωνίες

Το Vodafone Business στα Ποσειδώνια 2026 με λύσεις συνδεσιμότητας, κυβερνοασφάλειας και AI

Το Vodafone Business συμμετείχε στα Ποσειδώνια 2026 με σύγχρονες λύσεις συνδεσιμότητας, κυβερνοασφάλειας και AI για τη ναυτιλία

Καλαφάτης: “Η Θεσσαλονίκη αναδεικνύεται σε Ψηφιακό Λιμένα και Εκπαιδευτικό Κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
Λιμάνια

Καλαφάτης: “Η Θεσσαλονίκη αναδεικνύεται σε Ψηφιακό Λιμένα και Εκπαιδευτικό Κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Τι είπε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας, Σταύρος Καλαφάτης

Latest News
Πεντάγωνο: Πρόσθεσε Alibaba, BYD και Baidu στη λίστα εταιρειών που συνδέονται με τον κινεζικό στρατό της Κίνας
World

Alibaba, BYD και Baidu σε μαύρη λίστα του Πενταγώνου

Η ενημέρωση που πραγματοποίησε το Πεντάγωνο υπογραμμίζει την επαναλαμβανόμενη ένταση στις διμερείς σχέσεις και τις ανησυχίες για την ασφάλεια στην Ουάσινγκτον σχετικά με την κινεζική τεχνολογία ως στρατηγική απειλή

Ινδία: Η ανάπτυξη αντιμετωπίζει τη πιο δύσκολη δοκιμασία της στην τρίτη θητεία Μόντι
World

Η πιο δύσκολη δοκιμασία της Ινδίας στην τρίτη θητεία Μόντι

Οι ξένοι επενδυτές χαρτοφυλακίου έχουν πουλήσει μετοχές αξίας 29,5 δισ. δολαρίων μέχρι στιγμής φέτος στην Ινδία, μετά από πώληση 18,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι

ASML: Ο επικεφαλής προειδοποιεί την ΕΕ να μην κατευθύνει τις προμήθειες τσιπ
World

«Καμπανάκι» του CEO της ASML στην ΕΕ: Μην κατευθύνετε τις προμήθειες τσιπ

Η βιομηχανία χρειάζεται «πρωταθλητές», όχι παρέμβαση, λέει ο Κριστόφ Φουκέ, επικεφαλής της ASML, της μεγαλύτερης εισηγμένης εταιρείας της Ευρώπης

Μουντιάλ: Ποιός θα πρέπει να πάρει το κύπελο;
World

Ποιά ομάδα θα πρέπει να κερδίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο;

Η διεξαγωγή του Μουντιάλ εκτός απο αναμέτρηση 48 ποδοσφαιρικών ομάδων είναι και μια άσκηση δημόσιας διπλωματίας και ισχύος για τα 48 έθνη που συμμετέχουν

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Wall Street: Οριακά θετικός ο Dow Jones, σε πτώση S&P 500 και Nasdaq
Wall Street

Οριακά θετικός ο Dow Jones, σε πτώση S&P 500 και Nasdaq

Ο Dow σε άνοδο, ο S&P 500 και ο Nasdaq σε κατάρρευση καθώς η Wall Street επανέρχεται σε τάση εναλλαγής στον τομέα της τεχνολογίας και εντείνονται οι εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Πετρέλαιο: Η τάση για αποθήκευση θα διατηρήσει τις τιμές υψηλότερες για περισσότερο
Πετρέλαιο

Η τάση αποθήκευσης θα διατηρήσει ψηλά το πετρέλαιο

Οι χώρες θα δημιουργήσουν μεγαλύτερα αποθέματα έκτακτης ανάγκης για να μειώσουν την ευπάθειά τους άμα λείψει και πάλι πετρέλαιο

Χαλβατζής: Άλμα κερδοφορίας το 2025, με αύξηση 29,2% στο EBITDA – Τι κινήσεις σχεδιάζει
Business

Το «deal» με τον Μπαρμπα Στάθη και το στοίχημα του e-commerce

Βελτιωμένη θέση στα προϊόντα ατμού αλλά και στις αγορές του εξωτερικού παρουσίασε το 2025 η Χαλβατζής Μακεδονική

Κωνσταντίνος Δημητρίου
GSK: Θα αγοράσει την Nuvalent για 10,6 δισ. δολάρια στοχεύοντας αντικαρκινές θεραπείες
World

GSK: Θα αγοράσει την ογκολογική Nuvalent για 10,6 δισ. δολ.

Η συμφωνία είναι η τελευταία κίνηση της βρετανικής εταιρείας GSK για την ανοικοδόμηση της θέσης της στην αγορά θεραπειών για τον καρκίνο

Data centers: Ποιες εταιρείες επωφελούνται από τη «δίψα» σε υποδομές για ΑΙ
World

Ποιες εταιρείες ποντάρουν στη «φλέβα χρυσού» των data centers

Μοχλός ανάπτυξης είναι για πολλές εταιρείες από τον κλάδο του κλιματισμού, των οπτικών ινών και των κατασκευών τα data centers - Θα κρατήσει η «επενδυτική» ευφορία;

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Μουντιάλ: Οι επιχειρήσεις ετοιμάζονται για… μπίζνες
Business of Sport

Οι επιχειρήσεις ετοιμάζονται για... μουντιαλικές μπίζνες

Εφευρετικότητα και φαντασία για ένα μερίδιο από τα $80 δισ. που εκτιμάται ο τζίρος του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου

Αλέξανδρος Καψύλης
Ιράν: Κατέρριψε ελικόπτερο των ΗΠΑ – Ο Τραμπ υπόσχεται να «απαντήσει»
Κόσμος

Ιράν: Κατέρριψε ελικόπτερο των ΗΠΑ – Ο Τραμπ υπόσχεται να «απαντήσει»

Ο Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι κατέρριψε αμερικανικό ελικόπτερο κοντά στα Στενά του Ορμούζ και δεσμεύτηκε να απαντήσει στην επίθεση… «αναγκαστικά».

Unicredit: Έχει το 40,9% της Commerzbank
World

Unicredit: Έχει το 40,9% της Commerzbank

Αιχμηρές δηλώσεις αντάλλαξαν Unicredit και Commerzbank

ΗΠΑ: Μπλόκο σε τεχνολογικούς κολοσσούς για σύνδεση με τον κινεζικό στρατό
World

«Κάρτα» απο το Πεντάγωνο σε κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας

Οι ΗΠΑ προσθέτουν μεγάλες κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας όπως οι Alibaba, Baidu και BYD στον κατάλογο εταιρειών που συνδέονται με τον (κινεζικό) στρατό - Για λανθασμένη πρακτική έκανε λόγο το Πεκίνο

Επιθεώρηση Εργασίας: Αρνητικό ρεκόρ στα εργατικά ατυχήματα το 2025
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Επιθεώρηση Εργασίας: Πάνω από 20.000 εργατικά ατυχήματα το 2025

Σχεδόν 20.500 εργατικά ατυχήματα κατέγραψε η Επιθεώρηση Εργασίας το 2025 - Τι σχολιάζει ο πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ Ανδρέας Στοϊμενίδης

Αφροδίτη Τζιαντζή
Flexible Employment Still Accounts for Nearly Half of New Hires
English Edition

Flexible Employment Still Accounts for Nearly Half of New Hires

Flexible work arrangements accounted for nearly half of all new hires in 2025, while overtime employment surged by more than 85% year-on-year

Κώστας Παπαδής
Lamda: Που θα αξιοποιηθούν τα αντληθέντα κεφάλαια του ομολογιακού δανείου
Business

Που θα αξιοποιηθούν τα αντληθέντα κεφάλαια του ομολογιακού δανείου της Lamda

Πως έγινε η κατανομή των ομολογιών της Lamda - Στο 4,2% η τελική απόδοση και το επιτόκιο των ομολογιών

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies